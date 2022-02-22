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Гетманцев закатує в асфальт сотні мільярдів гривень, але протестує проти виділення коштів на армію, – нардеп

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Гетманцев закатує в асфальт сотні мільярдів гривень, але протестує проти виділення коштів на армію, – нардеп

Голова Комітету ВР з податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти виділення додаткових коштів для українських військових.

 Про це заявив народний депутат Володимир В'ятрович на своїй Фейсбук-сторінці.

 "Одіозний "слуга народу" Гетманцев – той самий, що душить український бізнес податковим зашморгом, а захист української мови називає "фашизмом" - намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетманцеву вистачило нахабства виступити з закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, "незбалансований" і "популістський"!", - пише нардеп. Він нагадав, що на будівництво й ремонт доріг цього року передбачено 140 мільярдів гривень, а на закупівлю, ремонт, модернізацію озброєнь та техніки збройних сил – лише 28 мільярдів.

"Закатувати астрономічні суми в асфальт в умовах, коли наші військові частини недоукомплектовані людьми та справною технікою, не кажучи вже про сучасне озброєння, Гетманцев вочевидь вважає дуже "збалансованим", - наголосив В’ятрович. Він також подякував 254 депутатам, "які не дослухалися до істерики свого колеги, що втратив зв’язок з реальністю, і проголосували за включення нашого законопроєкту до порядку денного".

Раніше економіст Михайло Кухар заявив, що через ініціативи Данила Гетманцева кількість виборців президента Володимира Зеленського зменшиться мінімум на 3 мільйони осіб, адже податкова реформа розчарувала мільйони українців, призвела до численних протестів, а багато підприємців перейшли до тіньового сектору економіки.
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Топ коментарі
+58
Гетманцев-зрадник та злодій!
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22.02.2022 15:02
+37
давно очевидно что гетьманцев - консерва и предатель
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22.02.2022 15:08
+36
саботаж
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22.02.2022 15:02
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саботаж
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22.02.2022 15:02 Відповісти
👹🐀 Гетманцев - РАШИСТСКИЙ АГЕНТ , с первых дней вводил все законы действующих в **********
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22.02.2022 15:37 Відповісти
Действующие
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22.02.2022 15:45 Відповісти
Действующие
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22.02.2022 15:46 Відповісти
Гетьманцев в период обострения войны против выделения денег армии? Это что такое? Он путинский агент? Куда смотрит СБУ? Почему он в Раде? Пора уже ЗРаду гнать взашей, они дразнят людей, многие из них вредят украинцам и предали Украину. Геть!
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22.02.2022 15:46 Відповісти
Може вже пора цих кацапських покидьків виносити вперед ногами? Смітниковою люстрацією, як ригів, тут таке не повинно пройти. Мотузка і паля
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22.02.2022 16:59 Відповісти
Гетманцев-зрадник та злодій!
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22.02.2022 15:02 Відповісти
Повісити вішкорупкла. Разом зі *********.
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22.02.2022 15:21 Відповісти
Хорошо что деревья они уже высадили под себя, осталось их подписать, какое для конкретного слуги. Кстати, неплохая тема для флешмоба...
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22.02.2022 15:37 Відповісти
Но вдумайтесь , если-бы остальные слуги не танцевали все под дудку найверховнешего предводителя "СЛУГ " 👿👹💩🤡 , один гнида Гетьманцнв погоды -бы не сделал ! Факт - РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ !
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22.02.2022 15:44 Відповісти
сволота на откатах автодора
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22.02.2022 15:48 Відповісти
Я что-то запутался - это кодло, которое назвало себя «слугами народа» - являются на самом деле слугами ЧЬЕГО народа?
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22.02.2022 15:03 Відповісти
Очевидно - рашистского
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22.02.2022 15:39 Відповісти
слуги урода зеленого.
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22.02.2022 16:23 Відповісти
Кому потрібна армія, якщо не можна буде красти на дорогах?
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22.02.2022 15:06 Відповісти
Яке воно КОНЧЕНЕ!!!
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22.02.2022 15:07 Відповісти
он против страні работает уничтожает єкономику с особім цинизмом все для уничтожения государства Украина а сам ворует аж уши заворачивается гнать єтугниду под зад давно надо
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22.02.2022 15:07 Відповісти
давно очевидно что гетьманцев - консерва и предатель
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22.02.2022 15:08 Відповісти
сподіваюся, це пропите бидло гєтманцева самого закатають в асфальт
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22.02.2022 15:08 Відповісти
в такий то час!!!!!!!
де ті всі крикуни барига на крові
де нацжони де сволота
де смєтуни????
тьху...мля
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22.02.2022 15:09 Відповісти
скотина !
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22.02.2022 15:09 Відповісти
не обижай скотину. от скота домашнего много пользы. это урод и подонок от которого вред стране.
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22.02.2022 16:25 Відповісти
Тю, так это враг народа и Украины! Чего ещё от него ожидать!
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22.02.2022 15:10 Відповісти
"Одіозний "слуга народу" Гетманцев був багато років помічником Сівковича, проти якого США наклали санкції, як агента фсб.
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22.02.2022 15:10 Відповісти
І цим все сказано і пояснює його бурну ''діяльність'' на шкоду України!
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22.02.2022 15:11 Відповісти
Усі пишемо сюди:
https://www.facebook.com/d.getmancev
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22.02.2022 15:10 Відповісти
А что вы хотели от бывшего помощника агента КГБ/ФСБ ?
Всё чОтко по директивам с РФ.....
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22.02.2022 15:11 Відповісти
Alex N Alex Noyt

1 ч ·



Гетманцев виступив проти розгляду законопроєкту про збільшення фінансування армії на 50 млрд.
Звісно, що російський агент, ще з часів роботи на депутатів партії регіонів, буде проти.
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22.02.2022 15:12 Відповісти
На гілляку цього покидька
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22.02.2022 15:13 Відповісти
Ні. Такелажну двоногу. І вона радо прийме його...
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22.02.2022 15:33 Відповісти
Така вже робота в "Слуг" - закатувати в асфальт гроші, життя людей та країну. Зебіли стараються...
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22.02.2022 15:13 Відповісти
виродки
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22.02.2022 15:16 Відповісти
Не, ну можно увеличить финансирование армии в 2-3 раза, но тогда за что дороги-то строить?
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22.02.2022 15:17 Відповісти
То збирай монатки і на мокшанію!!!!!!! тиж обісрешся взяти автомат до рук!!!!!!!
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22.02.2022 15:21 Відповісти
Може хто ще не знає: оте гєтьманцев - креатура викритого агента фсб сівковича(у якого за часів депутатства останнього він був помічником...) Тож робіть висновки : на кого він справді працює??! А ще біля нашого "гаранта" є цілий пул агентури фсб параші, який очолює її головний щур в Україні дєрьмак. Тож не дивуйтесь - що наші союзники не поспішають давати нам більш сер'йозне озброєння аніж протитанкові системи та набої.. Вони точно знають : передавши Україні технологічне озброєння - ризикують передати їх в руки *********** агентури з оточення "гаранта" та їнших "слуг" ***** при владі.
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22.02.2022 15:23 Відповісти
СБУ не працюює...
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22.02.2022 15:31 Відповісти
Вы меня умиляете. СБУ не працюе? А вы что, выбрав такого президента, который назначил руководить СБУ своего подельника по офшорам литинанта бакланова, вообще никогда и нигде не служившего и, естественно, не имеющего ни малейшего представления о том, что это за служба, СБУ будет работать!
Это еще хорошо, если он просто профан, а не работает на Россию, как почти всё кодло, которое сидит рядом с президентом.
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22.02.2022 17:39 Відповісти
схоже, що цих "слуг" все ж таки закатають в асфальт
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22.02.2022 15:24 Відповісти
Пошліть колаборанта Гетьманцева на..уй! З ним ще рано чи пізно буде говорити народ! Звісно, якщо малоповажний пан до того часу не втече в Росію.
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22.02.2022 15:24 Відповісти
Ну война войной, а дерибан бюджета сипливая шмаркля не отменяла!
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22.02.2022 15:33 Відповісти
Гетьманцев агент працівника бувшого КДБ-ФСБ Сівковича, то Ви бажали, щоб він украплював ЗСУ?
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22.02.2022 15:38 Відповісти
Он ещё давно потерял связь с реальностью и осознанно гробит рейтинг Зе и Ко.

Столько гадостей экономике Украины (малому и среднему классу предпринимателей) ещё никто не делал.

А сколько людей из-за него остались без работы и средств для жизни вообще промолчу. Мр..зь.

Героям Слава! Слава Украине!
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22.02.2022 15:38 Відповісти
И когда этого предателя хотя-бы отстранят от власти не говоря уже об ответе за все его козни в такое сложное время!
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22.02.2022 15:41 Відповісти
Еще бы наемные работники диктовали свои условия!

Какого хера вообще эти ******, которым мы платим ЗП возомнили себя пупами мира?
Ау, народ? Молчать дальше будем? Пока ***** в двери не постучит?
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22.02.2022 15:42 Відповісти
Может пора этого самого гетьманца самого за катать в асфальт
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22.02.2022 15:44 Відповісти
дороги останутся
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22.02.2022 15:46 Відповісти
Вони такі нові , тальки прокладені , але вже руйнуються .
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22.02.2022 16:03 Відповісти
На пару лет максимум. Все зебилы такие тупорылые как ты?
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22.02.2022 17:11 Відповісти
Московська концерва гетьманцев блокує фінансування ЗСУ в час введення московією військ на Схід України!!!
ну це уже дно привладних зливів окупантам України!!!
Московія готувалася до введення військ в Україну усі три роки цієї влади, а «моно більшість» зривала держзамовлення, пуск Нептуна в серію та не збільшувала грошове утримання військових ЗСУ !!!
Зеля дуже відзначив Тарана та Хомчака за таку «саботаж нуроботу» із зриву обороноздатності України!!!
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22.02.2022 15:46 Відповісти
а на армию, нужно забрать по 10% у барыг, начиная, с парашенки, потому, как с бюджета- это опять нищему народу с кармана выгрести, а барыги за 30 лет награбились, пусть часть отдадут на защиту своих заводов, пароходов и рошенов
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22.02.2022 15:48 Відповісти
Виліз з вигрібної ями чорнороте , смердюче ?
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22.02.2022 16:04 Відповісти
Германцев потерял связь с реальностью,но не потерял связь с кацапскими кураторами. Блеать,что происходит?
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22.02.2022 15:48 Відповісти
давно всем известно, что гетьманцев - это агент кремля, всё что он делает, всё уничтожается в результате в Украине.. ФОПов также уничтожает бесщадно.. странно что зеленский ему потокает, видимо тоже агент кремля как и Ермак и Козак
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22.02.2022 15:52 Відповісти
Гетманцев должен уйти, он враг
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22.02.2022 16:19 Відповісти
Уйти иприкопаться за оградой погоста, бо таким скотам не место даже на кладбище
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22.02.2022 17:09 Відповісти
С нетерпением жду, когда всю эту ***************, зеленую шоблу, будут судит и пи*дить за содеянное!
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22.02.2022 16:34 Відповісти
Ми зустріли машини з українською серйозною зброєю, з яких солдати вийшли з каністрами і пішли до заправки. Боляче за наших солдат, соромно за таких керівників. Таких саботажників, які не забезпечують армію усім необхідним, згідно з військовим часом, потрібно м*яко говорячи звільняти, а грубо - розстрілювати.
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22.02.2022 16:34 Відповісти
Гетьманцев працює на Сівковіча. А те Сівкович? Всі знають.
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22.02.2022 17:07 Відповісти
Это агент лубянки,он в открытую заявлял,что законы засрашки очень хороши и наши должны быть такими же,он не скрывая восхищался идиотом лукашенкой и его экономическим "чудом",он в наглую записал на мать своё уклоненное от налогов имущество,а на всю страну кричит про недоплату налогов фопами,его нужно арестовывать и сажать.
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22.02.2022 17:21 Відповісти
да кончите эту тварь уже.....
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22.02.2022 17:39 Відповісти
предателю прговор "растрел" не выносится его ВЕШАЮТ!
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22.02.2022 21:57 Відповісти
А как он может распоряжаться подарками из США и ЕС?
В Украине нет своих денег на армию
и не будет ещё много лет.
Пусть на его место негра с Америки поставят,все наладится
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16.05.2022 19:05 Відповісти
 
 