Байден та Джонсон не "сіяли паніку", а з самого початку рятували Україну від великої агресії РФ, - Бутусов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Західні партнери рятували Україну від великої агресії РФ. НАТО проводило інформаційну кампанію для захисту нашої країни.
Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив у своєму відео.
"Чотири місяці наша власна влада оббріхувала наши західних союзників в НАТО, західні медіа. Стверджували: "та вони фейки розповсюджують, це нагнітання паніки", всі, починаючи з президента. А виявилось, що президент Байден, прем'єр-міністр Джонсон, США, Велика Британія з самого початку об'єктивно аналізували, що відбувається і рятували нас від великої війни. І те, що зроблено сьогодні - це відмова Путіна від сценарію великої війни на деякий час", - пояснив журналіст.
За його словами, цей сценарій, на жаль, залишається.
"Зараз Росія сказала: "Ми спочатку визнаємо "незалежність", заведемо війська, подивимось як на це світ реагуватиме. Якщо не буде жорстких санкцій, не буде підтримки України. Якщо Україна не мобілізується, а почне знову благати Козака чи інших друзів Єрмака та Демченка в Москві, то можна тиснути далі", - зазначив Бутусов.
"Ми маємо подякувати нашим західним союзникам. Вони були щирі, вони передбачали велику війну. Зараз цю загрозу трішки відтерміновано. Зараз ми чітко побачили, що НАТО проводило інформаційну кампанію на наш захист. Вони робили все, щоб створити нам зараз сприятливий інформаційно-політичний фон, щоб ствоити єдиний фронт проти агресії РФ", - додав журналіст.
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сегодня они ГРОМКО заявили что "не видят необходимости увеличивать финансирование ЗСУ и обороны Украины"(с)арахамия
.. проголосовав ПРОТИВ этого законопроекта
"масштабное вторжение" 150 тысячами рыл в 40 миллионную страну - это смешно
Бо хоч вони й безтолочі, але здатні заблокувати наприклад фінансування..
А далі або підчінятися їх "указам", або порушувати та приймати самостійно рішення - війсковим.
а сам цей "нацюцюрник" поводиться так - https://t.me/allgolobutsky/17116
Пророцтво від Зеленського часів 95 кварталу. І нічого не заперечиш - все правильно передбачив, один в один).
особенно в плане проката сватов и "доли немалой" от расейского импорта
Так-же, на камеру!
он еще перед ахметкой за переворот не извинился )))
а тут?..та такого ваще в сценарии нет!! )))
Тепер якщо пісюаніст не сцикло, то повинен вибачитись перед США й Байденом перед Великобританією і Джонсоном.
Це реакція не Президента, а зрадника.
І помилка 2019 нам усім коштуватиме дуже дорого.😡
Володимир Омелян
ви ж до українців апелювали.
а відповідають вам виборці зечма.
Він сказав, що країною керує інша людина, яка має власне бачення.
Шкода, що їх лише банили, їх треба деактивовувати.
Але після агітації за блазня і служок на інше сподіватися не доводиться.
А паства лише й здатна недолуго вищати й закликати до деактивації, бо "козачка" ніззя критикувати: "священний".