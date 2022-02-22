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Рада Федерації дала згоду Путіну на використання армії РФ за кордоном. ДОКУМЕНТ

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Рада Федерації дала згоду Путіну на використання армії РФ за кордоном. ДОКУМЕНТ

Рада Федерації Росії дала згоду на використання Збройних сил РФ за межами території РФ у зв'язку з ситуацією навколо Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Голосування з питання відбулося на вечірній частині засідання верхньої палати РФ у зв'язку з надходженням в РФ звернення президента з проханням дати згоду на використання ЗС РФ за межами Росії. Рішення було прийнято одноголосно.

Заступник міністра оборони РФ Микола Панков заявив на засіданні, що це пов'язано з тим, що ситуація в Донбасі загострюється і Росія повинна взяти жителів під свій захист.

Рада Федерації дала згоду Путіну на використання армії РФ за кордоном 01

Рада Федерації дала згоду Путіну на використання армії РФ за кордоном 02

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+78
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22.02.2022 18:22
+65
Список 1000% врагов Украины.

Список депутатів фракції "Слуга Народу", які НЕ підтримали включення до порядку денного законопроекта про збільшення фінансування ЗСУ (голосували проти, утримались, не голосували або відсутні):

Арахамія Давид Георгійович ,
Арістов Юрій Юрійович ,
Бабак Сергій Віталійович ,
Безгін Віталій Юрійович ,
Безугла Мар'яна Володимирівна ,
Боблях Андрій Ростиславович ,
Богданець Андрій Володимирович ,
Богуцька Єлізавета Петрівна ,
Брагар Євгеній Вадимович ,
Бужанський Максим Аркадійович ,
Вагнєр Вікторія Олександрівна ,
Васильковський Ігор Ігорович ,
Веніславський Федір Володимирович ,
Войцехівський Віталій Олександрович ,
Володіна Дар'я Артемівна ,
Галайчук Вадим Сергійович ,
Галушко Микола Леонідович ,
Герасименко Ігор Леонідович ,
Герус Андрій Михайлович ,
Гетманцев Данило Олександрович ,
Горобець Олександр Сергійович ,
Гришина Юлія Миколаївна ,
Гузенко Максим Васильович ,
Дануца Олександр Анатолійович ,
Діденко Юлія Олександрівна ,
Драбовський Анатолій Григорович ,
Жмеренецький Олексій Сергійович ,
Завітневич Олександр Михайлович ,
Задорожний Андрій Вікторович ,
Задорожній Микола Миколайович ,
Здебський Юрій Вікторович ,
Іванов Володимир Ілліч ,
Іонушас Сергій Костянтинович ,
Калаур Іван Романович ,
Кальченко Сергій Віталійович ,
Каптєлов Роман Володимирович ,
Касай Геннадій Олександрович ,
Касай Костянтин Іванович ,
Кінзбурська Вікторія Олександрівна ,
Кісєль Юрій Григорович ,
Ковальов Артем Володимирович ,
Ковальов Олексій Іванович ,
Козир Сергій В'ячеславович ,
Колебошин Сергій Валерійович ,
Колісник Анна Сергіївна ,
Колюх Валерій Вікторович ,
Копанчук Олена Євгенівна ,
Копиленко Олександр Любимович ,
Костюк Дмитро Сергійович ,
Костюх Анатолій Вячеславович ,
Кравчук Євгенія Михайлівна ,
Крейденко Володимир Вікторович ,
Культенко Артем Валерійович ,
Кунаєв Артем Юрійович ,
Литвиненко Сергій Анатолійович ,
Літвінов Олександр Миколайович ,
Лічман Ганна Василівна ,
Ляшенко Анастасія Олексіївна ,
Марусяк Олег Романович ,
Марчук Ігор Петрович ,
Матусевич Олександр Борисович ,
Мельник Павло Вікторович ,
Мовчан Олексій Васильович ,
Мотовиловець Андрій Вікторович ,
Мошенець Олена Володимирівна ,
Нікітіна Марина Вікторівна ,
Пасічний Олександр Станіславович ,
Перебийніс Максим Вікторович ,
Підласа Роксолана Андріївна ,
Пушкаренко Арсеній Михайлович ,
Радіна Анастасія Олегівна ,
Руденко Ольга Сергіївна ,
Савченко Ольга Станіславівна ,
Саламаха Орест Ігорович ,
Санченко Олександр Володимирович ,
Северин Сергій Сергійович ,
Семінський Олег Валерійович ,
Сова Олександр Георгійович ,
Тарасов Олег Сергійович ,
Тимофійчук Володимир Ярославович , Ткаченко Максим Миколайович ,
Торохтій Богдан Григорович ,
Трухін Олександр Миколайович ,
Устенко Олексій Олегович ,
Фріс Ігор Павлович ,
Холодов Андрій Іванович ,
Чернєв Єгор Володимирович ,
Чернявський Степан Миколайович ,
Швець Сергій Федорович ,
Шипайло Остап Ігорович ,
Шол Маргарита Віталіївна ,
Шуляк Олена Олексіївна ,
Яковлєва Неллі Іллівна ,
Яременко Богдан Васильович
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22.02.2022 18:24
+64
А Рада сегодня заблокировал банальные законы о выделение денег военным и про огнестрел. Потому что царь не позволил.
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22.02.2022 18:19
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Путин хочет воевать?!
Такой вопрос?

- Если уже неделю назад американцы предупреждали, что Путин готовит наступление,
1. как Путин собирается побеждать в войне, если американцы знают заранее, что Пути предпримет следующим шагом?

2. Как Путист хочет воевать, если у него сидят кроты, которые передают все американцам?

3. Как Путий хочет воевать если ранее он 8 лет говорил, что Донецкий кризис не имеет военного решения и надо выполнять Минский мирный договор?
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22.02.2022 21:21 Відповісти
1) американцы только озабоченности шлют, а ракетного щита нет и это уже заранее проигрыш

2) ну сидят себе кроты, ну скажут что Украину путин съест, но Америка же сказала что в Украину свои войска не пошлёт

3) Как Путин хочет воевать? Да так как и сейчас - ты проснулся утром, а в новостяъ вторжение, внезапно исподтишка.
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22.02.2022 23:18 Відповісти
А Верховной Раде хорошо было бы в ответ принять закон, согласно которому ВСУ разрешается захерачить по кремлю.
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22.02.2022 22:44 Відповісти
и на территории сильного соперника США тоже разрешил? И разрешил на территории Европы?
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22.02.2022 23:16 Відповісти
Так вже ж в 2014-му давали перед вторгненням в Крим ы Донбас. Це вже повторно? О, клоуни рашевські.
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22.02.2022 23:27 Відповісти
"23 февраля в Луганске произошел теракт: взрыв прогремел у троллейбусного депо.
- В Луганске произошел очередной террористический акт. В 04:15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв, - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК
https://www.kp.ru/online/news/4640386/

Да только вот незадача: не ходят в Луганске больше троллейбусы.

"В оккупированном Луганске сейчас работает один троллейбусный маршрут
Понедельник , 19 августа 2019, 15:52
На весь город осталось 13 исправных троллейбусов, трамваи не ходят с 2014 года"
https://traffic.od.ua/news/eltransua/1217847

"13:31, 31 декабря 2021 г.
Луганский троллейбус отправляется в последний путь: в оккупированном городе намерены окончательно уничтожить электротранспорт"
https://www.0642.ua/news/3294501/luganskij-trollejbus-otpravlaetsa-v-poslednij-put-v-okkupirovannom-gorode-namereny-okoncatelno-unictozit-elektrotransport

Вывод: они ипанулись там окончательно и пошли вразнос.
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23.02.2022 05:37 Відповісти
"Власти ДНР назвали взрыв у телецентра в Донецке терактом
Власти Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что на территории телецентра в Донецке сработало взрывное устройство.
По словам исполняющего обязанности министра информации ДНР Даниила Безсонова, он допустил, что "могут быть последующие террористические акты, направленные против журналистов".
https://www.kp.ru/online/news/4640379/


Как интересно: как только миротворцы вперлись в ЛДНР, так "теракты" и посыпались, как из рога изобилия.
Может, у Скабеевой в сценарии что поправить?
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23.02.2022 05:38 Відповісти
"Хороша міна" при дуже поганій (для Московської кривавої імперії й Путлера) погоді. Вряди-годи, щоб нова агресія не стала для московського молоху останньою... Подумайте, московські головорізи імені Ф.М.Достоєвського! Вас можуть зарубати самі ж прості московити!
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23.02.2022 08:50 Відповісти
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