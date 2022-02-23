Рада ухвалила заяву щодо "визнання" Росією "ЛДНР": "Закликаємо запровадити жорсткі санкції проти РФ". ВIДЕО+ДОКУМЕНТ
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Верховна Рада ухвалила заяву у зв'язку "визнанням" Росією "ЛДНР".
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
На засіданні у вівторок народні депутати проголосували за заяву ВРУ у зв’язку із визнанням Російською Федерацією незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.
За - 336 присутніх на засіданні парламентарів.
Присутні зустріли таке рішення паламенту оплесками.
"Ухваливши рішення (про визнання "ЛДНР". - Ред.), Російська Федерація в односторонньому порядку де-факто вийшла з Мінських домовленостей, а також зруйнувала відповідний переговорний процес на рівні країн — учасниць нормандського формату та у рамках ТКГ", — йдеться у проєкті заяви.
"В рамках процесу мирного врегулювання та законодавством України визначені поняття тимчасово окупованих територій як "окремі райони Донецької і Луганської областей України" та межі цих тимчасово окупованих Російською Федерацією українських територій. Будь-яких інших утворень на території зазначених областей України не існує", — наголошується у заяві.
Рада закликає інші країни утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які могли б бути витлумачені як їх визнання.
Парламент України у заяві закликає запровадити додаткові жорсткі секторальні, фінансові та персональні санкції проти РФ та її керівництва, включно з замороженням запуску "Північного потоку-2", відключенням РФ від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT) та забороною експорту до Російської Федерації високих технологій, зокрема тих, що стосуються російського військово-промислового комплексу та енергетичного сектору.
Крім того, Рада закликає уряди та парламенти іноземних держав сприяти зміцненню обороноздатності України та прискорити надання комплексної, у тому числі оборонної, допомоги, спрямованої на посилення здатності України реагувати на загострення безпекової ситуації з боку Російської Федерації.
Будь ласка, зачекайте...
перестанемо купувати енергію, вугілля?
з радістю вертаються додому та клянуть себе за то, що
вже пропустили дві нових серії "скотів"
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
А самі що робили 3 роки?
(довгі, нескінчаемі оплески)
Негайно збудуйте у Запоріжжі, на Запоріжському Титаново-магнієвому комбінаті ОСТАННІЙ цікл виробництва металевого титату - виплавку з титанової губки у вакуумної печі металевого титану за допомогою електроенергії і пясля цього введить повну заборону на вивезення за кордон титанової сировини. Таким чином залишите РФ без титану, а Україна сама буде продавати металевий і дуже дорогий титан у США для Боінга та інших, та у ЄС для Аеробуса.
В Україні маса рашкованського бізнесу. Маса товаріва з параші завозиться.
Як огидно!
Круто! Ну, тепер все! Я ваш фанат!
як голосував ЗаЖопп ?
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Закликає це добре. Оголосіть список санкцій які вводить зелупа з своїм балаганом що до фашистського агресора? Чи жидомалорос вирішив чужими руками жар загрібати?
Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ"
Кількість депутатів: 44
За:3 Проти:0 Утрималися:2 Не голосували:2 Відсутні:37
Абрамович І.О.
Відсутній
Бойко Ю.А.
Відсутній
Борт В.П.
Відсутній
Бурміч А.П.
Відсутній
Волошин О.А.
Не голосував
Гнатенко В.С.
Відсутній
Дунаєв С.В.
Відсутній
Загородній Ю.І.
Відсутній
Іоффе Ю.Я.
Відсутній
Ісаєнко Д.В.
Відсутній
Кальцев В.Ф.
Відсутній
Качний О.С.
Відсутній
Кива І.В.
Відсутній
Кісільов І.П.
Відсутній
Козак Т.Р.
Відсутній
Колтунович О.С.
Утримався
Королевська Н.Ю.
Відсутня
Кузьмін Р.Р.
Відсутній
Ларін С.М.
Відсутній
Лукашев О.А.
Відсутній
Льовочкін С.В.
Відсутній
Льовочкіна Ю.В.
Відсутня
Макаренко М.В.
Відсутній
Мамка Г.М.
За
Мамоян С.Ч.
Відсутній
Медведчук В.В.
Відсутній
Мороз В.В.
Відсутній
Німченко В.І.
Відсутній
Павленко Ю.О.
За
Папієв М.М.
Відсутній
Плачкова Т.М.
Відсутня
Пономарьов О.С.
Відсутній
Приходько Н.І.
Відсутня
Пузанов О.Г.
Відсутній
Рабінович В.З.
Відсутній
Скорик М.Л.
Утримався
Славицька А.К.
Відсутня
Солод Ю.В.
Відсутній
Столар В.М.
Відсутній
Суркіс Г.М.
Відсутній
Фельдман О.Б.
За
Христенко Ф.В.
Не голосував
Чорний В.І.
Відсутній
Шуфрич Н.І.
Відсутній
https://www.profinance.ru/chart/rts/
РТС с 1900 до 1233 - это с ноября прошлого года по сегодняшний день... а все военные маневры вконец поехавшего Сцарька путятишны.
напоминаю, что вначале еще 2008 года индекс РТС вообще-то был 2500...
Не выезжайте из страны, т.к. надо будет проголосовать за еще какие нибудь важные решения для страны в тяжелую минуту.
Граница не закрыта, визовый режим не введен, торговля идет полным ходом. Пусть Европа отдувается, мы пока нижние полушария мозга чесать будем.