"Скоро європейці платитимуть 2 тис. євро за тисячу кубів газу", - Медведєв про призупинення сертифікації "Північного потоку - 2"

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації, експрезидент та експрем'єр-міністр країни Дмитро Медведєв закликав європейців готуватись платити 2 тис. євро за тисячу кубів газу через призупинення сертифікації "Північного потоку - 2".

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Канцлер ФРН Олаф Шольц доручив зупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік - 2". Ну що ж. Ласкаво просимо до нового світу, в якому вже скоро європейці платитимуть 2000 євро за тисячу кубів газу!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Німеччина вирішила призупинити сертифікацію "Північного потоку-2".

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