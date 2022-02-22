УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14810 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
28 611 47
армія РФ (13448) вибух (3744) провокація (765) ФСБ (1343) БТР (184)

Роль "бронетранспортера ЗСУ" в інсценуванні прориву кордону Росії "українською ДРГ" зіграв російський БТР-70М. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Росія та підтримувані нею бойовики проводили низку операцій під фальшивим прапором на Донбасі впродовж середини-кінця лютого 2022 року, щоб створити привід для вторгнення російських військ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише дослідник Стейн Мітзер із нідерландського проєкту Oryx, який займається аналізом військової техніки та зброї за відкритими джерелами.

У статті зазначається, що Росія вже давно проводить такі операції під фальшивим прапором, щоб зобразити себе чи союзні країни як жертви, уникнути відповідальності (наприклад, для MH17), посіяти плутанину та створити привід для війни. Автор зазначає, що у типовій російській манері ці операції проводяться з дилетантським підходом, який, схоже, притаманний більшості операцій російської розвідки.

Так, наводиться ситуція, коли в одному із "інцидентів" на російсько-українському кордоні роль "українського" БТР у характерному камуфляжі сухопутних військ ЗСУ відіграла російська модифікація БТР-70М: "Замість того, щоб показати тіла п’яти українських солдатів, які нібито загинули під час рейду, Росія натомість показала знищений бронетранспортер (БТР-70М), який був перефарбований під український транспортний засіб".

"За іронією долі, Україна навіть не експлуатує БТР-70М", - зазначає автор.

Читайте на Цензор.НЕТ: Росія повідомляє про нібито "знищення української ДРГ" у Ростовській області

Роль бронетранспортера ЗСУ в інсценуванні прориву кордону Росії українською ДРГ зіграв російський БТР-70М 01

Крім того у статті нагадують, що інші операції під фальшивим прапором включали вибухи автомобілів і навіть евакуацію, однак часова позначка вказувала на те, що вони були зняті за кілька днів до того, як про них оголосила російська влада.

"Загальна тенденція всіх цих операцій полягає в тому, що вони ще більше просувають Росію на шляху до становлення повноцінної держави-ізгоя. Розфарбовування власних автомобілів, щоб вони мали вигляд як українські, перш ніж вони з'являються в погано поставленій провокації, а потім їхній підрив, залишає достатньо доказів, що все це є фарсом", - йдеться у статті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ФСБ опублікувала кадри знищення нібито українських БМП на своїй території. ВIДЕО

Нагадаємо, 21 лютого Південний військовий округ РФ повідомив про вбивство "українських диверсантів" у районі населеного пункту Мітякінська Ростовської області.

"В результаті бойового зіткнення п'ять порушників кордону Російської Федерації зі складу диверсійно-розвідувальної групи знищено. Серед військовослужбовців Збройних сил РФ та прикордонних військ ФСБ Росії постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

За даними окупантів, "диверсійну групу" нібито було виявлено прикордонним нарядом ФСБ на ділянці державного кордону РФ з Україною.

"Під час бойового зіткнення для екстреної евакуації диверсійної групи з території України через державний кордон з Російської Федерації увійшли дві бойові машини піхоти ЗСУ. Оперативно прибувши до місця бойового зіткнення підрозділом російських збройних сил вогнем з протитанкових засобів обидві бойові машини піхоти ЗСУ було знищено", - повідомили російські військові.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+28
Нужно нанашей бронетехнике и авто писать большими буквами ПУТИН-ХУ*ЛО!!! Будет интересно как кацапоиды для провокаций рисовать такие же надписи на своих танках
показати весь коментар
22.02.2022 14:09
+20
Потрібно було за руль посадити чипушилу з пасічником, що б скакнули , на чайок , до кабзона… Але всьому свій час… Свій час…
показати весь коментар
22.02.2022 14:07
+14
Ой, та можна вже нічого не пояснювати, не доводити і не наводити ніяких доказів. У всі ці фейки зараз можуть вірити тільки "шизофрєніки"...
показати весь коментар
22.02.2022 14:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібно було за руль посадити чипушилу з пасічником, що б скакнули , на чайок , до кабзона… Але всьому свій час… Свій час…
показати весь коментар
22.02.2022 14:07 Відповісти
Чому мокші такі тупі?Відповідь -генетика. 38 хромосома.
показати весь коментар
22.02.2022 14:10 Відповісти
Цензор.нет! А ЯК БИ ЦЕЙ МАТЕРІАЛ ПЕРЕДАТИ У НАШЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО В ООН, ЩОБ ВОНИ ЙОГО НА БЛИЖЧОМУ РАДБЕЗІ ПОКАЗАЛИ. Бо москалі зробили були пряме включення дебілки Монтян, а наш Кислиця щось там лепече про принципи ООН.
показати весь коментар
22.02.2022 14:46 Відповісти
Ой, та можна вже нічого не пояснювати, не доводити і не наводити ніяких доказів. У всі ці фейки зараз можуть вірити тільки "шизофрєніки"...
показати весь коментар
22.02.2022 14:07 Відповісти
Тим більше, що кацапів не особливо і турбує, чи вірить в них хтось, чи ні.
показати весь коментар
22.02.2022 14:58 Відповісти
Это фейки для своего населения. Ну и для любителей русского мира за рубежом. Они даже не подвергнут сомнению.
показати весь коментар
22.02.2022 18:40 Відповісти
інсценування -
це ті ж кацапськи "свати",
тільки сюжети - военні
показати весь коментар
22.02.2022 14:07 Відповісти
Ктоб сомневался. Там режиссеры уровня 95 го Квартала.
показати весь коментар
22.02.2022 14:08 Відповісти
Все тайне -стає явним.Та мокшам на все плювати. А ми посміємося з їх тупості.
показати весь коментар
22.02.2022 14:08 Відповісти
Нужно нанашей бронетехнике и авто писать большими буквами ПУТИН-ХУ*ЛО!!! Будет интересно как кацапоиды для провокаций рисовать такие же надписи на своих танках
показати весь коментар
22.02.2022 14:09 Відповісти
Вы полагаете Штирлиц в Берлине только аналитикой занимался? Не исключено что он проектировал газовые камеры (утрирую)
показати весь коментар
22.02.2022 17:51 Відповісти
Брехливі,вонючі покидьки цІ кацапи....шоб ви всі повиздихали!
показати весь коментар
22.02.2022 14:11 Відповісти
жопорукость это духовная скрепа
показати весь коментар
22.02.2022 14:11 Відповісти
З модифікація сам чорт ногу вломить.
Головне питання, як вони могли до кордону з РФ добратися через ОРДЛО.
показати весь коментар
22.02.2022 14:12 Відповісти
Телепортація.
показати весь коментар
22.02.2022 14:14 Відповісти
Рукожопая кацапня.
показати весь коментар
22.02.2022 14:12 Відповісти
а де візитка Яроша?
показати весь коментар
22.02.2022 14:13 Відповісти
Якісь скажені ці бандерівці. На одному ржавому БТР-рі намагалися атакувати ядерну державу з мільонною армією. Задум трохи не вдався, але пересрали мокші конкретно.
показати весь коментар
22.02.2022 14:14 Відповісти
РФ уверенно идёт к жизни Северной Кореи
показати весь коментар
22.02.2022 14:14 Відповісти
Насправді було так:
показати весь коментар
22.02.2022 14:16 Відповісти


показати весь коментар
22.02.2022 14:58 Відповісти
это было разыграно для тех недограждан на оккупированной территории. Они же верят оккупанту.
показати весь коментар
22.02.2022 14:17 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2022 14:22 Відповісти
А де дохлий пареченков на бронє?
показати весь коментар
22.02.2022 14:22 Відповісти
Союзники мають ввести безпілотну зону над Україною для російських окупантів
https://youtu.be/9yZ-_73li44
показати весь коментар
22.02.2022 14:22 Відповісти
Краще б ролік про напад одинокого українського броньовика на Російську федерацію віддали Кварталу 95. Зеленський залюбки погодиться підзаробити, він уже навіть репетицію проводив:
показати весь коментар
22.02.2022 14:24 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2022 14:34 Відповісти
Дебіли, одне слово
показати весь коментар
22.02.2022 14:35 Відповісти
У тупых кацапо-свинов подход не меняется столетиями: "и так сойдёт"!
показати весь коментар
22.02.2022 14:36 Відповісти
Також в небі над Ростовом була збита доблесними пограничниками ФСБ підводна лодка з візитівками Яроша і п"яними неграми на борту.
показати весь коментар
22.02.2022 14:37 Відповісти
Шота они вообще расслабились ,,,прям на отыбысь делают
показати весь коментар
22.02.2022 14:37 Відповісти
А где 5 трупов?
показати весь коментар
22.02.2022 14:38 Відповісти
З'їли кацапи.
показати весь коментар
22.02.2022 15:11 Відповісти
Каких нибудь бомжей отловят, постригут, дырок наделают и предьявят. Во потеха будет.
показати весь коментар
22.02.2022 15:22 Відповісти
не того Вову клованом називають?
показати весь коментар
22.02.2022 14:38 Відповісти
Что это за брехня, как раз эта модификация только у Украины и есть.
https://ru.wikipedia.org/wiki/БТР-70М_(Украина)
показати весь коментар
22.02.2022 14:41 Відповісти
То-есть, Украина напала на Рассею?
показати весь коментар
22.02.2022 14:43 Відповісти
Коля, треба краще готуватись
останнє попередження від прєгожина
показати весь коментар
22.02.2022 14:45 Відповісти
Если бы Коля прочёл статью в Википедии дальше,то Коля бы увидел раздел "Страны-эксплуатанты." И если бы Коля почитал этот раздел,то Коля бы понял что ВСУ не эксплуатируют БТР-70М с 2014 года. Коля-идиот. Не будьте как Коля.
показати весь коментар
22.02.2022 15:02 Відповісти
Не ображайте ідіотів, коля з рашки, а це набагато гірше.
показати весь коментар
22.02.2022 15:05 Відповісти
Ойойойой. Не будьте,как Коля.
показати весь коментар
22.02.2022 15:21 Відповісти
Гляньте на размещение фонаря над дулом и сравните с уничтоженным БТР.
http://foto-i-mir.ru/kartinki/BTR-70MOD_MVSV-2006_02.jpg
показати весь коментар
22.02.2022 15:36 Відповісти
Это российская модификация.
показати весь коментар
22.02.2022 15:40 Відповісти
ВЫВСЕВРЕТИ И НИЧЕГО НИПАНИМАИТЕ. дамбас никто на калени нипаставит.
показати весь коментар
22.02.2022 15:49 Відповісти
он уже давно лежит.
показати весь коментар
22.02.2022 20:18 Відповісти
 
 