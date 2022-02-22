Позачергове засідання Євроради через "визнання" Росією "ЛДНР" розпочнеться сьогодні о 17.00

Позачергове засідання Європейської Ради з питань закордонних справ, присвячене розвитку подій в Україні, спричиненому визнанням Росією так званих "Донецької та Луганської "народних республік" і введенням російських військ на українську територію, розпочнеться о 17:00 у вівторок (київський час).

Відповідне оголошення зробив представник Європейської Комісії Ерік Мамер на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Позачергове засідання міністрів закордонних справ, на якому буде розглянуто ситуацію в Україні, розпочнеться о 16:00 (за Києвом о 17.00. – Ред.). Засідання відбудеться під головуванням високого представника Жозепа Борреля", - оголосив він.

Мамер також анонсував пресконференцію, яка відбудеться після завершення засідання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС вже сьогодні запровадить перші санкції проти РФ. Це буде ще не вся наша відповідь, - Боррель про "визнання" "ЛДНР"