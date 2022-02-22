ЄС обмежить доступ РФ на ринок капіталу та запровадить санкції проти трьох банків, що фінансують ЗС РФ, - Єврокомісія

Санкції Євросоюзу проти Росії після визнання нею терористичним формувань "ДНР" і "ЛНР" стосуватимуться "доступу російської держави та уряду на європейські ринки капіталу".

Про це йдеться у заяві Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ.

Також санкції торкнуться банків, які фінансують російські збройні сили та "інші операції" на територіях так званих "ДНР" та "ЛНР". У заяві ці банки не називаються, втім Bloomberg повідомляє, що йдеться про Промсвязьбанк (опорний банк ОПК), банк "Россия" (з 2014 року перебуває під американськими санкціями), а також держкорпорацію ВЭБ.

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