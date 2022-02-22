Допомога Україні від партнерів дасть черговий поштовх для розвитку бізнесу в країні, - експерти

Експерти запевнили, що їхати за кордон не варто.

Після хвилі інформаційних негативів на тему "Україна вимре від ковіду" новим полем для маніпуляцій свідомістю українців стала тема війни. І як один з її наслідків, прогнози щодо можливого збільшення міграції. Про це повідомляє "5 канал".

Втім, експерти закликають відхилити емоції й усіляко доводять, що їхати за кордон наразі не варто.

"На спожитій нами інформації зазвичай не відображається нічого, жодних даних. Ні ким зібрана, у який спосіб, яке відношення ця інформація має і як вона розкриється у нашому житті – ми нічого цього не отримуємо. Різниця, що нам прогнозують про події з екранів телевізорів і що відбувається наразі, – це може бути різницею між сезонним грипом і пандемією кінця світу", – запевняє Юрій Поліщук, голова Спілки незалежних журналістів.

А член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин переконаний: "Жодних внутрішніх передумов до якихось кризових явищ немає. Тобто ми маємо розуміти, що і механізми, і ресурси на сьогоднішній день в Української держави є для того, щоб не було нічого карколомного".

Експерти прогнозують: мобілізація допомоги Україні з боку європейських партнерів та світу дасть черговий поштовх для розвитку бізнесу в країні. Відтак, умови праці лише поліпшуватимуться.