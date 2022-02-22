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Допомога Україні від партнерів дасть черговий поштовх для розвитку бізнесу в країні, - експерти

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Експерти запевнили, що їхати за кордон не варто.

Після хвилі інформаційних негативів на тему "Україна вимре від ковіду" новим полем для маніпуляцій свідомістю українців стала тема війни. І як один з її наслідків, прогнози щодо можливого збільшення міграції. Про це повідомляє "5 канал".

Втім, експерти закликають відхилити емоції й усіляко доводять, що їхати за кордон наразі не варто.

"На спожитій нами інформації зазвичай не відображається нічого, жодних даних. Ні ким зібрана, у який спосіб, яке відношення ця інформація має і як вона розкриється у нашому житті – ми нічого цього не отримуємо. Різниця, що нам прогнозують про події з екранів телевізорів і що відбувається наразі, – це може бути різницею між сезонним грипом і пандемією кінця світу", – запевняє Юрій Поліщук, голова Спілки незалежних журналістів.

А член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин переконаний: "Жодних внутрішніх передумов до якихось кризових явищ немає. Тобто ми маємо розуміти, що і механізми, і ресурси на сьогоднішній день в Української держави є для того, щоб не було нічого карколомного".

Експерти прогнозують: мобілізація допомоги Україні з боку європейських партнерів та світу дасть черговий поштовх для розвитку бізнесу в країні. Відтак, умови праці лише поліпшуватимуться.
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22.02.2022 15:13 Відповісти
Так і буде, за умов жорстокого контролю Заходу.
Інакше, все буде прилипати до лапок бюбломойського та його плісняви.
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22.02.2022 15:14 Відповісти
Не даст. Причина банальна, для развитие бизнеса нужно уменьшение фискальной и налоговой нагрузки, коррупции, а оно у нас только увеличивается. Это все что нужно знать про этих экспертов купленных. Привет Гетьманцеву и компании президента.
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22.02.2022 15:48 Відповісти
Щас заживем!
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22.02.2022 15:55 Відповісти
Развитие бизнеса?
Сколько иностранного капитала вывели из Украины за 2 месяца?
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22.02.2022 16:01 Відповісти
Гетманцев уже прикидывает, как оприходовать "черговий поштовх для розвитку бізнесу в країні".
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22.02.2022 16:23 Відповісти
Все бегут из Украины. И "партнеры" своей тупой паникой приложили для этого немало усилий.
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22.02.2022 17:11 Відповісти
 
 