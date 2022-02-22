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Орбан доручив перемістити війська до кордону з Україною, - міністр оборони Угорщини Бенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Орбан доручив перемістити війська до кордону з Україною, - міністр оборони Угорщини Бенко

Міністр оборони Угорщини Тібор Бенко оголосив, що найближчими днями війська угорської армії будуть переміщені до кордону з Україною, щоб реагувати на потенційні гуманітарні завдання і підсилити захист країни.

Про це пише портал Hirado, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"На ранковому засіданні Кабінету міністрів Міноборони отримало завдання прем'єр-міністра Віктора Орбана: не допустити проникнення збройних формувань на територію Угорщини та здійснити маневри на території країни" - сказав Бенко.

Він зауважив, що людям в Угорщині не потрібно боятися, але вони повинні бути обережними, Збройні сили Угорщини повинні бути готові до будь-якої ситуації.

За словами Бенко, у разі загострення ситуації в Україні будуть військові дії не лише на сході України, а й у напрямку Києва та Закарпаття.

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"Солдати мають бути готові до прибуття біженців на кордон, а також до виконання гуманітарних завдань", – пояснив завдання Тібор Бенко.

"Завдання Збройних сил Угорщини подвійне: одне – надавати та допомагати у вирішенні гуманітарних завдань, а інше – закривати кордон з Угорщиною та гарантувати, що жодне збройне угруповання не може увійти в Угорщину. З цією метою я наказав розгорнути достатню кількість добре оснащених військових сил у східній частині Угорщини. Тобто кордон потрібно посилювати" – заявив міністр оборони Угорщини

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+62
От друга путлера Орбана можно всего ожидать.
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22.02.2022 16:51
+20
Если б это сделала Польша - то только за, а вот когда это ******* ,то лучше держать ухо в остро. Для этих ребят нож в спину это нормально
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22.02.2022 16:56
+20
Зря в НАТО взяли таких гиен ка Венгрия .. я понимаю что рынок для оружия и все такое ... но это же братья меньшие восточных ордынцев ... у них там притензии и к Украине, и к Словакии, и к Руиынии .. и до Хорматии, при желании могут до..баться ... Греки точно такие же утырки
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22.02.2022 16:56
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угу, НАТО захватит Закрапатя
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22.02.2022 16:54 Відповісти
А что ещё было про....но?
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22.02.2022 16:55 Відповісти
Ну с учетом того, что Крым и Донбасс в составе Украины ничего, конечно.
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22.02.2022 18:03 Відповісти
Не, лядь, с космоса такой маленький зеленый утырок прилетел и пролюбил
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22.02.2022 17:02 Відповісти
Я и в то, что сейчас происходит глазам своим не верю. Так что уже ничего не исключаю((
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22.02.2022 17:16 Відповісти
От друга путлера Орбана можно всего ожидать.
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22.02.2022 16:51 Відповісти
Та ні, він вже раз обісрався коли Бригада ЗСУ приїхала до кордону з ним, як би то на навчання!!!!!!
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22.02.2022 17:04 Відповісти
Демонстративно і дуже дружньо (ні)
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22.02.2022 16:51 Відповісти
Навала НАТО?
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22.02.2022 16:52 Відповісти
Угорці-двухстуложопі...
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22.02.2022 16:52 Відповісти
после консультаций с бульбохуйлом?
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22.02.2022 16:52 Відповісти
такі злагоджені дії..
тепер і в хусті не врятуєшся
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22.02.2022 17:02 Відповісти
Организм уверял,что лично наладил отношения с Венгрией.
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22.02.2022 16:55 Відповісти
Угорці -це те плем'я мокшів, які прийшли з Уралу на вільні землі Київської Руси. Мокші і меря вони завжди такі, деб вони не були. Це така нам подяка.
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22.02.2022 16:56 Відповісти
Ні, не меря і не мокші. Це "відприски" давніх ханти і мансів.

Почитайте порівняльний аналіз їх мов.

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22.02.2022 17:03 Відповісти
Если б это сделала Польша - то только за, а вот когда это ******* ,то лучше держать ухо в остро. Для этих ребят нож в спину это нормально
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22.02.2022 16:56 Відповісти
когда уже эти совковые деды вымрут, сцуки? вот такие же орали раиссия приди....
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22.02.2022 16:56 Відповісти
Зря в НАТО взяли таких гиен ка Венгрия .. я понимаю что рынок для оружия и все такое ... но это же братья меньшие восточных ордынцев ... у них там притензии и к Украине, и к Словакии, и к Руиынии .. и до Хорматии, при желании могут до..баться ... Греки точно такие же утырки
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22.02.2022 16:56 Відповісти
Там после 1956 все нормальные были уничтожены или бежали как Сорос.
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22.02.2022 16:58 Відповісти
31000 венгров без боевого опыта - вот и вся военщина этих бывших союзников Гитлера.
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22.02.2022 16:58 Відповісти
це "найпотужніша" армія в Європі..... уяви собі, якщо 31000 мадяр одночасно всереться з переляку
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22.02.2022 17:46 Відповісти
Угорщина завжди заодно з фашистами була... тепер треба чекати нападу від них, як з Білорусії чекаємо..
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22.02.2022 16:58 Відповісти
Во время последнего саммита демократий в 2021 году угадайте единственную страну из ЕС и НАТО, которую не пригласили Украина была, а Венгрии не было. Эти мадьяры уже давно как кость в горле даже у фрицов и жабоедов.
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22.02.2022 17:00 Відповісти
Это будет их последний день в НАТО и ЕС😁
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22.02.2022 17:23 Відповісти
Так кого ж так злякались мадяри - збройних угрупувань дружньої раши чи все-таки українських військ, а може ще й самі захочуть спробувати під шумок Закарпаття відірвати.
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22.02.2022 17:00 Відповісти
ХЄР їм в горло щоб голова не хиталась!!!!!!!!
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22.02.2022 17:11 Відповісти
Головне бравого солдата Швейка не забудьте.
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22.02.2022 17:07 Відповісти
Швейк не був мадяром і ненавидів їх від усієї щирої чешської душі
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22.02.2022 17:48 Відповісти
Юлокируйте пмр,а то и оттуда выелут разные гиркрны
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22.02.2022 17:09 Відповісти
Всі 19 000, чи одного на господарстві залишили?
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22.02.2022 17:10 Відповісти
Путинские прихвостни
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22.02.2022 17:19 Відповісти
Орбан доручив перемістити війська до кордону з Україною, - міністр оборони Угорщини Бенко

ага.
всі 30 танків т-72

і весь флот...
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22.02.2022 17:21 Відповісти
Кстати, Венгрия же в НАТО? То есть по логике пыни, если Венгрия на нас нападет, то против нас тогда будет воевать все НАТО?
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22.02.2022 17:22 Відповісти
Ну если нападет - то вроде еще нет, а вот если мы им наваляем в ответ - тогда да
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22.02.2022 17:28 Відповісти
Если они нападут, то американцы им сами наваляют, посадят на цепь и наденут намордник.
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22.02.2022 18:50 Відповісти
Військові дії в Закарпатті?!! Це він на свої дії натякає?
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22.02.2022 17:28 Відповісти
Да, походу ***** активизировались по указки кремлевского хозяина
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22.02.2022 17:41 Відповісти
Для "защиты венгероязычных". ( с такими "друзьями" и враги не нужны).
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22.02.2022 17:40 Відповісти
как бы...без слов !!!

В ходе заседания Комитета постоянных представителей стран ЕС новый пакет санкционных ограничений против России не поддержала только одна страна - Венгрия.
Речь идёт о санкция, которые Брюссель готовит в ответ на признание суверенитета самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
О «демарше» Венгрии рассказал дипломатический источник телеканала CNBC.
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22.02.2022 17:43 Відповісти
Эти мадьяры и в спину могут ударить по братски..
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22.02.2022 17:44 Відповісти
Отбой, Орбан уже высказал поддержку Украине. А двусмысленное заявление для внутривенгерского потребления, он же там играет роль мачо, как и *****.
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22.02.2022 17:46 Відповісти
Країна НАТО зібралася війною проти України?
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22.02.2022 17:47 Відповісти
Неужели помогут ***** в стойло загнать?)
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22.02.2022 17:48 Відповісти
- Одне слово, мадяри - голота, - закінчив старий сапер Водічка, на що Швейк зауважив:
- Інший мадяр і не винен, що він мадяр.
- Як це не винен? - схвилювався Водічка. - Кожен винен, дурне говориш
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22.02.2022 17:54 Відповісти
Досить очікувано!
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22.02.2022 18:04 Відповісти
О, вже стерв*ятники крильцями тріпочуть
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22.02.2022 18:05 Відповісти
Орбан- перша гнида, яка в випадку війни піде на допомогу пуцьці і буде приєднувати до мадярії Закарпаття
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22.02.2022 18:06 Відповісти
Это бред. Он то может и хочет в глубине души, да кто же ему даст. За такое и из НАТО, и из ЕС мгновенно дадут коленом под зад.
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22.02.2022 18:11 Відповісти
а может и не дадут...обойдутся обеспокоеностью
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22.02.2022 18:29 Відповісти
Цыгани, ненавижу бл@дь цыганей. (с)
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22.02.2022 18:30 Відповісти
Что, весь взвод?!
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22.02.2022 18:33 Відповісти
Войска? Думают Украина нападет на Венгрию?
Вдруг облизываются на Закарпатье.
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22.02.2022 18:51 Відповісти
Ещё одни дегенераты рассказывают, что "Украина хочет на нас напасть". Уроды мля...
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22.02.2022 18:55 Відповісти
Ця "гуманітарна функція" - то по команді ***** ударити Україні у спину і захопити частину Закарпаття під приводом захисту угорськомовного населення. Мадяри завжди були і залишаються продажними підлими боягузами.
Але, *****, де українська влада???
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22.02.2022 19:07 Відповісти
нет,не пускать в Венгрию беженцев не венгерской национальности.
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22.02.2022 20:04 Відповісти
два идора один активный уйло другой пассивный-орбан!
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22.02.2022 20:05 Відповісти
Який він дебіл!
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20.03.2022 00:41 Відповісти
 
 