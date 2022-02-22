Агресію Путіна не зупинили, більше немає причин зволікати із запровадженням санкцій, - Washington Post

Президенту США Джо Байдену вдалося частково згуртувати НАТО, щоб протистояти агресії Путіна останніми тижням, однак зволікати із санкціями проти РФ не варто.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

"У монолозі, за яким стежили в усьому світі, президент Росії Владімір Путін "атакував" не лише незалежну Україну та її уряд, а й усі аспекти архітектури безпеки в Європі. На той час, коли Путін закінчив свою промову, він не тільки заявив про свій намір зруйнувати інституції, які підтримували мир в Європі, але й фактично виклав ідеологічну основу для початку війни - навіть якщо і не оголошував про війну відкрито. Ключовим моментом було визнати два підтримувані Росією регіони на сході України. Таким кроком Путін повністю відкинув повагу до територіальної цілісності України", - пише видання.

Зазначається, що більш загрозливою була вимога Путіна, щоб "ті, хто захопив і утримує владу в Києві" припинили бойові дії, або ж "взяли відповідальність за можливе продовження кровопролиття".

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"Спростування аргументів пана Путіна майже безглузде - сумнівно, що навіть він вірить у його дикі звинувачення щодо України як майбутньої платформи для "агресії НАТО". Правда полягає в тому, що Україна є державою-членом Організації Об’єднаних Націй, безпеку якої Росія сама зобов’язалася поважати 28 років тому в обмін на ядерне роззброєння країни", - йдеться в матеріалі.

Видання також зазначає, що Україна не проводить "геноцид" проти російськомовної етнічної меншини, як стверджував пан Путін, а захищається від російської дестабілізаційної кампанії 2014-2015 років, яка спровокувала війну на Донбасі та окупацію Криму.

"Агресивні слова і вчинки Путіна слідували за нещодавнім зверненням президента України Володимира Зеленського до світових лідерів, що зібралися в Мюнхені. Зеленський заявив, що США та Європа не змогли вчасно протистояти Путіну. У місті, де Велика Британія та Франція уклали нетривалу угоду з нацистською Німеччиною в 1938 році, Зеленський використав химерне слово "умиротворення". Президенту США Джо Байдену вдалося частково згуртувати НАТО, щоб протистояти агресії Путіна останніми тижнями. Після нещодавніх дій Путіна стало ясно, що його агресію не зупинили і більше немає жодних причин чекати із запровадженням санкцій", - підсумували у Washington Post.

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