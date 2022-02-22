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Зеленський обговорив з прем'єром Угорщини Орбаном безпекову ситуацію в регіоні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обговорили безпекову ситуацію навколо нашої країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із по силанням на твиттер президента.
"Телефонні розмови з партнерами тривають. Ознайомив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з безпековою ситуацією в регіоні. Домовились докладати спільних зусиль для мирного врегулювання", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+18 Перехватчик
показати весь коментар22.02.2022 17:24
+12 Ksenia VB
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+9 Гыг с Вами
показати весь коментар22.02.2022 17:26
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воно ж звинувачували Захiд в брехнi та провокацiях...