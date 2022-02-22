Щойно одразу 10 членів Вищої ради правосуддя добровільно пішли у відставку, - Жернаков

Сьогодні, 22 лютого, одразу 10 членів Вищої ради правосуддя добровільно пішли з посад.

Про це повідомив у фейсбуці голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, передає Цензор.НЕТ.

"І до найкращих новин. ВРП всьо. Щойно відразу 10 членів корумпованої ВРП добровільно пішли з посади. Очевидно, подивилися як відбувалися вчора співбесіди в Етичній раді з кандидатами на посади і дещо зрозуміли", - пише він.

За словами Жернакова, лишилися члени Блажівська, Грищук, Саліхов і Плахтій, які вважають, що не матимуть проблем із проходженням Етичної ради.

"Побачимо. До кожного з них у суспільства є претензії, цікаво буде подивитися як їх оцінить Етична рада. Також у складі залишається голова ВС Князєв, на якого як члена ВРП за посадою перевірка ЕР не поширюється. Тепер у ВРП 16 вакансій, які мають бути заповнені, знов-таки, через Етичну раду - ту саму, про яку вчора Путін жалівся, що в ній перевагу мають незалежні міжнародні експерти. Таким чином, навіть у найгіршому випадку ВРП оновиться доброчесними членами на 16/21, що є більше, ніж на три чверті", - продовжує він.

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Жернаков впевнений, що сьогодні розпочинається без перебільшення нова ера в українському судочинстві.