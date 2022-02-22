УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14537 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
23 109 30
зброя (5747) Росія (47144) Донбас (21733) техніка (1319)

Танки, БТРи, гаубиці, ЗРК та РСЗО: в ОРДЛО зафіксували ще 134 одиниці військової техніки РФ

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Танки, БТРи, гаубиці, ЗРК та РСЗО: в ОРДЛО зафіксували ще 134 одиниці військової техніки РФ

Протягом минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 134 одиниці військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Зокрема в зоні дій так званого "1 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки 52 одиниця, з них:

• з порушенням лінії відведення в районах:

Тернове (57 км від лінії зіткнення) – самохідні гаубиці (6 одиниць);

Кремінець (16 км від лінії зіткнення) – буксирувані гаубиці (1 одиниця);

• з порушенням районів зберігання в районах:

Тернове (57 км від лінії зіткнення) – танки (20 одиниць);

• військова присутність в зоні безпеки в районах:

Тернове (57 км від лінії зіткнення) – ББМ (23 одиниці);

Дубрівка (7 км від лінії зіткнення) – БТР (2 одиниці).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Супутникові знімки військової техніки РФ на базах в Росії, Білорусі та окупованому Криму. ФОТОрепортаж

В зоні дій так званого "2 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки 82 одиниці, з них:

• з порушенням лінії відведення в районах:

Металіста (7 км від лінії зіткнення) – самохідні гаубиці (5 одиниць);

Новогригорівка (33 км від лінії зіткнення) – ЗРК (1 одиниця);

Ірміно (54 км від лінії зіткнення) – РСЗВ (1 одиниця);

• з порушенням районів зберігання в районах:

Мирне (28 км від лінії зіткнення) – буксирувані гаубиці (6 одиниць); самохідні гаубиці (8 одиниць); танки (19 одиниць);

Успенка (23 км від лінії зіткнення) – танки (2 одиниці);

• військова присутність в зоні безпеки в районах:

Мирне (28 км від лінії зіткнення) – ББМ (36 одиниць); ЗУ (1 одиниця);

у спальному районі міста Луганська – БМП (1 одиниця); БТР (2 одиниці).

Зазначається, що робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях регулярно супроводжується перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації.

Також повідомляється, що починаючи з 19 лютого було виявлено 5 заборон доступу патрулів СММ ОБСЕ зі сторони ЗФ РФ, в населених пунктах: Маркине, Петрівськ, Староласпа, Ізварине та Піонерськ.

Також ЗФ РФ продовжують перешкоджати безпечним польотам БПЛА Місії. 19 лютого БПЛА СММ було обстріляне над районом Старомихайлівки. А під час трьох польотів над районами поблизу Лебединське та Олександрівка БПЛА СММ зазнавали впливу перешкод сигналу GPS.

"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про ведення ними активних заходів бойової підготовки задля створення умов подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення.

Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ. Збройні Сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян", - повідомили в пресцентрі ОС.

Танки, БТРи, гаубиці, ЗРК та РСЗО: в ОРДЛО зафіксували ще 134 одиниці військової техніки РФ 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Какие минские соглашения? Забудьте про это. Лупите без предупреждения "откуда рюським духом прёт". Он как сформируют ударные группы то попрут аж бегом и жалеть никого не будут.
показати весь коментар
22.02.2022 14:52
+10
Больше нет никакой линии отведения и запрещенных вооружений.
показати весь коментар
22.02.2022 14:50
+7
Немає ніяких мінських домовленостей.
показати весь коментар
22.02.2022 14:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От чого б і не дати туди отвєтку і відразу буде видно по галасу з болот чиї то добрива?
показати весь коментар
22.02.2022 14:45 Відповісти
Та вони що їх, на ходу рожают?
показати весь коментар
22.02.2022 14:48 Відповісти
Интересно, а есть чем...?
показати весь коментар
22.02.2022 14:48 Відповісти
Дати координати?
показати весь коментар
22.02.2022 14:49 Відповісти
Яке нах з порушенням умов зберігання?ви дебіли точно
показати весь коментар
22.02.2022 14:46 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2022 14:47 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2022 14:48 Відповісти
Байден, хватит разводить панику! Никаких наступательных группировок хрюсской свиноты на границах с Украиной не наблюдается!(сарказм)
показати весь коментар
22.02.2022 14:48 Відповісти
все ж таки зе - зрадник, не лише брехун..
показати весь коментар
22.02.2022 14:53 Відповісти
Больше нет никакой линии отведения и запрещенных вооружений.
показати весь коментар
22.02.2022 14:50 Відповісти
Усі лінії існують, перш за все, в голові. У Зеленського вони лишились і дос, а в ***** ніколи й не було.
показати весь коментар
22.02.2022 15:00 Відповісти
Президент Володимир Зеленський заявив, що воєнний стан буде запроваджено лише у випадку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Про це глава держав заявив під час пресконференції з президентом Естонії, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо віськово стану. Це питання для нас зрозуміле. Ми віримо в те, що війни не буде, потужної, проти України. І не буде широкої ескалації з боку РФ. Якщо буде - буде запроваджено воєнний стан", - зазначив президент.

Ось і все.
показати весь коментар
22.02.2022 14:51 Відповісти
Яке воно КОНЧЕНЕ!!!!!
показати весь коментар
22.02.2022 14:54 Відповісти
Немає ніяких мінських домовленостей.
показати весь коментар
22.02.2022 14:51 Відповісти
Какие минские соглашения? Забудьте про это. Лупите без предупреждения "откуда рюським духом прёт". Он как сформируют ударные группы то попрут аж бегом и жалеть никого не будут.
показати весь коментар
22.02.2022 14:52 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2022 15:00 Відповісти
Збройні Сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров'я українських воїнів та мирних громадян", - повідомили в пресцентрі ОС.

- Крышу УНЕСЛО.. Нет уже минских договорняков, сдохли, РФ уже официально не скрываясь ВТОРГЛАСЬ (не говоря уже про Крым даже).. Но блин Петина мантра про "Минск" уже наверное отпечаталась намертво в единственной извилине под фуражкой..
показати весь коментар
22.02.2022 14:52 Відповісти
Веселуха на дамбабве..
Накликали орду на свою біду..
показати весь коментар
22.02.2022 14:52 Відповісти
Якось дивно чути від Цензора про мінські домовленості опісля того, що сталося 21 та 22 лютого. Шановні, давайте вже не будемо оперувати термінами, які реально втратили сенс та смислове навантаження. На пальцях поясню: "мінськ" помер, туди йому й дорога. Об'єднаймо ж наші фізичні сили та підтримку західних партнерів, аби звести у могилу андрофагів-окупантів зі сходу під назвою "московіти". Смерть ворогам! Слава Украіні! Поборемо!
показати весь коментар
22.02.2022 14:54 Відповісти
Засуньте уже в жопу себе «минские соглашения»!!!
показати весь коментар
22.02.2022 14:54 Відповісти
Минские соглашения... тук-тук... Кто там?
показати весь коментар
22.02.2022 14:55 Відповісти
см. пост минутой раньше
показати весь коментар
22.02.2022 14:58 Відповісти
Ситуація наступна -- https://www.reddit.com/r/ukraina/comments/stumhq/ситуація_наступна/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3
показати весь коментар
22.02.2022 14:57 Відповісти
ну то й добре. буде що бамбасятам на металобрухт здавати.
ахмєт рінатов вже мережу брухтоприймачів відкриває.
показати весь коментар
22.02.2022 14:58 Відповісти
Песков: РФ признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали
показати весь коментар
22.02.2022 15:07 Відповісти
каких минских договорённостей?? шо они курят?? завтра ***** проголосует за донецкую и луганскую губернию краснодарского края, клоун закрывай границы вводи визы с ограничением 16-70 лет.
показати весь коментар
22.02.2022 15:09 Відповісти
Та можно вже не рахувати!!!!! Там зараз буде половина монголоїдної армії!!!!!!
показати весь коментар
22.02.2022 15:24 Відповісти
Уважно прослухав екскурс в історію роССійської і совіцької імпері у виконванні "історика" путіна. Так от, українці, наші далекі предки "возєдналися" з країною, якої не було, бо в 1654 році була моськовія, яка, аж у 1721 році вкрала історію і назву Русі, а самого договору про "возєднання" ніколи не було і немає, бо його миші зїли. Вони нам, бачите, подарували, Очаків взяли солдати суворова "руССкіє чудо-богатирі", з українським корінням. "історик" також забув згадати про Бандеру і бандерівців, які, без надії перемогти, 18 років кошмарили мокселів так, що у царя, до сих пір, від ненависті ло "націоналістів" губи трусяться.
показати весь коментар
22.02.2022 15:28 Відповісти
Привезли на переплавку.
показати весь коментар
22.02.2022 15:38 Відповісти
техника эта там с 2014-15 года
показати весь коментар
22.02.2022 23:44 Відповісти
 
 