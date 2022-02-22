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Зеленський обговорив з прем'єром Угорщини Орбаном безпекову ситуацію в регіоні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський обговорив з прем'єром Угорщини Орбаном безпекову ситуацію в регіоні

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обговорили безпекову ситуацію навколо нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із по силанням на твиттер президента.

"Телефонні розмови з партнерами тривають. Ознайомив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з безпековою ситуацією в регіоні. Домовились докладати спільних зусиль для мирного врегулювання", - написав Зеленський.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+18
И после этого Орбан выдвинул войска к нашим границам?
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22.02.2022 17:24
+12
Орбана ? Та він вже ручки потирає в надії відтяпати Закарпаття.
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22.02.2022 17:24
+9
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22.02.2022 17:26
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Орбана ? Та він вже ручки потирає в надії відтяпати Закарпаття.
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22.02.2022 17:24 Відповісти
Для початку тільки вона має вийти з НАТО
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22.02.2022 20:11 Відповісти
И после этого Орбан выдвинул войска к нашим границам?
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22.02.2022 17:24 Відповісти
Запись этого разговора уже у Пудинга на столе😁
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22.02.2022 17:24 Відповісти
конченый клоун
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22.02.2022 17:25 Відповісти
вот это самый главный,с кем надо обговорить
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22.02.2022 17:25 Відповісти
Мадяри завжди були продажні, з ким там розмовляти
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22.02.2022 17:25 Відповісти
*****, он бы еще лаврову пожаловался бы... Дбл...
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22.02.2022 17:25 Відповісти
Вова-ти ще з Кім Чєн Ином обговорив би...
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22.02.2022 17:26 Відповісти
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22.02.2022 17:26 Відповісти
4 роки потОму, перед черговими виборами: "я теперь совсем другой человек"
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22.02.2022 17:35 Відповісти
Ну тепер я спокійна,так
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22.02.2022 17:28 Відповісти
Неужели он его нах послал
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22.02.2022 17:29 Відповісти
... ще залишилось обговорити з президентом Конго, Анголи та Зімбабве і можна відпочивати.
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22.02.2022 17:29 Відповісти
і Габону
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22.02.2022 18:53 Відповісти
Яке воно КОНЧЕНЕ!!!
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22.02.2022 17:31 Відповісти
Як вже задолбало: "озабочені" та "обговорив", ці два прикметник та дієслово - негативні. Як з кружкою пива, а люди та держава гіне.
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22.02.2022 17:42 Відповісти
Из мацковских монастырей в Закарпатье выловите всех монахов - фсбэшников !!! Там они осели крепко
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22.02.2022 17:47 Відповісти
Орбан - это тот ещё партнёр .... он опытен в масковских шпили-вили
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22.02.2022 18:16 Відповісти
Мадяри готові по команді ***** ударити Україні у спину і відтяпати Закарпаття під приводом захисту угорськомовного населення. Мадяри то споконвіків підла продажна і боягузна сволота. Які перемовини ця шмаркля веде, коли мадяри підтягують армію до Закарпаття?
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22.02.2022 19:12 Відповісти
мало деблу ***** так воно ще орбанову сраку лиже...СВОЛОТА!!!
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22.02.2022 19:16 Відповісти
Из всех мировых лидеров ЗЕ выбрал встретиться с ********** агентом. Ахереть.
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22.02.2022 19:31 Відповісти
ЯКІ питання? слуга ригАналів відвертий у своїх діях...((((
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22.02.2022 19:46 Відповісти
Дебіл мріє посадити ОДНОГО ригАнала-парашу...А ЧОМУ не бажає посадити решту-мєдвєдчукова-бойка-рабіновичева-шуфрічава....?????
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22.02.2022 19:45 Відповісти
а до речi, витягнути цю абхазську мавпу на люди. нехай подивиться людям в очi.

воно ж звинувачували Захiд в брехнi та провокацiях...
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22.02.2022 20:39 Відповісти
 
 