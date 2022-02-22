ЄС закликав Росію відмовитися від рішення визнати т. зв. "Л/ДНР", - заява Бореля

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель від імені всього ЄС виступив із заявою, в якій закликав Москву відмовитися від останніх рішень щодо визнання так званих "Л/ДНР".

Текст заяви розповсюджений у вівторок у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"ЄС рішуче засуджує рішення президента Путіна визнати непідконтрольні уряду райони Донецької та Луганської областей України незалежними утвореннями та подальше рішення ввести російські війська в ці райони. Цей незаконний акт ще більше підриває суверенітет та незалежність України і є серйозним порушенням міжнародного права та міжнародних угод, у тому числа Статуту ООН, Гельсінського Заключного акту, Паризької хартії та Будапештського меморандуму", - йдеться в заяві.

Боррель зазначив, що Росія, як сторона, яка підписала Мінські угоди, несе "чітку та пряму відповідальність за роботу з пошуку мирного врегулювання конфлікту відповідно до цих принципів".

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"Своїм рішенням визнати непідконтрольний уряду регіон сходу України "незалежними державами" Росія явно порушує Мінські угоди, які передбачають повне повернення цих територій під контроль українського уряду. Таким чином Росія порушує своє зобов'язання працювати в рамках "нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи з пошуку мирного врегулювання цього конфлікту, зобов'язання, яке вона неодноразово повторювала, зокрема зовсім недавно. Це також порушує резолюцію 2202 Ради Безпеки ООН, яка потребує повного виконання Мінських угод", - констатував Високий представник ЄС.

У зв'язку з цим Боррель від імені всього ЄС закликав Росію як сторону конфлікту відмовитися від визнання т.зв. "Л/ДНР", виконати взяті на себе зобов'язання, дотримуватися міжнародного права та повернутися до дискусій у рамках "нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи.

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"Ми закликаємо інші держави не слідувати за незаконним рішенням Росії визнати цю проголошену незалежність", - йдеться у заяві.

Високий представник також запевнив, що ЄС відреагує на ці останні порушення в терміновому порядку додатковими обмежувальними заходами, у тому числі щодо всіх економічних відносин з непідконтрольними уряду територіями, а також притягненням до відповідальності фізичних та юридичних осіб, винних у підриві територіальної цілісності України, за згодою з партнерами.

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"Застерігаємо Росію від використання нещодавно підписаних пактів з самопроголошеними "республіками" як привід для подальших військових дій проти України. ЄС готовий швидко прийняти ширші політичні та економічні санкції. ЄС підтверджує свою непохитну підтримку та прихильність до незалежності, суверенітету та територій України її міжнародно визнаних кордонів. ЄС підтверджує свою прихильність до зміцнення політичних та економічних відносин з Україною", - завершив Боррель заяву від імені ЄС.