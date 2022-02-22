Гриценко про "визнання" Путіним "ЛДНР": Мінські домовленості можна забути, військову "допомогу" РФ ОРДЛО не приховуватимуть, а лякатимуть нас нею

Після "визнанням" президентом РФ Володимиром Путіним так званих "ДНР" та "ЛНР" можна забути про мінські домовленості.

Про це пише у фейсбуці колишній міністр оборони Анатолій Гриценко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нові реалії. Путін визнав суверенітет "ДНР/ЛНР" і підписав договір про дружбу і взаємну допомогу. Це - нові реалії", - пише він.

На думку Гриценка:

1) Мінські домовленості можна забути.

2) Путін буде присутнім в ОРДЛО тепер відкрито/офіційно, мантра "іхтамнєт" уже неактуальна.

3) Російська військова "допомога" ОРДЛО тепер не приховуватиметься, навпаки - нас нею лякатимуть.

4) Текстів підписаних указів і договорів ми ще не бачили, відтак неясним питанням залишається, в яких географічних межах Путін визнав ДНР/ЛНР? До нинішньоі лінії розмежування? Чи до адміністративних кордонів двох областей, включно з підконтрольною нам територією?

5) Якщо останній варіант, то тоді варто очікувати погроз/ультиматумів Путіна і можливого воєнного наступу на сході до захоплення усіх територій Донецької і Луганської областей.

6) Що робитиме Захід? Напевно запровадить проти Росії санкції, але вони не змінять рішення Путіна. Напевно допомагатиме нам для стримування дальшого руху Путіна вглиб території України.

7) Що зараз робити нам? Те, що робили дотепер, тільки більш активніше: зміцнювати армію, зміцнювати економіку, зміцнювати єдність всередині й у відносинах з ключовими партнерами. Будувати новий міцний кордон на сході, посилювати резерв і територіальну оборону, оснащувати армію новою технікою. Бути готовими ближчим часом захищати схід і південь країни від можливих провокацій і територіальних посягань. Широкомасштабного наступу - не буде, а от локальні провокації на сході й півдні - досить імовірні.

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