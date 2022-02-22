33 243 182
"Скоро європейці платитимуть 2 тис. євро за тисячу кубів газу", - Медведєв про призупинення сертифікації "Північного потоку - 2"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації, експрезидент та експрем'єр-міністр країни Дмитро Медведєв закликав європейців готуватись платити 2 тис. євро за тисячу кубів газу через призупинення сертифікації "Північного потоку - 2".
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Канцлер ФРН Олаф Шольц доручив зупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік - 2". Ну що ж. Ласкаво просимо до нового світу, в якому вже скоро європейці платитимуть 2000 євро за тисячу кубів газу!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Німеччина вирішила призупинити сертифікацію "Північного потоку-2".
Топ коментарі
+72 Ned Stark
показати весь коментар22.02.2022 16:07
+51 Александр Товба
показати весь коментар22.02.2022 16:12
+44 Підлога Маккартні
показати весь коментар22.02.2022 16:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Скоро ЕС просто забудет про российский газ и в РФ 2 тыс. евро будет стоить мешок картошки.
Я, просто, объясню что сделало правительство Германии.
Пока остановка сертификации не просматривается.
Тут правильно всё нужно понимать.
По идее Минэкономики доклад о энергобезопасности должен представлять в отведённый срок после подачи оператором всех бумажек в Сетевое агентство.
Правительство Меркель перед отставкой в опережении всех сроков и процедур успело доклад в Сетевое закинуть. Тогда оператор ещё был швейцарским.
То есть по сути юридическая сертификация не останавливается, а возвращается в процедурное русло.
Впрочем, Газпром не слишком торопится заверенные нотариусом бумажки по оператору в уже немецкой юрисдикции в Сетевое агентство заносить. Ждёт, видимо, когда сами придут и попросят. Или и так ситуация устраивать.
А так-то абсурдная ситуация вышла, даже смешная - оператор ещё толком заявку не оформил, а экспертная оценка министерства по этой заявке уже в папочке лежит. Зато этот вот бюрократический казус пригодился сейчас, изъял бумажку и вроде как поборолся с Путиным. Круче только 5 тысяч касок от щедрот для победы.
ПРАВДА - перша жертва любої війни;
БРЕХНЯ - назва першого патрону, котрий фуйло загнав у патронник кулемета, поціливши в ВАС ;
ПОВІРИТИ фуйлу чи будь якому прокацапленому - це Ваша згода ,
на те,
щоб він - натиснув на гачок !
Все буде- Україна !!!
загребной это другое
При такой цене резко ускорятся поиски альтернативы....
А когда альтернатива появится...то паРаша будет хер без соли грызть...
Якщо пан і досі не знав де знаходиться європа...
По Уралу край Европы, в школе не рассказали?
самый-самый центр Европы расположен в Украине, в Закарпатье, в 20 км от Рахова в поселке Деловое на правом берегу реки Тисы
А до Урала у нас какая страна? Ну вот и оботрись.
какая нах экономика,
какая в п...у торговля,
газ это оружие,
а деньги за него
- наши
будете китайцам продавать по 130 баксов, если сможете уломать их на эту цену
на вопрос когда окупится "Сила Сибири"?
его строитель грустно ответил: никогда.
Кацапы построили подводный газопровод от Сахалина до Китая рассчитывая на подводных роботов по добыче газа из США и Норвегии.
но после 14-го года их послали мелким лесом.
газопровод стоит сухой
Восточный комитет германской экономики, объединяющие более 200 предприятий, в том числе крупные промышленные союзы, сообщил во вторник, что запланированное на 3 марта мероприятие не состоится. Причина - в нехватке времени, заявил Reuters председатель комитета Оливер Гермес. Он добавил, что осуждает решение Кремля о признании ЛДНР, но призывает правительство ФРГ оставаться открытым к диалогу с Россией.
мы 8 лет кричим - и нас никто не слышал!!