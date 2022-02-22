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ЄС обмежить доступ РФ на ринок капіталу та запровадить санкції проти трьох банків, що фінансують ЗС РФ, - Єврокомісія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЄС обмежить доступ РФ на ринок капіталу та запровадить санкції проти трьох банків, що фінансують ЗС РФ, - Єврокомісія

Санкції Євросоюзу проти Росії після визнання нею терористичним формувань "ДНР" і "ЛНР" стосуватимуться "доступу російської держави та уряду на європейські ринки капіталу".

Про це йдеться у заяві Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ.

Також санкції торкнуться банків, які фінансують російські збройні сили та "інші операції" на територіях так званих "ДНР" та "ЛНР". У заяві ці банки не називаються, втім Bloomberg повідомляє, що йдеться про Промсвязьбанк (опорний банк ОПК), банк "Россия" (з 2014 року перебуває під американськими санкціями), а також держкорпорацію ВЭБ.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Муха сіла на гівно... Не болить...
Правильно Британія зробила, що залишила цих імпотентів!
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22.02.2022 15:05
+21
Тобто цей плювок в обличчя України Ви вважаєте дієвими санкціями, які призведуть до деокупації Криму та Донбасу?
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22.02.2022 15:07
+16
Пердёж в калюжу, номер исполняет ЕС... Скучно им без Третьей Всемирной, давно уже не было...
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22.02.2022 15:06
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невже лід таки тронувся,невірю очам своїм
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22.02.2022 15:05 Відповісти
Тобто цей плювок в обличчя України Ви вважаєте дієвими санкціями, які призведуть до деокупації Криму та Донбасу?
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22.02.2022 15:07 Відповісти
сейчас никто о деокупации и не думает.сейчас все усилия направленны на то что бы не допустить дальнейшую вооруженную агрессию.потому и не весь пакет санкций выкатили-будет дед борзеть,получить еще
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22.02.2022 15:21 Відповісти
Московія на масштабну агресію не здатна, бо не має ні бажання, ні ресурсів. Санкції мають бути спрамовані на не лише на деокупацію, а на демонтаж імперії зла
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22.02.2022 16:55 Відповісти
все у них есть и бажання і ресурси.поговорите с простым русским ванькой в чат рулетке-таж аж прет бажання убивать хохлов.а ресурсами их обеспечили европейцы покупая у них сырье.Монстра создали европейцы и этот монстр готов европейцкв убить
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22.02.2022 18:02 Відповісти
Так в чат рулетке не прості ваньки, а фсбшні фашисти. Ви цього не знали? Немає у народу московії, як людських ресурсів, йти загабницькою війною з маньяком путлером. Чому думаєте повномасштабний наступ не відбувся? Путлер навіть не має ресурсів утримувати силою окупований донбас, інакше нащо б відловлювали на вулицях не мобілізованих за 8р?
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22.02.2022 18:09 Відповісти
Коли лднр московія включить до свого складу, їхні ваньки уже будуть зобов'язані воювати за донбас через нехочу по закону. Поки що такого немає
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22.02.2022 18:12 Відповісти
І що у тому пакеті - іще один банк парашинський ? Так фюрер свої гроші у американських тримає (( недарма вони і не оголошували список своїх "пекельних" санкцій бо від їхнього переліку можна від реготу померти (( А слабо заморозити кошти рашки на рахунках своїх банків , або взагалі за ці кошти Україні найпередовішу зброю поставити ?
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22.02.2022 17:37 Відповісти
Ну как "тронулся" ... Это как Приватбанк обнулит кредитный лимит на карточке Ахметова. Эффект тот же.
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22.02.2022 15:07 Відповісти
Боже
Да перестаньте оскорблять Муссолини и Гитлера. Какими они не были личностями
Но они подымали свою страну, в отличие от жополизного ботоксного чма. Которое все свое существование уничтожает свою нацию, да и вообще против всего словянского, в пользу не понятного каких чужпиков
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22.02.2022 16:17 Відповісти
Муха сіла на гівно... Не болить...
Правильно Британія зробила, що залишила цих імпотентів!
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22.02.2022 15:05 Відповісти
да их без валюты оставляют.

сушите весла шура. приплыли.

сегодня деревянный скатится на днище
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22.02.2022 15:08 Відповісти
Хер там нефть газ за валюту покупают
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22.02.2022 15:20 Відповісти
100% все санкции которые не затрагивают экспорт газа, нефти, металлов из РФ, Запад может себе успешно засунуть в сраку!!!

Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html

Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Получая 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
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22.02.2022 16:40 Відповісти
И он будет делать все, что захочет.
Вообще создается апечатление. что все происходящее спланировано заинтересованными сторонами, отрежисировано и разыгрывается ими , как по нотам.
Украине отведена роль вещи.
Если это так, то ничего нельзя поделать.
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22.02.2022 17:23 Відповісти
какие банки
если сбер то расиянцам *******.

пенсии уйдут на войну
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22.02.2022 15:06 Відповісти
Сбер нельзя ,так 35% принадлежит Англичанам
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22.02.2022 15:31 Відповісти
Пердёж в калюжу, номер исполняет ЕС... Скучно им без Третьей Всемирной, давно уже не было...
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22.02.2022 15:06 Відповісти
ввели санкции на то что уже ранее были введены санкции
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22.02.2022 15:07 Відповісти
В ПАСЕ так и останется???
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22.02.2022 15:07 Відповісти
полились живительные санкции на спрепоносцев, это еще США все таки не выложили всех козырей из рукава
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22.02.2022 15:07 Відповісти
алееее. тут пишут шо это мелочь.

да финансовый рынок это основа экономики.

нихера себе мелочь.

такое надо было еще в 14м делать
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22.02.2022 15:09 Відповісти
банк "Россия" (з 2014 року перебуває під американськими санкціями),

и ? как это ему мешает?
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22.02.2022 15:12 Відповісти
*****. забей. никак. валютное кредитование такая мелочь.
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22.02.2022 15:17 Відповісти
Тут багато рабокацапов лазить. Її завдання критикувати усе що робиться на користь України. Не дивуйтеся.
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22.02.2022 15:21 Відповісти
втім Bloomberg повідомляє, що йдеться про Промсвязьбанк (опорний банк ОПК), банк "Россия" (з 2014 року перебуває під американськими санкціями), а також держкорпорацію ВЭБ Джерело: https://censor.net/ua/n3318045

То есть нихрена

Також санкції торкнуться банків, які фінансують російські збройні сили та "інші операції" на територіях так званих "ДНР" та "ЛНР". Джерело: https://censor.net/ua/n3318045

Как в крыму сделают ******** и будут операции через него гнать в запоребрик, а оттуда через стандартные банки в европу.Деньги не пахнут.

После новостей о СП ,прям ждал о новой хрени, санкции будут конечно, но они такие обтекаемые будут,что обойти их несложно, и тут ес прям выстрелило.Для кого это ,хз.
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22.02.2022 15:11 Відповісти
Так-же как и Сименсовскую турбину в Крым отправили минуя санкции:просто использовали фирму-прокладку одндневку. Так и банк можно создать на мес,загрузить в него денег и он профинансирует российскую армию и ВПК. Все эти санкции-окозамилювання.
Лучше-бы Украине дали современное ПВО. но не дадут-поскольку оно стоит десятки миллиардов. Ну и что что Украина отказалась от ядерных ракет стоимостью больше триллиона долларов? Сами ведь отказались как лохи-без лоха и зизнь плоха-да товарищ Крввчук?
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22.02.2022 16:13 Відповісти
Все эти санкции хня
Чтоб заработать доп бабла за услуги посредничества
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22.02.2022 16:19 Відповісти
А эти банки не под санкциями разве уже за Крым? Банк Россия вообще банкоматы пооткрывал в Крыму и клал на всех? Это прикол такой у Европы?
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22.02.2022 15:17 Відповісти
вони вже з пу давним давно домовились про все, це цирк,нічого йому не буде! зараз воно посидить як криса тихенько,а тоді знову полізе
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22.02.2022 15:27 Відповісти
Ура! Теперь русские войска остались без финансирования ))) Европа в своем репертуаре
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22.02.2022 15:28 Відповісти
ну від цих санкцій в рабсеї точно виникне голодний бунт.. стидно ...
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22.02.2022 15:36 Відповісти
Ого! Вот это - мощная поддержка. Аж три банка под санкции, один из которых под ними уже был!!!
Смотрите и учитесь. Эти ребятки уже довольно давно рассказывают, какие они нам друзья.
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22.02.2022 15:37 Відповісти
потужно)) да уж ......
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22.02.2022 15:45 Відповісти
Смех просто, кредиты они и так не берут в ЕС ну а про 3 банка и говорить нечего, это не санкции а одна их видимость.
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22.02.2022 15:49 Відповісти
А чому не проти всіх банків санкції?
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22.02.2022 15:51 Відповісти
Сильные санкции, пипец *****!
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22.02.2022 16:04 Відповісти
Все, кацапи здаються! Історія Захід нічому не вчить...
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22.02.2022 16:07 Відповісти
Финптоки этих банков переведут через Сбербанк. Санкции липовые,Россия от них никак не пострадает. Сразу было понятно что реальных санкций не будет
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22.02.2022 16:10 Відповісти
После того как ЕС и Британия озвучили санкции московская биржа выросла на 5% от такие ох#енные санкции
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22.02.2022 16:42 Відповісти
https://www.profinance.ru/chart/rts/
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22.02.2022 16:48 Відповісти
Извините ошибся рост после падения с 10 утра +15%
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22.02.2022 17:11 Відповісти
Невиданные санкции против банка "Россия" против которого уже сто раз вводили другие невиданные санкции.
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22.02.2022 17:13 Відповісти
Только даже вы их не введете .Угорщина против, а для принятия санкций ЕС нужен консенсус всех стран ЕС. Почему Байден ****** не позвонит?
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22.02.2022 17:18 Відповісти
 
 