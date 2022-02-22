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Гриценко про "визнання" Путіним "ЛДНР": Мінські домовленості можна забути, військову "допомогу" РФ ОРДЛО не приховуватимуть, а лякатимуть нас нею

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Гриценко про

Після "визнанням" президентом РФ Володимиром Путіним так званих "ДНР" та "ЛНР" можна забути про мінські домовленості.

 Про це пише у фейсбуці колишній міністр оборони Анатолій Гриценко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нові реалії. Путін визнав суверенітет "ДНР/ЛНР" і підписав договір про дружбу і взаємну допомогу. Це - нові реалії", - пише він.

На думку Гриценка:

1) Мінські домовленості можна забути.

2) Путін буде присутнім в ОРДЛО тепер відкрито/офіційно, мантра "іхтамнєт" уже неактуальна.

3) Російська військова "допомога" ОРДЛО тепер не приховуватиметься, навпаки - нас нею лякатимуть.

4) Текстів підписаних указів і договорів ми ще не бачили, відтак неясним питанням залишається, в яких географічних межах Путін визнав ДНР/ЛНР? До нинішньоі лінії розмежування? Чи до адміністративних кордонів двох областей, включно з підконтрольною нам територією?

5) Якщо останній варіант, то тоді варто очікувати погроз/ультиматумів Путіна і можливого воєнного наступу на сході до захоплення усіх територій Донецької і Луганської областей.

6) Що робитиме Захід? Напевно запровадить проти Росії санкції, але вони не змінять рішення Путіна. Напевно допомагатиме нам для стримування дальшого руху Путіна вглиб території України.

7) Що зараз робити нам? Те, що робили дотепер, тільки більш активніше: зміцнювати армію, зміцнювати економіку, зміцнювати єдність всередині й у відносинах з ключовими партнерами. Будувати новий міцний кордон на сході, посилювати резерв і територіальну оборону, оснащувати армію новою технікою. Бути готовими ближчим часом захищати схід і південь країни від можливих провокацій і територіальних посягань. Широкомасштабного наступу - не буде, а от локальні провокації на сході й півдні - досить імовірні.

Також читайте: Росія вийшла з Мінських домовленостей, - Зеленський

Гриценко про визнання Путіним ЛДНР: Мінські домовленості можна забути, військову допомогу РФ ОРДЛО не приховуватимуть, а лякатимуть нас нею 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
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22.02.2022 15:59
+9
А хто такий Гриценко? Нагадайте. Це той підарастичний шахматист з пістолетом замість прутня
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22.02.2022 15:59
+9
Гросмейстер Гриценко не написав чи повинні українські військові відповідати на обстріли кацапоїдів чи "не піддаватись на провокації" і стояти живим щитом між окупантом та Зєлємойським з Гриценком?
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22.02.2022 16:00
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Ну тут можна с ним согласится.только не нужно расказывать на весь мир что мы там построили один комплекл нептуна и тп,вот будет штук 20 тогда можно и ляпать языками
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22.02.2022 15:55 Відповісти
зеленые для того и ставились, чтобы сорвать производство и постановку на дежурство Нептунов, новых комплексов ПВО и тд
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22.02.2022 16:08 Відповісти
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22.02.2022 15:59 Відповісти
А хто такий Гриценко? Нагадайте. Це той підарастичний шахматист з пістолетом замість прутня
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22.02.2022 15:59 Відповісти
Ні, це той підарастичний уй@бок, який розпродав більше всього земель міноборони.
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22.02.2022 16:56 Відповісти
Чого ж він не сидить?
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22.02.2022 17:18 Відповісти
Аталотій Панталоній - сила! Скаже, як відріже! "Настаящій Паалковнік", як співала одна мегазірка російської народної естради (с)
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22.02.2022 15:59 Відповісти
Гросмейстер Гриценко не написав чи повинні українські військові відповідати на обстріли кацапоїдів чи "не піддаватись на провокації" і стояти живим щитом між окупантом та Зєлємойським з Гриценком?
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22.02.2022 16:00 Відповісти
Гриценко, а де подівались десятки наших літаків, танків та іншої зброї? Укрінформ: Колишній міністр оборони Анатолій Гриценко за дев'ять місяців перебування на посаді перевів 919 танків Т-72 у статус надлишкового майна з подальшою їх реалізацією на зовнішні ринки.
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22.02.2022 16:01 Відповісти
Може це якраз той час, коли краще промовчати?
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22.02.2022 16:02 Відповісти
Порохоботам-брехунам як Гриценко армію "розпродав":
-1-
28 січня 2019 Дніпровський райсуд Києва виніс рішення на користь Анатолія Гриценка за його позовом, визнавши недостовірною інформацію, поширену Бригинцем в ефірі 112 каналу і в соцмережі Facebook про те, що Гриценко нібито розпродав військове майно коли займав посаду міністра оборони України в 2005-2007 рр.

-2-
ФАКТ тот, что Комиссия Винника вышла на самих себя: в отчете указано, что после Гриценко было продано еще 376 самолетов, 1480 танков и 36 ракетных установок. Цену определяет минэкономики, а тогда министром был Порошенко. Кроме того, решение принимается коллегиально кабмином, а тогда в кабмине был министр МВД Луценко и тоже голосовал, и тогда претензий у этого правоохранителя ни к кому не было. Диагноз: обширный "РОШЕН" мозга.

-3-
А сколько Гриценко домов, вил, машин, яхт, ... и денег в офшорах спрятал??? Если бы у порохоботов были мозги, то они бы сообразили, что Порох и его кум ГП Луценко довно бы Гриценко посадили за малейший на него компромат, т.к. он для них - враг №1. Ещё в 2016 (!!!) Гриценко сказал, что Порошенко уже заработал на расстрел перед строем, за мародёрство! (100% поддержка в студии). Это видео есть на YouTube.

-4-
Только он один, Гриценко, ещё в 2014 не побоялся (!!!) подать заявление в Ген. прокуратуру на Турчинова, на «Куля-в-лоб» и др. "вояк-генералов" сдавших Крым!!! Но ни Петя, ни ПреЗе!, ни их Г. прокуроры до сих пор, так и не отреагировали на это заявление!!!

-5-
А порохоботы хоть задумывалась, сколько после Гриценко Министров обороны в Украине сменилось, что они на него всех собак вешают???!!!
Гриценко 2005 - 2007
Ехануров 2007 - 2009
Иващенко 2009 - 2010
Ежель 2010 - 2012
Саламатин 2012 - 2012
Лебедев 2012 - 2014
Замана 2014 - 2014
Тенюх 2014 - 2014
Коваль 2014 - 2014
Гелетей 2014 - 2014
Полторак 2014 - 2019
Загороднюк 2019 - 2020
Таран 2020 - 2021
Резников 2021

-6-
Я голосовал за ГРИЦЕНКО только потому, что он один (!!!) предлагал Сакварелидзе (ГПУ) и Трепака (глава СБУ) -- проверенных в бою на "бриллиантовых прокурорах". Если они не побоялись арестовать своих же коллег-прокуроров (!!!), то можно только себе представить что бы они делали со всеми другими уродами.

-7-
Путин "шьёт" в России Гриценко судимось на 6 лет, а Порошенко жмёт Путину руку и обнимает. Ну не позор?!
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22.02.2022 16:36 Відповісти
Та вони ж цього не чітають....
Це ж "ссвідки сивочолого Петра"!
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22.02.2022 16:46 Відповісти
странное дело.. с форума пропал Igor L..
может быть гражданка Мостовая отобрала у Гриценко планшет..
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22.02.2022 16:01 Відповісти
От чия думка з будь-якого приводу мене цікавить менше за все, то це - Анатолія Гриценка.
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22.02.2022 16:02 Відповісти
Selvestor Vivat

В ЕС и НАТО свободно вступают и из них свободно выходят и свободно к ним возвращаются.
И только ВВХ визжит, что не было ни у кого права покинуть тюрьму народов, СССР, Московию, мордор, так как Московия это старая ипанутая ревнивая истеричка и шизофреничка
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22.02.2022 16:03 Відповісти
Досі депутатам валяти дурня. Всі відношення з цапами мають бути розірвані.Нічого в Україні не має нагадувати цапів.Банки цапські та бізнес має бути націоналізовані. Придністров'я має бути повністю заблоковане, нічого не впускати та нікого не випускати.
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22.02.2022 16:03 Відповісти
Валерий Коломиец 6a8f7b0f, там не только танки...там все.
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22.02.2022 16:04 Відповісти
Да я пам'ятаю, там ще літакі були, ЗРК, БТРи та БМПшки.
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22.02.2022 16:09 Відповісти
Гриценко - капітан очевидність, шалтай-болтай, директор автоклубу - не більше...
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22.02.2022 16:04 Відповісти
О! Настаящій палковнік виповз, таракан вусатий.
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22.02.2022 16:06 Відповісти
радует, что комментаторы помнят и адекватно оценивают личность аналотия мостового. вылезло оно философствовать, бл
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22.02.2022 16:06 Відповісти
Толяну под подолом душно, решил проветрить...
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22.02.2022 16:08 Відповісти
как олигархические ботинки набросились на конкретного человека... пофигу что он сказал, главное выполнить заказ и обосрать его..
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22.02.2022 16:11 Відповісти
Michael Ruban d3d44877 Та ніхто його не обсирає. Просто в нього карма така.
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22.02.2022 16:21 Відповісти
Карма у країни така. Назвали з приставкою "УКР". От і живемо так як назвали. Людину олігархічні боти обсобисто обсерають, це факт. Ти схоже один с цих ботів. За 30 монет продав майбутнє дітей.
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22.02.2022 16:55 Відповісти
НУ-ну, а Справжнього воєваку поважати? Кричав що буде на майдані стріляти з табельного парабелума, а у вечір штурму сцени, опустивши голову пішов! Та і на війні, заслуги в нього ще більші були...
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22.02.2022 17:03 Відповісти
успокойся .. ты обписался на все 30....купи себе конфету... завтра будет новый день, продолжишь обписываться...
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22.02.2022 17:32 Відповісти
ти себе добре почуваєш?
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22.02.2022 23:18 Відповісти
На границе с Ордой должна быть стена и физическая и дипломатическая! Призываю администрацию ЦЕНЗОР.НЕТ проявить настоящую патриотическую позицию и вывести на главную призыв к ВР о Полном разрыве дипломатическим отношений со страной-оккупантом!

Вы уже восемь лет тратите массу времени на бессмысленное рисования всяких фотожаб и прочую дребедень. Пора уже проявить истинную гражданскую позицию. Украинские солдаты, Небесная Сотня, отдали свои жизни, в том числе, чтобы СМИ стали настоящим действенным механизмом давления на власть и выражения мнения народа!
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22.02.2022 16:11 Відповісти
те що пишеться на ЦН і є противагою карьєристам,прохіндеям,"контактерам" і іншій кварталівській шушері а "пресмикающимся" А фотожаби - ну де ж побачиш фотожабу однієї тварини з зоопарку, яка говорить - а при чому тут ........
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22.02.2022 16:17 Відповісти
не встигла пристороіти Толяна дружинонька в Єрмака, не встигла. Толік довірливий, довірився бебетті восени 2005 року ...... А зараз знову планує і все це "стратегічно"як істина в останній ......(щілині)
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22.02.2022 16:12 Відповісти
о курва паркетний шакал Грицюнько прокинувся.
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22.02.2022 16:32 Відповісти
Це той "справжній полкан", що ніколи в зоні АТО не був?
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22.02.2022 16:54 Відповісти
Зарухались вуса з під спідниці Мостової.
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22.02.2022 16:55 Відповісти
мудак! хто кого лякатиме? війна йде! чорт ти *******
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22.02.2022 17:26 Відповісти
А де IgorL?
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22.02.2022 17:44 Відповісти
 
 