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Зупинка сертифікації "Північного потоку-2" - правильний крок з моральної, політичної та практичної точки зору, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зупинка сертифікації

Українська сторона вітає рішення уряду Німеччини зупинити сертифікацію російського газопроводу "Північного потоку-2".

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю рішення ФРН зупинити сертифікацію "Північного потоку-2". За нинішніх умов - це правильний крок з моральної, політичної та практичної точки зору. Справжнє лідерство передбачає складні рішення у важкі часи. Крок Німеччини це доводить", - зазначив Кулеба.

Читайте також: Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2", - Шольц

Зупинка сертифікації Північного потоку-2 - правильний крок з моральної, політичної та практичної точки зору, - Кулеба 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Європейці звичайно брехливі виродки, але вони куди менші лицеміри, ніж наші політичні хвойди. Де наші власні санкції проти Орди, де розрив дипломатичних відносин, де візовий режим з Ордою, де торговельне ембарго?

Європейці дивляться на торговельний баланс України з Ордою і дивуються... війна йде, а ці торгують як ні в чому не бувало і об'єми тільки зростають, а нас просять запровадити санкції!??

Литва, Латвія, Естонія, Польща забороняють перевезення білрашистського калію, а українські чинуші готові перевезти скільки знадобиться! У Києві сидять такі ж вороги, як на Сході України!!
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22.02.2022 14:44
+3
Так це ж тільки зупинити.
Через місяці два продовжать далі, коли вже забудеться те, що трапилося вчора.
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22.02.2022 14:45
+2
Его демонтировать надо за счёт арестованных активов россии, а не приостанавливать сертификацию.
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22.02.2022 14:48
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Я уже начал переживать за Кулебу,а он очнулся.
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22.02.2022 14:43 Відповісти
От і ответка від "фашистів". Будемо надіятися, що це тільки початок.
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22.02.2022 14:44 Відповісти
Європейці звичайно брехливі виродки, але вони куди менші лицеміри, ніж наші політичні хвойди. Де наші власні санкції проти Орди, де розрив дипломатичних відносин, де візовий режим з Ордою, де торговельне ембарго?

Європейці дивляться на торговельний баланс України з Ордою і дивуються... війна йде, а ці торгують як ні в чому не бувало і об'єми тільки зростають, а нас просять запровадити санкції!??

Литва, Латвія, Естонія, Польща забороняють перевезення білрашистського калію, а українські чинуші готові перевезти скільки знадобиться! У Києві сидять такі ж вороги, як на Сході України!!
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22.02.2022 14:44 Відповісти
Респект немцам, не думал что они решатся на этот шаг.
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22.02.2022 14:44 Відповісти
Так це ж тільки зупинити.
Через місяці два продовжать далі, коли вже забудеться те, що трапилося вчора.
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22.02.2022 14:45 Відповісти
Про мораль это ты шефиру расскажи. Он создаст сценку для квартала. Будет смешно.
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22.02.2022 14:45 Відповісти
***** переграв сам себе
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22.02.2022 14:46 Відповісти
Его демонтировать надо за счёт арестованных активов россии, а не приостанавливать сертификацию.
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22.02.2022 14:48 Відповісти
Он фактически остановлен, ведь сертификация остановлена до тех пор, пока куйло не откажется от признания боевиков, а он на это пойти не может, то есть СП2 - все!
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22.02.2022 14:55 Відповісти
То що? Чергова побєда Зелупені? Відосик вже монтують?
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22.02.2022 15:18 Відповісти
йди а *** зелнойоб
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22.02.2022 15:34 Відповісти
 
 