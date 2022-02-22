Усі ці засідання і глибокі занепокоєння ми вже бачили в 2014 році. Сьогодні час для прийняття жорстких рішень, - Степанов про санкції Заходу проти РФ

Введення регулярних військ РФ на територію Донбасу - це і є повномасштабне вторгнення. І санкції щодо Росії за такі дії мають бути застосовані негайно.

Про це ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Усі ці засідання і глибокі занепокоєння ми вже бачили в 2014 році. Сьогодні час для прийняття жорстких рішень. Політика умиротворення агресора лише розпалює його апетит", - зазначив Степанов.

Він наголосив, що Захід має чітко усвідомлювати, що доморощений історик, який так нагло і впевнено переписує історію нашої країни, завтра перепише її для всієї Європи.

"Польща, в яку сьогодні тікають західні посольства, Фінляндія, країни Балтії мають бути готовими до того, що вони наступні", - пише Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія запровадить санкції проти депутатів Держдуми та членів Ради федерації, які голосували за "визнання" "ЛДНР"

На його думку, Україна сьогодні має зробити наступні кроки:

"Перше. Офіційно чітко сформулювати список санкцій, які вимагаємо від заходу ввести проти Росії. Не ті сміхотворні, які США запровадили проти "ЛДНР", а реальні, на кшталт іранських. Росія має їх відчути і від них має бути боляче. В першу чергу, персонально Путіну і його найближчому оточенню. Російські олігархи його підтримують, значить мають і розділяти з ним відповідальність за його божевільні вчинки. Всі ті ротенберги, тимченки, шамалови, дерипаски і абрамовичі мають відчути на собі, що значить бути на стороні зла. Люблять кататися, хай люблять і саночки возити. Заморозити всі закордонні рахунки, заборонити доступ до валюти, яку вони зберігають в іноземних банках.

Ввести заборону на торгівлю нафтою, нафтопродуктами, газом і металами, остаточне закриття газопроводу "ПП-2". Росія має бути повністю ізольована від цивілізованого світу, бо вона несе пряму загрозу для його існування.

На жаль, сьогодні Росія лише виграє від своєї агресії, вперше з 2014-го року ціна барелю нафти сягла 99 дол. В той час, економіка України тріщить по швам.

Також читайте: ЄС обмежить доступ РФ на ринок капіталу та запровадить санкції проти трьох банків, що фінансують ЗС РФ, - Єврокомісія

Друге. Ми маємо і далі наполягати на виконанні Будапешстького меморандуму.

І вимагати більше зброї. Не для нападу, а для захисту. Нас мають якнайшвидше забезпечити новітніми системами ППО та протиракетними комплексами.

Тепер весь світ бачить правду, в якій ми живемо 8 років, і головне, щоб сьогодні він не закрив на неї очі", - резюмував Степанов.