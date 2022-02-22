"Слуга народу" Трубіцин зупинив своє членство у партії на період розслідування, - Шуляк

Депутат Київради Владислав Трубіцин, якому раніше НАБУ повідомило про підозру, зупинив своє членство у партії "Слуга Народу" на період слідства.

Про це заявила голова партії Олена Шуляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні отримала його заяву, з якої стало відомо, що на період проведення досудового слідства та винесення судового рішення по справі, Трубіцин припиняє членство у партії. Згідно з статутом нашої партії, всі члени мають право в будь-який час припинити своє членство в політсилі, навіть, не зазначаючи підстав. Тому ми "відпустили" Трубіцина", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 лютого головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що "Слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі.

НАБУ повідомило, що депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн. Трубіцина відправили до СІЗО, так само як і його спільників. 15 лютого всі обвинувачувані у цій справі вийшли під заставу.

Партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ.

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