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Байден за кілька годин виступить з черговим зверненням щодо подій довкола України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Байден за кілька годин виступить з черговим зверненням щодо подій довкола України

Президент США Джо Байден за кілька годин виступить перед співгромадянами на тему подій, пов'язаних з Україною і РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

У робочому графіку американського президента цей виступ, під час якого він "надасть нову інформацію про Україну і Росію", запланований на 21:00 за київським часом, повідомляє Білий дім.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готується до вкрай жорстокого вторгнення в Україну, - радник Байдена Салліван

Раніше повідомлялося, що влада США в найближчі години оголосить про санкції у відповідь на рішення РФ визнати так звані ДНР і ЛНР.
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Топ коментарі
+29
Байден на тему україни вже більше прес-конференцій робить ніж Бубочка.
Хто тут президент України ?
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22.02.2022 18:24
+8
Выступление Байдена ждешь с нетерпением и тревогой как своего президента который расскажет разложит все по местам предупредит и даст совет.
А президент Зе ушел в тишину и не отсвечивает оставляя тревожные и непонятное ожидания без действий и советов только успокойтесь
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22.02.2022 18:28
+8
Добре, що в світі є якийсь баланс сил. Коли в нас президент мудак, то в США зараз Президент, якому не байдужа Україна.
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22.02.2022 18:29
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- СПАСАЙТЕСЬ, ХТО МОЖЕТ 😂🤣
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22.02.2022 18:21 Відповісти
обеспокоенность уже на конвеер поставили
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22.02.2022 18:22 Відповісти
Байден на тему україни вже більше прес-конференцій робить ніж Бубочка.
Хто тут президент України ?
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22.02.2022 18:24 Відповісти
та все его прессконференции проходят одинаково:
- призываем усех-усех омерикацов ехать домой самолётов-пароходом-паровозом-пешкодралом
- если не получается домой, то во львов

******, чучело
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22.02.2022 18:25 Відповісти
А куди вони мають їхати ? До вас в Ростов ? )))
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22.02.2022 18:28 Відповісти
ну все ж такие сцыкуны, как ты, что драпанули в польшу не успело куйло показать свою харю на границе
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22.02.2022 18:29 Відповісти
Твой то вообще молчит.Почти уже сутки прошли, а он за это время только спокойной ночи пожелал.
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22.02.2022 18:29 Відповісти
такой дебил как ты его выбрал, а он мой, оказывается
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22.02.2022 18:30 Відповісти
Но, но - ты не врач, а я не твой пациент, так что попрошу не раскидываться подобными диагнозами. А то могу и послать куда подальше. Настроение как раз подходящее.
А по поводу Зеленского, не знаю, может ты за него и голосовал, но это точно не мой кандидат. Вбей себе это в голову покрепче. И что бы я от тебя ничего подобного больше не слышал. Ок?
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22.02.2022 18:37 Відповісти
Если президент Украины, не хочет ни увеличивать обеспечение армии, ни разрывать отношения с парашкой, ни вводить военное положение, то что должен делать Джо Байден?
Или я что то пропустил и у нас уже новый президент?
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22.02.2022 18:40 Відповісти
вопрос в том, зачем нам эти все трансляции его однообразных выступлений?
пусть транслирует их своим граждана, которые никак не соберуться и не уедут из Украины - подозреваю, что даже во время войны, в Украине БЕЗОПАСНЕЕ, чем у них на родине)))
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22.02.2022 18:42 Відповісти
Люди придумали телевидение, в том числе, что бы передавать новости.
Я так думаю, это не менее интересно, чем смотреть как вор-степанов, просравший вакцинацию, критикует страны Запада!
Конечно, это не так интересно, как репортаж из ВР, где вполне довольные жизнью депутаты, обсуждают личные дела на пороге крупномасштабной войны (попутно, прое..в увеличение финансирования армии).
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22.02.2022 18:48 Відповісти
Байден-президент Украины. что тебя не устраивает?)
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22.02.2022 18:28 Відповісти
Вообще неплохая кандидатура на пост. Надо слегка подправить законодательство, чтобы дать право быть избранным у нас гражданам США, и исход следующих выборов я уже не берусь предсказать
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22.02.2022 18:42 Відповісти
Выступление Байдена ждешь с нетерпением и тревогой как своего президента который расскажет разложит все по местам предупредит и даст совет.
А президент Зе ушел в тишину и не отсвечивает оставляя тревожные и непонятное ожидания без действий и советов только успокойтесь
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22.02.2022 18:28 Відповісти
Добре, що в світі є якийсь баланс сил. Коли в нас президент мудак, то в США зараз Президент, якому не байдужа Україна.
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22.02.2022 18:29 Відповісти
Боже, вбережи нас від наївних дурнів.
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22.02.2022 18:38 Відповісти
боже, вбережи нас від шизофреників
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22.02.2022 18:40 Відповісти
Бог плюнув на прибитих українських сектантів.
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22.02.2022 20:45 Відповісти
Занепокоєння висловили,ото президент!!!
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22.02.2022 18:40 Відповісти
палку не перегибай. Ему почти по***, волнуется немного за свой рейтинг, на этом всё.
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22.02.2022 18:55 Відповісти
То може оголосімо війну США і через добу капітулюймо ? Я ви на таку пропозицію?
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22.02.2022 19:53 Відповісти
Будет как обычно - бегите из Украины кто может и продавайте все что там имеете, завтра ракеты полетят на Киев, мы готовы дать решительный ответ как только так сразу, а пока запрещаем продавать айфоны в Горловке.
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22.02.2022 18:31 Відповісти
Ну а как еще, раз руководство "слуг" предлагает отступать?
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22.02.2022 18:39 Відповісти
А пока уродец кремлевский выступает. Хочет Донецкую-Луганскую волость. В полном объеме.
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22.02.2022 18:31 Відповісти
А зеленій шмарклі Єрмак памперс міняє...
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22.02.2022 18:32 Відповісти
Обращение Байдена к народу США? Это фактическое объявление войны Рашке, следом Великобритания, Япония, Турция, НАТО - Это начало третей мировой
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22.02.2022 18:32 Відповісти
У робочому графіку американського президента цей виступ, під час якого він "надасть нову інформацію про Україну і Росію", запланований на 21:00 за київським часом, повідомляє Білий дім.

... еее ... то есть в 22:00 по ордынскому? ... странный выбор
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22.02.2022 18:33 Відповісти
14:00 по Вашингтону, как раз отобедать, и выступить самое время. Байден, он всё таки президент США, и выступит перед своими гражданами. А то, что кацапы в это время в основном уже спать будут (три четверти страны в это время уже будут жить в завтрашнем дне), не думаю, что это его как-то беспокоит.
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22.02.2022 18:47 Відповісти
Чергове занепокоєння?
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22.02.2022 18:35 Відповісти
США одной картинкой рагромили фейк Путина о "созданной Лениным" Украине​Посольство США в Украине "потроллило" президента РФ Владимира Путина.
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22.02.2022 18:40 Відповісти
Сегодня в 22.00 есть высокая вероятность что США объявит войну РФ войска НАТО уже скоординированы на границах с РФ в ударные группировки и готовы к наступлению. Мир помнит свои ошибки во времена Гитлера и не допустят новой широкомасштабной трагедии
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22.02.2022 18:41 Відповісти
😄😆😁
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22.02.2022 18:45 Відповісти
маячня
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22.02.2022 18:47 Відповісти
Найближчим часом США оголосять про серйозні санкції проти Росії, які завдадуть нищівного удару
22 лютого 2022, 17:38

США гостро розкритикували "легітимізацію" бойовиків на Донбасі. Джо Байден вже підписав перші каральні обмеження через це. Незабаром у Вашингтоні обіцяють нищівний удар по агресору.

Дії Росії - абсолютно невиправдані - США
Ви не помилились: вчорашні дії є початком останнього російського вторгнення в Україну. Вони абсолютно невиправдані. І, як ми обіцяли, в результаті Росія зазнає серйозних скоординованих втрат з боку Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів,
- наголосила Шерман.

Росія порушила міжнародні норми
Протягом останніх трьох десятиліть Росія неодноразово й послідовно зобов'язувалася підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України. Статут ООН, Гельсінкський Заключний акт і Будапештський меморандум насправді вимагають не меншого. Вчорашнє рішення Росії є грубим порушенням міжнародного права і норм,
- додала дипломатка.
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22.02.2022 18:43 Відповісти
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22.02.2022 18:43 Відповісти
Самолайкер??
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22.02.2022 18:45 Відповісти
Чим сильніше видавати бажане за дійсне, то тільки більш гірким буде розчарування. бидон далеко не Буш, Рейган, Кеннеді чи Ейзенхауер. бидон два строки прислуговував Сараю Бараку з його "ПЕРЙЕСАГРУЗКА" чим вигодував режим путлера.
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22.02.2022 18:57 Відповісти
Краще б дід мовчав.
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22.02.2022 18:43 Відповісти
Хорош трепаться, направьте военные корабли в порты Одессы, ***** не сунется, а людям спокойней будет
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22.02.2022 18:47 Відповісти
Міністерка цифровізації, культури, ЗМІ та спорту Великої Британії Надін Дорріс виступила проти того, щоб фінал Ліги чемпіонів-2021/22 відбувся на "Газпром Арені" в Санкт-Петербурзі.

Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter.

Останні події, пов'язані із загрозою повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ставлять під сумнів проведення головного матчу турніру у російському місті.

"У мене є серйозні побоювання щодо спортивних заходів, які повинні відбутися в Росії, таких як фінал Ліги чемпіонів, і я обговорюватиму це з відповідними керівними органами. Ми не дозволимо президенту Путіну використати події на світовій арені, щоб узаконити своє незаконне вторгнення в Україну", - наголосила Доріс.

Nadine Dorries


@*************



I have serious concerns about the sporting events due to be held in Russia, such as the Champions League Final, and will discuss with the relevant governing bodies. We won't allow President Putin to exploit events on the world stage to legitimise his illegal invasion of Ukraine.

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22.02.2022 18:49 Відповісти
Ці заяви Байдена уже "проїдаються" і на них невдовзі буде реакція як на відосіки шмаркача.
США мають колосальну військову і економічну перевагу над росією і мають негайно нею скористатися, поки не пізно
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22.02.2022 18:57 Відповісти
так. Це було б розумно в даній ситуації, а не чекати поки х..ло заграбастає Україну з її ресурсами, які потім підуть протів Америки. Чехія, наприклад , в порівнянні з Німечинною в 39 році, хоч і не була такою важливою як Україна в СССР, але її самоходки і важка артилерія добре попили крові совітам і союзникам. А тут Україну + Казахстан замобілізують після захоплення, а самі будуть в заградотрядах сидіти (до речі: власне людський ресурс в Україні найцінніший трофей для наступних воєн)
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22.02.2022 19:23 Відповісти
Треба закрити небо над Україною для російської авіації.. Свіфт відключити...
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22.02.2022 19:17 Відповісти
Озабоченость и разочарование, что еще он может сказать ? Ну и санкции против лднр )))) клоун такой же как и наш
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22.02.2022 19:25 Відповісти
Введет санкции против новороссии и Царева.
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22.02.2022 19:34 Відповісти
РБК:Главное к 20:30

ЕС объявил, что вводит санкции против 27 физических и юридических лиц за подрыв территориальной целостности Украины, а также 351 депутата Госдумы.

Помимо этого России будет ограничен доступ к финансовому рынку и рынку капитала ЕС.

Европейскому бизнесу запретят любые отношения с ДНР и ЛНР.
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22.02.2022 19:44 Відповісти
Еще нет подтверждения, потом скажут вот если ***** нападет тогда точно введем
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22.02.2022 19:47 Відповісти
 
 