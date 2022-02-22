Агресію Путіна не зупинили, більше немає причин зволікати із запровадженням санкцій, - Washington Post
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Президенту США Джо Байдену вдалося частково згуртувати НАТО, щоб протистояти агресії Путіна останніми тижням, однак зволікати із санкціями проти РФ не варто.
Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.
"У монолозі, за яким стежили в усьому світі, президент Росії Владімір Путін "атакував" не лише незалежну Україну та її уряд, а й усі аспекти архітектури безпеки в Європі. На той час, коли Путін закінчив свою промову, він не тільки заявив про свій намір зруйнувати інституції, які підтримували мир в Європі, але й фактично виклав ідеологічну основу для початку війни - навіть якщо і не оголошував про війну відкрито. Ключовим моментом було визнати два підтримувані Росією регіони на сході України. Таким кроком Путін повністю відкинув повагу до територіальної цілісності України", - пише видання.
Зазначається, що більш загрозливою була вимога Путіна, щоб "ті, хто захопив і утримує владу в Києві" припинили бойові дії, або ж "взяли відповідальність за можливе продовження кровопролиття".
"Спростування аргументів пана Путіна майже безглузде - сумнівно, що навіть він вірить у його дикі звинувачення щодо України як майбутньої платформи для "агресії НАТО". Правда полягає в тому, що Україна є державою-членом Організації Об’єднаних Націй, безпеку якої Росія сама зобов’язалася поважати 28 років тому в обмін на ядерне роззброєння країни", - йдеться в матеріалі.
Видання також зазначає, що Україна не проводить "геноцид" проти російськомовної етнічної меншини, як стверджував пан Путін, а захищається від російської дестабілізаційної кампанії 2014-2015 років, яка спровокувала війну на Донбасі та окупацію Криму.
"Агресивні слова і вчинки Путіна слідували за нещодавнім зверненням президента України Володимира Зеленського до світових лідерів, що зібралися в Мюнхені. Зеленський заявив, що США та Європа не змогли вчасно протистояти Путіну. У місті, де Велика Британія та Франція уклали нетривалу угоду з нацистською Німеччиною в 1938 році, Зеленський використав химерне слово "умиротворення". Президенту США Джо Байдену вдалося частково згуртувати НАТО, щоб протистояти агресії Путіна останніми тижнями. Після нещодавніх дій Путіна стало ясно, що його агресію не зупинили і більше немає жодних причин чекати із запровадженням санкцій", - підсумували у Washington Post.
Будь ласка, зачекайте...
1. відкликати мандати депутатів, які НЕ повернулися за 24 години, яk преЗедент наказав,
2. відкликати мандати депутатів опзж як розпалювачів ненависті та НЕправди по відношеню до України
3 ввести візовий режим з раSSією, щоб ніякі брати литвини (як в 2014) НЕ звозили в Україну автобусами руSSкіх терористів
4. розглянути про доцільність дипвідносин з раSSією.
5. закрити ВСІ антиiукраїнські ЗМІ
6.терміново ухвалити військовий бюджет
7. наказати ГПУ терміново зібрати матеріали і передати їх в Гаагу (а НЕ ганятися за Стерненками та інш. Патріотами)
8. ТЕРМІНОВО ізолювати, знешкодити 5-у колону
9,10....
11. ПОСАДИТИ шуфрича та інших адептів руSSкого міра за образи українського Журналіста...
12.вислати весь рукSSій мір разом з гундяєвським кривослав`ям за парєбрік
13,14,15....
137. забрати в Лєнки Зе смартфон...
а тоді ВИМАГАТИ обіцяних санкцій і допомоги від Заходу...
Кнопку выключения Путина в Белом Доме знают, только это крутящаяся кнопка, как тюнинг у радио. Сразу на полную нельзя, иначе потеряет смысл.
Это персональные санкции против его присных и кошельков. Путин готов на всё, чтобы замылить этот вопрос от внимания публики. В том числе в США
сейчас Джо
или никогда !
1. зупинка Північного Потоку-2 взагалі
2. розрив дипвідносин України з рашкою. НАРЕШТІ.
3....спроби умиротворння через здачу чергових інтересів Заходом...
......спроби Зе "поглянути в очі путіна" ПРИПИНЕНІ
...Черговий раз розбита морда ШУфрича. )
Тогда эта шобла-**** запоёт по-другому. Иначе ничего не выйдет, потому как русских баранов, т.е. граждан рашки им совсем не жалко!
а не навіть усі "бояре"...
Вангую зміну платівки у політичних повій та їх лаючих псiв - замість раптового відвоювання окупованих територій за аналогією з сербською Крайною тепер будуть брехати про близьку смерть Пуйла, а там вже як навалимося, та як вдаримо... курви...
@prof_preobr
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4 ч
Путина поддержали Никарагуа, Абхазия, Южная Осетия и Сирия. Даже во времена первой холодной войны список союзников СССР не выглядел так жалко.