Позачергове засідання Євроради через "визнання" Росією "ЛДНР" розпочнеться сьогодні о 17.00
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Позачергове засідання Європейської Ради з питань закордонних справ, присвячене розвитку подій в Україні, спричиненому визнанням Росією так званих "Донецької та Луганської "народних республік" і введенням російських військ на українську територію, розпочнеться о 17:00 у вівторок (київський час).
Відповідне оголошення зробив представник Європейської Комісії Ерік Мамер на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Позачергове засідання міністрів закордонних справ, на якому буде розглянуто ситуацію в Україні, розпочнеться о 16:00 (за Києвом о 17.00. – Ред.). Засідання відбудеться під головуванням високого представника Жозепа Борреля", - оголосив він.
Мамер також анонсував пресконференцію, яка відбудеться після завершення засідання.
Будь ласка, зачекайте...
должны наконец понять
что СЕЙЧАС, именно СЕЙЧАС та причина и тот ШАНС, чтобы
врезать кацапам по - полной,
и этим шансом не воспользуются только продажные бздуны !