"Ватажок терористів Пушилін заявив, що за "конституцією" кордони "ДНР" та "ЛНР" - у межах Донецької і Луганської областей"

Ватажок окупантів "ДНР" Денис Пушилін стверджує, що наразі кордони так званої "ДНР" за "конституцією" знаходяться в рамках Донецької області, а "подальші кроки покаже час".

Про це маріонетка Кремля сказав під час виступу на одному із пропагандистських російських каналів, інформує Цензоро.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

За його словами, це нібито закріплено у якійсь "конституції".

"У "конституції" "Донецької Народної Республіки", у "конституції" "Луганської Народної Республіки" кордони - у межах Донецької та Луганської областей. Подальші кроки покаже час", - сказав Пушилін, відповідаючи на запитання, чи готові окупанти "ДНР" за допомогою російської армії витісняти ЗСУ з територій кордонів "республіки".

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".