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Росія (47144) санкції (6834) Степанов Максим (2015)

Усі ці засідання і глибокі занепокоєння ми вже бачили в 2014 році. Сьогодні час для прийняття жорстких рішень, - Степанов про санкції Заходу проти РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Усі ці засідання і глибокі занепокоєння ми вже бачили в 2014 році. Сьогодні час для прийняття жорстких рішень, - Степанов про санкції Заходу проти РФ

Введення регулярних військ РФ на територію Донбасу - це і є повномасштабне вторгнення. І санкції щодо Росії за такі дії мають бути застосовані негайно.

Про це ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Усі ці засідання і глибокі занепокоєння ми вже бачили в 2014 році. Сьогодні час для прийняття жорстких рішень. Політика умиротворення агресора лише розпалює його апетит", - зазначив Степанов.

Він наголосив, що Захід має чітко усвідомлювати, що доморощений історик, який так нагло і впевнено переписує історію нашої країни, завтра перепише її для всієї Європи.

"Польща, в яку сьогодні тікають західні посольства, Фінляндія, країни Балтії мають бути готовими до того, що вони наступні", - пише Степанов.

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На його думку, Україна сьогодні має зробити наступні кроки:

"Перше. Офіційно чітко сформулювати список санкцій, які вимагаємо від заходу ввести проти Росії. Не ті сміхотворні, які США запровадили проти "ЛДНР", а реальні, на кшталт іранських. Росія має їх відчути і від них має бути боляче. В першу чергу, персонально Путіну і його найближчому оточенню. Російські олігархи його підтримують, значить мають і розділяти з ним відповідальність за його божевільні вчинки. Всі ті ротенберги, тимченки, шамалови, дерипаски і абрамовичі мають відчути на собі, що значить бути на стороні зла. Люблять кататися, хай люблять і саночки возити. Заморозити всі закордонні рахунки, заборонити доступ до валюти, яку вони зберігають в іноземних банках.

Ввести заборону на торгівлю нафтою, нафтопродуктами, газом і металами, остаточне закриття газопроводу "ПП-2". Росія має бути повністю ізольована від цивілізованого світу, бо вона несе пряму загрозу для його існування.

На жаль, сьогодні Росія лише виграє від своєї агресії, вперше з 2014-го року ціна барелю нафти сягла 99 дол. В той час, економіка України тріщить по швам.

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Друге. Ми маємо і далі наполягати на виконанні Будапешстького меморандуму.

І вимагати більше зброї. Не для нападу, а для захисту. Нас мають якнайшвидше забезпечити новітніми системами ППО та протиракетними комплексами.

Тепер весь світ бачить правду, в якій ми живемо 8 років, і головне, щоб сьогодні він не закрив на неї очі", - резюмував Степанов.
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Топ коментарі
+15
Хвилиночку пане ексміністр,а коли Україна застосує санкції,га?
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22.02.2022 17:48
+15
А ордынцам все еще можно ездить в Украину, просто по загранпаспорту - филькиной грамоте выданной в ближайшем отделении ФСБ

Ганьба та сором !!! Чего вы ждете? Армия, народ и Мир смотрит на нашу реакцию!!!
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22.02.2022 17:50
+14
Степанов а может начинать надо хотя бы с разрыва дипотношений с Россией? А тогда уже что то требовать и у Запада.
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22.02.2022 17:51
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Байрактарам слава?

Переговоры Путина и Алиева продолжались около 4 часов

По итогам президенты подписали Декларацию о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном
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22.02.2022 17:48 Відповісти
Байрактары Турция делает
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22.02.2022 17:50 Відповісти
Виробництво ударних безпілотників Bayraktar запустили в Україні в грудні 2021.
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22.02.2022 18:11 Відповісти
нагадує про себе, мабуть, курточка зносилась, обновитись треба
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22.02.2022 17:52 Відповісти
Хвилиночку пане ексміністр,а коли Україна застосує санкції,га?
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22.02.2022 17:48 Відповісти
Кожна жаба пхнеться в пани!
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22.02.2022 17:49 Відповісти
Степанов - иди в территориальную оборону !!!
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22.02.2022 17:49 Відповісти
Де розрив відносин з цапами?
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22.02.2022 17:50 Відповісти
зебила затрахали требовать, что то у запада когда сами нихрена не сделали

главная сопля млеет и у нее все хорошо, границы не закрыты, рузке бизнес работает, пенсии лугандоны выплачивают
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22.02.2022 17:50 Відповісти
А ордынцам все еще можно ездить в Украину, просто по загранпаспорту - филькиной грамоте выданной в ближайшем отделении ФСБ

Ганьба та сором !!! Чего вы ждете? Армия, народ и Мир смотрит на нашу реакцию!!!
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22.02.2022 17:50 Відповісти
Говно всплыло.
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22.02.2022 17:50 Відповісти
Степанов а может начинать надо хотя бы с разрыва дипотношений с Россией? А тогда уже что то требовать и у Запада.
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22.02.2022 17:51 Відповісти
Від заходу вимагають санкцій, а самі ж торгують з паРашою в усіх напрямках. Почніть гниди з себе, а уже потім вимагайте від іньших.
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22.02.2022 17:52 Відповісти
Зеленький, що ТИ зробив сьогодні для захисту країни?!!!
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22.02.2022 17:52 Відповісти
А це хто такий. Часом не той пан, колишній міністр, який їздив у закордонне відрядження, щоб зняти відео на телефон як відгружають ліки на Україну???
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22.02.2022 17:53 Відповісти
уроженець містечка Свободний синок вертухая. Росіянин, кум Паліци. І цей туди ж. Вчить, що робити. А де його бакшиш в цьому ділі
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22.02.2022 18:11 Відповісти
Україна вже бітум-нафту-електрику-вугілля в Росії не купляє?
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22.02.2022 17:57 Відповісти
О, а я гадав - шо це за степанов? А це ж пан Курточказа600штук...
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22.02.2022 17:57 Відповісти
еще жив дружок степашка?) как куртка, не жмет? откуда пишешь, мудило? Италия, Испания, Кипр?
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22.02.2022 17:59 Відповісти
Дети Степанова - учатся в Америке, сам с женой одной ногой там! Со стороны оно пиз.......ть конечно смело! Ворюга долбанный))))
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22.02.2022 18:00 Відповісти
Зашквариний чувак, який проср.ав все, що зміг, дає поради? АпоФігей зЕбілізма.
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22.02.2022 18:03 Відповісти
Усі ці засідання і глибокі занепокоєння ми вже бачили в 2014 році. Сьогодні час для прийняття жорстких рішень, - Степанов про санкції Заходу проти РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3318092

АБО США ПОВЕРТАЮТЬ УКРАЇНІ ВСЮ ВИВЕЗЕНУ З УКРАЇНУ СТРАТЕГИЧНУ
ЯДЕРНУ ЗБРОЮ, АБО ХАЙ ВОЮЮТЬ ЗА НАС. НЕРЕАЛЬНО ?
- ТОДІ ЖОРСТКІ САНКЦІЇ ДО КРЕМЛЯ І РОСІЇ В ЦІЛОМУ
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22.02.2022 18:19 Відповісти
Лайно сплило-певне куртка зносилась!
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22.02.2022 18:21 Відповісти
Все эти Луценко, Аваковы, Гройсманы, Степановы обычные ********* в костюмах от Brioni за бюджетные деньги. Настоящие патриоты сражались на майдане, на фронте и остались с теми деньгами, что были 10 лет назад.
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22.02.2022 18:22 Відповісти
О чем эти дегераты говорят.-Илону Маску запретили торговать с лднр
Стекляними бусами ? Германия Приостановила поток 2.Какие нафиг санкции.Только Британия.Канада.Япония. дали сколько-то вменяемый ответ.
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22.02.2022 18:35 Відповісти
Як там Україна зі своїми санкціями проти раші
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22.02.2022 18:36 Відповісти
Зеля своїх шавок нацькував на Захід, щоб давали більше грошей, більше зброї та накладали на Московію санкції. А самі СН не хочуть ні запроваджувати військовий стан, ні припиняти торгівлю з Московією, ні збільшувати військовий бюджет, ні дозволити населенню вільне носіння зброї. Все говорить про те, що шобла в ОП приготувалася підписувати капітуляцію.
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22.02.2022 19:05 Відповісти
 
 