Роль "бронетранспортера ЗСУ" в інсценуванні прориву кордону Росії "українською ДРГ" зіграв російський БТР-70М. ФОТО

Росія та підтримувані нею бойовики проводили низку операцій під фальшивим прапором на Донбасі впродовж середини-кінця лютого 2022 року, щоб створити привід для вторгнення російських військ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише дослідник Стейн Мітзер із нідерландського проєкту Oryx, який займається аналізом військової техніки та зброї за відкритими джерелами.

У статті зазначається, що Росія вже давно проводить такі операції під фальшивим прапором, щоб зобразити себе чи союзні країни як жертви, уникнути відповідальності (наприклад, для MH17), посіяти плутанину та створити привід для війни. Автор зазначає, що у типовій російській манері ці операції проводяться з дилетантським підходом, який, схоже, притаманний більшості операцій російської розвідки.

Так, наводиться ситуція, коли в одному із "інцидентів" на російсько-українському кордоні роль "українського" БТР у характерному камуфляжі сухопутних військ ЗСУ відіграла російська модифікація БТР-70М: "Замість того, щоб показати тіла п’яти українських солдатів, які нібито загинули під час рейду, Росія натомість показала знищений бронетранспортер (БТР-70М), який був перефарбований під український транспортний засіб".

"За іронією долі, Україна навіть не експлуатує БТР-70М", - зазначає автор.

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Крім того у статті нагадують, що інші операції під фальшивим прапором включали вибухи автомобілів і навіть евакуацію, однак часова позначка вказувала на те, що вони були зняті за кілька днів до того, як про них оголосила російська влада.

"Загальна тенденція всіх цих операцій полягає в тому, що вони ще більше просувають Росію на шляху до становлення повноцінної держави-ізгоя. Розфарбовування власних автомобілів, щоб вони мали вигляд як українські, перш ніж вони з'являються в погано поставленій провокації, а потім їхній підрив, залишає достатньо доказів, що все це є фарсом", - йдеться у статті.

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Нагадаємо, 21 лютого Південний військовий округ РФ повідомив про вбивство "українських диверсантів" у районі населеного пункту Мітякінська Ростовської області.

"В результаті бойового зіткнення п'ять порушників кордону Російської Федерації зі складу диверсійно-розвідувальної групи знищено. Серед військовослужбовців Збройних сил РФ та прикордонних військ ФСБ Росії постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

За даними окупантів, "диверсійну групу" нібито було виявлено прикордонним нарядом ФСБ на ділянці державного кордону РФ з Україною.

"Під час бойового зіткнення для екстреної евакуації диверсійної групи з території України через державний кордон з Російської Федерації увійшли дві бойові машини піхоти ЗСУ. Оперативно прибувши до місця бойового зіткнення підрозділом російських збройних сил вогнем з протитанкових засобів обидві бойові машини піхоти ЗСУ було знищено", - повідомили російські військові.