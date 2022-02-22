УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10431 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 799 29
війна (56233) обстріл (20980) Донбас (21733) найманці РФ (1968) операція Об'єднаних сил (4158)

Одного воїна поранено, один травмований внаслідок обстрілів з боку військ РФ. Станом на 17.00 окупанти 47 разів відкривали вогонь, - ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Одного воїна поранено, один травмований внаслідок обстрілів з боку військ РФ. Станом на 17.00 окупанти 47 разів відкривали вогонь, - ООС

Станом на 17 годину 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 47 порушень, 30 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

За даними штабу, російсько-окупаційні війська обстріляли:

Чотири рази Щастя – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Позиції українських захисників поблизу Маріуполя - із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Гнутове - із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Три рази Широкине – із мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Двічі Красногорівку - із протитанкових гармат МТ-12.

Лобачеве - із артилерії калібру 122 мм.

Мар'їнку - із артилерії калібру 122 мм.

П’ять разів Водяне - із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Богданівку – із мінометів калібру 120 мм.

Двічі Трьохізбенку – із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

П’ять разів Новотроїцьке – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Старогнатівку - із мінометів калібру 120 мм.

Верхньоторецьке - із мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.

Двічі Гранітне - із артилерії калібру 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.

Південне - із мінометів калібру 82 мм.

Двічі Зайцеве - із мінометів калібру 120 мм.

Новолуганське - із мінометів калібру 120 мм.

Нью-Йорк - із мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.

Новоселівку - із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Лопаскине - із артилерії калібру 122 мм.

Двічі Кримське – із станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.

Сизе – із станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Причепилівку – із мінометів калібру 82 мм.

Двічі Станицю Луганську – із станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.

Новозванівку - із мінометів калібру 120 мм.

Троїцьке - із мінометів калібру 120 мм.

Опитне - із мінометів калібру 82 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє українських воїнів загинули, 18 поранено та травмовано. За добу війська РФ 84 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - штаб ООС

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування. Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - резюмували в штабі. 

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Українському воїну-скорішого одужання...
показати весь коментар
22.02.2022 17:39
+7
Сайт фонду "Повертайся живим" аж пригальмовує)
Активно перереховуємо гроші на обладнання для тих, хто стримує Мордор:

https://savelife.in.ua/donate/

показати весь коментар
22.02.2022 17:42
+7
Швидкого одужання нашому захисникові. Бережи вас Господь, рідненькі.
показати весь коментар
22.02.2022 17:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що означає «адекватно реагують»?
показати весь коментар
22.02.2022 17:39 Відповісти
боюсь даже предположить...может даже и....(ну кроме дуль естественно)
показати весь коментар
22.02.2022 18:09 Відповісти
В районе Счастья наши дали ответку, инфа телефонная, но от адекватного человека. Надеюсь , что терпение ВСУ не беспредельно.
показати весь коментар
22.02.2022 18:13 Відповісти
кажуть, що їм не забороняють стріляти. Але обстріли з боку террористів йдуть з жилових кварталів! Дуже не відповіси!
показати весь коментар
22.02.2022 18:15 Відповісти
Подло , исподтишка это да , это русняво-обдроченцы могут.
показати весь коментар
22.02.2022 18:20 Відповісти
Українському воїну-скорішого одужання...
показати весь коментар
22.02.2022 17:39 Відповісти
Смерть цапам!
показати весь коментар
22.02.2022 17:39 Відповісти
Сайт фонду "Повертайся живим" аж пригальмовує)
Активно перереховуємо гроші на обладнання для тих, хто стримує Мордор:

https://savelife.in.ua/donate/

показати весь коментар
22.02.2022 17:42 Відповісти
Sayt ne otkryvaetsya v Ukraine !
показати весь коментар
22.02.2022 18:13 Відповісти
реально гальмує бо багато заходять, з часом відкривається
показати весь коментар
22.02.2022 18:15 Відповісти
А ордынцам все еще можно ездить в Украину, просто по загранпаспорту - филькиной грамоте выданной в ближайшем отделении ФСБ

Ганьба та сором !!! Чего вы ждете? Армия, народ и Мир смотрит на нашу реакцию!!!
показати весь коментар
22.02.2022 17:48 Відповісти
+100!
показати весь коментар
22.02.2022 18:13 Відповісти
NET!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
22.02.2022 18:14 Відповісти
Швидкого одужання нашому захисникові. Бережи вас Господь, рідненькі.
показати весь коментар
22.02.2022 17:58 Відповісти
травмувався - означає: травмував себе
ідіть у дупу з такими формулюваннями
показати весь коментар
22.02.2022 18:09 Відповісти
Северный поток-2 сдох по причине действий России, - заявил канцлер Германии
показати весь коментар
22.02.2022 18:09 Відповісти
медведев расстроился и обещает Европе газ по 2 000 евро за это...
показати весь коментар
22.02.2022 18:13 Відповісти
Совет Федерации дал согласие на использование российских войск заграницей.
показати весь коментар
22.02.2022 18:10 Відповісти
они это согласие дали еще в 2014 году...(склерозники хреновые))))
показати весь коментар
22.02.2022 18:14 Відповісти
Ну потом формально разрешение было отозвано, как я помню.
показати весь коментар
22.02.2022 18:15 Відповісти
нет... не было
показати весь коментар
22.02.2022 18:22 Відповісти
Вибач, обізнався
показати весь коментар
22.02.2022 18:19 Відповісти
хватит уже писать "применение запрещенного Минскими договоренностями вооружения", всё забудьте!!!
показати весь коментар
22.02.2022 18:11 Відповісти
Поверьте, они еще на эти соглашения много дней будут дрочить!
показати весь коментар
22.02.2022 18:25 Відповісти
Одужуйте Захисники!
показати весь коментар
22.02.2022 18:11 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!
показати весь коментар
22.02.2022 19:15 Відповісти
Почему Украина до сих пор не признала все автономные республики России независимыми???

Пускай Башкирия, Татарстан и тд. Теперь рассматриваются как отдельные государства. Это даст прекрасный толчок внутри этих республик и замечательное брожение к распаду недоимпериии
показати весь коментар
23.02.2022 00:57 Відповісти
 
 