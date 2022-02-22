Усі ці засідання і глибокі занепокоєння ми вже бачили в 2014 році. Сьогодні час для прийняття жорстких рішень, - Степанов про санкції Заходу проти РФ
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Введення регулярних військ РФ на територію Донбасу - це і є повномасштабне вторгнення. І санкції щодо Росії за такі дії мають бути застосовані негайно.
Про це ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Усі ці засідання і глибокі занепокоєння ми вже бачили в 2014 році. Сьогодні час для прийняття жорстких рішень. Політика умиротворення агресора лише розпалює його апетит", - зазначив Степанов.
Він наголосив, що Захід має чітко усвідомлювати, що доморощений історик, який так нагло і впевнено переписує історію нашої країни, завтра перепише її для всієї Європи.
"Польща, в яку сьогодні тікають західні посольства, Фінляндія, країни Балтії мають бути готовими до того, що вони наступні", - пише Степанов.
На його думку, Україна сьогодні має зробити наступні кроки:
"Перше. Офіційно чітко сформулювати список санкцій, які вимагаємо від заходу ввести проти Росії. Не ті сміхотворні, які США запровадили проти "ЛДНР", а реальні, на кшталт іранських. Росія має їх відчути і від них має бути боляче. В першу чергу, персонально Путіну і його найближчому оточенню. Російські олігархи його підтримують, значить мають і розділяти з ним відповідальність за його божевільні вчинки. Всі ті ротенберги, тимченки, шамалови, дерипаски і абрамовичі мають відчути на собі, що значить бути на стороні зла. Люблять кататися, хай люблять і саночки возити. Заморозити всі закордонні рахунки, заборонити доступ до валюти, яку вони зберігають в іноземних банках.
Ввести заборону на торгівлю нафтою, нафтопродуктами, газом і металами, остаточне закриття газопроводу "ПП-2". Росія має бути повністю ізольована від цивілізованого світу, бо вона несе пряму загрозу для його існування.
На жаль, сьогодні Росія лише виграє від своєї агресії, вперше з 2014-го року ціна барелю нафти сягла 99 дол. В той час, економіка України тріщить по швам.
Друге. Ми маємо і далі наполягати на виконанні Будапешстького меморандуму.
І вимагати більше зброї. Не для нападу, а для захисту. Нас мають якнайшвидше забезпечити новітніми системами ППО та протиракетними комплексами.
Тепер весь світ бачить правду, в якій ми живемо 8 років, і головне, щоб сьогодні він не закрив на неї очі", - резюмував Степанов.
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Переговоры Путина и Алиева продолжались около 4 часов
По итогам президенты подписали Декларацию о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном
главная сопля млеет и у нее все хорошо, границы не закрыты, рузке бизнес работает, пенсии лугандоны выплачивают
Ганьба та сором !!! Чего вы ждете? Армия, народ и Мир смотрит на нашу реакцию!!!
АБО США ПОВЕРТАЮТЬ УКРАЇНІ ВСЮ ВИВЕЗЕНУ З УКРАЇНУ СТРАТЕГИЧНУ
ЯДЕРНУ ЗБРОЮ, АБО ХАЙ ВОЮЮТЬ ЗА НАС. НЕРЕАЛЬНО ?
- ТОДІ ЖОРСТКІ САНКЦІЇ ДО КРЕМЛЯ І РОСІЇ В ЦІЛОМУ
Стекляними бусами ? Германия Приостановила поток 2.Какие нафиг санкции.Только Британия.Канада.Япония. дали сколько-то вменяемый ответ.