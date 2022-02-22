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Велика Британія (3656) Росія (47144) санкції (6834) Трасс Елізабет (167)

Велика Британія запровадить санкції проти депутатів Держдуми та членів Ради федерації, які голосували за "визнання" "ЛДНР"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Велика Британія запровадить санкції проти депутатів Держдуми та членів Ради федерації, які голосували за

Великобританія запровадить санкції проти депутатів Державної думи РФ і сенаторів Ради федерації РФ, які проголосували за "визнання" так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Про це повідомила глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Британії.

"Великобританія запровадить санкції проти тих членів російської Думи і Ради федерації, які проголосували за визнання "незалежності" Донецька і Луганська, що є грубим порушенням територіального суверенітету України". - йдеться у пресрелізі.

Також британське МЗС підготувало додаткові обмеження на випадок продовження агресії Росії проти України.

Крім, того, як уже повідомлялось Британія запровадить санкції проти 5 російських банків, Ротенбергів та Тимченка.

"Ця перша хвиля санкцій вразить олігархів і банки, близькі до Кремля. Це дає чіткий сигнал, що Велика Британія використовуватиме нашу економічну вагу, щоб завдати болю Росії та зашкодити її стратегічним інтересам... Ми готові піти набагато далі, якщо Росія не відступить від краю. Ми обмежимо можливості російської держави та російських компаній залучати кошти на наших ринках, заборонимо високотехнологічний експорт та ще більше ізолюємо російські банки від глобальної економіки", - зазначила Трасс.

"Це будуть хірургічно спрямовані санкції, які сильно вдарять по Росії", - додала вона.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+45
файно. брити реально щось роблять
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22.02.2022 16:38
+44
Пора їхнім дітям додому з Лондонських коледжів вертати...
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22.02.2022 16:39
+26
Бритам-респект...
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22.02.2022 16:39
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файно. брити реально щось роблять
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22.02.2022 16:38 Відповісти
какая -то
"британская весна "
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22.02.2022 16:40 Відповісти
Реально что-то делают сейчас - это немцы (приостановили сертификацию СП-2). То что сейчас делают США и Британия - очковтирательство.
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22.02.2022 16:43 Відповісти
Ще кацапи кажуть що це саме "США та Британія ********* Україну та РФ". Просто "змушують Україну нападати на Мордор".
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22.02.2022 16:47 Відповісти
Голосование по расейской традиции прошло единогласно. Бритты жгут
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22.02.2022 17:27 Відповісти
Боже бережи королеву. Особливо надихають слова - "Це тільки початок".
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22.02.2022 16:53 Відповісти
тобто всіх
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22.02.2022 16:39 Відповісти
Пора їхнім дітям додому з Лондонських коледжів вертати...
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22.02.2022 16:39 Відповісти
Пензенский техникум сферы быта и услуг по ул. Тарханова, 11А
а ****..

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22.02.2022 16:57 Відповісти
"Бар,бар - где ж я возьму его,этот бар ??
Ну,побарствовали маленько - и будет.." (с)

пора возвращаться к истокамъ..
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22.02.2022 16:59 Відповісти
...домой, к тетке в Саратов !

век Пиккадили не видать !
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22.02.2022 17:35 Відповісти
Бритам-респект...
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22.02.2022 16:39 Відповісти
а США шо там?
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22.02.2022 16:39 Відповісти
углеводороды само собой
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22.02.2022 16:39 Відповісти
они уже дали мощщщный ответ по главарям и экономике незаконных образований. Говорят, что от этих санкций даже куры нестись со смеху стали чаше.
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22.02.2022 16:54 Відповісти
Собрать всю шляющуюся по проклятому Западу *****.ту и депортировать на расею.
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22.02.2022 16:39 Відповісти
все-
пропало крадене!
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22.02.2022 16:39 Відповісти
Ще проти їх сімей треба вводити санкції.
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22.02.2022 16:39 Відповісти
Отпрысков их депортируйте
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22.02.2022 16:40 Відповісти
Декумонизируйте
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22.02.2022 16:42 Відповісти
В магадан😂😂😂
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22.02.2022 16:45 Відповісти
Или в "независемые республики"вот там заживут)))))
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22.02.2022 16:46 Відповісти
Вот это весело
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22.02.2022 16:41 Відповісти
Будуть тепер їздити в Ухту відпочивати Свинособаки
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22.02.2022 16:41 Відповісти
в ********** политбюро голосовали единогласно.
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22.02.2022 16:41 Відповісти
Ура. Ура. Ура.

Колективна відповідальність це якраз те що справді треба. Тепер кожен окупант буде розуміти що у разі чогось їх будуть судити як колись членів третього рейху на Нюрнберзькому трибуналі, а потім стратять.
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22.02.2022 16:42 Відповісти
Hon. Judge Dredd


@Honorable_Dredd

·
2 год



Рокам ми постійно чули від Зеленського про те, що війна не закінчується, бо Порошенко на ній наживається, і що Крим він злив свідомо, з натяком на те, що він щось заробив на цьому. У світлі викладеного у мене питання до Зеленського, скільки він отримав за здачу Донбасу?
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22.02.2022 16:42 Відповісти
Главное не то что ему там заплатили и сколько а главное то что оно сдало бомбасс без боя !
А как кричал, да если бы я в 2014 то я бы за Крым вмер, от все на что оно способно !
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22.02.2022 16:46 Відповісти
Поэтому и от призыва уклонялся.
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22.02.2022 17:37 Відповісти
жду когда две трети эксцентричных дебилов, надутых баб, певунов ртом и прочих членов клуба "ведро" вдруг уведомят что они не просто так сидели голосовали за какую то политическую муру. а что за это будет реальная ответственность.
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22.02.2022 16:42 Відповісти
Оце британці розбушевались. Вітаємо санкції !!!
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22.02.2022 16:42 Відповісти
Де українські санкції в Україні? Де закриття всього цапського.
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22.02.2022 16:42 Відповісти
Та вже були против них санкції і це нічого не дало.
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22.02.2022 16:42 Відповісти
Ещё бы ЕС тоже
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22.02.2022 16:42 Відповісти
Если не будут выгонять семьи кацапов из Британии и арестовывать счета - толку не будет
НА ВСЕХ КТО ГОЛОСОВАЛ ЗА признание сепаров- завезти уголовное дело и подать документы в ИНТЕРПОЛ , шоб сидели в своих болотах вечно
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22.02.2022 16:42 Відповісти
Ось, англiйцi трохи скуштували "русского мира" i вже розумiють що треба роботи. Наразi Англiя єдина хто запровадив санкції хоч на паперi
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22.02.2022 16:43 Відповісти
"Ми готові піти набагато далі, якщо росія не відступить від краю." -- що мається на увазі? Про який край і про який відступ йдеться?
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22.02.2022 16:44 Відповісти
Якщо російська армія, дійде до міста Чоп, то Британія/ЕС/США посилять санкції. Що тут незрозумілого?
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22.02.2022 16:51 Відповісти
Так там все голосовали, это отлично!
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22.02.2022 16:45 Відповісти
Один голосовал против, но он слепой.
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22.02.2022 17:25 Відповісти
Ще проти Їх родин потрібно
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22.02.2022 16:45 Відповісти
Тому вчора у багатьох язик заплітався та не могли сказати чи визнаЮть, чи вИзнають, чи у складі чи просто. )
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22.02.2022 16:46 Відповісти
Там ще проживає ціла купа кацапських виплодків - непогано б і за них взялися компетентні служби. Бажано з арештом майна та депортацією на рідні болота.
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22.02.2022 16:46 Відповісти
Респект а Украина?
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22.02.2022 16:48 Відповісти
Выгоните их семьи, пусть их жены отдыхают и шопингом занимаются в Абхазии, а не в Лондоне и пусть их дети учатся в дыныры, а не в Оксфорде.
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22.02.2022 16:48 Відповісти
Упали в цене биткоин, Ethereum и XRP. Аналитики связывают падение с эскалацией напряженности между Украиной и РФ.

Это плохо для РФ, последние месяцы они скупали биткоин... и у них есть очень большие предприятия по майнингу.
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22.02.2022 16:51 Відповісти
в дынырах мандить будут
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22.02.2022 17:38 Відповісти
правильно говорят друг познается в беде
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22.02.2022 16:52 Відповісти
А ці санкції будуть передбачати насильне виселення їхніх чад із "проклятої "гейропи", та конфіскацію їхніх вкрадень у банках Європи?
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22.02.2022 16:53 Відповісти
Та там уже надо санкции на внуков олигархов вводить
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22.02.2022 16:53 Відповісти
Цікаво що ще потрібно зробити підораші для того щоб Україна визнала РПЦ терористичною організацією й заборонила її діяльність в УКраїні?!
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22.02.2022 16:55 Відповісти
заберите деньги у рашистских олигархов, чтобы они не могли платить зарплаты на рабочим на своих предприятиях, они сами порвут жопу путлеру за это.
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22.02.2022 16:55 Відповісти
они нас за это еще благодарить будут.
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22.02.2022 19:04 Відповісти
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22.02.2022 16:57 Відповісти
Англія має репутацію найбільш стабільної країни в світі,що традиційно шанує і захищає приватну власність.А в Думі чи не кожен перший має там власність,мати маєток в Лондоні це як признак хорошого тону у руських.Може британський уряд конфіскувати цю маєтність,підвівши під це таку-сяку ідеологічно-правову базу?Може...Він,до речі,вже подібне робив у Другу Світову.Чи зробить?Навряд...Репутаційні втрати надто великими можуть бути,та і судові позови...Але коли вже наважиться то можна з певністю сказати - щось дуже велике здохло в англійському лісі...
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22.02.2022 16:57 Відповісти
щоб запобігти новій Світовій війні, то може це зробити без вагань. а суди і репутація тут до дупи. касапи не визнають міжнародне право.
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22.02.2022 17:34 Відповісти
«Хірургічно спрямовані»…Далі можете не читати. Це знову пшик.
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22.02.2022 16:58 Відповісти
а наполнение этих санкций есть?
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22.02.2022 17:11 Відповісти
и против их родственников надо
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22.02.2022 17:25 Відповісти
Теперь это ворье не сможет сбежать в Лондон с деньгами. И кому от этого лучше. Вопрос риторический.
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22.02.2022 17:26 Відповісти
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22.02.2022 17:28 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/rossiya-poteryaet-final-ligi-chempionov-2022-1645537430.html

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России отберут право проведения финала Лиги чемпионов 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Борис Джонсон сказал, что "у России нет шансов проводить футбольные турниры".

"Я считаю немыслимым, чтобы крупные международные футбольные турниры могли проходить в России после вторжения в суверенную страну", - заявил Премьер-министр Великобритании.
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22.02.2022 17:31 Відповісти
Путин смачно наплевал на международное право, на минские договоренности, на будапештский меморандум, где Россия гарантировала безопасность Украины, на весь европейский союз, на весь цивилизованный мир. Война пылает в центре Европы, гибнут люди. Сколько можно все это терпеть, когда уже на Россию обрушатся санкции, которые развалят Россию как государство.
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22.02.2022 17:32 Відповісти
Ніколи! Будьте реалістами.
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22.02.2022 17:45 Відповісти
Теперь присутствующие завидуют своим коллегам лежащим с ковидом.
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22.02.2022 17:32 Відповісти
И только Украина ничего не сделала сегодня!
ПОЗОР!
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22.02.2022 20:52 Відповісти
Закройте мокшанам доступ к лондонской бирже и счета арестуйте, можете себе эти деньги забрать, в обмен на вооружение
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22.02.2022 21:23 Відповісти
 
 