Ватажок терористів Пушилін заявив, що за "конституцією" кордони "ДНР" та "ЛНР" - у межах Донецької і Луганської областей
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Ватажок окупантів "ДНР" Денис Пушилін стверджує, що наразі кордони так званої "ДНР" за "конституцією" знаходяться в рамках Донецької області, а "подальші кроки покаже час".
Про це маріонетка Кремля сказав під час виступу на одному із пропагандистських російських каналів, інформує Цензоро.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
За його словами, це нібито закріплено у якійсь "конституції".
"У "конституції" "Донецької Народної Республіки", у "конституції" "Луганської Народної Республіки" кордони - у межах Донецької та Луганської областей. Подальші кроки покаже час", - сказав Пушилін, відповідаючи на запитання, чи готові окупанти "ДНР" за допомогою російської армії витісняти ЗСУ з територій кордонів "республіки".
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.
За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
Будь ласка, зачекайте...
Оскільки ЛНР,ДНР - скоріше громадські організації ,то не Конституція,,А "Устав"..
А Устав діє тільки всередині "організації".. Для решти світу вони свої "конституції" можуть друкувати виключно у вигляді сувенірних рулонів туалетного паперу..
У таком увигляді їх буде купувати навіть Україна )))
_Ещё бы... только палваны рассказывали что признание путлером т. н. лднр - это поражение агрессора, агония и пр. бред, и означает что ему кирдык - на днях, а то и раньше...
Разєя - як велика зелена муха: насрала на українському Донбасі купу
лайна"народних республік" з якимись фріками на чолі.
Будет война за Донецкую и Луганскую области
Они заждались встречи с тобой...