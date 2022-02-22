Внаслідок обстрілів з боку військ РФ знеструмлено 15 населених пунктів на лінії розмежування, - Донецька ОДА

П’ятнадцять населених пунктів на лінії розмежування і частково - смт Верхньоторецьке знеструмлені внаслідок обстрілів російських окупаційних військ.

Про це голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко сказав на брифінгу у Краматорську, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

За його словами, заявки на проведення робіт подали щодо всіх об’єктів до штабу ООС, СЦКК, СІМІКІ.

"Наразі дозволи від військових на проведення ремонтних робіт не отримано. Ми розуміємо безпекову складову. Отримання дозволів може відбуватися при гарантуванні безпеки ремонтним бригадам. Після їх отримання роботу розпочнуть", - сказав очільник області.

Також вчора, 21 лютого, були пошкоджені газопроводи у с. Новолуганське. Без газопостачання залишилося 200 абонентів. Ремонтні роботи планується провести сьогодні. Без газопостачання наразі і с. Новогнатівка Волноваського району (27 абонентів). Для проведення відновлювальних робіт потрібно узгодження з ЗСУ та розмінування.

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