Гетманцев закатує в асфальт сотні мільярдів гривень, але протестує проти виділення коштів на армію, – нардеп
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Голова Комітету ВР з податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти виділення додаткових коштів для українських військових.
Про це заявив народний депутат Володимир В'ятрович на своїй Фейсбук-сторінці.
"Одіозний "слуга народу" Гетманцев – той самий, що душить український бізнес податковим зашморгом, а захист української мови називає "фашизмом" - намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетманцеву вистачило нахабства виступити з закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, "незбалансований" і "популістський"!", - пише нардеп. Він нагадав, що на будівництво й ремонт доріг цього року передбачено 140 мільярдів гривень, а на закупівлю, ремонт, модернізацію озброєнь та техніки збройних сил – лише 28 мільярдів.
"Закатувати астрономічні суми в асфальт в умовах, коли наші військові частини недоукомплектовані людьми та справною технікою, не кажучи вже про сучасне озброєння, Гетманцев вочевидь вважає дуже "збалансованим", - наголосив В’ятрович. Він також подякував 254 депутатам, "які не дослухалися до істерики свого колеги, що втратив зв’язок з реальністю, і проголосували за включення нашого законопроєкту до порядку денного".
Раніше економіст Михайло Кухар заявив, що через ініціативи Данила Гетманцева кількість виборців президента Володимира Зеленського зменшиться мінімум на 3 мільйони осіб, адже податкова реформа розчарувала мільйони українців, призвела до численних протестів, а багато підприємців перейшли до тіньового сектору економіки.
Будь ласка, зачекайте...
де ті всі крикуни барига на крові
де нацжони де сволота
де смєтуни????
тьху...мля
https://www.facebook.com/d.getmancev
Всё чОтко по директивам с РФ.....
1 ч ·
Гетманцев виступив проти розгляду законопроєкту про збільшення фінансування армії на 50 млрд.
Звісно, що російський агент, ще з часів роботи на депутатів партії регіонів, буде проти.
Это еще хорошо, если он просто профан, а не работает на Россию, как почти всё кодло, которое сидит рядом с президентом.
Столько гадостей экономике Украины (малому и среднему классу предпринимателей) ещё никто не делал.
А сколько людей из-за него остались без работы и средств для жизни вообще промолчу. Мр..зь.
Героям Слава! Слава Украине!
Какого хера вообще эти ******, которым мы платим ЗП возомнили себя пупами мира?
Ау, народ? Молчать дальше будем? Пока ***** в двери не постучит?
ну це уже дно привладних зливів окупантам України!!!
Московія готувалася до введення військ в Україну усі три роки цієї влади, а «моно більшість» зривала держзамовлення, пуск Нептуна в серію та не збільшувала грошове утримання військових ЗСУ !!!
Зеля дуже відзначив Тарана та Хомчака за таку «саботаж нуроботу» із зриву обороноздатності України!!!
В Украине нет своих денег на армию
и не будет ещё много лет.
Пусть на его место негра с Америки поставят,все наладится