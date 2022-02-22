ЄС закликав Росію відмовитися від рішення визнати т. зв. "Л/ДНР", - заява Бореля
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Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель від імені всього ЄС виступив із заявою, в якій закликав Москву відмовитися від останніх рішень щодо визнання так званих "Л/ДНР".
Текст заяви розповсюджений у вівторок у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"ЄС рішуче засуджує рішення президента Путіна визнати непідконтрольні уряду райони Донецької та Луганської областей України незалежними утвореннями та подальше рішення ввести російські війська в ці райони. Цей незаконний акт ще більше підриває суверенітет та незалежність України і є серйозним порушенням міжнародного права та міжнародних угод, у тому числа Статуту ООН, Гельсінського Заключного акту, Паризької хартії та Будапештського меморандуму", - йдеться в заяві.
Боррель зазначив, що Росія, як сторона, яка підписала Мінські угоди, несе "чітку та пряму відповідальність за роботу з пошуку мирного врегулювання конфлікту відповідно до цих принципів".
"Своїм рішенням визнати непідконтрольний уряду регіон сходу України "незалежними державами" Росія явно порушує Мінські угоди, які передбачають повне повернення цих територій під контроль українського уряду. Таким чином Росія порушує своє зобов'язання працювати в рамках "нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи з пошуку мирного врегулювання цього конфлікту, зобов'язання, яке вона неодноразово повторювала, зокрема зовсім недавно. Це також порушує резолюцію 2202 Ради Безпеки ООН, яка потребує повного виконання Мінських угод", - констатував Високий представник ЄС.
У зв'язку з цим Боррель від імені всього ЄС закликав Росію як сторону конфлікту відмовитися від визнання т.зв. "Л/ДНР", виконати взяті на себе зобов'язання, дотримуватися міжнародного права та повернутися до дискусій у рамках "нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи.
"Ми закликаємо інші держави не слідувати за незаконним рішенням Росії визнати цю проголошену незалежність", - йдеться у заяві.
Високий представник також запевнив, що ЄС відреагує на ці останні порушення в терміновому порядку додатковими обмежувальними заходами, у тому числі щодо всіх економічних відносин з непідконтрольними уряду територіями, а також притягненням до відповідальності фізичних та юридичних осіб, винних у підриві територіальної цілісності України, за згодою з партнерами.
"Застерігаємо Росію від використання нещодавно підписаних пактів з самопроголошеними "республіками" як привід для подальших військових дій проти України. ЄС готовий швидко прийняти ширші політичні та економічні санкції. ЄС підтверджує свою непохитну підтримку та прихильність до незалежності, суверенітету та територій України її міжнародно визнаних кордонів. ЄС підтверджує свою прихильність до зміцнення політичних та економічних відносин з Україною", - завершив Боррель заяву від імені ЄС.
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- На Украину - с "бандерами" и "фашистами" воевать! Говорят "хахлы" каждому воевавшему домовину обещают! Заживём с Натахой в личном особняке!
- Придурок! У "хахлов" "домовиной" гроб называют!
Вы уже восемь лет тратите массу времени на бессмысленное рисования всяких фотожаб, выдумывания анекдотов и прочую дребедень. Пора уже проявить истинную гражданскую позицию. Украинские солдаты, Небесная Сотня, отдали свои жизни, в том числе, чтобы СМИ стали настоящим действенным механизмом давления на власть и выражения мнения народа!
1 год ·
Росія намагається уникнути розриву дипломатичних відносин з Україною - запит на розрив МЗС України передав на розгляд президенту Зеленському
Сьогодні вдень МЗС оголосило про відкликання тимчасового повіреного України у справах з Москви, та передало запит до президента України Володимира Зеленського щодо розриву дипломатичних стосунків. Гідний вчинок міністра МЗС Дмитра Кулеби.
Дії МЗС України викликали занепокоєння РФ. МЗС РФ та прес-секретар Путіна Пєсков заявили про небажаність розриву дипломатичних стосунків з Україною.
Росія розуміє, що розрив дипломатичних стосунків як реакція на офіційне захоплення РФ окупованого Донбасу стане правовою основою спротиву та підніме рівень політичного протистояння України з РФ у світі. У цього рішення будуть наслідки на міжнародній арені, і навколо спротиву України буде створюватись вже новий, "пост-мінський" фронт підтримки.
Розрив стосунків - це не оголошення війни. Наприклад, Грузія розірвала стосунки з РФ після агресії у 2008-му році, консульські послуги в РФ багато років надає інша країна.
Німеччина сьогодні навіть не дочекавшись будь-яких рішень України зупинила "Північний потік-2". І тепер поки не буде змінена політична ситуація, газопровід не почне працювати.
І це тільки початок. Визначення нашої позиції щодо указів Путіна призведе до визначення більш жорсткої позиції і нашими союзниками.
Головна загроза - це подальший наступ Росії з метою захоплення усього українського Донбасу. І найефективніший крок для зупинки агресії - почати боротися з нею політично та дипломатично. Україна стала за 8 років набагато потужнішою, народ України готовий до спротиву, і підтримає сильні рішення влади.
А це має бути і розрив дипломатичних стосунків, і часткова мобилізація добровольців та ОР-1, і додаткове фінансування оборони, та інше.
Навколо спротиву Україна може вибудувати новий фронт підтримки у світі, нове вікно можливостей, та завдати руйнівних ударів міжнародним проектам РФ.
Чекаємо, що президент підтримає запит МЗС про розрив дипломатичних стосунків, таке рішення президента здобуде підтримку в українському суспільстві.
Вводьте санкції і зганяйте їзніх дітей назад в парашу, тоді буде ефект.
@ggromko
В Москву прибыла делегация из Приднестровья - будут обсуждать признание Россией независимости ПМНР и подписания договора о экономической и военной помощи. П.С. Летели из Кишинёва.
Речь идёт о санкция, которые Брюссель готовит в ответ на признание суверенитета самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
О «демарше» Венгрии рассказал дипломатический источник телеканала CNBC.
"Ввод российских войск в Донбасс нельзя назвать полномасштабным вторжением, поэтому в отношении России будет принята только часть санкций, разработанных ЕС на случай нападения на Украину, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель."