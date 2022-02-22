Гриценко про "визнання" Путіним "ЛДНР": Мінські домовленості можна забути, військову "допомогу" РФ ОРДЛО не приховуватимуть, а лякатимуть нас нею
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Після "визнанням" президентом РФ Володимиром Путіним так званих "ДНР" та "ЛНР" можна забути про мінські домовленості.
Про це пише у фейсбуці колишній міністр оборони Анатолій Гриценко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нові реалії. Путін визнав суверенітет "ДНР/ЛНР" і підписав договір про дружбу і взаємну допомогу. Це - нові реалії", - пише він.
На думку Гриценка:
1) Мінські домовленості можна забути.
2) Путін буде присутнім в ОРДЛО тепер відкрито/офіційно, мантра "іхтамнєт" уже неактуальна.
3) Російська військова "допомога" ОРДЛО тепер не приховуватиметься, навпаки - нас нею лякатимуть.
4) Текстів підписаних указів і договорів ми ще не бачили, відтак неясним питанням залишається, в яких географічних межах Путін визнав ДНР/ЛНР? До нинішньоі лінії розмежування? Чи до адміністративних кордонів двох областей, включно з підконтрольною нам територією?
5) Якщо останній варіант, то тоді варто очікувати погроз/ультиматумів Путіна і можливого воєнного наступу на сході до захоплення усіх територій Донецької і Луганської областей.
6) Що робитиме Захід? Напевно запровадить проти Росії санкції, але вони не змінять рішення Путіна. Напевно допомагатиме нам для стримування дальшого руху Путіна вглиб території України.
7) Що зараз робити нам? Те, що робили дотепер, тільки більш активніше: зміцнювати армію, зміцнювати економіку, зміцнювати єдність всередині й у відносинах з ключовими партнерами. Будувати новий міцний кордон на сході, посилювати резерв і територіальну оборону, оснащувати армію новою технікою. Бути готовими ближчим часом захищати схід і південь країни від можливих провокацій і територіальних посягань. Широкомасштабного наступу - не буде, а от локальні провокації на сході й півдні - досить імовірні.
Будь ласка, зачекайте...
-1-
28 січня 2019 Дніпровський райсуд Києва виніс рішення на користь Анатолія Гриценка за його позовом, визнавши недостовірною інформацію, поширену Бригинцем в ефірі 112 каналу і в соцмережі Facebook про те, що Гриценко нібито розпродав військове майно коли займав посаду міністра оборони України в 2005-2007 рр.
-2-
ФАКТ тот, что Комиссия Винника вышла на самих себя: в отчете указано, что после Гриценко было продано еще 376 самолетов, 1480 танков и 36 ракетных установок. Цену определяет минэкономики, а тогда министром был Порошенко. Кроме того, решение принимается коллегиально кабмином, а тогда в кабмине был министр МВД Луценко и тоже голосовал, и тогда претензий у этого правоохранителя ни к кому не было. Диагноз: обширный "РОШЕН" мозга.
-3-
А сколько Гриценко домов, вил, машин, яхт, ... и денег в офшорах спрятал??? Если бы у порохоботов были мозги, то они бы сообразили, что Порох и его кум ГП Луценко довно бы Гриценко посадили за малейший на него компромат, т.к. он для них - враг №1. Ещё в 2016 (!!!) Гриценко сказал, что Порошенко уже заработал на расстрел перед строем, за мародёрство! (100% поддержка в студии). Это видео есть на YouTube.
-4-
Только он один, Гриценко, ещё в 2014 не побоялся (!!!) подать заявление в Ген. прокуратуру на Турчинова, на «Куля-в-лоб» и др. "вояк-генералов" сдавших Крым!!! Но ни Петя, ни ПреЗе!, ни их Г. прокуроры до сих пор, так и не отреагировали на это заявление!!!
-5-
А порохоботы хоть задумывалась, сколько после Гриценко Министров обороны в Украине сменилось, что они на него всех собак вешают???!!!
Гриценко 2005 - 2007
Ехануров 2007 - 2009
Иващенко 2009 - 2010
Ежель 2010 - 2012
Саламатин 2012 - 2012
Лебедев 2012 - 2014
Замана 2014 - 2014
Тенюх 2014 - 2014
Коваль 2014 - 2014
Гелетей 2014 - 2014
Полторак 2014 - 2019
Загороднюк 2019 - 2020
Таран 2020 - 2021
Резников 2021
-6-
Я голосовал за ГРИЦЕНКО только потому, что он один (!!!) предлагал Сакварелидзе (ГПУ) и Трепака (глава СБУ) -- проверенных в бою на "бриллиантовых прокурорах". Если они не побоялись арестовать своих же коллег-прокуроров (!!!), то можно только себе представить что бы они делали со всеми другими уродами.
-7-
Путин "шьёт" в России Гриценко судимось на 6 лет, а Порошенко жмёт Путину руку и обнимает. Ну не позор?!
Це ж "ссвідки сивочолого Петра"!
может быть гражданка Мостовая отобрала у Гриценко планшет..
В ЕС и НАТО свободно вступают и из них свободно выходят и свободно к ним возвращаются.
И только ВВХ визжит, что не было ни у кого права покинуть тюрьму народов, СССР, Московию, мордор, так как Московия это старая ипанутая ревнивая истеричка и шизофреничка
Вы уже восемь лет тратите массу времени на бессмысленное рисования всяких фотожаб и прочую дребедень. Пора уже проявить истинную гражданскую позицию. Украинские солдаты, Небесная Сотня, отдали свои жизни, в том числе, чтобы СМИ стали настоящим действенным механизмом давления на власть и выражения мнения народа!