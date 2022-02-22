Велика Британія запровадить санкції проти депутатів Держдуми та членів Ради федерації, які голосували за "визнання" "ЛДНР"

Великобританія запровадить санкції проти депутатів Державної думи РФ і сенаторів Ради федерації РФ, які проголосували за "визнання" так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Про це повідомила глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Британії.

"Великобританія запровадить санкції проти тих членів російської Думи і Ради федерації, які проголосували за визнання "незалежності" Донецька і Луганська, що є грубим порушенням територіального суверенітету України". - йдеться у пресрелізі.

Також британське МЗС підготувало додаткові обмеження на випадок продовження агресії Росії проти України.

Крім, того, як уже повідомлялось Британія запровадить санкції проти 5 російських банків, Ротенбергів та Тимченка.

"Ця перша хвиля санкцій вразить олігархів і банки, близькі до Кремля. Це дає чіткий сигнал, що Велика Британія використовуватиме нашу економічну вагу, щоб завдати болю Росії та зашкодити її стратегічним інтересам... Ми готові піти набагато далі, якщо Росія не відступить від краю. Ми обмежимо можливості російської держави та російських компаній залучати кошти на наших ринках, заборонимо високотехнологічний експорт та ще більше ізолюємо російські банки від глобальної економіки", - зазначила Трасс.

"Це будуть хірургічно спрямовані санкції, які сильно вдарять по Росії", - додала вона.

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