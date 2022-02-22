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Новини Політика України
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Щойно одразу 10 членів Вищої ради правосуддя добровільно пішли у відставку, - Жернаков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Щойно одразу 10 членів Вищої ради правосуддя добровільно пішли у відставку, - Жернаков

Сьогодні, 22 лютого, одразу 10 членів Вищої ради правосуддя добровільно пішли з посад.

Про це повідомив у фейсбуці голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, передає Цензор.НЕТ.

"І до найкращих новин. ВРП всьо. Щойно відразу 10 членів корумпованої ВРП добровільно пішли з посади. Очевидно, подивилися як відбувалися вчора співбесіди в Етичній раді з кандидатами на посади і дещо зрозуміли", - пише він.

За словами Жернакова, лишилися члени Блажівська, Грищук, Саліхов і Плахтій, які вважають, що не матимуть проблем із проходженням  Етичної ради.

"Побачимо. До кожного з них у суспільства є претензії, цікаво буде подивитися як їх оцінить Етична рада. Також у складі залишається голова ВС Князєв, на якого як члена ВРП за посадою перевірка ЕР не поширюється. Тепер у ВРП 16 вакансій, які мають бути заповнені, знов-таки, через Етичну раду - ту саму, про яку вчора Путін жалівся, що в ній перевагу мають незалежні міжнародні експерти. Таким чином, навіть у найгіршому випадку ВРП оновиться доброчесними членами на 16/21, що є більше, ніж на три чверті", - продовжує він.

Читайте також: Члени ВРП Маловацький та Гречківський подали у відставку. "Судова мафія тріщить по швах", - Жернаков. ФОТО

Жернаков впевнений, що сьогодні розпочинається без перебільшення нова ера в українському судочинстві.

Щойно одразу 10 членів Вищої ради правосуддя добровільно пішли у відставку, - Жернаков 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
про "нову еру в правосудді" автор розсмішив
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22.02.2022 14:32
+12
"Блажен кто верует.."Йшов 115 раунд української боротьби за правосуддя.
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22.02.2022 14:34
+12
ЕХАЛИ СЕГОДНЯ В ТАКСИ С ЧЕЛОВЕКОМ ПРОСТОЙ ВОДИТЕЛЬ И ТО СКАЗАЛ --ВСЕ БЕДЫ ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ А ЭТО ХАМСТВО ЖЛОБСТВО НАГЛОСТЬ ПОНТЫ НАРУШЕНИЕ ПДД И БАРДАК ВАКХАНАЛИЯ.. даже простой человек понимает-- что если нет ЗАКОНА СПРАВЕДЛИВОСТИ И ВОЗМЕЗДИЯ И НЕОТВРАТИМОСТИ ЗА СОДЕЯННОЕ В ВИДЕ ПРИГОВОРА/ РЕШЕНИЯ СУДА то так и будет бардак...
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22.02.2022 14:36
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про "нову еру в правосудді" автор розсмішив
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22.02.2022 14:32 Відповісти
"Блажен кто верует.."Йшов 115 раунд української боротьби за правосуддя.
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22.02.2022 14:34 Відповісти
готовятся на новые должности при новом режиме
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22.02.2022 14:33 Відповісти
Невже "мітла" запрацювала? (тільки хай мені тут не "співають" що це - заслуга "Блазня"! Навпаки - судді побачили що його ніхто в Україні та за її межами "і в копійку не ставить" - тому пішли добровільно щоб не "піти з ганьбою"!)
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22.02.2022 14:34 Відповісти
Вони повинні сісти у тюрму, а не просто піти!
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22.02.2022 14:35 Відповісти
ЕХАЛИ СЕГОДНЯ В ТАКСИ С ЧЕЛОВЕКОМ ПРОСТОЙ ВОДИТЕЛЬ И ТО СКАЗАЛ --ВСЕ БЕДЫ ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ А ЭТО ХАМСТВО ЖЛОБСТВО НАГЛОСТЬ ПОНТЫ НАРУШЕНИЕ ПДД И БАРДАК ВАКХАНАЛИЯ.. даже простой человек понимает-- что если нет ЗАКОНА СПРАВЕДЛИВОСТИ И ВОЗМЕЗДИЯ И НЕОТВРАТИМОСТИ ЗА СОДЕЯННОЕ В ВИДЕ ПРИГОВОРА/ РЕШЕНИЯ СУДА то так и будет бардак...
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22.02.2022 14:36 Відповісти
Обнови методичку. Одно и тоже везде пишешь. В Инсте и тут
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22.02.2022 16:59 Відповісти
Можливо, справді зрозуміли, що краще піти самому, ніж бути вигнаним з ганьбою...
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22.02.2022 14:37 Відповісти
Я вас благаю! Вони за такі посади до останнього боряться зазвичай. Суди, апеляції і стільки кіл, скільки можна поки свого не дойдуть. Блокування комісій, розгляду, дискредитація тих, хто оцінює будь-якими правдами та неправдами.

100% якийсь лаз знайшли.
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22.02.2022 15:56 Відповісти
просто ушли и все? на безбедную житуху "заработали" и никаких последствий, чего им печалится?
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22.02.2022 14:40 Відповісти
Я не здивуюся, якщо за допомогою якихось викрутасів вони потім поновляться через суд. Чи відсудять якусь астрономічну компенсацію...
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22.02.2022 14:43 Відповісти
очень даже вероятный сценарий.
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22.02.2022 14:45 Відповісти
Мало что даст теперь ---ушёл поезд проводить реформу судебно-правовую этот шаг. Они свалят в районные и городские суды---достоговывать бабло. Уже запросто 10 лет как минимум у нас дошло в этом процесе невероятное. Мужья и жёны судьи и детки их там же на начальных должностях секретарями судов! Один из супругов допустим в арбитражном, другой в городском суде или в районе, и наследничек следаком прокуратуры там же. Проведите кадровый аудит---там капец! И ближняя родня рядом пусть исполнителем судебным! Сомали не попадает.
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22.02.2022 14:42 Відповісти
Пішли бо запахло жареним. Якщо почнуться повномасштабні військові дії - можуть потрапити під суд Лінча.
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22.02.2022 14:49 Відповісти
Якщо навіть припустити, що у ВРП потраплять чесні, в українських умовах вони за місяць стануть корумпованими...
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22.02.2022 15:24 Відповісти
Мабуть совість замучила та страшно стало, як воно далі буде…
Стільки майна з баблом неправедно з'явилося невідомо звідки…
Опзж та ригоАнали це теж зрозуміли і повтікали …
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22.02.2022 16:03 Відповісти
Ця новина вселяє обережний оптимізм. І тут точно немає заслуг зеленої влади.
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22.02.2022 16:07 Відповісти
"відразу 10 членів корумпованої ВРП добровільно пішли з посади"- це якийсь розводняк, тут щось не те, або вони не корупціонери?
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22.02.2022 16:28 Відповісти
кива в Испании приютил, какое горе
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22.02.2022 16:41 Відповісти
Правосудию всё?
Или кривосудия не будет?
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22.02.2022 17:08 Відповісти
Вони знали про вторгення!!!
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14.08.2022 19:54 Відповісти
 
 