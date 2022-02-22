"Побоялись співбесід з міжнародниками", - ЦПК про відставку 10 членів Вищої ради правосуддя

Члени Вищої ради правосуддя, що, подали у відставку, побоялись співбесід з міжнародниками. Зрозуміли, що їм нічого не світить. Що всьому, що вони накоїли, буде надана відповідна оцінка.

Про це зазначають у Центрі протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще 10 членів ВРП подали у відставку. Побоялись співбесід з міжнародниками. Зрозуміли, що їм нічого не світить. Що всьому, що вони накоїли, буде надана відповідна оцінка", - йдеться у повідлмленні.

Отже, втекли з ганьбою: Лариса Швецова, Світлана Шелест, Лариса Іванова, Віктор Матвійчук, Олег Прудивус, Володимир Говоруха, Тетяна Розваляєва, Наталія Краснощокова, Сергій Болотін, Валерій Суховий.

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"Звільнення членів ВРП економить країні час, і вже за три місяці ми можемо призначити нових доброчесних членів на їхні місця. Тепер З'їзд суддів, президент та конференція прокурорів мають якнайшвидше оголосити конкурс на всі вільні вакансії. Тепер не може бути жодних зволікань, стан судової системи повністю залежить від того, як швидко скличуть з'їзд суддів", - наголосили у ЦПК.

У ЦПК нагадали, що всі ці члени ВРП з самого початку несамовито виступили проти залучення міжнародних експертів: "Вони розуміли, що це крах для корумпованої судової системи, яку ВРП самовіддано захищала усіма силами".

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