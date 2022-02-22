Дороги міжнародного, державного та територіального значення ремонтуватимуть цьогоріч на Вінниччині, - ОДА

У Вінницькій обласній державній адміністрації оголосили перелік доріг, які ремонтуватимуть цього року першочергово. Йдеться про понад десяток відрізків на дорогах міжнародного, державного і територіального значення.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Проект "Велике будівництво" - масштабна розбудова якісної інфраструктури України. У планах на 2022 рік - 5,5 тис. км доріг державного значення та понад 1,4 тис. км автошляхів місцевого значення", - зауважив голова ОДА Сергій Борзов.

У 2022 році на Вінниччині у межах програми продовжиться капітальний ремонт автодороги міжнародного значення М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський. Протяжність траси в межах області складає 178 км, а на півдні вона межує із республікою Молдова.

Цьогоріч ремонт проводитимуть відразу на трьох ділянках: 321 – 325 км, 273 – 283 км (обхід м. Калинівка) та км 266 – 271 км (с. Корделівка).

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Також планується капітальний ремонт декількох ділянок траси Р-33 Вінниця – Турбів – Гайсин - Велика Михайлівка - /М-16/. Йдеться про відрізки дороги на ділянці км 5 – 11 км (від М-30 - смт. Турбів), на ділянках 21 - 51 км, 53 — 115 км, а також на ділянці 124 - 191 км (окремими ділянками м. Гайсин - м. Ладижин - смт. Тростянець).

Поточний середній ремонт проведуть на трасі Р-17 Біла Церква - Тетіїв - Липовець - Гуменне - /М-12/ (на ділянці 136 – 168 км та трьох відрізках траси Т-02-22 Тульчин - Тростянець – Бершадь (на ділянці м. Тульчин - смт. Тростянець) і на ділянках 28 – 34 км та 37 – 41 км.

Також відремонтують ділянки автодоріг Т-02-33 Вапнярка - Крижопіль - Піщанка - КПП "Загнитків", Т-02-12 Вінниця - Шпиків - Комаргород. Під'їзд до смт.Томашпіль, а ще – окремі частини трас Т-02-12 Вінниця - Шпиків - Комаргород і Т-23-08 Гуків - Дунаївці - Могилів-Подільський.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у 2022 році у межах програми Володимира Зеленського цьогоріч буде реалізовано 715 об’єктів у 24 областях України.

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