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Позачергове засідання Євроради через "визнання" Росією "ЛДНР" розпочнеться сьогодні о 17.00

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Позачергове засідання Євроради через

Позачергове засідання Європейської Ради з питань закордонних справ, присвячене розвитку подій в Україні, спричиненому визнанням Росією так званих "Донецької та Луганської "народних республік" і введенням російських військ на українську територію, розпочнеться о 17:00 у вівторок (київський час).

Відповідне оголошення зробив представник Європейської Комісії Ерік Мамер на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Позачергове засідання міністрів закордонних справ, на якому буде розглянуто ситуацію в Україні, розпочнеться о 16:00 (за Києвом о 17.00. – Ред.). Засідання відбудеться під головуванням високого представника Жозепа Борреля", - оголосив він.

Мамер також анонсував пресконференцію, яка відбудеться після завершення засідання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС вже сьогодні запровадить перші санкції проти РФ. Це буде ще не вся наша відповідь, - Боррель про "визнання" "ЛДНР"

Автор: Ірина Дашківська
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Европа и США
должны наконец понять
что СЕЙЧАС, именно СЕЙЧАС та причина и тот ШАНС, чтобы
врезать кацапам по - полной,
и этим шансом не воспользуются только продажные бздуны !
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22.02.2022 13:55 Відповісти
теперь ответственность за пенсионное обеспечение оккупированных территорий должны нести оккупационные власти.
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22.02.2022 14:00 Відповісти
Будут озабоченность вызывать? Или начнут реально душить трахнутого на всю голову сморчка.
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22.02.2022 14:05 Відповісти
Кто рад что живёт не в "прогрессивном", созданном по локти в крови руками *****, ОРДЛО, подымите руки.
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22.02.2022 14:10 Відповісти
Надеюсь услышать что-то интересное, кроме глубочайшей озабочености.
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22.02.2022 14:16 Відповісти
 
 