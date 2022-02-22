Одного воїна поранено, один травмований внаслідок обстрілів з боку військ РФ. Станом на 17.00 окупанти 47 разів відкривали вогонь, - ООС

Станом на 17 годину 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 47 порушень, 30 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

За даними штабу, російсько-окупаційні війська обстріляли:

Чотири рази Щастя – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Позиції українських захисників поблизу Маріуполя - із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Гнутове - із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Три рази Широкине – із мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Двічі Красногорівку - із протитанкових гармат МТ-12.

Лобачеве - із артилерії калібру 122 мм.

Мар'їнку - із артилерії калібру 122 мм.

П’ять разів Водяне - із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Богданівку – із мінометів калібру 120 мм.

Двічі Трьохізбенку – із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

П’ять разів Новотроїцьке – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Старогнатівку - із мінометів калібру 120 мм.

Верхньоторецьке - із мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.

Двічі Гранітне - із артилерії калібру 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.

Південне - із мінометів калібру 82 мм.

Двічі Зайцеве - із мінометів калібру 120 мм.

Новолуганське - із мінометів калібру 120 мм.

Нью-Йорк - із мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.

Новоселівку - із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Лопаскине - із артилерії калібру 122 мм.

Двічі Кримське – із станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.

Сизе – із станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Причепилівку – із мінометів калібру 82 мм.

Двічі Станицю Луганську – із станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.

Новозванівку - із мінометів калібру 120 мм.

Троїцьке - із мінометів калібру 120 мм.

Опитне - із мінометів калібру 82 мм.

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"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування. Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - резюмували в штабі.