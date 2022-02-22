Велика Британія запровадить санкції проти депутатів Держдуми та членів Ради федерації, які голосували за "визнання" "ЛДНР"
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Великобританія запровадить санкції проти депутатів Державної думи РФ і сенаторів Ради федерації РФ, які проголосували за "визнання" так званих Донецької та Луганської "народних республік".
Про це повідомила глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Британії.
"Великобританія запровадить санкції проти тих членів російської Думи і Ради федерації, які проголосували за визнання "незалежності" Донецька і Луганська, що є грубим порушенням територіального суверенітету України". - йдеться у пресрелізі.
Також британське МЗС підготувало додаткові обмеження на випадок продовження агресії Росії проти України.
Крім, того, як уже повідомлялось Британія запровадить санкції проти 5 російських банків, Ротенбергів та Тимченка.
"Ця перша хвиля санкцій вразить олігархів і банки, близькі до Кремля. Це дає чіткий сигнал, що Велика Британія використовуватиме нашу економічну вагу, щоб завдати болю Росії та зашкодити її стратегічним інтересам... Ми готові піти набагато далі, якщо Росія не відступить від краю. Ми обмежимо можливості російської держави та російських компаній залучати кошти на наших ринках, заборонимо високотехнологічний експорт та ще більше ізолюємо російські банки від глобальної економіки", - зазначила Трасс.
"Це будуть хірургічно спрямовані санкції, які сильно вдарять по Росії", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
"британская весна "
а ****..
Ну,побарствовали маленько - и будет.." (с)
пора возвращаться к истокамъ..
век Пиккадили не видать !
пропало крадене!
Колективна відповідальність це якраз те що справді треба. Тепер кожен окупант буде розуміти що у разі чогось їх будуть судити як колись членів третього рейху на Нюрнберзькому трибуналі, а потім стратять.
@Honorable_Dredd
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2 год
Рокам ми постійно чули від Зеленського про те, що війна не закінчується, бо Порошенко на ній наживається, і що Крим він злив свідомо, з натяком на те, що він щось заробив на цьому. У світлі викладеного у мене питання до Зеленського, скільки він отримав за здачу Донбасу?
А как кричал, да если бы я в 2014 то я бы за Крым вмер, от все на что оно способно !
НА ВСЕХ КТО ГОЛОСОВАЛ ЗА признание сепаров- завезти уголовное дело и подать документы в ИНТЕРПОЛ , шоб сидели в своих болотах вечно
Это плохо для РФ, последние месяцы они скупали биткоин... и у них есть очень большие предприятия по майнингу.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России отберут право проведения финала Лиги чемпионов 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Борис Джонсон сказал, что "у России нет шансов проводить футбольные турниры".
"Я считаю немыслимым, чтобы крупные международные футбольные турниры могли проходить в России после вторжения в суверенную страну", - заявил Премьер-министр Великобритании.
ПОЗОР!