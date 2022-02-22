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Дипломатичні відносини з Росією слід було розірвати ще в 2014 році, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дипломатичні відносини з Росією слід було розірвати ще в 2014 році, - Кулеба

Рішення щодо розірвання дипломатичних відносин України з РФ треба було ухвалювати ще в 2014 році.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі я підписав подання на президента України з пропозицією розірвати дипломатичні відносини з Російської Федерацією. Я вважаю, що це треба було зробити ще у 2014 році, на жаль, тоді таке рішення не було ухвалено. Але зараз ми проаналізували всі можливі сценарії, наслідки прийняття такого рішення і дійшли висновку, що таке рішення є своєчасним, продуманим і відповідає інтересам України, - заявив він.

Читайте також: Україна розглядає можливість розірвання дипломатичних відносин з Росією, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+33
а що заважало в 2019, 2020, 2021 ?
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22.02.2022 17:25
+24
Та ти шо!? Подивимось, чи розірвеш їх зараз ти
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22.02.2022 17:25
+20
за останні 3 роки обсяг торгівлі з РФ збільшився на 35%
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22.02.2022 17:26
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а що заважало в 2019, 2020, 2021 ?
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22.02.2022 17:25 Відповісти
Свати? Хоча про що це я, за свати платять в офшори
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22.02.2022 18:27 Відповісти
а як би тоді зеЛох шлявся в расею на коцерти та корпоративи..?))
або як би зеленський отримував грощі від мінистерства оборони расеї на зйомки серіала "слуг урода" в 2015..2019 гг
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22.02.2022 19:35 Відповісти
14-18 тебе не обходять???
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22.02.2022 20:12 Відповісти
Я маю на увазі вже владу Зеленського, Кулеба в його команді, і тим більше не вчора він став міністром
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22.02.2022 20:43 Відповісти
А що робилося в 14-18 роках для цього???
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22.02.2022 21:06 Відповісти
Це правда. Ще нарікати на Захід, що не втручався, коли самі не розірвали дипвідносини -- навіть візи не запровадили з російськими агресорами.
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23.02.2022 04:35 Відповісти
Та ти шо!? Подивимось, чи розірвеш їх зараз ти
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22.02.2022 17:25 Відповісти
за останні 3 роки обсяг торгівлі з РФ збільшився на 35%
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22.02.2022 17:26 Відповісти
хоча б з приходом кулеби розірвали б...
однак, такого не сталось чомусь
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22.02.2022 17:26 Відповісти
КУЛЕБА - БЕСПОЛЕЗНЫЙ ШТРИХ В ДИПЛОМАТИИ - он уже 2.5 года при должности и до сих пор все валит на попередников...кто тебе, кулеба мешал разорвать отношения за это время и тем более за прошедшие сутки?
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22.02.2022 17:26 Відповісти
У міністра закордонних справ, не має таких повноважень.
Розірвати дипломатичні відносини, може тільки Президент України.
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22.02.2022 17:35 Відповісти
тобто, Президентом зараз Порошенко?
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22.02.2022 17:37 Відповісти
При чому тут Порошенко? Я пишу про те, що розірвати дипломатичні відносини, може лише Президент України. Міністр закордонних справ, може, а точніше навіть повинен мати власну думку, якщо ми демократична країна, але рішення приймає тільки одна людина - Президент України.
І до речі, розірвати дипломатичні стосунки - це дуже не однозначне рішення. Дуже не однозначне, мягко кажучі. І в 2014 році, таке рішення завдало б нам точно більше шкоди ніж користі.
Сьогодні - інша ситуація, інша Україна, інший світ, та інші геополітичні обставини і рішення про розірвання дип відносин доречне.
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22.02.2022 17:43 Відповісти
Ты зря гонишь на Кулебу, на мой взгляд это лучший министр иностранных дел за всю историю Украины и это не только мое мнение, но например и Пиантковский его хвалит. А разрыв дип. отношений это к Раде.
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22.02.2022 17:38 Відповісти
От йома йо єврей посилаючись на росіянина вирішує хто в Україні найкращий міністр закордонних справ (( повертайтеся , дорогенький , з еміграції , мати Україна вас зачекалася (((
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22.02.2022 19:05 Відповісти
Все вже. Є своя Батьківщина. І вони за неї постійно воюють.
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22.02.2022 19:30 Відповісти
Ну як вона у них своя є , то чого вони тоді нам розповідають який у нас міністр кращий ? Дебіли таких слухають соплі розвісивши , а потім різних єврейських зеленьок обирають ((
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22.02.2022 19:35 Відповісти
Кого обирають - це питання до виборця.
Але своїх Бен Гуріона чи Голди не завадило б.
ЮВТ не пропонувати.
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22.02.2022 21:04 Відповісти
Во первых пиантковский еврей, во вторых скажи это например Э. Блинкену ( он тоже еврей) типа иди на... со своей Америкой мы тут сами...
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22.02.2022 21:21 Відповісти
Ой, Хоспаді ..! Усі такі євреї, як я балерина !
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22.02.2022 22:43 Відповісти
А ещё Климкин был годным министром.
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22.02.2022 20:07 Відповісти
Розривайте зараз.Досить дурня валяти.Пора закінчувати з цапами раз і назавжди.
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22.02.2022 17:26 Відповісти
Серйозно ? То чому не розірвали їх вже 22.02.2022 ??? Якщо в 2014 розуму не вистачило ? То що зараз заважає коли ти міністр ???
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22.02.2022 17:27 Відповісти
А тому , що зараз це буде виглядати так , що загарбнення українського Криму у свій склад (зі зміною конституції **********) це не привід був , а ось фейкове визнання фейкових утворень - це привід .

16.03.2014 був класичний привід , що розірвати стосунки .
Зараз теж , але в рази меньш значущий .
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22.02.2022 17:40 Відповісти
16.03.2014 не було Президента України. Якби ти не був іді отом, то знав би про це. Але ж то якби не був іді отом.
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22.02.2022 19:47 Відповісти
Дитинко , коли частину терріторії країни окуповують , то не требо ніякого презідента , що робити певні кроки . Ось в ВБ теж нема президентів . Й в Канаді - згалом нема . Й в Японії . Ти вважаєшь , що в Японії імператор , чи в Британії королева дипломатією займається .
Під час військових дій держава повинна процювати вне залежності від того хто які пости займає .
Просто є люди які вміють брати на себе відповідальність (повністю) , а є такі , які себе тільки для парадів рахують .
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22.02.2022 19:59 Відповісти
Небольшой совет: не беритесь за то, что не сможете выполнить. Будете выглядеть идиотами. Впрочем, так оно и есть.
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22.02.2022 17:28 Відповісти
Вот именно еще нужно было сделать ето при окупации крыма. Украина же показала кацапамчто очень легко расстается со своей территорией даже не разрывая отношения
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22.02.2022 17:29 Відповісти
Літак Стамбул-Москва над країною - https://www.flightradar24.com/THY7GV/2ae763d1

Держава (Украерорух, кабмін, верховний г) "тихенько пішла в ліс".
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22.02.2022 17:31 Відповісти
Turkish Airlines
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22.02.2022 17:50 Відповісти
Разорвать то в 14 году можно было, но мы бы нанесли удар по себе сильнее, чем по *********. Сейчас -это не так. Тем более, если учесть нынешнюю мировую поддержку и мировую осведомленность в происходящем у нас
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22.02.2022 17:34 Відповісти
Нічого б не "нанесли". Тоді б США нам так само б допомогли. А що наша армія тепер стала сильніша, то й російська також. А волі у влади не побільшало.
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23.02.2022 04:46 Відповісти
У нас половина населения на заработках в россии находилась и большая часть экономики на нее завязана была И не надо фантазировать насчет помощи Обамы,
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23.02.2022 10:49 Відповісти
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22.02.2022 17:35 Відповісти
Новгород и Вашингтон не имеют никакого отношения ни к Свнсбакии, ни к Украине. Если бы ты не было иди отом, то знало бы это
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22.02.2022 19:51 Відповісти
Нужно не нужно было что мешало в 2019, 2020, 2021 это сделать ?
Разрывайте сейчас !, шо не сцикотно ???!!!
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22.02.2022 17:35 Відповісти
Дійсно, давно було пора. Необхідно закликати повернутись українців із рфії додому і ввести візовий режим. А ьо і повністю перекрити кордон
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22.02.2022 17:36 Відповісти
А кто ж это у нас уголь и электрику в РФ закупал еще пару месяцев назад?
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22.02.2022 17:36 Відповісти
Невже ..АХметка!?От барига
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22.02.2022 17:37 Відповісти
Так.."мертвячукі" ....не давали.
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22.02.2022 17:36 Відповісти
К Зе появился хороший шанс реабилитироваться и потом использовать это в противостоянии с Порохом. Но сомневаюсь, что сцикливая Зелупа решиться на это.
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22.02.2022 17:36 Відповісти
Він як комуніст, думає одне, говорить друге, а робить третє.
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23.02.2022 04:54 Відповісти
Путин по кусочку отрывает от Украины ее территорию, убивает ее жителей, уничтожает инфраструктуру, одним словом уничтожает Украину. Почему до сих пор не разорваны дипломатические отношения, не введен визовый режим, не прекращена всякая торговля, транзит российских грузов через территорию Украины, почему не национализированные российский бизнес, недвижимость, банки, вклады и прочие активы. Зачем такая власть, которая ничего этого не делает для защиты Украины.
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22.02.2022 17:38 Відповісти
потому что, шекели не пахнут. за последние три года торговля со страной-агрессором только увеличилась, и в основном этому способствовала ЗЕ-мафия. где же тогда они харчеваться будут?
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22.02.2022 17:46 Відповісти
В заяві є здоровий глузд, хоча й заднім числом... Питання в іншому: А чи є яйця в того, хто має прийняти зараз рішення?
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22.02.2022 17:38 Відповісти
Там і стержня немає -- розбив об піаніно.
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23.02.2022 04:56 Відповісти
Это Кулеба так завуалированно намекнул, что "Я бы хоть сейчас разорвал, но Зеленский не даёт"? Ведь дураку же понятно, что любая отсылка к Порошенко, моментально вызовет вопрос: А что мешало это сделать начиная с 2019 г.?
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22.02.2022 17:38 Відповісти
В глаза заглядывал - некогда было разрывать
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22.02.2022 18:31 Відповісти
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22.02.2022 17:39 Відповісти
Питань не має бути. Вони зараз грають патріотів. Але Україна- це не 95 квартал! Нехай уся зелена пліснява іде за російським кораблем!
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17.03.2022 12:53 Відповісти
У ЗЄлєшобли є шанс виправити цю прикру помилку.
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22.02.2022 17:41 Відповісти
Лучше поздно , чем никогда
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22.02.2022 17:43 Відповісти
Кровавый пастор Ау ...!!! (март 2014)
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22.02.2022 17:46 Відповісти
еще один гений из команды зеленых дебилов, очередной любитель простых решений
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22.02.2022 17:47 Відповісти
щас зе скажет "так в расее же наши сваты!"
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22.02.2022 17:51 Відповісти
1. Розрив дипвідносин з рф; 2. Введення санкцій проти "члєнів совєта *********" та держдуми, які голосували за визнання лнр-днр (виявлення та блокування можливих активів в Україні); 3. Введення санкцій проти члєнів радбезу рф. А то ми від інших країн щось вимагаємо, а самі нічого в цьому плані не робили з 2014 року.
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22.02.2022 17:56 Відповісти
О дашло наконец-то ,ну так что ? Когда ? Или бубочка опять захочет посмотреть в глаза Путину ?
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22.02.2022 18:10 Відповісти
Взагалі-то сильним кроком було б ініціювати створення міжнародного трибуналу по розслідуванню воєнних злочинів РФ. Думаю, поляки, прибалти, Велика Британія нас підтримали би. Створити його десь в Лондоні. І по аналогії з МН-17 почати розгляд доказової бази. І туди обстріли Щастя, Станиці Луганської і все інше...
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22.02.2022 18:20 Відповісти
ядерное топливо для аэс где берешь?... за 8м лет не перешли на другое топливо..
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22.02.2022 18:35 Відповісти
К 2023 году Украина должна отказаться от российского ядерного топлива и перейти на американское. В течении 2021-2025 годов Westinghouse Electric собиралась обеспечить ядерным топливом семь из 15 украинских атомных энергоблоков. Энергоатом также имеет контракт о поставках ядерного топливо с компанией ТВЭЛ (Россия). Срок его действия истекает 2025 году. Посмотрим, что из этого выйдет...
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22.02.2022 19:23 Відповісти
все это хорошо, если бы не было войны... срок 30лет незалежности и 8лет войны для перехода на другое ядерное топливо не достаточно?.. во время второй мировой за месяц заводы строили и по 30подлодок в месяц делали.. идет война а у нас у захватчика ядерное топливо покупают и сроки отказа на десять лет рисуют... це і є зрада..
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22.02.2022 20:13 Відповісти
При Ющенку почали переходити з твелів на збірки від Westinghouse, але прийшов янукОвощ... Ми маємо наслідки колоніального минулого- уся країна наповнена усілякими російськими "кротами", "консервами", агентами впливу, та й продажними холуями. І усе оце падло нам потрібно здолати.
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17.03.2022 12:44 Відповісти
Дивно буде ... Буде війна і ... поставки газу по трубі, твелів для АЕС, титану сюди, руди туди ...
І т.д. і т.п.
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22.02.2022 19:33 Відповісти
точно.
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23.02.2022 00:15 Відповісти
Можливо... Але між словом і ділом, велика прірва... Нинішній "найпатріотичніший" президент у 14-му давав концерти у Москві та окупованній орками Горлівці. Аде була Кулєба...
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17.03.2022 12:22 Відповісти
 
 