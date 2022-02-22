Зупинка сертифікації "Північного потоку-2" - правильний крок з моральної, політичної та практичної точки зору, - Кулеба

Українська сторона вітає рішення уряду Німеччини зупинити сертифікацію російського газопроводу "Північного потоку-2".

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю рішення ФРН зупинити сертифікацію "Північного потоку-2". За нинішніх умов - це правильний крок з моральної, політичної та практичної точки зору. Справжнє лідерство передбачає складні рішення у важкі часи. Крок Німеччини це доводить", - зазначив Кулеба.

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