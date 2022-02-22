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Агресію Путіна не зупинили, більше немає причин зволікати із запровадженням санкцій, - Washington Post

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Агресію Путіна не зупинили, більше немає причин зволікати із запровадженням санкцій, - Washington Post

Президенту США Джо Байдену вдалося частково згуртувати НАТО, щоб протистояти агресії Путіна останніми тижням, однак зволікати із санкціями проти РФ не варто.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

"У монолозі, за яким стежили в усьому світі, президент Росії Владімір Путін "атакував" не лише незалежну Україну та її уряд, а й усі аспекти архітектури безпеки в Європі. На той час, коли Путін закінчив свою промову, він не тільки заявив про свій намір зруйнувати інституції, які підтримували мир в Європі, але й фактично виклав ідеологічну основу для початку війни - навіть якщо і не оголошував про війну відкрито. Ключовим моментом було визнати два підтримувані Росією регіони на сході України. Таким кроком Путін повністю відкинув повагу до територіальної цілісності України", - пише видання.

Зазначається, що більш загрозливою була вимога Путіна, щоб "ті, хто захопив і утримує владу в Києві" припинили бойові дії, або ж "взяли відповідальність за можливе продовження кровопролиття".

Читайте: Путін налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну, - Джонсон

"Спростування аргументів пана Путіна майже безглузде - сумнівно, що навіть він вірить у його дикі звинувачення щодо України як майбутньої платформи для "агресії НАТО". Правда полягає в тому, що Україна є державою-членом Організації Об’єднаних Націй, безпеку якої Росія сама зобов’язалася поважати 28 років тому в обмін на ядерне роззброєння країни", - йдеться в матеріалі.

Видання також зазначає, що Україна не проводить "геноцид" проти російськомовної етнічної меншини, як стверджував пан Путін, а захищається від російської дестабілізаційної кампанії 2014-2015 років, яка спровокувала війну на Донбасі та окупацію Криму.

"Агресивні слова і вчинки Путіна слідували за нещодавнім зверненням президента України Володимира Зеленського до світових лідерів, що зібралися в Мюнхені. Зеленський заявив, що США та Європа не змогли вчасно протистояти Путіну. У місті, де Велика Британія та Франція уклали нетривалу угоду з нацистською Німеччиною в 1938 році, Зеленський використав химерне слово "умиротворення".  Президенту США Джо Байдену вдалося частково згуртувати НАТО, щоб протистояти агресії Путіна останніми тижнями. Після нещодавніх дій Путіна стало ясно, що його агресію не зупинили і більше немає жодних причин чекати із запровадженням санкцій", - підсумували у Washington Post.

Також читайте: Путін налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну, - Джонсон

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+41
Україна, Верховна Рада, ПреЗедент мають терміново починати діяти зі своїми санкціями прoти руSSкого міра:

1. відкликати мандати депутатів, які НЕ повернулися за 24 години, яk преЗедент наказав,
2. відкликати мандати депутатів опзж як розпалювачів ненависті та НЕправди по відношеню до України
3 ввести візовий режим з раSSією, щоб ніякі брати литвини (як в 2014) НЕ звозили в Україну автобусами руSSкіх терористів
4. розглянути про доцільність дипвідносин з раSSією.
5. закрити ВСІ антиiукраїнські ЗМІ
6.терміново ухвалити військовий бюджет
7. наказати ГПУ терміново зібрати матеріали і передати їх в Гаагу (а НЕ ганятися за Стерненками та інш. Патріотами)
8. ТЕРМІНОВО ізолювати, знешкодити 5-у колону
9,10....
11. ПОСАДИТИ шуфрича та інших адептів руSSкого міра за образи українського Журналіста...
12.вислати весь рукSSій мір разом з гундяєвським кривослав`ям за парєбрік
13,14,15....
137. забрати в Лєнки Зе смартфон...

а тоді ВИМАГАТИ обіцяних санкцій і допомоги від Заходу...
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22.02.2022 14:09
+22
Мокшам - санкції,ЗСУ - ******* зброю. Україні не кредити, а допомогу.
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22.02.2022 14:13
+17
Чавіть *****..Чавіть
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22.02.2022 14:09
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здається путін зі своєю шоблою сам себе підісрав-
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22.02.2022 14:08 Відповісти
Мокшам - санкції,ЗСУ - ******* зброю. Україні не кредити, а допомогу.
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22.02.2022 14:13 Відповісти
Зєлєнскому плутоній.
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22.02.2022 14:22 Відповісти
порошенке - минские договоренности, оригинал
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22.02.2022 14:54 Відповісти
Зебілам - морквину. На ниточці.
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22.02.2022 14:59 Відповісти
Евгений f8264c50
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22.02.2022 15:16 Відповісти
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22.02.2022 15:15 Відповісти
Тебе-новые штаны,в которые он насрал.
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22.02.2022 15:16 Відповісти
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22.02.2022 15:17 Відповісти
Чавіть *****..Чавіть
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22.02.2022 14:09 Відповісти
Україна, Верховна Рада, ПреЗедент мають терміново починати діяти зі своїми санкціями прoти руSSкого міра:

1. відкликати мандати депутатів, які НЕ повернулися за 24 години, яk преЗедент наказав,
2. відкликати мандати депутатів опзж як розпалювачів ненависті та НЕправди по відношеню до України
3 ввести візовий режим з раSSією, щоб ніякі брати литвини (як в 2014) НЕ звозили в Україну автобусами руSSкіх терористів
4. розглянути про доцільність дипвідносин з раSSією.
5. закрити ВСІ антиiукраїнські ЗМІ
6.терміново ухвалити військовий бюджет
7. наказати ГПУ терміново зібрати матеріали і передати їх в Гаагу (а НЕ ганятися за Стерненками та інш. Патріотами)
8. ТЕРМІНОВО ізолювати, знешкодити 5-у колону
9,10....
11. ПОСАДИТИ шуфрича та інших адептів руSSкого міра за образи українського Журналіста...
12.вислати весь рукSSій мір разом з гундяєвським кривослав`ям за парєбрік
13,14,15....
137. забрати в Лєнки Зе смартфон...

а тоді ВИМАГАТИ обіцяних санкцій і допомоги від Заходу...
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22.02.2022 14:09 Відповісти
Парламентський комітет В.Р. схвалив законопроект про збільшення на 9 мільярдів гривень видатків на озброєння ЗСУ.
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22.02.2022 14:15 Відповісти
що таке 9 млрд!!!!!
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22.02.2022 14:21 Відповісти
Гроші платників податків
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22.02.2022 14:32 Відповісти
Бені повечеряти.
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22.02.2022 15:18 Відповісти
А на большое воровство сколько дали?
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22.02.2022 14:59 Відповісти
до кого звернення? у зе видно інші плани, якщо нічого не робить...
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22.02.2022 14:18 Відповісти
Прийняти закони про антиукраїнство та ввести відповідний термін по аналогії із антисемітизмом.
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22.02.2022 15:52 Відповісти
Алексей@c0LP5RfCXBJeNAm

Кнопку выключения Путина в Белом Доме знают, только это крутящаяся кнопка, как тюнинг у радио. Сразу на полную нельзя, иначе потеряет смысл.
Это персональные санкции против его присных и кошельков. Путин готов на всё, чтобы замылить этот вопрос от внимания публики. В том числе в США
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22.02.2022 14:09 Відповісти
давай ковбой- мочи козломордых !
сейчас Джо
или никогда !
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22.02.2022 14:09 Відповісти
Агрессия локализована, по сути - легализация фактической ситуации, но без распространения на остальные территории. А потому чего-то серьезного не будет.
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22.02.2022 14:10 Відповісти
А локализирована ли? То что наговорил вчера путлер , это было на уровне дяди Адика по отношению к евреям
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22.02.2022 14:13 Відповісти
Пока да, но если будет расширение, тогда и будут серьезные санкции. Сейчас ожидать чего-то очень серьезного вряд ли имеет смысл.
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22.02.2022 14:15 Відповісти
Мне кажется он уже настолько психически плох что он реально срать хотел на санкции
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22.02.2022 14:20 Відповісти
Судя по тому, что он нес про историю, так и есть. Он рехнулся. Но он сделал одну штуку: он не сжег мосты и оставил пространство для торговли. Но это уже не наш уровень, тут нужно только полагаться на США. Они про санкции знают больше нас с Вами
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22.02.2022 14:26 Відповісти
Вот чтобы наверняка расширения не было необходимо вводить серьезные санкции. Потому, что действие санкций требует достаточно продолжительного временного интервала. Когда х@ло начнет действовать санкции вводить уже поздно будет.
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22.02.2022 15:49 Відповісти
Повністю погоджуюсь. Якихось великих санкцій не буде, не здивуюсь навіть, якщо це таємні домовленості між колективним цивілізованим світом, та РФ, що допоможе )(уйлу зберегти обличчя. Але символічні санкції обов'язково будуть. І це не самий гірший сценарій для України.
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22.02.2022 14:17 Відповісти
Не уверен, это только начало, вы ж читали что они теперь всю территорию областей требуют. Меня больше поражают американцы, помню как Байден предупреждал куйла что если первый россолдат вступив на территорию Украины то будут смертельные санкции. Ну вступил, в ответ какая то галиматья про санкции против лугандона… Можно подумать что США ранее с лугандоном какие то дела имели??? Где Свифт где аресты имущества и капиталов путлера и его окружения???
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22.02.2022 14:17 Відповісти
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22.02.2022 14:29 Відповісти
я до сих пор в немом шоке от этого....
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22.02.2022 23:47 Відповісти
будуть

1. зупинка Північного Потоку-2 взагалі

2. розрив дипвідносин України з рашкою. НАРЕШТІ.

3....спроби умиротворння через здачу чергових інтересів Заходом...

......спроби Зе "поглянути в очі путіна" ПРИПИНЕНІ

...Черговий раз розбита морда ШУфрича. )
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22.02.2022 14:26 Відповісти
Приостановлена сертификация. Ее можно возобновить в любой момент, в зависимости от ситуации. Про разрыв отношений - это чистый пиар. К вечеру или завтра зеленский отлиняет от этого вопроса. То, что Шуфрич битый, это прекрасно, но это мало чему помогает. Про попытки зеленского что-то сделать...Мы видели за эти почти три года что он умеет делать: говорит одно, делает другое, а после сделанного все падает. Потому я не был бы так категоричен по поводу того, что попытки заглянуть куда-то Путину прекращены.
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22.02.2022 14:32 Відповісти
Пункту 1 немає і не буде. Буде лише призупинка на час, поки Україна не підпише Мінськ(Анкара) 3.
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22.02.2022 14:33 Відповісти
Опять нагнетают??? Арахамия,разберись с паникерами заокеанскими!
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22.02.2022 14:12 Відповісти
Сколько можно разговаривать с ублюдком. Не надо унижать достоинство прогибаясь под хотелки мрази, с лексиконом старого ********. Все понятно, что будет дальше продвигать *****. Не надо слов. Жестко загнать мразь под шконку.
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22.02.2022 14:17 Відповісти
Но Западом именно в это роковое время рулят беспринципные пигмеи, слабые в коленках...
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22.02.2022 14:33 Відповісти
Байден со своими санкциями оказался куском смешного ховна. Так грозно заявлял, а по факту как побитый пес хвост поджал.
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22.02.2022 14:22 Відповісти
вже завтра буде відомо чи це так...
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22.02.2022 14:28 Відповісти
Этим тупым недоумкам нужны персональные! санкции на всё их барахло и украденные бабки, которые они берегут на Западе!!!
Тогда эта шобла-**** запоёт по-другому. Иначе ничего не выйдет, потому как русских баранов, т.е. граждан рашки им совсем не жалко!
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22.02.2022 14:23 Відповісти
Ничего они не сделают. Они все боятся путлера, это было видно по лицам шойгу, патрушева, нарышкина.
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22.02.2022 14:25 Відповісти
в росії все вирішує царь.

а не навіть усі "бояре"...
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22.02.2022 14:29 Відповісти
как бы грубо не звучало, но, Украину 22,02,2022 изнасиловали на глазах западных "друзей"
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22.02.2022 14:27 Відповісти
Нееееее, это весь запад с их обеспокоенностью и санкциями, изнасиловали на глазах украинцев. фашистская россия показала Украине, что нужно рассчитывать только на себя.
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22.02.2022 14:46 Відповісти
Щось я не розумiю про яку перемогу верещать бутусов та iнщi халепи? ... Пуйло ввiв до вже перебувавших у Донецьку рашистських вiйськ додатковий ординський тумен ... тепер буде йти торг та постiйний тиск щодо зайняття пiдконтрольних Українськiй армiї районiв Донецької та Луганської областей ... а санкцiй та зброї як не було так i не ма ...

Вангую зміну платівки у політичних повій та їх лаючих псiв - замість раптового відвоювання окупованих територій за аналогією з сербською Крайною тепер будуть брехати про близьку смерть Пуйла, а там вже як навалимося, та як вдаримо... курви...
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22.02.2022 14:33 Відповісти
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
4 ч



Путина поддержали Никарагуа, Абхазия, Южная Осетия и Сирия. Даже во времена первой холодной войны список союзников СССР не выглядел так жалко.
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22.02.2022 14:40 Відповісти
Архітектура безпеки в Європі?🤣🤣🤣 Дуже крутий жарт. Весь світ вночі побачив цю архітектуру. Потрібна негайна, термінова реконструкція тієї архітектури. ООН втратив довіру. ОБСЄ втратило довіру. Жодна з Європейських безпекових організацій не здатна більше протистояти викликам сьогодення. Вас фашистська росія поставила раком! Ті ваші стінгери, джевеліни, то не є безпека. Я не здивуюся, якщо ви їх позичили Україні до кінця воєнного конфлікту. А 5000 касок, українці ще років 100 вам не забудуть. Нікому не можна вірити. Ні на кого не модна надіятись. Господи, дай розуму президенту розпочати власне ракетобудування. Інакше пройде ще 8 років, і Україна перетвориться на Лізтенштейн за розмірами.
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22.02.2022 14:44 Відповісти
О, пошла подготовка информационного базиса. В западных реалиях санкции не могут ввести, пока все крупные газеты не скажут населению - санкции нужно ввести. Так что может реально раздупляться раньше, чем орда попрет на условный мариуполь.
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22.02.2022 14:55 Відповісти
я включил уже эхолот чтоб измерить глубину озабоченности!
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22.02.2022 14:57 Відповісти
НАТО и ЕС нужно делать выводы по поводу своих членов.. Ситуация позволяет точно определить - кто есть кто. ( особенно это касается таких стран как Венгрия, Германия, Болгария, Греция, Италия. - пусть определяются.) Игра в поддавки должна уйти в прошлое.
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22.02.2022 15:00 Відповісти
Байден санкции не нужно вводить на лыдыныры, полупьяной гопоте те санкции до лампочки, санкции нужно вводить на ротенбергов абрамовичей и любовниц кооператива озеро с большим выводком сироток, осевшим в Европе и Америке и они сами замочат ***** в его бункере.
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22.02.2022 15:03 Відповісти
Так эта моль бледная и мечтала чтобы за его бреднями в прямом эфире следил весь мир. Это был просто апогей кайфа этого облезлого существа о которого с детства вытирали ноги. А тут-"властелин мира" блеать. Оргазм. Занавес....Ну теперь можно и сдыхать.
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22.02.2022 15:08 Відповісти
Śmierć najeźdźcom, śmierć kacapom !
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22.02.2022 15:15 Відповісти
ZABIĆ KAGIEBOWSKIE HUJŁO !
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22.02.2022 15:17 Відповісти
Цю "пошту" та нехай донесуть до вух Байдена.
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22.02.2022 15:38 Відповісти
если запад введет санкции против расейских олигархов, что бы они потеряли все свои деньги и не могли даже выплатить зарплаты рабочим на своих заводах, может эти олигархи наконец-то сами порвут жопу *****?
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22.02.2022 15:39 Відповісти
Не нагнітайте... путіна санкціями не зупиниш...
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22.02.2022 16:20 Відповісти
Путина да, у него крыша поехала, а вот его рабы могут бучу поднять…не может один человек делать так чтобы сотням миллионов было плохо.
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22.02.2022 23:52 Відповісти
 
 