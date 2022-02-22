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Новини За кордоном
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газ (2586) Медведєв (1762) Росія (47144) Північний потік (1369) Шольц Олаф (718)

"Скоро європейці платитимуть 2 тис. євро за тисячу кубів газу", - Медведєв про призупинення сертифікації "Північного потоку - 2"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації, експрезидент та експрем'єр-міністр країни Дмитро Медведєв закликав європейців готуватись платити 2 тис. євро за тисячу кубів газу через призупинення сертифікації "Північного потоку - 2".

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Канцлер ФРН Олаф Шольц доручив зупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік - 2". Ну що ж. Ласкаво просимо до нового світу, в якому вже скоро європейці платитимуть 2000 євро за тисячу кубів газу!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Німеччина вирішила призупинити сертифікацію "Північного потоку-2".

Читайте: Перший пакет санкцій ЄС проти РФ буде запроваджено сьогодні упродовж дня, - Шольц

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+72
А синок Мєдвєда з США приїде скоро?
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22.02.2022 16:07
+51
Нехай краще подумають , за що вони жрать будуть без продажу газу .
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22.02.2022 16:12
+44
А тебе айфон заблокируют удаленно и будешь сидеть на андройде
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22.02.2022 16:08
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Нифига. ЕС уже покупает у США газа больше, чем у РФ.

Скоро ЕС просто забудет про российский газ и в РФ 2 тыс. евро будет стоить мешок картошки.
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22.02.2022 16:15 Відповісти
Дімон краще переживав би, що в московії бухоня хліба буде 2000 рублів. Хоча, про що це я? Йому ж пофіг що будуть жерти його раби.
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22.02.2022 16:16 Відповісти
а у мити только уточки в активах,или что то еще в англиях?
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22.02.2022 16:17 Відповісти
А попереджували ж вас розумні люди ,що цими потоками на вас будуть давити...Довго чекати не прийшлось.Розвиднилось чи ще ні?
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22.02.2022 16:17 Відповісти
Медвед, лучше спроси почем "ножки Буша будут"
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22.02.2022 16:18 Відповісти
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22.02.2022 16:20 Відповісти
вот это санкции. а то наложили они, понимаешь, санкции на дыру.
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22.02.2022 16:18 Відповісти
Только не считайте меня подкацапником.
Я, просто, объясню что сделало правительство Германии.

Пока остановка сертификации не просматривается.

Тут правильно всё нужно понимать.

По идее Минэкономики доклад о энергобезопасности должен представлять в отведённый срок после подачи оператором всех бумажек в Сетевое агентство.

Правительство Меркель перед отставкой в опережении всех сроков и процедур успело доклад в Сетевое закинуть. Тогда оператор ещё был швейцарским.

То есть по сути юридическая сертификация не останавливается, а возвращается в процедурное русло.

Впрочем, Газпром не слишком торопится заверенные нотариусом бумажки по оператору в уже немецкой юрисдикции в Сетевое агентство заносить. Ждёт, видимо, когда сами придут и попросят. Или и так ситуация устраивать.

А так-то абсурдная ситуация вышла, даже смешная - оператор ещё толком заявку не оформил, а экспертная оценка министерства по этой заявке уже в папочке лежит. Зато этот вот бюрократический казус пригодился сейчас, изъял бумажку и вроде как поборолся с Путиным. Круче только 5 тысяч касок от щедрот для победы.
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22.02.2022 17:37 Відповісти
друзі, слід завжди пам'ятати:

ПРАВДА - перша жертва любої війни;
БРЕХНЯ - назва першого патрону, котрий фуйло загнав у патронник кулемета, поціливши в ВАС ;
ПОВІРИТИ фуйлу чи будь якому прокацапленому - це Ваша згода ,
на те,
щоб він - натиснув на гачок !

Все буде- Україна !!!
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22.02.2022 16:19 Відповісти
Вова скоро ты пойдёшь жить в домик уточки и будешь жрать червей по северокорейским рецептам.
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22.02.2022 16:19 Відповісти
пужать не стОіт, ***** кремлівський
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22.02.2022 16:19 Відповісти
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22.02.2022 16:20 Відповісти
колись давно одна журналістка спитала у Дімона, яким видом спорту він займався в молодості, він гордо відповів -греблею. Журналістка поперхнулась, а він так само гордо відповів - загребним на вісьмьорці ( самий щуплий що руками подає команди)
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22.02.2022 17:05 Відповісти
может рулевой?
загребной это другое
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22.02.2022 17:48 Відповісти
Правильно! Веслувальники всі 190 см - мінімум, а стерновий - маленький, щоб зайву вагу не тягати.
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22.02.2022 20:38 Відповісти
Даже если и три тысячи будем платить, но не оркам.
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22.02.2022 16:20 Відповісти
Какой грозный член
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22.02.2022 16:20 Відповісти
Возможно...но не долго...
При такой цене резко ускорятся поиски альтернативы....
А когда альтернатива появится...то паРаша будет хер без соли грызть...
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22.02.2022 16:21 Відповісти
Скоро россияне будут платить по 1 млн рублей за 1 кг апельсин и бананов. Уже промолчу про иномарки. А, сколько будут стоить в рублях iphonы и джинсы livi's - ад представить страшно - это то, что очень любит Димон Медведев.
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22.02.2022 16:21 Відповісти
Скоро ви той газ будете їсти, замість хамону…
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22.02.2022 16:22 Відповісти
Прикол у тому, що платити вони може й будуть, але не рашкє. Величезна кількість газу є під Слав'янськом. Власне, ніякого співпадіння - саме тому там і почалась агресія...
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22.02.2022 16:23 Відповісти
да так и было, американцы шелл там вели разведку и там сразу был распят рускагаварящий младенец прям в трусиках.
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22.02.2022 16:27 Відповісти
У себя гидроразрыв пробуйте, у нас не надо.
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22.02.2022 19:15 Відповісти
С такой уверенностью этот гном говорит про чужие деньги. Отмороженные фашисты.
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22.02.2022 16:25 Відповісти
Зародиш вирішив нас полякати?
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22.02.2022 16:25 Відповісти
не вас, а европейцев.
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22.02.2022 16:53 Відповісти
Ми завжди були європейцями.
Якщо пан і досі не знав де знаходиться європа...
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22.02.2022 17:06 Відповісти
С таким подходом и рашка - европа.
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22.02.2022 18:39 Відповісти
Где находится центр Европы?
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22.02.2022 18:45 Відповісти
Где находится восточный край Европы?
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22.02.2022 18:47 Відповісти
Еврей?
По Уралу край Европы, в школе не рассказали?
самый-самый центр Европы расположен в Украине, в Закарпатье, в 20 км от Рахова в поселке Деловое на правом берегу реки Тисы
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22.02.2022 18:50 Відповісти
Капец ты тупой.
А до Урала у нас какая страна? Ну вот и оботрись.
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22.02.2022 18:51 Відповісти
Не плачь,Дима.
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22.02.2022 16:25 Відповісти
Будут в Китай по 140 толкать
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22.02.2022 16:25 Відповісти
Или за миску риса
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22.02.2022 16:28 Відповісти
Znacit s raski nebudet zakupat,vyvodi uze proslom godu zdelali,budet ves god zyzeni gaz zakupat.
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22.02.2022 16:26 Відповісти
Он так говорит потому, что знает, что очень многие немецкие и французские политики коррумпированы в течение последних 22 лет с тех пор как Путлер президент. Олигархи грабят РФ, вывозят деньги в немецкие, французские, австрийские, итальянские, швейцарские и другие банки, открывают свой бизнес в Евросоюзе, втираются в доверие к местным политикам, + транслируются всякие РашиТудэй десятилетиями, где Путлера представляли как исключительно миролюбивого-патриота РФ защищающего россиян и т.д. и т.п. Европроституток всё это устраивало даже, когда Путлер вошёл в Крым, они хотели заморозить войну в Луганске/Донецке лишь бы продолжать сотрудничать с путлеровскими олигархами дальше, параллельно заставив дурака Порошенко подписать минское говно, фактически капитуляцию областей перед Путлером и даже сейчас не особо есть уверенность в еврошлюхских премьер-министрах, учитывая, что вчера Медвепутлер говорил на совете безопасности, что ЕС и потом Обамка-миротворец схавали признание Обхозии/Оситии, могут схавать и сейчас. Поэтому он такой смелый ещё в твиттере. Медвепутлер знает, что еврошлюхские политики давно имеют связи с путлеровскими олигархами и Евросоюз полностью устраивало 22 года, и даже все 30, что олигархи бывшего СССР вывозят всё украденное в их банки.
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22.02.2022 16:27 Відповісти
гнать всех россиян из ЕС и США!!!....и всё наладится.))
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22.02.2022 16:28 Відповісти
Даже если так и будет, эти 2000 не пойдут в чеченский бюджет. А это может огорчить кадырыча. Что само по себе довольно печальное для тебя штука.
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22.02.2022 16:30 Відповісти
ПЫСЫ: денег нет, но ты держись
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22.02.2022 16:30 Відповісти
На диво теплий лютий і той закінчується. Весна на порозі й на щастя не руськая.
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22.02.2022 16:31 Відповісти
димону фуйло давно сказал :
какая нах экономика,
какая в п...у торговля,
газ это оружие,
а деньги за него
- наши
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22.02.2022 16:31 Відповісти
Європа може легко настроїти атомних електростанцій.
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22.02.2022 16:33 Відповісти
Може. А яким боком атомні елнктростанції, до постачання газу?
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22.02.2022 17:12 Відповісти
Это энергия как и газ.
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22.02.2022 17:20 Відповісти
З нафтою проблем не буде, за такі гроші другі країни будуть раді поставкам в ЄС.
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22.02.2022 16:34 Відповісти
ЧТД, северный поток это оружие
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22.02.2022 16:35 Відповісти
Этот алкоголик и тупица Медведев, ещё живой!!??
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22.02.2022 16:36 Відповісти
Ну получите цену Мерса с учётом цены газа.И не только Мерса,но и всех айфонов с микроволновками и прочими товарами включающими в производство товаров газ.Ну,а поскольку Мерс скрепная тачка для взятия Берлина,то не каждый москаль,теперь сможет себе его позволить Мерс
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22.02.2022 16:37 Відповісти
Ты чучело думай где деньги на откуп Кадырову возьмешь. Рамзанка Дыров не росийских холоп и ждать не будет тем более в сказки что денег нету вы держитесь
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22.02.2022 16:37 Відповісти
Ну, то нормальну посаду дали "временному хранителю царьского трона", та іще й, іноді, дозволяють щось ляпнути.
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22.02.2022 16:38 Відповісти
А мені здається, що скоро європейці будуть купувати американський і норвежський газ та інших країн, а не москальський. Почекайте, вони цю проблему сьогодні вирішують і точно вирішать.
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22.02.2022 16:39 Відповісти
смишной !

будете китайцам продавать по 130 баксов, если сможете уломать их на эту цену

на вопрос когда окупится "Сила Сибири"?
его строитель грустно ответил: никогда.

Кацапы построили подводный газопровод от Сахалина до Китая рассчитывая на подводных роботов по добыче газа из США и Норвегии.
но после 14-го года их послали мелким лесом.
газопровод стоит сухой
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22.02.2022 16:40 Відповісти
он еще не опохмелился..
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22.02.2022 16:40 Відповісти
И как так вышло, что орками Росмордора рукводят два хоббита?
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22.02.2022 16:41 Відповісти
...скоро Вы все будете сосать, твари и отдыхать в Сочи, максимум!!!
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22.02.2022 16:42 Відповісти
Зате кацапи смоктати будуть абсолютно безкоштовно.
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22.02.2022 16:46 Відповісти
нравится не нравится, терпи моя красавица.. и это только начало Дима
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22.02.2022 16:49 Відповісти
Кацап, давай ще більше погроз.
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22.02.2022 16:50 Відповісти
Ежегодная встреча Владимира Путина с представителями крупнейших немецких компаний подвисла в воздухе после признания ДНР и ЛНР и указов президента, позволяющих ввести в Донбасс российские войска.

Восточный комитет германской экономики, объединяющие более 200 предприятий, в том числе крупные промышленные союзы, сообщил во вторник, что запланированное на 3 марта мероприятие не состоится. Причина - в нехватке времени, заявил Reuters председатель комитета Оливер Гермес. Он добавил, что осуждает решение Кремля о признании ЛДНР, но призывает правительство ФРГ оставаться открытым к диалогу с Россией.
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22.02.2022 16:54 Відповісти
добре, що попередив про плани,тепер там швидше знайдуть альтернативу..
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22.02.2022 17:03 Відповісти
от напрасно він так..... до осені всі роздупляться, подумають , пошукають, прикинуть.... і на болотах ні за скільки куплять не будуть
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22.02.2022 17:06 Відповісти
Фантастический длбб. Это станет для ЕС еще одной причиной не покупать у рф газ.
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22.02.2022 17:07 Відповісти
Самое смешное что европейцы эту же цену за газ внесут в стоимость товаров и услуг покупаемых рассеюшкой в европе,а потом втридорога будут продавать своим же ватникам.Так что это не европе нужно напрягаться,а российскому быдляку.
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22.02.2022 17:08 Відповісти
Скоро РФ будет свой газ бесплатно отдавать, чтоб скважины не консервировать. А потом еще компенсации платить а это сотни миллиардов долларов.
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22.02.2022 17:12 Відповісти
Все, здравомыслящие , предкпреждали, что СП2, станет дубинкой, для Европы, в руках *****.
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22.02.2022 17:18 Відповісти
ЕС можно пошантожировать лишь раз, потому что вторая экономика мира (+- на уровне США и Китая) не может себе позволить зависить от прихотей кремлевских маразматиков, и сделает все чтобы шантаж не повторился, а у ЕС денег раз в 10 больше, чем у России, и им есть чем оплатить необходимые изминения и эти действия уже запущены в ход, потому и Шольцу плевать, что там думает Медведев.
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22.02.2022 17:22 Відповісти
так что ж до вас это все дошло так поздно???
мы 8 лет кричим - и нас никто не слышал!!
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22.02.2022 23:25 Відповісти
До меня еще в 2005-2006 дошло, что кацапский газ зло, и 10 лет назад, когда строил дом не поставил себе газовое отопление, хоть это было во много раз дешевле, чем тепловой насос, а теперь стартовые лишние рассходы давно окупились намного более низкими ежемесячными платежами и мне пофиг на отключение газа. А вот до Германии только сейчас это дошло.
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22.02.2022 23:44 Відповісти
Вот что фон дер ******* натворили,экономисты -прагматики.
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22.02.2022 17:23 Відповісти
просто нужно перестать покупать газ у фашистов
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22.02.2022 17:26 Відповісти
не переживай за нас. за своїх людей дбай
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22.02.2022 17:28 Відповісти
В тяжкий час, коли цапи будуть знову просити харчі, краще нагодуйте диких звірів та змій.
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22.02.2022 17:32 Відповісти
Тоді будете лапу смоктати, для Дімона вже не буде "хамона".
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22.02.2022 17:41 Відповісти
Гидроцефал объявился
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22.02.2022 17:57 Відповісти
На місці європейців я б взагалі відмовився від російського газу. Катар і США здатні повністю забезпечити Європу газом.
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22.02.2022 18:22 Відповісти
Лучше заплатить 2тыс евро,чем вас гандонов кормить
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22.02.2022 19:15 Відповісти
Iran xotel bi prodovat v Evropu gaz,no imejet sankciji ot statov, Katar obecal bolse gaza dlia Evropi
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22.02.2022 19:18 Відповісти
каков пдр
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22.02.2022 20:30 Відповісти
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