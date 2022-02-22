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До Радфеду РФ надійшло звернення Путіна щодо використання армії РФ за кордоном

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

До Радфеду РФ надійшло звернення Путіна щодо використання армії РФ за кордоном

До Ради Федерації надійшло звернення президента РФ щодо використання збройних сил за межами території Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"До Ради Федерації надійшло звернення президента про використання російської армії за кордоном", - повідомила Голова Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Валентина Матвієнко.

Рада Федерації включила до порядку денного питання про надання Путіну згоди на використання збройних сил за кордоном.

Також дивіться: "Що Росія зробила поганого Україні за 30 років? Ми давали майже безкоштовний газ, не втручались у вибори, не порушували питання Криму", - голова Ради Федерацій РФ Матвієнко. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+46
Рашка размазывает дерьмо Европе по лицу. Я не знаю что должно случится чтоб начали реально жёстко действовать.
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22.02.2022 17:53
+44
Цирк. А до сих пор Рашка сидела дома и нигде по миру не воевала?
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22.02.2022 17:51
+24
Alex Petrov@Punisher_Cat

6 ч



Все адекватные рестораны, кафе и бары, в Кракове, Праге, Лондоне или Вене, должны вывесить всем заметные таблички:
«Оккупантов из России - НЕ ОБСЛУЖИВАЕМ!»
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22.02.2022 18:00
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Вечер перестает быть томным...
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22.02.2022 17:51 Відповісти
Цирк. А до сих пор Рашка сидела дома и нигде по миру не воевала?
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22.02.2022 17:51 Відповісти
сирия, ирак, ливия...
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22.02.2022 17:56 Відповісти
Alex Petrov@Punisher_Cat

6 ч



Все адекватные рестораны, кафе и бары, в Кракове, Праге, Лондоне или Вене, должны вывесить всем заметные таблички:
«Оккупантов из России - НЕ ОБСЛУЖИВАЕМ!»
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22.02.2022 18:00 Відповісти
тут би наші хоч один вивісив
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22.02.2022 18:05 Відповісти
Ага! Щаззз! Навпаки, вони ту кацапню шансоном (у кацапську розумінні) зазивають.
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22.02.2022 18:44 Відповісти
Видно это нужно доя вторжения в Украину.Официально.
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22.02.2022 20:31 Відповісти
Війна? і вражою злою кров'ю...
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22.02.2022 17:52 Відповісти
так, схоже це початок гарячої війни в Україні
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22.02.2022 18:05 Відповісти
Рашка размазывает дерьмо Европе по лицу. Я не знаю что должно случится чтоб начали реально жёстко действовать.
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22.02.2022 17:53 Відповісти
что должно случится? кретин должен не на шашлыки звать, а в военкоматы, и деньги не на ********** выделять, а на армию, срочно!!!!
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22.02.2022 18:17 Відповісти
Они ни на что не отреагируют. Всё запланировано масонами. Нужны родючие земли. Поэтому Украину рвут на части.
Устроили знатный концерт с полетами американских дронов по ночам.
А на самом деле в реале НИКТО не вписывается за Укрину. И не потому, что ссутся путина. Просто они одна бражка глобалистов.
И Украина для них - просто родючая земля.
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22.02.2022 18:21 Відповісти
Вы отстали от времени.Сейчас время высоких технологий,и тот в топе,кто ими владеет,а не пастбищами.А насчет аргарной темы- выращивание возможно на любых землях.Я немного в теме,и видела чудеса агротехники абсолютно на непригодном грунте.
А "родючие земли"-это с прошлого века.Неплохая вещь,но не обязательная.
Оставьте эти кацапские фейки.
Они в 14м рассказывали,что Америка хочет Донецк захватить,чтоб сравнять с землей,и воспользоваться "родючими землями"
Рядом сотни тысяч гектаров степи,целины,а они Донецк равнять с землей будут,демонтировать дома,завады,убирать асфальт,чтоб иметь несколько сотен гектраров.И верят!!!!!
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22.02.2022 20:42 Відповісти
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 17:53 Відповісти
Задолбал ты спамить на всех ветках.
Иди в Фейсбук зеленского и там давай советы
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22.02.2022 18:00 Відповісти
Вот как раз именно ольгинский рашотролль всегда вылезет в любой теме с одним и тем же текстом.
Volodymyr Rudobaba b59031ee ты зачем написал что директор ФСБ Бортников ЧМО? Заигрался, рашотроллик?
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22.02.2022 18:19 Відповісти
Придурок , ты уже достал со своей методичкой . Пойди отдохни , перекури , все сверхурочные не заработаешь .
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22.02.2022 18:26 Відповісти
Плювати. Вбивати цапів без жалю.
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22.02.2022 17:53 Відповісти
А це, мабуть, щоб на Україну. Що ця тварюка бункерна робить.
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22.02.2022 17:53 Відповісти
Це в лугандонію вона ж тепер "независимая"
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22.02.2022 17:55 Відповісти
Це хрєнь, бо рарєшеніє на іспользованіє вже було давно...
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22.02.2022 17:53 Відповісти
разрєшеніє
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22.02.2022 18:06 Відповісти
Поки Зелень не вважає за потрібне фінансувати армію, долучаємось до активного збору коштів.
Фонд "Повертайся живим", кидаємо хто скільки може:
https://savelife.in.ua/donate/

Сайт пригальмовує бо всі сьогодні активно допомагають.

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22.02.2022 17:54 Відповісти
+
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22.02.2022 17:55 Відповісти
Не відкривається.
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22.02.2022 17:58 Відповісти
дивно, в мене пригальмовує, але відкривається
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22.02.2022 17:59 Відповісти
украинский фонд называется «Повернись живим».
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22.02.2022 18:19 Відповісти
це він і є, просто я наплутав
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22.02.2022 18:20 Відповісти
ВР та президент, чи думаєте розривати відносини з цапами? Чи може ви на стороні окупанта?
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22.02.2022 17:56 Відповісти
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22.02.2022 17:57 Відповісти
Кстати за лозунгом "За коррупцию!" и снашей стороны будут людей в атаку поднимать. Только кто? Наверное Беня с Арахамией.
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22.02.2022 17:59 Відповісти
На Зелю и здесь надежды нет.
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22.02.2022 18:00 Відповісти
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22.02.2022 17:57 Відповісти
После всех этих событий распрощаемся сразу не только с карликом но и с нашей шмарклей. Он нам во время войны тоже не нужен.
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22.02.2022 17:57 Відповісти
Та петя и в мирное время гавнище. Можешь прощаться.
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22.02.2022 17:59 Відповісти
разом з його одноклітковими. Вони вже кристалізувались раніше.
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22.02.2022 18:05 Відповісти
Це було відомо ще вчора,Хуйло офіційно буде вводити війска в Лугандонію..нам би небо закрити і кацапам нічого не світить
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22.02.2022 17:59 Відповісти
от не додумались Гітлеру небо закрити.
Він би тоді образився і передумав.
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22.02.2022 18:00 Відповісти
до думатись може і могл а закрити не могли..технологій тоді таких не було в ті часи
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22.02.2022 18:02 Відповісти
Чхали ордынцы на такие санкции, ... это гопники, их только мощная оплеуха остановит, или возможность ее получения ... этот упырь до Кракова дойдет с такой импотентной Европой и нашей пятой колонной в ВР ...
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22.02.2022 17:59 Відповісти
Ну и чем оплеуху решил дать? Джавелином?)))
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22.02.2022 18:10 Відповісти
Лично тебе, прикладом по ***...у. Большего не стоишь.
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22.02.2022 18:43 Відповісти
Це означає, що буде війна!
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22.02.2022 17:59 Відповісти
Ось так людина яка народилася на українській землі буденно підписує акт агресії проти українців..
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22.02.2022 18:01 Відповісти
Этот шизоидный выбл@док чувствует скорую смерть и, по ходу, решил всех пережить в бункере, выстраивая свой 4ый рейх накшталт Гитлера. Или его свои остановят, или будет горе всем, а не только Украине.
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22.02.2022 18:01 Відповісти
Це орда .Вона шантажує її не дають бажанного та вона і далі буде іти.Зупинити її можливо тілки там де зможемо і не треба ілюзій .Так було завжди .
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22.02.2022 18:02 Відповісти
Отой "Совєт Фєдєрації" надасть ***** офіційний дозвіл вести агресивну війну?!
Мордор зовсім пішов у рознос.
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22.02.2022 18:03 Відповісти


Марина Молчанова


@molchalyga

·
7 ч



Любой, *****, российский город, посёлок, (молчу про деревни), севернее Москвы, выглядят так, как будто украинская ДРГ ********** его из атомного оружия, ***** вам новые земли??? ДОВЕДИТЕ ДО УМА, *****, СВОЮ СТРАНУ, ДЕГЕНЕРАТЫ!!!!
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22.02.2022 18:03 Відповісти
Былорусь?
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22.02.2022 18:04 Відповісти
Била Русь. Стала орда.
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22.02.2022 18:51 Відповісти
Не обращение, а приказ
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22.02.2022 18:04 Відповісти
натуральные маньяки и военные преступники, необходимо в срочном порядке просить еще больше оружия у наших союзников.
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22.02.2022 18:05 Відповісти
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
20 ч



На Гитлера было совершено 40 покушений. От бомбы полковника Штауфенберга фюрера спасла случайность. Штауфенберга расстреляли. Путин - военный преступник, по вине которого погибли сотни тысяч. Путин ведет Россию к пропасти. Вы знаете русских офицеров, рискнувших наказать мерзавца?
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22.02.2022 18:07 Відповісти
Русский офицеры способны лишь на жрать водку и срочников заставлять строить свои дачки)
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22.02.2022 18:27 Відповісти
«Российское государство ведёт себя, как цыганское племя, которому легче переехать на новую территорию, чем привести в порядок свою».
Василий Ключевский (1841-1911)
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22.02.2022 18:07 Відповісти
Сіндзе,або Або


@oUqXP4RXQRmPtlw

·
6 мин



Путін звернувся до Совфеда про дозвіл використування російської армії за межами Росії. Матвієнко внесла це питання на розгляд. Думаю як проголосують вже всім відомо. Тільки як ви гадаєте, де Путін свою армію використає ?
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22.02.2022 18:08 Відповісти
Вже проголосували та дозволили .
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22.02.2022 18:24 Відповісти
Напоминаю, что наши зайчики за сутки так и ничего не предприняли, а Россия успела ввести войска, признать ОРДЛО и теперь готова наступать.
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22.02.2022 18:08 Відповісти
та шо там матвієнчиха,комсомолка путинских младих лет. Хлопне півстакана залпом і все, я готова підписати. Ще й банкет замовлять. Мединський буде за тамаду.
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22.02.2022 18:08 Відповісти
Сейчас в кацапских новостях"росийский фондовый рынок закрылся ростом"да и рубль укрепился,вот так санкции!!
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22.02.2022 18:09 Відповісти
1.5 триллиона рублей грохнули на поддержку акций и рубля. Постоянно надувать это пробитый шар не получится
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22.02.2022 18:11 Відповісти
Главная ошибка всех кто воевал с кацапстаном и победил его, это прием акта о капитуляции. Кацапстан нужно было утилизировать под корень, как они делают с другими народами. Скальпель сейчас в руках Украины
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22.02.2022 18:09 Відповісти
Напоминаю, что Зеленский некомпетентен и за то что он творит в последние дни он достоин звание госизменника. Понимаю, что на фоне наступления России это играет на руку Путину и вообще нехорошо так говорить, но как бы это не отменяет того факта, что Зеленский сковал наше государство своей трусостью, тупостью и безразличием.
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22.02.2022 18:10 Відповісти
а где зе главнокомандующий бьется в истерике или наступил ступор а может во Львов свалил ау появись
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22.02.2022 18:11 Відповісти
"До Ради Федерації надійшло звернення президента про використання російської армії за кордоном", - повідомила Голова Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Валентина Матвієнко. Джерело: https://censor.net/ua/n3318111


РАСЄЯ ПРИЙМАЙ СВОЇХ СИНОВ НАЗАД

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22.02.2022 18:12 Відповісти
Зелена жаба кvакнyла шо vеликої vійни не бyде, он не vерит, y него же бізнеs v раsеї тvарюка, і vоюvати командy vін не даsть vійsькоvі vізьмyть vsе на sебе
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22.02.2022 18:13 Відповісти
Одноголосно
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22.02.2022 18:14 Відповісти
Александр Яневский (Alex Yanevskyy)


@yanevskyy

·
22 мин



Совет Федерации дал согласие на использование ВС РФ за пределами России.
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22.02.2022 18:14 Відповісти
Вопрос Зеленскому - Зачем Украине дороги в момент прямого вторжения рашки - чтобы оккупанту по ним было проще перемещаться? Ну реально чувак некомпетентный...
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22.02.2022 18:15 Відповісти
Дороги хорошо простреливаются. Ты с джавелином ********* бегать по полю за танком, а так сиди в кущах возле дороги, он сам подъедет.
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22.02.2022 18:18 Відповісти
Дебил.
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22.02.2022 18:45 Відповісти
причем тут Украина? это для этого
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22.02.2022 18:24 Відповісти
Все понятно кацапы скажут что республики хотят вернуть свои исконные земли и мы обязаны помочь. Будут недоноссию донашивать.
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22.02.2022 18:17 Відповісти
Цитата:
"Общая численность формирований вооруженных сил РФ, районы их действий, стоящие перед ними задачи, сроки пребывания за территорией РФ определяются президентом РФ в соответствии с Конституцией РФ", - говорится в проекте постановления, которое в ходе заседания зачитал Клишас.
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22.02.2022 18:18 Відповісти
это дежавю уже было однажды...
напомню:
Совет Федерации на внеочередном 347-м заседании принял Постановление об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины.
«В связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, угрозой жизни граждан Российской Федерации, наших соотечественников, личного состава воинского контингента Вооружённых Сил Российской Федерации, дислоцирующегося в соответствии с международным договором на территории Украины (Автономная Республика Крым), на основании пункта «г» части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации вношу в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации обращение об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране»,
01.02.2014 год
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22.02.2022 18:21 Відповісти
01.03.2014
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22.02.2022 18:26 Відповісти
да-да пардон марта!!! 03 - конечно !!!!
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22.02.2022 18:29 Відповісти
А в это время обосранный верховный говнокомандующий думает как сериалы на рассеи продавать, ему не до ВСУ и долным финансовым обеспечением украинских воинов.
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22.02.2022 18:22 Відповісти
Ну що Берлін тримайся москалі хочуть повторити, а тому їм потрібно загарбати Україну.
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22.02.2022 18:23 Відповісти
Что то в кремле за Берлин ничего не говорят, зато говорят Украины как государства не существует. Поэ тому нихера не смешно
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22.02.2022 18:26 Відповісти
если маньяк пошел на такие шаги, то он не остановиться, думаю, что они пойдут и с территории Крыма, будут рубить сухопутный коридор, наверняка попытаются в это дерьмо измазать и Беларусь.
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22.02.2022 18:24 Відповісти
Недофюрер окончательно сошел с ума
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22.02.2022 18:25 Відповісти
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22.02.2022 18:32 Відповісти
ну мусять якось вони зайти без стуку в динири та линири
далі зась
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22.02.2022 21:07 Відповісти
 
 