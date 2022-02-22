Потрібно націлитися на олігархічну систему Путіна та зруйнувати її, - голова комітету з закордонних справ Бундестагу Рот

Вже перші санкції мають бути болючими для системи Путіна.

Про це заявив голова комітету з закордонних справ німецького Бундестагу Міхаель Рот, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми повинні націлюватися на олігархічну систему, на людей, які стали багатими завдяки Путіну", - каже політик.

За його словами, часто ці люди живуть у Парижі, Лондоні, Берліні чи Римі, відправляють своїх дітей до шкіл на Заході, тут же вкладають гроші та проводять відпустки.

"Ми повинні зруйнувати цю систему, на якій тримається Путін", - каже Рот і закликає до термінових та широких заходів.

Читайте: Зупинка сертифікації "Північного потоку-2" - правильний крок з моральної, політичної та практичної точки зору, - Кулеба