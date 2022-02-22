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Десятинна церква у Києві та болота у Москві: Посольство США відповіло Путіну на слова про те, що "Україну створив Ленін". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Десятинна церква у Києві та болота у Москві: Посольство США відповіло Путіну на слова про те, що

Посольство США в Україні порівняло історичні етапи України та Росії.

Відповідно публікацію посольство опублікувало у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Так, дипломати порівняли різні історичні етапи в Києві та Москві.

Нагадаємо, раніше Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна була створена Володимиром Леніним для формування СРСР.

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Десятинна церква у Києві та болота у Москві: Посольство США відповіло Путіну на слова про те, що Україну створив Ленін 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+131
тупі кацапи нічого не поймуть навіть по картинці
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22.02.2022 16:20
+115
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22.02.2022 16:24
+98
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22.02.2022 16:21
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22.02.2022 17:13 Відповісти
Божевільного шовініста слухати це себе не поважати та не тільки Киів ,а 15-16 столітті в більшості украінських міст було магдебурзьке право що забитій московщині і не снилось ,а всенародне обрання гетьмана ,а освітній культурний розвиток Гетьманщини. До речі Котляревський написав Енеіду за два роки до народження Пушкіна ,ну якщо Ленін придумав Украіну то проти кого він направив воювати банди муравьова.
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22.02.2022 17:18 Відповісти
Дійсно, нічого слухати росіску історію. Там все навпаки.
От що мене бентежить, так це засилля московитів у лаврах, які ще до заснування москви будували і оздоблювали.
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22.02.2022 17:28 Відповісти
Свята правда )

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22.02.2022 17:30 Відповісти

Тернопіль - Україна, цивілізаційне, європейське місто,
з вільними, гідними та гордими громадянами Українцями!
Мацква -паРаша відстале велике місто - село, з жахливими,
бридкими люмпен- москалями, в обісцяних кацапських личаках!
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22.02.2022 18:05 Відповісти
А я не згоден з картинками.
Із нижніми.
На другій, третій і четвертій картинках нижнього ряду деякі дерева повинні попадати від часу і лежати горизонтально або під кутом із опорою на ще живі дерева.
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22.02.2022 18:19 Відповісти
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22.02.2022 18:46 Відповісти
Почему с 16 февраля перестала поступать помощь США самолетами?
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22.02.2022 19:30 Відповісти
Лётчики накупили попкорна и уселись перед телевайзерами.
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22.02.2022 20:45 Відповісти
А откуда информация про остановку ?
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22.02.2022 21:22 Відповісти
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