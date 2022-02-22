ЄС обмежить доступ РФ на ринок капіталу та запровадить санкції проти трьох банків, що фінансують ЗС РФ, - Єврокомісія
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Санкції Євросоюзу проти Росії після визнання нею терористичним формувань "ДНР" і "ЛНР" стосуватимуться "доступу російської держави та уряду на європейські ринки капіталу".
Про це йдеться у заяві Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ.
Також санкції торкнуться банків, які фінансують російські збройні сили та "інші операції" на територіях так званих "ДНР" та "ЛНР". У заяві ці банки не називаються, втім Bloomberg повідомляє, що йдеться про Промсвязьбанк (опорний банк ОПК), банк "Россия" (з 2014 року перебуває під американськими санкціями), а також держкорпорацію ВЭБ.
Топ коментарі
+21 Бандерівець
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Да перестаньте оскорблять Муссолини и Гитлера. Какими они не были личностями
Но они подымали свою страну, в отличие от жополизного ботоксного чма. Которое все свое существование уничтожает свою нацию, да и вообще против всего словянского, в пользу не понятного каких чужпиков
Правильно Британія зробила, що залишила цих імпотентів!
сушите весла шура. приплыли.
сегодня деревянный скатится на днище
Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html
Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Получая 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
Вообще создается апечатление. что все происходящее спланировано заинтересованными сторонами, отрежисировано и разыгрывается ими , как по нотам.
Украине отведена роль вещи.
Если это так, то ничего нельзя поделать.
если сбер то расиянцам *******.
пенсии уйдут на войну
да финансовый рынок это основа экономики.
нихера себе мелочь.
такое надо было еще в 14м делать
и ? как это ему мешает?
То есть нихрена
Також санкції торкнуться банків, які фінансують російські збройні сили та "інші операції" на територіях так званих "ДНР" та "ЛНР". Джерело: https://censor.net/ua/n3318045
Как в крыму сделают ******** и будут операции через него гнать в запоребрик, а оттуда через стандартные банки в европу.Деньги не пахнут.
После новостей о СП ,прям ждал о новой хрени, санкции будут конечно, но они такие обтекаемые будут,что обойти их несложно, и тут ес прям выстрелило.Для кого это ,хз.
Лучше-бы Украине дали современное ПВО. но не дадут-поскольку оно стоит десятки миллиардов. Ну и что что Украина отказалась от ядерных ракет стоимостью больше триллиона долларов? Сами ведь отказались как лохи-без лоха и зизнь плоха-да товарищ Крввчук?
Чтоб заработать доп бабла за услуги посредничества
Смотрите и учитесь. Эти ребятки уже довольно давно рассказывают, какие они нам друзья.