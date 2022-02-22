Зупинка сертифікації "Північного потоку-2" - правильний крок з моральної, політичної та практичної точки зору, - Кулеба
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Українська сторона вітає рішення уряду Німеччини зупинити сертифікацію російського газопроводу "Північного потоку-2".
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю рішення ФРН зупинити сертифікацію "Північного потоку-2". За нинішніх умов - це правильний крок з моральної, політичної та практичної точки зору. Справжнє лідерство передбачає складні рішення у важкі часи. Крок Німеччини це доводить", - зазначив Кулеба.
Топ коментарі
+4 Руслан Жгун
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+3 Олександр e433b0f9
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+2 Pavel Bortsevych
показати весь коментар22.02.2022 14:48
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Будь ласка, зачекайте...
Європейці дивляться на торговельний баланс України з Ордою і дивуються... війна йде, а ці торгують як ні в чому не бувало і об'єми тільки зростають, а нас просять запровадити санкції!??
Литва, Латвія, Естонія, Польща забороняють перевезення білрашистського калію, а українські чинуші готові перевезти скільки знадобиться! У Києві сидять такі ж вороги, як на Сході України!!
Через місяці два продовжать далі, коли вже забудеться те, що трапилося вчора.