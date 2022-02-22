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Новини Політика України
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війна (56233) НАТО (5114) Бутусов Юрій (3125)

Байден та Джонсон не "сіяли паніку", а з самого початку рятували Україну від великої агресії РФ, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Байден та Джонсон не

Західні партнери рятували Україну від великої агресії РФ. НАТО проводило інформаційну кампанію для захисту нашої країни.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив у своєму відео.

"Чотири місяці наша власна влада оббріхувала наши західних союзників в НАТО, західні медіа. Стверджували: "та вони фейки розповсюджують, це нагнітання паніки", всі, починаючи з президента. А виявилось, що президент Байден, прем'єр-міністр Джонсон, США, Велика Британія з самого початку об'єктивно аналізували, що відбувається і рятували нас від великої війни. І те, що зроблено сьогодні - це відмова Путіна від сценарію великої війни на деякий час", - пояснив журналіст.

За його словами, цей сценарій, на жаль, залишається.

"Зараз Росія сказала: "Ми спочатку визнаємо "незалежність", заведемо війська, подивимось як на це світ реагуватиме. Якщо не буде жорстких санкцій, не буде підтримки України. Якщо Україна не мобілізується, а почне знову благати Козака чи інших друзів Єрмака та Демченка в Москві, то можна тиснути далі", - зазначив Бутусов.

"Ми маємо подякувати нашим західним союзникам. Вони були щирі, вони передбачали велику війну. Зараз цю загрозу трішки відтерміновано. Зараз ми чітко побачили, що НАТО проводило інформаційну кампанію на наш захист. Вони робили все, щоб створити нам зараз сприятливий інформаційно-політичний фон, щоб ствоити єдиний фронт проти агресії РФ", - додав журналіст.

Також читайте: "Визнання "ЛДНР" для Путіна - визнання програшу боротьби за Україну, - Бутусов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+57
они не молчат..
сегодня они ГРОМКО заявили что "не видят необходимости увеличивать финансирование ЗСУ и обороны Украины"(с)арахамия
.. проголосовав ПРОТИВ этого законопроекта
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22.02.2022 13:55
+37
Арахания и Ермак перестали кричать что наступления не будет и просто молчат
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22.02.2022 13:53
+33
клован понты гнал и возмущался предупреждениями с Запада.. бо это мешаЕТ ему торговать с расеей на крови украинцев..
особенно в плане проката сватов и "доли немалой" от расейского импорта
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22.02.2022 13:53
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Арахания и Ермак перестали кричать что наступления не будет и просто молчат
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22.02.2022 13:53 Відповісти
они не молчат..
сегодня они ГРОМКО заявили что "не видят необходимости увеличивать финансирование ЗСУ и обороны Украины"(с)арахамия
.. проголосовав ПРОТИВ этого законопроекта
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22.02.2022 13:55 Відповісти
Мразина
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22.02.2022 14:00 Відповісти
если честно, то всё выглядит так, будто кремль спецом сливал фейки, чтобы запугать всех, а на самом деле оттяпать ордло в парадигме "сеяния хаоса"
"масштабное вторжение" 150 тысячами рыл в 40 миллионную страну - это смешно
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22.02.2022 14:04 Відповісти
коли "командує" клован під керівництвом завхоза з расеї - це не смішно.
Бо хоч вони й безтолочі, але здатні заблокувати наприклад фінансування..
А далі або підчінятися їх "указам", або порушувати та приймати самостійно рішення - війсковим.

а сам цей "нацюцюрник" поводиться так - https://t.me/allgolobutsky/17116

Пророцтво від Зеленського часів 95 кварталу. І нічого не заперечиш - все правильно передбачив, один в один).
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22.02.2022 17:10 Відповісти
А куди дівся Єрмак?
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22.02.2022 13:55 Відповісти
Кстати да
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22.02.2022 13:56 Відповісти
тимчасово пішов в підпілля
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22.02.2022 13:56 Відповісти
Та я це вже четвертий день питаю. Напевне з батечком грушником "рішають" з кацапами свої питання.
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22.02.2022 14:26 Відповісти
Учится играть на рояле
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22.02.2022 14:32 Відповісти
Пішов святкувати перемогу, гарну аферу з Козаком провернули.
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22.02.2022 15:09 Відповісти
Копирсається у своєму смартфоні - перевіряє, чи всі фото військових мап до Кремля доправив.

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22.02.2022 15:33 Відповісти
Хламидия еще не отошел после обстрела
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22.02.2022 13:55 Відповісти
Чем? Обстреливали?
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22.02.2022 14:33 Відповісти
Сейчас они сидят тихо, как г.вно в траве)
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22.02.2022 13:56 Відповісти
і чекають інструкцій та методичок....
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22.02.2022 13:57 Відповісти
арахрєнія і іже з ними до3,14зділися: чомусь не прилітають літачки з допомогою
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22.02.2022 14:28 Відповісти
Правильно сделал. В некоторые чугунные головы надо вбивать молотом.
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22.02.2022 13:56 Відповісти
клован понты гнал и возмущался предупреждениями с Запада.. бо это мешаЕТ ему торговать с расеей на крови украинцев..
особенно в плане проката сватов и "доли немалой" от расейского импорта
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22.02.2022 13:53 Відповісти
А Обама??
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22.02.2022 13:54 Відповісти
Шось не видно великого провидця Арахамії. Де воно?)
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22.02.2022 13:54 Відповісти
Получает удостоверение УБД, справку по инвалидности и компенсацию за моральный ущерб (обосранные штаны).
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22.02.2022 15:42 Відповісти
А наша шавка плуталась під ногами і скавчала.
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22.02.2022 13:54 Відповісти
Моська.
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22.02.2022 14:03 Відповісти
Скажіть це далба#обам Арахамії, Корнієнку, Гетьманцеву, Резнікову і далі по списку
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22.02.2022 13:55 Відповісти
врятували?
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22.02.2022 13:55 Відповісти
Да.
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22.02.2022 14:33 Відповісти
це точно,бо побачили "мир" в очах зелі
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22.02.2022 13:55 Відповісти
Интересно, а у ЗЕмудака хватит совести извиниться?
Так-же, на камеру!
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22.02.2022 13:56 Відповісти
та что Вы такое говорите про найсветлейшего???
он еще перед ахметкой за переворот не извинился )))
а тут?..та такого ваще в сценарии нет!! )))
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22.02.2022 14:22 Відповісти
И еще один почитатель пленок Деркача,который под санкциями США,как агент ФСБ Хорошо ольгинский троль слился
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22.02.2022 14:02 Відповісти
два дебила - єто Сила!!!
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22.02.2022 14:04 Відповісти
"Чотири місяці наша власна влада оббріхувала наших західних союзників в НАТО, західні медіа...".
Тепер якщо пісюаніст не сцикло, то повинен вибачитись перед США й Байденом перед Великобританією і Джонсоном.
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22.02.2022 13:58 Відповісти
Якщо б Агрохімії не пздли про "інвест клімат" - оголосили 7-хвилю, навіть добровільну - сьогодні б ЗСУ були на третину чисельніші.
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22.02.2022 13:59 Відповісти
Чем ответит капуцин с бульвара капуцинов?
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22.02.2022 13:59 Відповісти
Видосиком про дороги и срывом конкурса на руководителя САП
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22.02.2022 14:03 Відповісти
УКРАЇНСЬКІ євреї, ви тиснете на Ізраїль, щоб він теж ввів санкції проти Російської Федерації?
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22.02.2022 13:59 Відповісти
Такого ніколи не буде, ізраель расейський тампон, був і буде...
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22.02.2022 14:06 Відповісти
Цей през... президент і його паскудна команда мають чекати не санкцій проти росії, а піти у відставку і чекати суду над ними за зраду і тупе бездарне керівництво.
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22.02.2022 14:02 Відповісти
Це була найнеадекватніша відповідь на чужоземну інтервенцію, яку я коли-небудь бачив в своєму житті.
Це реакція не Президента, а зрадника.
І помилка 2019 нам усім коштуватиме дуже дорого.😡


Володимир Омелян
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22.02.2022 14:02 Відповісти
Кльова відмазка українців: у нас х-йовий президент, тому ми нічого робити не будемо.
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22.02.2022 14:09 Відповісти
навпаки- будемо.
ви ж до українців апелювали.
а відповідають вам виборці зечма.
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22.02.2022 14:21 Відповісти
Бутусов, где ты в 2019-м ???
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22.02.2022 14:03 Відповісти
Делал все возможное, "абынеПорошенко".
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22.02.2022 14:20 Відповісти
зато щас у зе никакой паники, доллар 29 бензин 35
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22.02.2022 14:10 Відповісти
Достойным ответом расеи должны быть не санкции а миротворческий контингент на линии разграничения
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22.02.2022 14:13 Відповісти
Если бы ввели санкции до того как,а не предупреждали.ПРО у нас нет,флота нет и что нас предупреждать?Привинтивный удар санкциями, а не запугивание о будущем,могли бы охладить кремлёвских вояк.
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22.02.2022 14:19 Відповісти
Пифдешь и провокация ибо и тупому понятно и сам ***** сказал чего он бриться - оружия, систем патриот, ракет нацеленных в его лупу и т.д. а на ваши санкции ему насрать.. четко и ясно и сказано и сделано
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22.02.2022 14:26 Відповісти
Зеленський тупо збрехав Байдену. І не те, щоб щось там прошепотів і не виконав. Зеленський підписав папери і заявив на камери, що виконає обіцянку призначити незалежного антикорупційного прокурора. Він збрехав.
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22.02.2022 14:35 Відповісти
Тоже согласен, сказал делай, какой привет такой ответ.. не в курсе был , это что то важное?
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22.02.2022 14:43 Відповісти
Він не тільки в цьому збрехав. Використав трибуну ООН для розповсюдження внутрішніх корупційних фейків про напад на Шефіра. Агент російської військової розвідки веде перемовини від імені держави, Турчинов, Демченко, Коломойський і багато, багато чого іншого про що знають розвідки партнерів. Як можна довіряти високотехнологічну зброю корупціонерам, брехунам і російським агентам?! У
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22.02.2022 15:09 Відповісти
Найкращим ходом у цій ситуації було би запрошення України до НАТО.Таким чином обнуляється тактична перемога Кремля і він залишається з двома "чемайданами" без ручок посеред "курганов темных как народы Африки".
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22.02.2022 14:30 Відповісти
Зі зрадниками і злодіями во владі країни ?
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22.02.2022 15:38 Відповісти
Программа минимум кремлем выполнена Нагнали ужаса, через пару недель можно отвести войска, все успокоятся и будут дальше пилить бабло.
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22.02.2022 14:36 Відповісти
стоп ,а шо казав ця конська з""упа Арахамія ?Він казав слова рьобанного Бубочки - не треба панікувати
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22.02.2022 14:37 Відповісти
Невже й ти підгодований "демократами", тобто соціалістами, з-за океану? США повинні (!) виконувати Будапештську угоду. Вони мали не допустити окупації ще в 2014. Але тоді Байден сказав чітко - Крим не захищати. І тіпун пішов туди, куди йому дозволили піти саме "демократи". І зараз все повторюється. З Афгану ганебно втік, зараз - з України. Посла твій Байден не назначає рік - а це означає "ви - нуль без палички". А ти нахвалюєш його. Зброя, яку прислав він, не врятувала від офіційної окупації ОРДЛО, обстрілів, загибелі наших воїнів, загрози подальшого загострення. Байден цього не попередив. Він цьому посприяв. Вірити лівакам - це смішно. Історія минулого століття це показує ясніше нікуди.
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22.02.2022 14:42 Відповісти
Врешь ты троль московский ,при взятии Крыма Байден не был президентом Америки ,не был даже Трамп , что Байден мог говорить или командовать ,будучи обычным сенатором . Или с десяток ядерных бомб он должен был подарить ?
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22.02.2022 15:16 Відповісти
Нічого такого Байден не говорив про Крим.
Він сказав, що країною керує інша людина, яка має власне бачення.
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22.02.2022 15:59 Відповісти
именами Байдена и Джонсона потом не забыть назвать пару улиц в Киеве, "сеять панику" - это вбросы зепредателя
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22.02.2022 14:53 Відповісти
Походу шашлики відміняються...
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22.02.2022 15:10 Відповісти
Richtig gut schmecken Kebabs für Zelya nur in Russland !
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22.02.2022 15:28 Відповісти
Коли б не Байден і не Джо, була б Україна вже колонією Московії. Зеля не затримався б з капітуляцією.
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22.02.2022 15:26 Відповісти
Чи володіє госохорона усіма технологіями дистанційного впливу на персону (інфразвук, ультразвук, їх модуляція, стробоскоп та ін.) та чи вміє від них захищати президента? Якщо ні - він може і кукурікати почати...
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22.02.2022 15:44 Відповісти
Розумні люди це одразу зрозуміли . А от кремлівські боти та трампісти робили на цій темі страшний хайп. Байден для них - це ворог, якого ці істоти принизливо називають «дружок», «козачок», «бідон».

Шкода, що їх лише банили, їх треба деактивовувати.
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22.02.2022 15:56 Відповісти
"увидите Арахниду - дайте ему в морду.. заранее благодарен" (почти по-Жванецкому).. понавыбирали аниматоров, блин..(
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22.02.2022 15:59 Відповісти
Байден как всегда ошибся. Ни слова о признании не было в сообщениях американской разведки, которая держала свечи над планами Путина. Опять как снег на голову.
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22.02.2022 17:19 Відповісти
Н-да.
Але після агітації за блазня і служок на інше сподіватися не доводиться.

А паства лише й здатна недолуго вищати й закликати до деактивації, бо "козачка" ніззя критикувати: "священний".
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23.02.2022 03:06 Відповісти
 
 