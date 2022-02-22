До Радфеду РФ надійшло звернення Путіна щодо використання армії РФ за кордоном

До Ради Федерації надійшло звернення президента РФ щодо використання збройних сил за межами території Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"До Ради Федерації надійшло звернення президента про використання російської армії за кордоном", - повідомила Голова Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Валентина Матвієнко.

Рада Федерації включила до порядку денного питання про надання Путіну згоди на використання збройних сил за кордоном.

Також дивіться: "Що Росія зробила поганого Україні за 30 років? Ми давали майже безкоштовний газ, не втручались у вибори, не порушували питання Криму", - голова Ради Федерацій РФ Матвієнко. ВIДЕО