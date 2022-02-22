Дипломатичні відносини з Росією слід було розірвати ще в 2014 році, - Кулеба
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Рішення щодо розірвання дипломатичних відносин України з РФ треба було ухвалювати ще в 2014 році.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі я підписав подання на президента України з пропозицією розірвати дипломатичні відносини з Російської Федерацією. Я вважаю, що це треба було зробити ще у 2014 році, на жаль, тоді таке рішення не було ухвалено. Але зараз ми проаналізували всі можливі сценарії, наслідки прийняття такого рішення і дійшли висновку, що таке рішення є своєчасним, продуманим і відповідає інтересам України, - заявив він.
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Будь ласка, зачекайте...
або як би зеленський отримував грощі від мінистерства оборони расеї на зйомки серіала "слуг урода" в 2015..2019 гг
однак, такого не сталось чомусь
Розірвати дипломатичні відносини, може тільки Президент України.
І до речі, розірвати дипломатичні стосунки - це дуже не однозначне рішення. Дуже не однозначне, мягко кажучі. І в 2014 році, таке рішення завдало б нам точно більше шкоди ніж користі.
Сьогодні - інша ситуація, інша Україна, інший світ, та інші геополітичні обставини і рішення про розірвання дип відносин доречне.
Але своїх Бен Гуріона чи Голди не завадило б.
ЮВТ не пропонувати.
16.03.2014 був класичний привід , що розірвати стосунки .
Зараз теж , але в рази меньш значущий .
Під час військових дій держава повинна процювати вне залежності від того хто які пости займає .
Просто є люди які вміють брати на себе відповідальність (повністю) , а є такі , які себе тільки для парадів рахують .
Держава (Украерорух, кабмін, верховний г) "тихенько пішла в ліс".
Разрывайте сейчас !, шо не сцикотно ???!!!
І т.д. і т.п.