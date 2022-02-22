Байден за кілька годин виступить з черговим зверненням щодо подій довкола України

Президент США Джо Байден за кілька годин виступить перед співгромадянами на тему подій, пов'язаних з Україною і РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У робочому графіку американського президента цей виступ, під час якого він "надасть нову інформацію про Україну і Росію", запланований на 21:00 за київським часом, повідомляє Білий дім.

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Раніше повідомлялося, що влада США в найближчі години оголосить про санкції у відповідь на рішення РФ визнати так звані ДНР і ЛНР.