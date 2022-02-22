Рада Федерації дала згоду Путіну на використання армії РФ за кордоном. ДОКУМЕНТ

Рада Федерації Росії дала згоду на використання Збройних сил РФ за межами території РФ у зв'язку з ситуацією навколо Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Голосування з питання відбулося на вечірній частині засідання верхньої палати РФ у зв'язку з надходженням в РФ звернення президента з проханням дати згоду на використання ЗС РФ за межами Росії. Рішення було прийнято одноголосно.

Заступник міністра оборони РФ Микола Панков заявив на засіданні, що це пов'язано з тим, що ситуація в Донбасі загострюється і Росія повинна взяти жителів під свій захист.