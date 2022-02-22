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Станом на 16.00 по всій лінії фронту зафіксовано 47 обстрілів із застосуванням важкого озброєння, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на 16.00 по всій лінії фронту зафіксовано 47 обстрілів із застосуванням важкого озброєння, - Бутусов

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов прокоментував обстановку на фронті на Донбасі в перший день офіційного російського вторгення 22 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"О 13.50 російська реактивна система залпового вогню БМ-21 Град обстріляла позиції українських військ у напрямку Металіст- Щастя з території Росії. Обстріл був демонстративний. Зафіксовано влучання 25 ракет. 1 український воїн зазнав поранення.

Напередодні 21 лютого російські війська також провели демонстративний обстріл української землі з міномета 120 мм в тому ж районі", - повідомив Бутусов.

Також за словами журналіста, станом на 16.00 за поточну добу українськими військовими зафіксовано по всій лінії фронту 47 обстрілів з застосування важкого озброєння. Зафіксовано влучання не менше 307 снарядів та мін 122-100 мм.

"Украінські воїни відповідають противнику вогнем. Завдання ускладнюються через розташування росіянами артилерії у межах населених пунктів. ЗСУ чинять спротив російській армії", - підкреслив головред Цензор.НЕТ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+2
"Украинские воины отвечают противнику огнем. Задачи усложняются из-за расположения россиянами артиллерии в пределах населенных пунктов. ВСУ оказывают сопротивление российской армии", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net/ru/n3318091
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22.02.2022 17:19
+1
Джонсон заявил, что под британские санкции подпадут следующие банки: "Россия", Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк "Индустриальный сберегательный банк", Генбанк и Черноморский банк развития.

"Это первая порция [санкций], первое заграждение, которое мы вводим. И у нас готовы дополнительные санкции, которые могут быть применены вместе с США и ЕС, если ситуация ухудшится дальше", - предупредил Джонсон. Выступавший после премьера лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер полностью поддержал введение санкций. "Россия должны быть исключена из финансовых механизмов, таких как SWIFT, и мы должны запретить торговать российским суверенным долгом", - сказал он.
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22.02.2022 17:20
+1
Вогнем з чого ? Автоматів ? Успіхи в нас є ?
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22.02.2022 17:29
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Наші сидять мов зайці ?
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22.02.2022 17:04 Відповісти
"Украинские воины отвечают противнику огнем. Задачи усложняются из-за расположения россиянами артиллерии в пределах населенных пунктов. ВСУ оказывают сопротивление российской армии", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net/ru/n3318091
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22.02.2022 17:19 Відповісти
Вогнем з чого ? Автоматів ? Успіхи в нас є ?
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22.02.2022 17:29 Відповісти
конечно успехи есть, вчера например ретенбергам порвали жопы, сегодня будут работать с другими булками, нужно не умирать за нашу страну, а бороться, так что не переживай, минских соглашений уже нет и будут сыпать не только автоматами.
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23.02.2022 08:34 Відповісти
Интересно, почему нет ежедневных сводок того что на фронте происходит? Людям это жизненно необходимо знать, многие будут эвакуироваться, а власть затянула язык в ж-пу.
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22.02.2022 18:15 Відповісти
Вы думаете за сепаров или за наших солдат и всю страну? Какие населенные пункты? Сообщите всем сепарам, чтобы валили оттуда и не учитывайте их. Наши воины гибнут, а они переживают за тех кто не соизволил эвакуироваться. Ужас.
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22.02.2022 18:19 Відповісти
А что они могут? Политическое решение до сих пор не принято.
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22.02.2022 17:07 Відповісти
Прошу цензор розмістити реквізити фонду "Повертайся живим".

https://savelife.in.ua/donate/
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22.02.2022 17:08 Відповісти
Джонсон заявил, что под британские санкции подпадут следующие банки: "Россия", Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк "Индустриальный сберегательный банк", Генбанк и Черноморский банк развития.

"Это первая порция [санкций], первое заграждение, которое мы вводим. И у нас готовы дополнительные санкции, которые могут быть применены вместе с США и ЕС, если ситуация ухудшится дальше", - предупредил Джонсон. Выступавший после премьера лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер полностью поддержал введение санкций. "Россия должны быть исключена из финансовых механизмов, таких как SWIFT, и мы должны запретить торговать российским суверенным долгом", - сказал он.
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22.02.2022 17:20 Відповісти
Пох на населенные пункты.Ответка должна быть жесткой.
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22.02.2022 17:22 Відповісти
Наші відповідають?!
І це вже гарна новина! Д.якую, Юрію!
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22.02.2022 18:11 Відповісти
 
 