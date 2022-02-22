Десятинна церква у Києві та болота у Москві: Посольство США відповіло Путіну на слова про те, що "Україну створив Ленін". ФОТО

Посольство США в Україні порівняло історичні етапи України та Росії.

Відповідно публікацію посольство опублікувало у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Так, дипломати порівняли різні історичні етапи в Києві та Москві.

Нагадаємо, раніше Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна була створена Володимиром Леніним для формування СРСР.

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