Танки, БТРи, гаубиці, ЗРК та РСЗО: в ОРДЛО зафіксували ще 134 одиниці військової техніки РФ

Протягом минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 134 одиниці військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Зокрема в зоні дій так званого "1 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки 52 одиниця, з них:

• з порушенням лінії відведення в районах:

Тернове (57 км від лінії зіткнення) – самохідні гаубиці (6 одиниць);

Кремінець (16 км від лінії зіткнення) – буксирувані гаубиці (1 одиниця);

• з порушенням районів зберігання в районах:

Тернове (57 км від лінії зіткнення) – танки (20 одиниць);

• військова присутність в зоні безпеки в районах:

Тернове (57 км від лінії зіткнення) – ББМ (23 одиниці);

Дубрівка (7 км від лінії зіткнення) – БТР (2 одиниці).

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В зоні дій так званого "2 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки 82 одиниці, з них:

• з порушенням лінії відведення в районах:

Металіста (7 км від лінії зіткнення) – самохідні гаубиці (5 одиниць);

Новогригорівка (33 км від лінії зіткнення) – ЗРК (1 одиниця);

Ірміно (54 км від лінії зіткнення) – РСЗВ (1 одиниця);

• з порушенням районів зберігання в районах:

Мирне (28 км від лінії зіткнення) – буксирувані гаубиці (6 одиниць); самохідні гаубиці (8 одиниць); танки (19 одиниць);

Успенка (23 км від лінії зіткнення) – танки (2 одиниці);

• військова присутність в зоні безпеки в районах:

Мирне (28 км від лінії зіткнення) – ББМ (36 одиниць); ЗУ (1 одиниця);

у спальному районі міста Луганська – БМП (1 одиниця); БТР (2 одиниці).

Зазначається, що робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях регулярно супроводжується перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації.

Також повідомляється, що починаючи з 19 лютого було виявлено 5 заборон доступу патрулів СММ ОБСЕ зі сторони ЗФ РФ, в населених пунктах: Маркине, Петрівськ, Староласпа, Ізварине та Піонерськ.

Також ЗФ РФ продовжують перешкоджати безпечним польотам БПЛА Місії. 19 лютого БПЛА СММ було обстріляне над районом Старомихайлівки. А під час трьох польотів над районами поблизу Лебединське та Олександрівка БПЛА СММ зазнавали впливу перешкод сигналу GPS.

"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про ведення ними активних заходів бойової підготовки задля створення умов подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення.

Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ. Збройні Сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян", - повідомили в пресцентрі ОС.