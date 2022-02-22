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Десятинна церква у Києві та болота у Москві: Посольство США відповіло Путіну на слова про те, що "Україну створив Ленін". ФОТО
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Посольство США в Україні порівняло історичні етапи України та Росії.
Відповідно публікацію посольство опублікувало у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Так, дипломати порівняли різні історичні етапи в Києві та Москві.
Нагадаємо, раніше Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна була створена Володимиром Леніним для формування СРСР.
Топ коментарі
+131 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар22.02.2022 16:20
+115 Игорь Д
показати весь коментар22.02.2022 16:24
+98 olele
показати весь коментар22.02.2022 16:21
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От що мене бентежить, так це засилля московитів у лаврах, які ще до заснування москви будували і оздоблювали.
Тернопіль - Україна, цивілізаційне, європейське місто,
з вільними, гідними та гордими громадянами Українцями!
Мацква -паРаша відстале велике місто - село, з жахливими,
бридкими люмпен- москалями, в обісцяних кацапських личаках!
Із нижніми.
На другій, третій і четвертій картинках нижнього ряду деякі дерева повинні попадати від часу і лежати горизонтально або під кутом із опорою на ще живі дерева.