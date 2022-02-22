Байден за кілька годин виступить з черговим зверненням щодо подій довкола України
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Президент США Джо Байден за кілька годин виступить перед співгромадянами на тему подій, пов'язаних з Україною і РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У робочому графіку американського президента цей виступ, під час якого він "надасть нову інформацію про Україну і Росію", запланований на 21:00 за київським часом, повідомляє Білий дім.
Раніше повідомлялося, що влада США в найближчі години оголосить про санкції у відповідь на рішення РФ визнати так звані ДНР і ЛНР.
Топ коментарі
+29 Volodymyr Rudobaba b59031ee
показати весь коментар22.02.2022 18:24
+8 Власов Сергей b3083465
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+8 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар22.02.2022 18:29
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Хто тут президент України ?
- призываем усех-усех омерикацов ехать домой самолётов-пароходом-паровозом-пешкодралом
- если не получается домой, то во львов
******, чучело
А по поводу Зеленского, не знаю, может ты за него и голосовал, но это точно не мой кандидат. Вбей себе это в голову покрепче. И что бы я от тебя ничего подобного больше не слышал. Ок?
Или я что то пропустил и у нас уже новый президент?
пусть транслирует их своим граждана, которые никак не соберуться и не уедут из Украины - подозреваю, что даже во время войны, в Украине БЕЗОПАСНЕЕ, чем у них на родине)))
Я так думаю, это не менее интересно, чем смотреть как вор-степанов, просравший вакцинацию, критикует страны Запада!
Конечно, это не так интересно, как репортаж из ВР, где вполне довольные жизнью депутаты, обсуждают личные дела на пороге крупномасштабной войны (попутно, прое..в увеличение финансирования армии).
А президент Зе ушел в тишину и не отсвечивает оставляя тревожные и непонятное ожидания без действий и советов только успокойтесь
... еее ... то есть в 22:00 по ордынскому? ... странный выбор
22 лютого 2022, 17:38
США гостро розкритикували "легітимізацію" бойовиків на Донбасі. Джо Байден вже підписав перші каральні обмеження через це. Незабаром у Вашингтоні обіцяють нищівний удар по агресору.
Дії Росії - абсолютно невиправдані - США
Ви не помилились: вчорашні дії є початком останнього російського вторгнення в Україну. Вони абсолютно невиправдані. І, як ми обіцяли, в результаті Росія зазнає серйозних скоординованих втрат з боку Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів,
- наголосила Шерман.
Росія порушила міжнародні норми
Протягом останніх трьох десятиліть Росія неодноразово й послідовно зобов'язувалася підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України. Статут ООН, Гельсінкський Заключний акт і Будапештський меморандум насправді вимагають не меншого. Вчорашнє рішення Росії є грубим порушенням міжнародного права і норм,
- додала дипломатка.
Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter.
Останні події, пов'язані із загрозою повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ставлять під сумнів проведення головного матчу турніру у російському місті.
"У мене є серйозні побоювання щодо спортивних заходів, які повинні відбутися в Росії, таких як фінал Ліги чемпіонів, і я обговорюватиму це з відповідними керівними органами. Ми не дозволимо президенту Путіну використати події на світовій арені, щоб узаконити своє незаконне вторгнення в Україну", - наголосила Доріс.
Nadine Dorries
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I have serious concerns about the sporting events due to be held in Russia, such as the Champions League Final, and will discuss with the relevant governing bodies. We won't allow President Putin to exploit events on the world stage to legitimise his illegal invasion of Ukraine.
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США мають колосальну військову і економічну перевагу над росією і мають негайно нею скористатися, поки не пізно
ЕС объявил, что вводит санкции против 27 физических и юридических лиц за подрыв территориальной целостности Украины, а также 351 депутата Госдумы.
Помимо этого России будет ограничен доступ к финансовому рынку и рынку капитала ЕС.
Европейскому бизнесу запретят любые отношения с ДНР и ЛНР.