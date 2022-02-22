Станом на 16.00 по всій лінії фронту зафіксовано 47 обстрілів із застосуванням важкого озброєння, - Бутусов
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Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов прокоментував обстановку на фронті на Донбасі в перший день офіційного російського вторгення 22 лютого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"О 13.50 російська реактивна система залпового вогню БМ-21 Град обстріляла позиції українських військ у напрямку Металіст- Щастя з території Росії. Обстріл був демонстративний. Зафіксовано влучання 25 ракет. 1 український воїн зазнав поранення.
Напередодні 21 лютого російські війська також провели демонстративний обстріл української землі з міномета 120 мм в тому ж районі", - повідомив Бутусов.
Також за словами журналіста, станом на 16.00 за поточну добу українськими військовими зафіксовано по всій лінії фронту 47 обстрілів з застосування важкого озброєння. Зафіксовано влучання не менше 307 снарядів та мін 122-100 мм.
"Украінські воїни відповідають противнику вогнем. Завдання ускладнюються через розташування росіянами артилерії у межах населених пунктів. ЗСУ чинять спротив російській армії", - підкреслив головред Цензор.НЕТ.
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"Это первая порция [санкций], первое заграждение, которое мы вводим. И у нас готовы дополнительные санкции, которые могут быть применены вместе с США и ЕС, если ситуация ухудшится дальше", - предупредил Джонсон. Выступавший после премьера лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер полностью поддержал введение санкций. "Россия должны быть исключена из финансовых механизмов, таких как SWIFT, и мы должны запретить торговать российским суверенным долгом", - сказал он.
І це вже гарна новина! Д.якую, Юрію!