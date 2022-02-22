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ЄС закликав Росію відмовитися від рішення визнати т. зв. "Л/ДНР", - заява Бореля

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЄС закликав Росію відмовитися від рішення визнати т. зв.

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель від імені всього ЄС виступив із заявою, в якій закликав Москву відмовитися від останніх рішень щодо визнання так званих "Л/ДНР".

Текст заяви розповсюджений у вівторок у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"ЄС рішуче засуджує рішення президента Путіна визнати непідконтрольні уряду райони Донецької та Луганської областей України незалежними утвореннями та подальше рішення ввести російські війська в ці райони. Цей незаконний акт ще більше підриває суверенітет та незалежність України і є серйозним порушенням міжнародного права та міжнародних угод, у тому числа Статуту ООН, Гельсінського Заключного акту, Паризької хартії та Будапештського меморандуму", - йдеться в заяві.

Боррель зазначив, що Росія, як сторона, яка підписала Мінські угоди, несе "чітку та пряму відповідальність за роботу з пошуку мирного врегулювання конфлікту відповідно до цих принципів".

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"Своїм рішенням визнати непідконтрольний уряду регіон сходу України "незалежними державами" Росія явно порушує Мінські угоди, які передбачають повне повернення цих територій під контроль українського уряду. Таким чином Росія порушує своє зобов'язання працювати в рамках "нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи з пошуку мирного врегулювання цього конфлікту, зобов'язання, яке вона неодноразово повторювала, зокрема зовсім недавно. Це також порушує резолюцію 2202 Ради Безпеки ООН, яка потребує повного виконання Мінських угод", - констатував Високий представник ЄС.

У зв'язку з цим Боррель від імені всього ЄС закликав Росію як сторону конфлікту відмовитися від визнання т.зв. "Л/ДНР", виконати взяті на себе зобов'язання, дотримуватися міжнародного права та повернутися до дискусій у рамках "нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи.

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"Ми закликаємо інші держави не слідувати за незаконним рішенням Росії визнати цю проголошену незалежність", - йдеться у заяві.

Високий представник також запевнив, що ЄС відреагує на ці останні порушення в терміновому порядку додатковими обмежувальними заходами, у тому числі щодо всіх економічних відносин з непідконтрольними уряду територіями, а також притягненням до відповідальності фізичних та юридичних осіб, винних у підриві територіальної цілісності України, за згодою з партнерами.

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"Застерігаємо Росію від використання нещодавно підписаних пактів з самопроголошеними "республіками" як привід для подальших військових дій проти України. ЄС готовий швидко прийняти ширші політичні та економічні санкції. ЄС підтверджує свою непохитну підтримку та прихильність до незалежності, суверенітету та територій України її міжнародно визнаних кордонів. ЄС підтверджує свою прихильність до зміцнення політичних та економічних відносин з Україною", - завершив Боррель заяву від імені ЄС.
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Топ коментарі
+7
На границе с Ордой должна быть стена и физическая и дипломатическая! Призываю администрацию ЦЕНЗОР.НЕТ проявить настоящую патриотическую позицию и вывести на главную призыв к ВР о Полном разрыве дипломатическим отношений со страной-оккупантом!

Вы уже восемь лет тратите массу времени на бессмысленное рисования всяких фотожаб, выдумывания анекдотов и прочую дребедень. Пора уже проявить истинную гражданскую позицию. Украинские солдаты, Небесная Сотня, отдали свои жизни, в том числе, чтобы СМИ стали настоящим действенным механизмом давления на власть и выражения мнения народа!
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22.02.2022 16:13
+5
Лишний раз доказывает, что мир не хочет вводить санкции, впрочем, как и Украина.
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22.02.2022 16:09
+4
- Ваня! Ты куда собрался?
- На Украину - с "бандерами" и "фашистами" воевать! Говорят "хахлы" каждому воевавшему домовину обещают! Заживём с Натахой в личном особняке!
- Придурок! У "хахлов" "домовиной" гроб называют!
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22.02.2022 16:10
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Лишний раз доказывает, что мир не хочет вводить санкции, впрочем, как и Украина.
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22.02.2022 16:09 Відповісти
Так. Але для Заходу такі санкції були б не критичними. Нам мабуть складніше.
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22.02.2022 16:13 Відповісти
І ДЕ ТІ ПЕКЕЛЬНІ САНКЦІЇ ????
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22.02.2022 16:10 Відповісти
- Ваня! Ты куда собрался?
- На Украину - с "бандерами" и "фашистами" воевать! Говорят "хахлы" каждому воевавшему домовину обещают! Заживём с Натахой в личном особняке!
- Придурок! У "хахлов" "домовиной" гроб называют!
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22.02.2022 16:10 Відповісти
Європйський політичний бомонд гоміків-дегенератів не розуміє що відбувається чи рубає дурня?
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22.02.2022 16:12 Відповісти
Both.
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22.02.2022 16:16 Відповісти
На границе с Ордой должна быть стена и физическая и дипломатическая! Призываю администрацию ЦЕНЗОР.НЕТ проявить настоящую патриотическую позицию и вывести на главную призыв к ВР о Полном разрыве дипломатическим отношений со страной-оккупантом!

Вы уже восемь лет тратите массу времени на бессмысленное рисования всяких фотожаб, выдумывания анекдотов и прочую дребедень. Пора уже проявить истинную гражданскую позицию. Украинские солдаты, Небесная Сотня, отдали свои жизни, в том числе, чтобы СМИ стали настоящим действенным механизмом давления на власть и выражения мнения народа!
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22.02.2022 16:13 Відповісти
ОЙ ДЯДЬКА не смеши.... никто ничего отменять не будет...они вбахкали туда уже сколько денег и стремились к этому очень долго...потому и срывали минские договорённости потому что заранее знали про провал .а им на руку для вот всего этого! что не ясно...они и хотели этого...((
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22.02.2022 16:15 Відповісти
Якщо русскіх не бити, то русскіє думають, шо ви їх боїтесь і починають бити вас. Якщо русскаму дати в рило, то русскій обітреться і скаже - вот ета па нашему! і стане перед вами на коліна.
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22.02.2022 16:15 Відповісти
А от нефіг, в морг значить в морг. Разом з мінскімі саглашєніямі
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22.02.2022 16:15 Відповісти
Юрій Бутусов

1 год ·



Росія намагається уникнути розриву дипломатичних відносин з Україною - запит на розрив МЗС України передав на розгляд президенту Зеленському

Сьогодні вдень МЗС оголосило про відкликання тимчасового повіреного України у справах з Москви, та передало запит до президента України Володимира Зеленського щодо розриву дипломатичних стосунків. Гідний вчинок міністра МЗС Дмитра Кулеби.

Дії МЗС України викликали занепокоєння РФ. МЗС РФ та прес-секретар Путіна Пєсков заявили про небажаність розриву дипломатичних стосунків з Україною.

Росія розуміє, що розрив дипломатичних стосунків як реакція на офіційне захоплення РФ окупованого Донбасу стане правовою основою спротиву та підніме рівень політичного протистояння України з РФ у світі. У цього рішення будуть наслідки на міжнародній арені, і навколо спротиву України буде створюватись вже новий, "пост-мінський" фронт підтримки.

Розрив стосунків - це не оголошення війни. Наприклад, Грузія розірвала стосунки з РФ після агресії у 2008-му році, консульські послуги в РФ багато років надає інша країна.

Німеччина сьогодні навіть не дочекавшись будь-яких рішень України зупинила "Північний потік-2". І тепер поки не буде змінена політична ситуація, газопровід не почне працювати.

І це тільки початок. Визначення нашої позиції щодо указів Путіна призведе до визначення більш жорсткої позиції і нашими союзниками.

Головна загроза - це подальший наступ Росії з метою захоплення усього українського Донбасу. І найефективніший крок для зупинки агресії - почати боротися з нею політично та дипломатично. Україна стала за 8 років набагато потужнішою, народ України готовий до спротиву, і підтримає сильні рішення влади.

А це має бути і розрив дипломатичних стосунків, і часткова мобилізація добровольців та ОР-1, і додаткове фінансування оборони, та інше.

Навколо спротиву Україна може вибудувати новий фронт підтримки у світі, нове вікно можливостей, та завдати руйнівних ударів міжнародним проектам РФ.

Чекаємо, що президент підтримає запит МЗС про розрив дипломатичних стосунків, таке рішення президента здобуде підтримку в українському суспільстві.
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22.02.2022 16:15 Відповісти
Дякуємо, дуже дякуємо! Яка потужна дипломатія - прямо аж холод по спині...
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22.02.2022 16:15 Відповісти
нах це пустозвонство? Отак пуйло взяв і розкаявся.
Вводьте санкції і зганяйте їзніх дітей назад в парашу, тоді буде ефект.
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22.02.2022 16:16 Відповісти
І хочеться і колеться... На жаль, Путлєр знову показав ,що західні бюрократи ,це нікчемні тіла,які тільки можуть теліпати язиками...
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22.02.2022 16:16 Відповісти
світові толерасти,а для чого випрошувати в рашиста вернутися до того,чого Ви йому казали не робити,бо зробите йому "пекельні санкції"???
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22.02.2022 16:20 Відповісти
Грuгоpuй Громко


@ggromko



В Москву прибыла делегация из Приднестровья - будут обсуждать признание Россией независимости ПМНР и подписания договора о экономической и военной помощи. П.С. Летели из Кишинёва.
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22.02.2022 16:23 Відповісти
глубже, еще глубже озабоченнонсть!
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22.02.2022 16:26 Відповісти
А чи може постійний представник ООН, що порушив його статут, мати право "вето"?
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22.02.2022 16:29 Відповісти
Еврошлюхские клоуны, Путлер вчера наложил кучу говна на ваши минские бумажки, потому что он знает что вы еврошлюхские куколды.
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22.02.2022 16:31 Відповісти
Адский ответ гопнику. Уже сидит трусится и думает как вернуть все взад.
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22.02.2022 16:32 Відповісти
Тю,дурак.
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22.02.2022 16:32 Відповісти
Боррель ну гопника просить дело забавное)) тебе надо на недельку в питерскую подворотню на стажировку 8-ой год озабоченности закончится ГДРом наши миги сядут в Риге и прочими прелестями рускава мира...
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22.02.2022 16:33 Відповісти
Да проще такое ******** чем ввести эмбарго на поставки газа, нефти и других сырьевых товаров с РФ)))
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22.02.2022 16:34 Відповісти
предлагаю как стену перед агрессором поставить Яценюка, Авакова, Турчинова ну и конечно Порошенка (вместе с их семьями). Раз хваленная 6 метровая со рвами стена исчезла "по факту" а на бумаге "стоит", во пусть и охороняют "родную землю"....
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22.02.2022 16:40 Відповісти
рузьке бандіто,європейських егеЇв не боЇцо!!!
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22.02.2022 16:40 Відповісти
Наші "друзі" з Заходу... Маму вашу, дешеву повію, в ...
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22.02.2022 16:41 Відповісти
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22.02.2022 16:44 Відповісти
В ходе заседания Комитета постоянных представителей стран ЕС новый пакет санкционных ограничений против России не поддержала только одна страна - Венгрия.
Речь идёт о санкция, которые Брюссель готовит в ответ на признание суверенитета самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
О «демарше» Венгрии рассказал дипломатический источник телеканала CNBC.
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22.02.2022 16:50 Відповісти
Та в Венгрію взагалі потрібно ввести миротворчий контингент. Там владу захопила російська хунта!!!
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22.02.2022 16:51 Відповісти
А это как понимать?

"Ввод российских войск в Донбасс нельзя назвать полномасштабным вторжением, поэтому в отношении России будет принята только часть санкций, разработанных ЕС на случай нападения на Украину, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель."
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22.02.2022 17:14 Відповісти
На пол шишечки.
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22.02.2022 17:30 Відповісти
поздно призывать... ЭС еже обосралось......
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22.02.2022 17:46 Відповісти
 
 