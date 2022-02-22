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Потрібно націлитися на олігархічну систему Путіна та зруйнувати її, - голова комітету з закордонних справ Бундестагу Рот

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Потрібно націлитися на олігархічну систему Путіна та зруйнувати її, - голова комітету з закордонних справ Бундестагу Рот

Вже перші санкції мають бути болючими для системи Путіна.

Про це заявив голова комітету з закордонних справ німецького Бундестагу Міхаель Рот, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми повинні націлюватися на олігархічну систему, на людей, які стали багатими завдяки Путіну", - каже політик.

За його словами, часто ці люди живуть у Парижі, Лондоні, Берліні чи Римі, відправляють своїх дітей до шкіл на Заході, тут же вкладають гроші та проводять відпустки.

"Ми повинні зруйнувати цю систему, на якій тримається Путін", - каже Рот і закликає до термінових та широких заходів.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Ось це правильна позиція !
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22.02.2022 15:13
+26
а можно также нацелиться на олигархическую систему Украины и уничтожить ее ?
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22.02.2022 15:19
+23
А от мені сподобалися деякі вчорашні слова *****, а саме (цитата):
«Вступление Украины в НАТО и последующее развёртывание здесь объектов альянса- вопрос предрешённый, это дело времени.
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22.02.2022 15:15
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Ось це правильна позиція !
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22.02.2022 15:13 Відповісти
ото жираф. за вісім років доперло.
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22.02.2022 15:18 Відповісти
хорошая мысля идёт до головы жирафа семь лет
а до мозга- ещё год...
если его не бьют,
и если мозг есть
конечно
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22.02.2022 15:25 Відповісти
и яж о том же написал в обед и через пару часов Джонсон вспомнил за ротенберга))) по сиротушкам обездоленным пройтись надо, те три банка до сраки, крепостные и так жрут макароны та лебеду, только по сироткам родненьким и будет толк.
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22.02.2022 16:04 Відповісти
А от мені сподобалися деякі вчорашні слова *****, а саме (цитата):
«Вступление Украины в НАТО и последующее развёртывание здесь объектов альянса- вопрос предрешённый, это дело времени.
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22.02.2022 15:15 Відповісти
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22.02.2022 15:19 Відповісти
он недоговорил, дальше он должен был сказать распад России дело предрешенное
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22.02.2022 17:42 Відповісти
Шредер подсказал?
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22.02.2022 15:15 Відповісти
До речі, цікаво, що Шредер - це колишній керманич СДПГ, до якої належить і Міхаель Рот. Канцлер Шольц - теж з СДПГ. Отже, за останні дні стало зрозуміло, що Шредер не має такого вже великого впливу на свою колишню партію. І те, за що ангела зі шредером тримались, як втопаючи за соломину - для інших політиків Німеччини - просто розмінна монета в політичних торгах. А США з Великобританією добре за останні місяці показали - хто в хаті батько і кого треба слухатись.

Тож путлєру та його грошовим мішкам - слід напружитись добряче. Тепер в Німеччині його слово - не святе.
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22.02.2022 19:06 Відповісти
Ты ба, Швамбрания обжигает?..
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22.02.2022 15:15 Відповісти
Ну, не будьте категоричними, не всі шваби погані

Ми тут проводимо "політінформації" з історичними лекціями для місцевих, то вони взагалі прозрівають. Слухають з відкритим ротом.
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22.02.2022 15:28 Відповісти
Хіба я сказав, що погані?
Просто риба шукає, де глибше, а людина шукає, де риба...
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22.02.2022 15:34 Відповісти
а можно также нацелиться на олигархическую систему Украины и уничтожить ее ?
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22.02.2022 15:19 Відповісти
опередил
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22.02.2022 15:47 Відповісти
ну є ж в них люди, але чому вони їх так вперто від усіх ховають?
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22.02.2022 15:19 Відповісти
Очень и очень правильные слова. Боярам московии класть на холопов, пусть с ними хоть что сделается. А вот когда за борзость бояр ответка начнет прилетать самим боярам, вот тогда начнется настоящий вой.
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22.02.2022 15:20 Відповісти
Олигархи Путина,это названо так не спроста. Именно так называемые олигархи это и есть кошельки этого хорька. Обанкротите их обанкротите и этого Кащея . Но кроме официальных олигархов есть ещё и не официальные,именно они и есть та игла на конце которой смерть этого мерзавца. Найдите их ,этих секретных хранителей денег этого хорька. Нужно вводить санкции и против ближайших шестёрок Путина и это в первую очередь Лавров.Недаром ведь в Нюрнберге самым первым повесили Риббентропа.
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22.02.2022 15:45 Відповісти
Для начала надо заблокировать банк Ватикана, где лежит их общак.
Слабо?
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22.02.2022 15:20 Відповісти
Ну и толку от того что они там лежат если их нельзя нигде использовать.? Сейчас по всему цивилизованному миру начнут отслеживать любые движения сколько ни будь крупных платежей. Особенно если они обезличены и поступают из "интересных" банков.
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22.02.2022 15:54 Відповісти
А как же православие ..святая русь...бездуховный католицизм...содомиты-иезуиты
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22.02.2022 16:03 Відповісти
не переживай Джонсон и в те закрома залезет, англичане знают цену подписи под будапештским меморандумом.
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22.02.2022 16:16 Відповісти
И про зебилье не забудьте.
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22.02.2022 15:20 Відповісти
Чому тільки так?А про інших?
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22.02.2022 15:22 Відповісти
Да чихать #уйлу на этих олигархов, их власть заканчивается в их офисах, главный олигарх в парше он, вся власть у него.
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22.02.2022 15:20 Відповісти
Так. + народ-шовініст від люмпена до академіка.
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22.02.2022 15:26 Відповісти
Хочь одна притомна людина є в Німеччіні.
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22.02.2022 15:22 Відповісти
мабуть цей голова
сьогодні ранком, нарешті вперше
відмовився від кремлівського чаю...
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22.02.2022 15:22 Відповісти
Ага,вже бачу,як рубають гілляку,на якій сидять самі.
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22.02.2022 15:23 Відповісти
ні, це вони викінули сокіри, та
-пересаджуються. на друге
дерево...
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22.02.2022 15:27 Відповісти
Просто припиніть фінансування рашистського тероризму разом з усіма їх олігархами та головним паханом!
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22.02.2022 15:24 Відповісти
Неужели для того, что бы запад начал аристовывать деньги украинских бюджетных воров
нам надо на кого нибудь напасть
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22.02.2022 15:24 Відповісти
Ти не заблукав, рускій?
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22.02.2022 15:58 Відповісти
Из памятки бестолковому приспособленцу:
Если вам необходимо создать видимость бурной деятельности и вовлечённости в процессы, то на всех совещаниях (да и вообще, при каждом удобном случае) озвучивайте заведомо невыполнимые задачи. Помните: задача должна быть актуальной для деятельности фирмы. Правило простое: Чем масштабнее задача, тем больше она понравиться окружающим. Но будьте внимательны: Хорошо проанализируйте и взвести невыполнимость задачи, если есть хоть малейший намёк на то, что её можно выполнить - не озвучивайте её ни в коем случае.
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22.02.2022 15:25 Відповісти
Бачу, що нічого ви, німці, так і не зрозуміли. Чи вдаєте, що не розумієте.
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22.02.2022 15:25 Відповісти
Я Вам подскажу: начните с Шредера. Потом ещё и старую фрау можно будет проверить ))
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22.02.2022 15:26 Відповісти
Без бла бла бла а на деле нужно рубить паРашистов. Много слышим демагогии.... Германия под каблуком у Путлера... в основном!!! Надежды на Британию и Штаты
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22.02.2022 15:27 Відповісти
Маленький ГеБешний ***...їд точно загрався... І найближчим часом буде зрозуміло, чи буде адекватна реакція Заходу, чи це чергова вистава для того, щоб відволікти увагу населення від планів архітекторів нового світового порядку...
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22.02.2022 15:32 Відповісти
почніть з Шредера!!
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22.02.2022 15:32 Відповісти
Перше..потрібно нищити *****
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22.02.2022 15:33 Відповісти
Проснулись наконец то
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22.02.2022 15:34 Відповісти
о, Рот, відкрив свій рот, ну хоть щось окрім касок
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22.02.2022 15:35 Відповісти
********* в першу чергу потрібно депортовувати на рашку.
Тоді вони самі пуйла задушать.
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22.02.2022 15:42 Відповісти
100500 + і щоб діточок під дупу коліном к "радним бирезкам" жити, вчитися, працювати...От тоді вони самі своїх батьків на клапті порвуть
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22.02.2022 16:14 Відповісти
Закидайте их касками
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22.02.2022 15:47 Відповісти
Шредера арестуйте
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22.02.2022 15:47 Відповісти
Все правильно, але...хто ж допомагав її вибудувати? хто фінансував і потакав їй?
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22.02.2022 15:56 Відповісти
ЕС не решился на санкции против Сбера и ВТБ
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22.02.2022 16:02 Відповісти
Это следующий этап.
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22.02.2022 16:47 Відповісти
Этот дебил не понимает, что нет никакой
олигархической системы Путина, а есть фашистский режим по лекалам гитлеровского. Только лагерей уничтожения нет.
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22.02.2022 16:03 Відповісти
Все так, только лагеря уже есть - та же Изоляция в Донецке.
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22.02.2022 16:31 Відповісти
Зеленский ещё в 2014м году провёл РНБО и сказал что росия просто отодвигает войска Украины

https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
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22.02.2022 16:04 Відповісти
Вот это РОТ так РОТ, побольше бы таких ртов в Германии!!!
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22.02.2022 16:04 Відповісти
З 22.02.2022 р. відносини між Московією і Україною вступили у нову фазу!!!!!!!
Московія розв"язала собі руки......
Заява Журової не вказівка для пу. а ніщо іншеяк окозамилювання.
ВВедення військ на територію України є нічим іншим як приголошення війни і не тільки Україні.
"Можем повторить"..... Тому шваби зачухались.
І тут Україна повинна консулюдувати сили спротиву..... шукання "бліх" не на користь Україні.
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22.02.2022 16:06 Відповісти
олігархічну? фашистську!
коли вже ви перестанете сцятись, та почнете називати речі своїми іменами?!
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22.02.2022 16:17 Відповісти
Со Шредером нужно проконсультироваться, он в теме 😁
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22.02.2022 16:17 Відповісти
Хм, мне кажется все это Путин и затеял, что бы расправиться с олигархами чужими руками.
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22.02.2022 16:26 Відповісти
Не узнаю немцев, они сейчас активнее всех против рашки
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22.02.2022 16:27 Відповісти
Нет, немчики. Это нужно было дедать года так до 2014 - после Грузии.
Теперь уже поздно. Нацеливаться нужно на экономику Швайхундии и убивать ее полностью - если не хотите конечно что бы свинопсы однажды не нацелились на Берлин из Градов и вам пришлось бы откапывать дедовские шмайсеры.
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22.02.2022 16:27 Відповісти
Потрібно! Мають! Ну, от коли націлишся...

Вірніше - коли вистрілиш...

Ні, вірніше коли влучиш...

Коли влучиш у путіна...

Це не скоро?

А, ну тоді потрібно, тоді мають...
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22.02.2022 16:30 Відповісти
Можливо Путін цього сам хоче.
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22.02.2022 16:40 Відповісти
Первый раз такое слышу от немецкого политика.
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22.02.2022 16:46 Відповісти
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22.02.2022 17:15 Відповісти
Нехай почне зі Шрьодера.
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22.02.2022 17:24 Відповісти
Дави его б..дь, дави
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22.02.2022 17:26 Відповісти
 
 