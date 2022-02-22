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Ватажок терористів Пушилін заявив, що за "конституцією" кордони "ДНР" та "ЛНР" - у межах Донецької і Луганської областей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ватажок терористів Пушилін заявив, що за

Ватажок окупантів "ДНР" Денис Пушилін стверджує, що наразі кордони так званої "ДНР" за "конституцією" знаходяться в рамках Донецької області, а "подальші кроки покаже час".

Про це маріонетка Кремля сказав під час виступу на одному із пропагандистських російських каналів, інформує Цензоро.НЕТ із посиланням на "Интерфакс". 

За його словами, це нібито закріплено у якійсь "конституції". 

"У "конституції" "Донецької Народної Республіки", у "конституції" "Луганської Народної Республіки" кордони - у межах Донецької та Луганської областей. Подальші кроки покаже час", - сказав Пушилін, відповідаючи на запитання, чи готові окупанти "ДНР" за допомогою російської армії витісняти ЗСУ з територій кордонів "республіки".

Також читайте: "Наша територія - вся Луганщина": Терористи "ЛНР" закликали Україну добровільно відвести війська

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
А повторити...."гіві" воно не бажає
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22.02.2022 14:14
+23
Ну, чё, ЗЕбилоиды, вы же этого ждали? Вы довольны?! Лишь бы ни парашенка! Армия, мова, вира! Ничего этого вам не надо было! От войны устали? Ну, жриТЕ!
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22.02.2022 14:15
+19
А за Конституцией Украины вы идете на@рен. Вместе со своим ******.
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22.02.2022 14:16
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Пора оседлать шмеля чтоб долететь до самых до окраин
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22.02.2022 14:31 Відповісти
Цензор, а чому ви стару фотку цього пітара під статтею помістили. Помістіть свіжу. Там ип....льник з двадцяти метрів в кадр не поміститься. Хай домбасіти бачуть, як це чмо за такий термін мордяку від"їло за їх рахунок. Вибачте за мій французький.
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22.02.2022 14:32 Відповісти
розгавкався пьос
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22.02.2022 14:32 Відповісти
треба визначитись як ми відповімо рф на обстріли.. чи вистачить байрактарів..
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22.02.2022 14:33 Відповісти
"У "конституції" "Донецької Народної Республіки", у "конституції" "Луганської Народної Республіки" кордони - у межах Донецької та Луганської областей.

Оскільки ЛНР,ДНР - скоріше громадські організації ,то не Конституція,,А "Устав"..

А Устав діє тільки всередині "організації".. Для решти світу вони свої "конституції" можуть друкувати виключно у вигляді сувенірних рулонів туалетного паперу..

У таком увигляді їх буде купувати навіть Україна )))
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22.02.2022 14:35 Відповісти
А за Конституцией Украины днры и лнры не существует и эти территории вместе с Крымом УКРАИНСКИЕ. Что будем делать.
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22.02.2022 14:35 Відповісти
Интересно а ахметик прилитело, или как и в 14-м году уже слил все рашистам.
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22.02.2022 14:37 Відповісти
Зміст використаного туалетного паперу когось має цікавити?
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22.02.2022 14:37 Відповісти
"Ватажок терористів Пушилін заявив, що за "конституцією" кордони "ДНР" та "ЛНР" - у межах Донецької і Луганської областей"
_Ещё бы... только палваны рассказывали что признание путлером т. н. лднр - это поражение агрессора, агония и пр. бред, и означает что ему кирдык - на днях, а то и раньше...
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22.02.2022 14:39 Відповісти
Твои границы у параши как и твоя республика
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22.02.2022 14:39 Відповісти
Очікуємо далі на заяву адміністрації Петровського району Донецька про те, шо за конституцією цього району в межах його кордонів лежать ще Кіровський та Куйбишевський райони Донецька.
Разєя - як велика зелена муха: насрала на українському Донбасі купу лайна "народних республік" з якимись фріками на чолі.

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22.02.2022 14:45 Відповісти
Скажу коротко: даремно ми на оте чмо стільки уваги звертаємо. Воно навіть не розуміє, скільки отаким пізд#болам серйозні люди залишають перебувати на цьому світі. А серйозні існують як на нашій стороні, так і по той бік.
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22.02.2022 14:45 Відповісти
Чепушило, а на лифте ты любишь кататься? А в ресторан «Сепарты как любишь ходить?
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22.02.2022 14:47 Відповісти
Пушилин, мммщик конченый, мавроди с захарченко уже заждались. Пора. Вот в аду и будешь границы определять.
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22.02.2022 14:47 Відповісти
Ну, не сволота? Як пенсії, соцвиплати, навчання дітей..., то їм Конституція України, а як землі ще кусок увірвать так якась конституція якоїсь лднр. (((
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22.02.2022 14:54 Відповісти
у чувака настал звездный час
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22.02.2022 14:56 Відповісти
Ваши границы у параши.
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22.02.2022 14:59 Відповісти
Это чепушило озвучило то, что не сказали ни манька облигация, ни конь педальный, ни усатая млядь.
Будет война за Донецкую и Луганскую области
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22.02.2022 14:59 Відповісти
Этому гандону пора на концерт к Кабздону
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22.02.2022 15:03 Відповісти
Подавишся паскуда і здохни разом з своім "русским миром".
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22.02.2022 15:05 Відповісти
А чому не прийняли до LA?
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22.02.2022 15:13 Відповісти
ПОШЕЛ ТЫ НА ***!!!
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22.02.2022 15:20 Відповісти
Россия уже вошла в состав Чечни.
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22.02.2022 15:25 Відповісти
ПЕнис Душилин! Чаще вспоминай Гиви, Моторолу и курощупа ЗахЕрченко!
Они заждались встречи с тобой...
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22.02.2022 15:25 Відповісти
Пеніс Душилін погарячкував! Той папірець годен тільки для нужника, як і його автори.
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22.02.2022 15:32 Відповісти
А оно в курсе что если даже при помощи рашофашей они захватят эти области то санкции автоматически расширятся на такую же территорию и свинарник из ЛДНР превратится в свинарник Луг и Дон областей?
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22.02.2022 15:35 Відповісти
До речі, креативна шняга для інших терористів: захоплюєш літак, проводиш голосування за прийом "конституції захопленого літака і аеропорта", і ставиш поліцію перед фактом - "А у нас тут конституція. Усьо наше".
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22.02.2022 15:52 Відповісти
лугандонские "говорящие головы" теперь часто ртом хлопать будут, и что то там пытаться им взять. вон, Сашка Захарченко тоже в поход на Лондон собирался, а попал в Ад на концерт к Кобзону.
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22.02.2022 15:57 Відповісти
За чиєю конституцією? В Україні нема такої конституції.
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22.02.2022 16:07 Відповісти
а Х*Й тебе на воротник... падла МММ-ская....
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22.02.2022 17:23 Відповісти
А не пошел ли этот пушилин на три буквы!!! И это еще мягко сказано!!!
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22.02.2022 17:23 Відповісти
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