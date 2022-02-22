Дипломатичні відносини з Росією слід було розірвати ще в 2014 році, - Кулеба

Рішення щодо розірвання дипломатичних відносин України з РФ треба було ухвалювати ще в 2014 році.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі я підписав подання на президента України з пропозицією розірвати дипломатичні відносини з Російської Федерацією. Я вважаю, що це треба було зробити ще у 2014 році, на жаль, тоді таке рішення не було ухвалено. Але зараз ми проаналізували всі можливі сценарії, наслідки прийняття такого рішення і дійшли висновку, що таке рішення є своєчасним, продуманим і відповідає інтересам України, - заявив він.

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