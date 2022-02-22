Одного воїна поранено, один травмований внаслідок обстрілів з боку військ РФ. Станом на 17.00 окупанти 47 разів відкривали вогонь, - ООС
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Станом на 17 годину 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 47 порушень, 30 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
За даними штабу, російсько-окупаційні війська обстріляли:
Чотири рази Щастя – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
Позиції українських захисників поблизу Маріуполя - із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Гнутове - із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Три рази Широкине – із мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
Двічі Красногорівку - із протитанкових гармат МТ-12.
Лобачеве - із артилерії калібру 122 мм.
Мар'їнку - із артилерії калібру 122 мм.
П’ять разів Водяне - із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Богданівку – із мінометів калібру 120 мм.
Двічі Трьохізбенку – із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
П’ять разів Новотроїцьке – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
Старогнатівку - із мінометів калібру 120 мм.
Верхньоторецьке - із мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
Двічі Гранітне - із артилерії калібру 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.
Південне - із мінометів калібру 82 мм.
Двічі Зайцеве - із мінометів калібру 120 мм.
Новолуганське - із мінометів калібру 120 мм.
Нью-Йорк - із мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.
Новоселівку - із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Лопаскине - із артилерії калібру 122 мм.
Двічі Кримське – із станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
Сизе – із станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Причепилівку – із мінометів калібру 82 мм.
Двічі Станицю Луганську – із станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.
Новозванівку - із мінометів калібру 120 мм.
Троїцьке - із мінометів калібру 120 мм.
Опитне - із мінометів калібру 82 мм.
"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування. Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - резюмували в штабі.
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Ганьба та сором !!! Чего вы ждете? Армия, народ и Мир смотрит на нашу реакцию!!!
ідіть у дупу з такими формулюваннями
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!
Пускай Башкирия, Татарстан и тд. Теперь рассматриваются как отдельные государства. Это даст прекрасный толчок внутри этих республик и замечательное брожение к распаду недоимпериии