Байден та Джонсон не "сіяли паніку", а з самого початку рятували Україну від великої агресії РФ, - Бутусов

Західні партнери рятували Україну від великої агресії РФ. НАТО проводило інформаційну кампанію для захисту нашої країни.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив у своєму відео.

"Чотири місяці наша власна влада оббріхувала наши західних союзників в НАТО, західні медіа. Стверджували: "та вони фейки розповсюджують, це нагнітання паніки", всі, починаючи з президента. А виявилось, що президент Байден, прем'єр-міністр Джонсон, США, Велика Британія з самого початку об'єктивно аналізували, що відбувається і рятували нас від великої війни. І те, що зроблено сьогодні - це відмова Путіна від сценарію великої війни на деякий час", - пояснив журналіст.

За його словами, цей сценарій, на жаль, залишається.

"Зараз Росія сказала: "Ми спочатку визнаємо "незалежність", заведемо війська, подивимось як на це світ реагуватиме. Якщо не буде жорстких санкцій, не буде підтримки України. Якщо Україна не мобілізується, а почне знову благати Козака чи інших друзів Єрмака та Демченка в Москві, то можна тиснути далі", - зазначив Бутусов.

"Ми маємо подякувати нашим західним союзникам. Вони були щирі, вони передбачали велику війну. Зараз цю загрозу трішки відтерміновано. Зараз ми чітко побачили, що НАТО проводило інформаційну кампанію на наш захист. Вони робили все, щоб створити нам зараз сприятливий інформаційно-політичний фон, щоб ствоити єдиний фронт проти агресії РФ", - додав журналіст.

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