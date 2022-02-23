Рада ухвалила заяву щодо "визнання" Росією "ЛДНР": "Закликаємо запровадити жорсткі санкції проти РФ". ВIДЕО+ДОКУМЕНТ

Верховна Рада ухвалила заяву у зв'язку "визнанням" Росією "ЛДНР".

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

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На засіданні у вівторок народні депутати проголосували за заяву ВРУ у зв’язку із визнанням Російською Федерацією незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

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За - 336 присутніх на засіданні парламентарів.

Присутні зустріли таке рішення паламенту оплесками.

"Ухваливши рішення (про визнання "ЛДНР". - Ред.), Російська Федерація в односторонньому порядку де-факто вийшла з Мінських домовленостей, а також зруйнувала відповідний переговорний процес на рівні країн — учасниць нормандського формату та у рамках ТКГ", — йдеться у проєкті заяви.

"В рамках процесу мирного врегулювання та законодавством України визначені поняття тимчасово окупованих територій як "окремі райони Донецької і Луганської областей України" та межі цих тимчасово окупованих Російською Федерацією українських територій. Будь-яких інших утворень на території зазначених областей України не існує", — наголошується у заяві.

Рада закликає інші країни утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які могли б бути витлумачені як їх визнання.

Парламент України у заяві закликає запровадити додаткові жорсткі секторальні, фінансові та персональні санкції проти РФ та її керівництва, включно з замороженням запуску "Північного потоку-2", відключенням РФ від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT) та забороною експорту до Російської Федерації високих технологій, зокрема тих, що стосуються російського військово-промислового комплексу та енергетичного сектору.

Крім того, Рада закликає уряди та парламенти іноземних держав сприяти зміцненню обороноздатності України та прискорити надання комплексної, у тому числі оборонної, допомоги, спрямованої на посилення здатності України реагувати на загострення безпекової ситуації з боку Російської Федерації.



