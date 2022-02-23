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Рада ухвалила заяву щодо "визнання" Росією "ЛДНР": "Закликаємо запровадити жорсткі санкції проти РФ". ВIДЕО+ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Верховна Рада ухвалила заяву у зв'язку "визнанням" Росією "ЛДНР".

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

На засіданні у вівторок народні депутати проголосували за заяву ВРУ у зв’язку із визнанням Російською Федерацією незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

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За - 336 присутніх на засіданні парламентарів.

Присутні зустріли таке рішення паламенту оплесками.

"Ухваливши рішення (про визнання "ЛДНР". - Ред.), Російська Федерація в односторонньому порядку де-факто вийшла з Мінських домовленостей, а також зруйнувала відповідний переговорний процес на рівні країн — учасниць нормандського формату та у рамках ТКГ", — йдеться у проєкті заяви.

"В рамках процесу мирного врегулювання та законодавством України визначені поняття тимчасово окупованих територій як "окремі райони Донецької і Луганської областей України" та межі цих тимчасово окупованих Російською Федерацією українських територій. Будь-яких інших утворень на території зазначених областей України не існує", — наголошується у заяві.

Рада закликає інші країни утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які могли б бути витлумачені як їх визнання.

Парламент України у заяві закликає запровадити додаткові жорсткі секторальні, фінансові та персональні санкції проти РФ та її керівництва, включно з замороженням запуску "Північного потоку-2", відключенням РФ від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT) та забороною експорту до Російської Федерації високих технологій, зокрема тих, що стосуються російського військово-промислового комплексу та енергетичного сектору.

Крім того, Рада закликає уряди та парламенти іноземних держав сприяти зміцненню обороноздатності України та прискорити надання комплексної, у тому числі оборонної, допомоги, спрямованої на посилення здатності України реагувати на загострення безпекової ситуації з боку Російської Федерації.

Рада ухвалила заяву щодо визнання Росією ЛДНР: Закликаємо запровадити жорсткі санкції проти РФ 01
Рада ухвалила заяву щодо визнання Росією ЛДНР: Закликаємо запровадити жорсткі санкції проти РФ 02
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Топ коментарі
+27
Додики что бы кланчите у всех, а сами не можете проголосовать что дырыны террористические организация и введите военное положения в Донецкой и Луганской области.
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22.02.2022 15:11
+23
По перше Украіна повина припинити виплачувати пенсІі в лднр ,та перестати видавати закордоні паспорти ,хватить гратись "наші люди" вони обрали свій шлях.
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22.02.2022 15:14
+17
Перестати імпортувати зубну пасту "Лєсной бальзам"!
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22.02.2022 15:09
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Перестати імпортувати зубну пасту "Лєсной бальзам"!
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22.02.2022 15:09 Відповісти
та косметику чорний жемчух...
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22.02.2022 15:15 Відповісти
То все мелочь , а вот "Самсунги" и "LG" российской сборки точно не должньі поставляться в Украину .
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22.02.2022 15:25 Відповісти
Какой,какой сборки? А,ну да...двери в стиральной машине прикрутили и на телевизоре четыре шурупа вкрутили.
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22.02.2022 15:45 Відповісти
ДА, и газ с бензином и эл энергия и ТВЭЛы и химия и запчасти к энергоблокам... а главное, что при импорте на 7 млрд$, в бюджет напрямую по итогу, попадает 4$, что равно финансированию армии.
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22.02.2022 15:47 Відповісти
ватан, вот потому тебе и невезет что ты злой да еще и карлик!
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22.02.2022 16:27 Відповісти
где мне навезёт, девочка?)))) и в каком месте ватан?
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22.02.2022 16:33 Відповісти
ещё порошков и химии куча всякой
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22.02.2022 15:52 Відповісти
Де ще сотня наших нашийників?
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22.02.2022 15:09 Відповісти
гора народила мишу
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22.02.2022 15:10 Відповісти
Ударим "заявами Верховной Рады" по оккупации территории Украины!
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22.02.2022 15:11 Відповісти
Додики что бы кланчите у всех, а сами не можете проголосовать что дырыны террористические организация и введите военное положения в Донецкой и Луганской области.
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22.02.2022 15:11 Відповісти
а що будемо робити саме ми?
перестанемо купувати енергію, вугілля?
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22.02.2022 15:12 Відповісти
Знизимо ціни на транзит російського газу
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22.02.2022 15:26 Відповісти
і пустимо газманова на гастролі!
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22.02.2022 17:25 Відповісти
А зачем вообще содержать армию если единственное что ей разрешено - отступать и не стрелять? Кляньчить санкции можно и так....
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22.02.2022 15:13 Відповісти
А Зеленський роялті від показу ,,Скотів,, в Параши ще отримує ? Чи вже всі гроші віддав на армію ??? Ой я забув точно йому же на дороги невистачає !
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22.02.2022 15:13 Відповісти
А шо там "свати"?
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22.02.2022 15:14 Відповісти
кажуть що насильно "евакуйовані" бабусі з Донбасу у ростовську область ,
з радістю вертаються додому та клянуть себе за то, що
вже пропустили дві нових серії "скотів"
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22.02.2022 15:18 Відповісти
По перше Украіна повина припинити виплачувати пенсІі в лднр ,та перестати видавати закордоні паспорти ,хватить гратись "наші люди" вони обрали свій шлях.
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22.02.2022 15:14 Відповісти
А торгівля з придністров"ям по сьогоднішній день -- це не рахується ? Так, вилупки ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.02.2022 15:15 Відповісти
Хтось ще чекає що цей Франкенштейн може зробити щось на користь країни?
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22.02.2022 15:16 Відповісти
Мсье ! Он не ел шесть дней. ( а він так хотів навчитись говороти па-французькі). Будуть вони скоро танцювати, ( як запрошений ансамбль) в Кремлівському палаці падеде і танець зелених жаб під вивіскою бувших депутатів верховної ради і під девізом "люді не прахадите мимо, подайте бившим депутатам верховного совета на пропитание.
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22.02.2022 15:59 Відповісти
Зєлін "квартал" приєднається до санкцій проти окупанта чи так і буде загрібати криваві рублі?
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22.02.2022 15:17 Відповісти
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 15:17 Відповісти
Закликають вони, виродки погані.
А самі що робили 3 роки?
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22.02.2022 15:20 Відповісти
І що, Зєля пере тане СЕРИальчики продавати, чи бітум купувати для найвеличнішого крадівництва?
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22.02.2022 15:20 Відповісти
А сама Україна залишае собі право на торгівлю з росією та безвіз з державою-окупантом!
(довгі, нескінчаемі оплески)
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22.02.2022 15:22 Відповісти
Правильное заявление ВР Украиньі , и проголосовано конституционньім большинством ! Респект ! 🇺🇦
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22.02.2022 15:27 Відповісти
Ага, а Украина будет санкции против кацапстана вводить? Или и дальше будем торговать с кацапней....
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22.02.2022 15:36 Відповісти
100% торговать будем.как и тоговали все эти 8 лет войны. или не войны?
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22.02.2022 15:48 Відповісти
ублюдкі зелені, а що ви, тварі, робите?!!! може, припинили бітум в бидлорусів купляти для вашого клятого крадівництва? може, соляру, мази в них не купляєте? тупі кончені уроди, зробіть же самі щось нарешті путнє!!!
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22.02.2022 15:37 Відповісти
А сами-то что? Торговля полным ходом. Мрази.
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22.02.2022 15:42 Відповісти
Негайно відберить у Деріпаски ліцензію на добичу кварціту у Сумський області - бо він все вивозить у РФ, а це електроніка.

Негайно збудуйте у Запоріжжі, на Запоріжському Титаново-магнієвому комбінаті ОСТАННІЙ цікл виробництва металевого титату - виплавку з титанової губки у вакуумної печі металевого титану за допомогою електроенергії і пясля цього введить повну заборону на вивезення за кордон титанової сировини. Таким чином залишите РФ без титану, а Україна сама буде продавати металевий і дуже дорогий титан у США для Боінга та інших, та у ЄС для Аеробуса.
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22.02.2022 15:48 Відповісти
Прізвища депутатів від "СН" та "Г", які "НГ" - В СТУДІЮ!
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22.02.2022 15:54 Відповісти
Сам знайдеш - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=19105 - чи тобі обов'язково надрукувати?
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22.02.2022 16:09 Відповісти
Дякую, але чомусь саме "Голосі" того, хто НЕ голосував чомусь нема...2 відсутніх і все.
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22.02.2022 16:20 Відповісти
ОПЗЖ- 3 за, 2 не голововали и 2 утримались. Всего 7 человек. а где ещё 40 ??? За что они зарплату получали, дезертиры
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22.02.2022 15:56 Відповісти
Ну? А самі що? До чого СЕБЕ призиваєте?
В Україні маса рашкованського бізнесу. Маса товаріва з параші завозиться.
Як огидно!
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22.02.2022 15:59 Відповісти
А де ухвала про розрив дипвідносин з *********** та про закриття кордонів із ним та його білоруським і придністровським анклавами,(про заборону рашистського рубля в Україні) про НЕГАЙНЕ запровадження воєнного стану у Луганській та Донецьких областях? Де рішення про перегляд держбюджету на 2022 рік в сторону максимального збільшення фінансування потреб ОБОРОНИ країни, де Закон про ПОЖИТТЄВЕ позбавлення волі за колабораціонізм та антиукраїнську діяльність(досудове утримання у СІЗО - без жодних альтернатив!)??? Чи ви ***** "народні слуги" тільки від іноземних урядів чекаєте дієвої реакції??!
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22.02.2022 16:06 Відповісти
зРада озаботилась?
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22.02.2022 16:06 Відповісти
Ціла рада, закликаємо, заява...

Круто! Ну, тепер все! Я ваш фанат!
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22.02.2022 16:28 Відповісти


як голосував ЗаЖопп ?
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22.02.2022 16:31 Відповісти
Парламент України у заяві закликає запровадити додаткові жорсткі секторальні, фінансові та персональні санкції проти РФ та її керівництва, включно з замороженням запуску "Північного потоку-2", відключенням РФ від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT) та забороною експорту до Російської Федерації високих технологій, зокрема тих, що стосуються російського військово-промислового комплексу та енергетичного сектору.

============================================

Закликає це добре. Оголосіть список санкцій які вводить зелупа з своїм балаганом що до фашистського агресора? Чи жидомалорос вирішив чужими руками жар загрібати?
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22.02.2022 16:34 Відповісти
де 37 згид ???

Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ"
Кількість депутатів: 44

За:3 Проти:0 Утрималися:2 Не голосували:2 Відсутні:37

Абрамович І.О.
Відсутній

Бойко Ю.А.
Відсутній

Борт В.П.
Відсутній

Бурміч А.П.
Відсутній

Волошин О.А.
Не голосував

Гнатенко В.С.
Відсутній

Дунаєв С.В.
Відсутній

Загородній Ю.І.
Відсутній

Іоффе Ю.Я.
Відсутній

Ісаєнко Д.В.
Відсутній

Кальцев В.Ф.
Відсутній

Качний О.С.
Відсутній

Кива І.В.
Відсутній

Кісільов І.П.
Відсутній

Козак Т.Р.
Відсутній

Колтунович О.С.
Утримався

Королевська Н.Ю.
Відсутня

Кузьмін Р.Р.
Відсутній

Ларін С.М.
Відсутній

Лукашев О.А.
Відсутній

Льовочкін С.В.
Відсутній

Льовочкіна Ю.В.
Відсутня

Макаренко М.В.
Відсутній

Мамка Г.М.
За

Мамоян С.Ч.
Відсутній

Медведчук В.В.
Відсутній

Мороз В.В.
Відсутній

Німченко В.І.
Відсутній

Павленко Ю.О.
За

Папієв М.М.
Відсутній

Плачкова Т.М.
Відсутня

Пономарьов О.С.
Відсутній

Приходько Н.І.
Відсутня

Пузанов О.Г.
Відсутній

Рабінович В.З.
Відсутній

Скорик М.Л.
Утримався

Славицька А.К.
Відсутня

Солод Ю.В.
Відсутній

Столар В.М.
Відсутній

Суркіс Г.М.
Відсутній

Фельдман О.Б.
За

Христенко Ф.В.
Не голосував

Чорний В.І.
Відсутній

Шуфрич Н.І.
Відсутній
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22.02.2022 16:35 Відповісти
Шуфріч на лікарнянному
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22.02.2022 17:06 Відповісти
а самим устроить блокаду Приднестровья, не?
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22.02.2022 16:36 Відповісти
Та *****, самі шось робіть! Вводьте жорсткий візовий режим з парашою, закривайте нахєр російські інфопомийки, ОПЗЖ - на підписку або в СІЗО, оголошуйте ВС у прикордонних регіонах! Робіть ЩОСЬ!
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22.02.2022 16:42 Відповісти
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22.02.2022 16:43 Відповісти
После того как ЕС и Британия озвучили санкции московская биржа после падения с утра выросла на 5%, от такие ох#енные санкции
https://www.profinance.ru/chart/rts/
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22.02.2022 16:51 Відповісти
Извините ошибся рост после падения с 10 утра +15%
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22.02.2022 17:09 Відповісти
какой там рост?

РТС с 1900 до 1233 - это с ноября прошлого года по сегодняшний день... а все военные маневры вконец поехавшего Сцарька путятишны.

напоминаю, что вначале еще 2008 года индекс РТС вообще-то был 2500...
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22.02.2022 17:25 Відповісти
Это понятно , но я говорю за сегодня 1100 с утра до объявления санкций и 1240 сейчас
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22.02.2022 17:46 Відповісти
Решили, чтобы санкции вводили другие страны, но не Украина. Молодцы.
Не выезжайте из страны, т.к. надо будет проголосовать за еще какие нибудь важные решения для страны в тяжелую минуту.
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22.02.2022 17:03 Відповісти
Читаю диванных экспертов-волосы дыбом! В Хацепетовке ВСЕ ВСЁ знают, что надо делать-они ж из "страны Советов"))). "Разорвать все связи, договора, отключить,не покупать, военное положение, Зелю геть(как раз время для выборов!)..." - и всё такое...Я в жизни не ходил по бабкам-знахаркам. Только к врачам-профессионалам. А здесь собрались все знахари-из Хацепетовки....
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22.02.2022 17:48 Відповісти
Ага, давай Европа, чего ждешь? Давай санкции пожестче, давай побольше усиливай нашу обороноспособность. А мы пока в тенечке посидим, да поторгуем с мордором еще малёха.
Граница не закрыта, визовый режим не введен, торговля идет полным ходом. Пусть Европа отдувается, мы пока нижние полушария мозга чесать будем.
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22.02.2022 18:20 Відповісти
 
 