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Вінницька область (748) дороги (1505) Велике будівництво (718)

Дороги міжнародного, державного та територіального значення ремонтуватимуть цьогоріч на Вінниччині, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Дороги міжнародного, державного та територіального значення ремонтуватимуть цьогоріч на Вінниччині, - ОДА

У Вінницькій обласній державній адміністрації оголосили перелік доріг, які ремонтуватимуть цього року першочергово. Йдеться про понад десяток відрізків на дорогах міжнародного, державного і територіального значення.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Проект "Велике будівництво" - масштабна розбудова якісної інфраструктури України. У планах на 2022 рік - 5,5 тис. км доріг державного значення та понад 1,4 тис. км автошляхів місцевого значення", - зауважив голова ОДА Сергій Борзов.

У 2022 році на Вінниччині у межах програми продовжиться капітальний ремонт автодороги міжнародного значення М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський. Протяжність траси в межах області складає 178 км, а на півдні вона межує із республікою Молдова.

Цьогоріч ремонт проводитимуть відразу на трьох ділянках: 321 – 325 км, 273 – 283 км (обхід м. Калинівка) та км 266 – 271 км (с. Корделівка).

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Дороги міжнародного, державного та територіального значення ремонтуватимуть цьогоріч на Вінниччині, - ОДА 01

Також планується капітальний ремонт декількох ділянок траси Р-33 Вінниця – Турбів – Гайсин - Велика Михайлівка - /М-16/. Йдеться про відрізки дороги на ділянці км 5 – 11 км (від М-30 - смт. Турбів), на ділянках 21 - 51 км, 53 — 115 км, а також на ділянці 124 - 191 км (окремими ділянками м. Гайсин - м. Ладижин - смт. Тростянець).

Поточний середній ремонт проведуть на трасі Р-17 Біла Церква - Тетіїв - Липовець - Гуменне - /М-12/ (на ділянці 136 – 168 км та трьох відрізках траси Т-02-22 Тульчин - Тростянець – Бершадь (на ділянці м. Тульчин - смт. Тростянець) і на ділянках 28 – 34 км та 37 – 41 км.

Також відремонтують ділянки автодоріг Т-02-33 Вапнярка - Крижопіль - Піщанка - КПП "Загнитків", Т-02-12 Вінниця - Шпиків - Комаргород. Під'їзд до смт.Томашпіль, а ще – окремі частини трас Т-02-12 Вінниця - Шпиків - Комаргород і Т-23-08 Гуків - Дунаївці - Могилів-Подільський.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у 2022 році у межах програми Володимира Зеленського цьогоріч буде реалізовано 715 об’єктів у 24 областях України.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Линию обороны на Донбассе стройте, дауны!
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22.02.2022 15:25
+14
Уже просто нет слов. Одни маты. Зеленая пошесть живет в параллельном мире.
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22.02.2022 15:26
+12
Давайте вже якось після війни.
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22.02.2022 15:24
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Давайте вже якось після війни.
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22.02.2022 15:24 Відповісти
Линию обороны на Донбассе стройте, дауны!
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22.02.2022 15:25 Відповісти
Уже просто нет слов. Одни маты. Зеленая пошесть живет в параллельном мире.
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22.02.2022 15:26 Відповісти
Курить я, конечно, не брошу,

но и пить не перестану !

******** цирк.
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22.02.2022 16:01 Відповісти
жизнь не заканчивается лднр, нужно жить дальше, развивать экономику, армию, делать дороги, и тогда мы сможем побудить.
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22.02.2022 15:28 Відповісти
Кого побудить? Зелю? Сначала кокс отберите.

"Кто не кормит свою армию - будет вынужден кормить чужую".
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22.02.2022 15:31 Відповісти
Вообще то сейчас надо дороги наоборот разрушать, что бы вражеские танки не прошли
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22.02.2022 15:37 Відповісти
ага )))

чтобі потом их ещё раз построить и получить двойной откат
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22.02.2022 16:02 Відповісти
лучше б берлинскую стену с ДЫРАМИ построрили . больше б пользы было
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22.02.2022 15:50 Відповісти
нашим слугам не страшны тревоги,

им любые дороги дорооги...
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22.02.2022 16:00 Відповісти
Стільки дебілів тут зібралось. Нові дороги, барани ви тупоголові, це не тільки вкрадені грощі, це можливість, наприклад, швидко доїхати медикам то хворої людини. Або пожежним встигнути врятувати людей. Дороги треба ремонтувати, і до війни, і під час, і після. Мабуть ніхто з вас не живе в провінційних містечках, або селах, куди швидка допомога їде по трасі.
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22.02.2022 16:04 Відповісти
Дебил это ты. Ты такое слово - приоритет слышал? Если рашка начнет наступление с дыры и лыныры вглубь страны , то какие скорые и пожарные к тебе приедут? С Польши оно конечно виднее, только фильтруй свои высеры.
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22.02.2022 17:10 Відповісти
Дуже актуально!
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22.02.2022 16:05 Відповісти
Да пошли вы нахрен со своими дорогами! Оружие покупайте и систему ПВО делайте!
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22.02.2022 16:12 Відповісти
Дякуємо, дуже дякуємо! Дороги - найнеобхідніше, першочергове. Спочатку - дороги, потім - безпека країни.
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22.02.2022 16:13 Відповісти
 
 