Німеччина планує направити більше військ на східний фланг НАТО, - міністр оборони Ламбрехт

Німеччина може направити додаткові війська до Литви та інших країн на східному фланзі НАТО після того, як Росія "визнала "ЛДНР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

"Зрозуміло, що нам потрібно застосовувати суворіші заходи стримування (Росії. - Ред.). ... Ми готові відправити більше військ: наземних та повітряних. Ми готові відправити більше військ також до Литви та показати, що ми - разом із союзниками і є надійним партнером у кризовій ситуації", - сказала вона.

Ламбрехт зазначила, що потрібно переконатися, що східний фланг добре захищено.

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