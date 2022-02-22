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До Радфеду РФ надійшло звернення Путіна щодо використання армії РФ за кордоном
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До Ради Федерації надійшло звернення президента РФ щодо використання збройних сил за межами території Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"До Ради Федерації надійшло звернення президента про використання російської армії за кордоном", - повідомила Голова Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Валентина Матвієнко.
Рада Федерації включила до порядку денного питання про надання Путіну згоди на використання збройних сил за кордоном.
Топ коментарі
+46 Vadim Dumikh 349ba45c
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+44 Valter Valter
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+24 olele
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Будь ласка, зачекайте...
6 ч
Все адекватные рестораны, кафе и бары, в Кракове, Праге, Лондоне или Вене, должны вывесить всем заметные таблички:
«Оккупантов из России - НЕ ОБСЛУЖИВАЕМ!»
Устроили знатный концерт с полетами американских дронов по ночам.
А на самом деле в реале НИКТО не вписывается за Укрину. И не потому, что ссутся путина. Просто они одна бражка глобалистов.
И Украина для них - просто родючая земля.
А "родючие земли"-это с прошлого века.Неплохая вещь,но не обязательная.
Оставьте эти кацапские фейки.
Они в 14м рассказывали,что Америка хочет Донецк захватить,чтоб сравнять с землей,и воспользоваться "родючими землями"
Рядом сотни тысяч гектаров степи,целины,а они Донецк равнять с землей будут,демонтировать дома,завады,убирать асфальт,чтоб иметь несколько сотен гектраров.И верят!!!!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
Иди в Фейсбук зеленского и там давай советы
Volodymyr Rudobaba b59031ee ты зачем написал что директор ФСБ Бортников ЧМО? Заигрался, рашотроллик?
Фонд "Повертайся живим", кидаємо хто скільки може:
https://savelife.in.ua/donate/
Сайт пригальмовує бо всі сьогодні активно допомагають.
Він би тоді образився і передумав.
Мордор зовсім пішов у рознос.
Марина Молчанова
@molchalyga
·
7 ч
Любой, *****, российский город, посёлок, (молчу про деревни), севернее Москвы, выглядят так, как будто украинская ДРГ ********** его из атомного оружия, ***** вам новые земли??? ДОВЕДИТЕ ДО УМА, *****, СВОЮ СТРАНУ, ДЕГЕНЕРАТЫ!!!!
@VALMICHEL7
·
20 ч
На Гитлера было совершено 40 покушений. От бомбы полковника Штауфенберга фюрера спасла случайность. Штауфенберга расстреляли. Путин - военный преступник, по вине которого погибли сотни тысяч. Путин ведет Россию к пропасти. Вы знаете русских офицеров, рискнувших наказать мерзавца?
Василий Ключевский (1841-1911)
@oUqXP4RXQRmPtlw
·
6 мин
Путін звернувся до Совфеда про дозвіл використування російської армії за межами Росії. Матвієнко внесла це питання на розгляд. Думаю як проголосують вже всім відомо. Тільки як ви гадаєте, де Путін свою армію використає ?
РАСЄЯ ПРИЙМАЙ СВОЇХ СИНОВ НАЗАД
@yanevskyy
·
22 мин
Совет Федерации дал согласие на использование ВС РФ за пределами России.
"Общая численность формирований вооруженных сил РФ, районы их действий, стоящие перед ними задачи, сроки пребывания за территорией РФ определяются президентом РФ в соответствии с Конституцией РФ", - говорится в проекте постановления, которое в ходе заседания зачитал Клишас.
напомню:
Совет Федерации на внеочередном 347-м заседании принял Постановление об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины.
«В связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, угрозой жизни граждан Российской Федерации, наших соотечественников, личного состава воинского контингента Вооружённых Сил Российской Федерации, дислоцирующегося в соответствии с международным договором на территории Украины (Автономная Республика Крым), на основании пункта «г» части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации вношу в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации обращение об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране»,
01.02.2014 год
далі зась