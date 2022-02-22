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Рада Федерації дала згоду Путіну на використання армії РФ за кордоном. ДОКУМЕНТ
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Рада Федерації Росії дала згоду на використання Збройних сил РФ за межами території РФ у зв'язку з ситуацією навколо Донбасу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Голосування з питання відбулося на вечірній частині засідання верхньої палати РФ у зв'язку з надходженням в РФ звернення президента з проханням дати згоду на використання ЗС РФ за межами Росії. Рішення було прийнято одноголосно.
Заступник міністра оборони РФ Микола Панков заявив на засіданні, що це пов'язано з тим, що ситуація в Донбасі загострюється і Росія повинна взяти жителів під свій захист.
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Такой вопрос?
- Если уже неделю назад американцы предупреждали, что Путин готовит наступление,
1. как Путин собирается побеждать в войне, если американцы знают заранее, что Пути предпримет следующим шагом?
2. Как Путист хочет воевать, если у него сидят кроты, которые передают все американцам?
3. Как Путий хочет воевать если ранее он 8 лет говорил, что Донецкий кризис не имеет военного решения и надо выполнять Минский мирный договор?
2) ну сидят себе кроты, ну скажут что Украину путин съест, но Америка же сказала что в Украину свои войска не пошлёт
3) Как Путин хочет воевать? Да так как и сейчас - ты проснулся утром, а в новостяъ вторжение, внезапно исподтишка.
- В Луганске произошел очередной террористический акт. В 04:15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв, - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК
https://www.kp.ru/online/news/4640386/
Да только вот незадача: не ходят в Луганске больше троллейбусы.
"В оккупированном Луганске сейчас работает один троллейбусный маршрут
Понедельник , 19 августа 2019, 15:52
На весь город осталось 13 исправных троллейбусов, трамваи не ходят с 2014 года"
https://traffic.od.ua/news/eltransua/1217847
"13:31, 31 декабря 2021 г.
Луганский троллейбус отправляется в последний путь: в оккупированном городе намерены окончательно уничтожить электротранспорт"
https://www.0642.ua/news/3294501/luganskij-trollejbus-otpravlaetsa-v-poslednij-put-v-okkupirovannom-gorode-namereny-okoncatelno-unictozit-elektrotransport
Вывод: они ипанулись там окончательно и пошли вразнос.
Власти Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что на территории телецентра в Донецке сработало взрывное устройство.
По словам исполняющего обязанности министра информации ДНР Даниила Безсонова, он допустил, что "могут быть последующие террористические акты, направленные против журналистов".
https://www.kp.ru/online/news/4640379/
Как интересно: как только миротворцы вперлись в ЛДНР, так "теракты" и посыпались, как из рога изобилия.
Может, у Скабеевой в сценарии что поправить?