Зеленський обговорив з прем'єром Угорщини Орбаном безпекову ситуацію в регіоні

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обговорили безпекову ситуацію навколо нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із по силанням на твиттер президента.

"Телефонні розмови з партнерами тривають. Ознайомив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з безпековою ситуацією в регіоні. Домовились докладати спільних зусиль для мирного врегулювання", - написав Зеленський.

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