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Новини Політика України
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відставка (1203) Вища рада правосуддя (523) Центр протидії корупції (226)

"Побоялись співбесід з міжнародниками", - ЦПК про відставку 10 членів Вищої ради правосуддя

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Члени Вищої ради правосуддя, що, подали у відставку, побоялись співбесід з міжнародниками. Зрозуміли, що їм нічого не світить. Що всьому, що вони накоїли, буде надана відповідна оцінка.

Про це зазначають у Центрі протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще 10 членів ВРП подали у відставку. Побоялись співбесід з міжнародниками. Зрозуміли, що їм нічого не світить. Що всьому, що вони накоїли, буде надана відповідна оцінка", - йдеться у повідлмленні.

Отже, втекли з ганьбою: Лариса Швецова, Світлана Шелест, Лариса Іванова, Віктор Матвійчук, Олег Прудивус, Володимир Говоруха, Тетяна Розваляєва, Наталія Краснощокова, Сергій Болотін, Валерій Суховий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щойно одразу 10 членів Вищої ради правосуддя добровільно пішли у відставку, - Жернаков

"Звільнення членів ВРП економить країні час, і вже за три місяці ми можемо призначити нових доброчесних членів на їхні місця. Тепер З'їзд суддів, президент та конференція прокурорів мають якнайшвидше оголосити конкурс на всі вільні вакансії. Тепер не може бути жодних зволікань, стан судової системи повністю залежить від того, як швидко скличуть з'їзд суддів", - наголосили у ЦПК.

У ЦПК нагадали, що всі ці члени ВРП з самого початку несамовито виступили проти залучення міжнародних експертів: "Вони розуміли, що це крах для корумпованої судової системи, яку ВРП самовіддано захищала усіма силами".

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Топ коментарі
+17
Прикольно. 10 топ-коррупционеров "подали в отставку". Естественно, с сохранением всех судейских льгот и космических пенсий.
Это "борьба с коррупцией" по украински?
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22.02.2022 15:16
+10
ЗА ЇМИ ПЛАЧЕ І РИДАЄ ТЮРЬМА ! ЦЕ ВОРОГИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ !
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22.02.2022 15:17
+7
Може цих діячив мобілізувати та на передову відправити? Які ще варіанти?
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22.02.2022 15:13
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Може цих діячив мобілізувати та на передову відправити? Які ще варіанти?
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22.02.2022 15:13 Відповісти
Свежо предание да верится с трудом
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22.02.2022 15:16 Відповісти
Свежо питание, да серется с трудом...
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22.02.2022 15:28 Відповісти
Прикольно. 10 топ-коррупционеров "подали в отставку". Естественно, с сохранением всех судейских льгот и космических пенсий.
Это "борьба с коррупцией" по украински?
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22.02.2022 15:16 Відповісти
Сподіваюсь, що репутацію собі вони зруйнували остаточно і ніхто з цими шматами продажними більше працювати не стане
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22.02.2022 15:16 Відповісти
Далеко не факт!
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22.02.2022 15:43 Відповісти
ЗА ЇМИ ПЛАЧЕ І РИДАЄ ТЮРЬМА ! ЦЕ ВОРОГИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ !
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22.02.2022 15:17 Відповісти
Надо,чтобы их фамилии были на каждом заборе, чтобы народ знал их и плевался в их бесстыжие рожи.
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22.02.2022 15:21 Відповісти
Допоки в Україні є "вовчий" шльондро-"суд"оаск, допоки країною де-факто керують дєрьмаки-татарови-портнови - НАВІТЬ НЕ ЧЕКАЙТЕ хоч якихось позитивних змін у судовій гілці влади чи у правоохоронній сфері, чи взагалі у нашій державі.
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22.02.2022 15:45 Відповісти
Коли у сфальсифікованій "справі Семенченка" точно такі огидні рила виносять замовні рішення, то обурення немає.
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22.02.2022 15:46 Відповісти
Для участі у конкурсі треба оприлюднити своє майно. А там, мабуть, є достатньо, щоб ховати від очей людських!
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22.02.2022 15:46 Відповісти
Відкрити крімінальні справи, САП провірити свіх до третього коліна і заарештувати Портянку з Татаровим.
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22.02.2022 17:06 Відповісти
Каждый судья Конституционного суда обходится Украине в 21 млн в год.
Із січня 2021 року до січня 2022 року середня пенсія українського судді зросла з 67 961 до 90 822 грн, або на 22 861 грн. В інших громадян, які отримують пенсію за віком, вона в середньому зросла на 406 гривень.
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22.02.2022 19:35 Відповісти
 
 