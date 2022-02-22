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Потрібно націлитися на олігархічну систему Путіна та зруйнувати її, - голова комітету з закордонних справ Бундестагу Рот
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Вже перші санкції мають бути болючими для системи Путіна.
Про це заявив голова комітету з закордонних справ німецького Бундестагу Міхаель Рот, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Ми повинні націлюватися на олігархічну систему, на людей, які стали багатими завдяки Путіну", - каже політик.
За його словами, часто ці люди живуть у Парижі, Лондоні, Берліні чи Римі, відправляють своїх дітей до шкіл на Заході, тут же вкладають гроші та проводять відпустки.
"Ми повинні зруйнувати цю систему, на якій тримається Путін", - каже Рот і закликає до термінових та широких заходів.
Топ коментарі
+26 Владимир Сухов e5dee246
показати весь коментар22.02.2022 15:13
+26 Deodar Revolution
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+23 Виталий CN
показати весь коментар22.02.2022 15:15
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Будь ласка, зачекайте...
а до мозга- ещё год...
если его не бьют,
и если мозг есть
конечно
«Вступление Украины в НАТО и последующее развёртывание здесь объектов альянса- вопрос предрешённый, это дело времени.
Тож путлєру та його грошовим мішкам - слід напружитись добряче. Тепер в Німеччині його слово - не святе.
Ми тут проводимо "політінформації" з історичними лекціями для місцевих, то вони взагалі прозрівають. Слухають з відкритим ротом.
Просто риба шукає, де глибше, а людина шукає, де риба...
Слабо?
сьогодні ранком, нарешті вперше
відмовився від кремлівського чаю...
-пересаджуються. на друге
дерево...
нам надо на кого нибудь напасть
Если вам необходимо создать видимость бурной деятельности и вовлечённости в процессы, то на всех совещаниях (да и вообще, при каждом удобном случае) озвучивайте заведомо невыполнимые задачи. Помните: задача должна быть актуальной для деятельности фирмы. Правило простое: Чем масштабнее задача, тем больше она понравиться окружающим. Но будьте внимательны: Хорошо проанализируйте и взвести невыполнимость задачи, если есть хоть малейший намёк на то, что её можно выполнить - не озвучивайте её ни в коем случае.
Тоді вони самі пуйла задушать.
олигархической системы Путина, а есть фашистский режим по лекалам гитлеровского. Только лагерей уничтожения нет.
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
Московія розв"язала собі руки......
Заява Журової не вказівка для пу. а ніщо іншеяк окозамилювання.
ВВедення військ на територію України є нічим іншим як приголошення війни і не тільки Україні.
"Можем повторить"..... Тому шваби зачухались.
І тут Україна повинна консулюдувати сили спротиву..... шукання "бліх" не на користь Україні.
коли вже ви перестанете сцятись, та почнете називати речі своїми іменами?!
Теперь уже поздно. Нацеливаться нужно на экономику Швайхундии и убивать ее полностью - если не хотите конечно что бы свинопсы однажды не нацелились на Берлин из Градов и вам пришлось бы откапывать дедовские шмайсеры.
Вірніше - коли вистрілиш...
Ні, вірніше коли влучиш...
Коли влучиш у путіна...
Це не скоро?
А, ну тоді потрібно, тоді мають...