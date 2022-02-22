НАТО засуджує визнання Росією т. зв. "Л/ДНР" та подальше вторгнення в Україну, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
НАТО засуджує рішення Москви визнати так звані "ЛНР" та "ДНР" та подальше вторгнення РФ в Україну.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу за результатами позачергового екстреного засідання комісії НАТО-Україна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми засуджуємо рішення Москви визнати самопроголошені "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку". Ми також засуджуємо подальше російське вторгнення в Україну... Це серйозна ескалація з боку Росії та кричуще порушення міжнародного права", - сказав Столтенберг.
Топ коментарі
+14 Driver Audi
показати весь коментар22.02.2022 19:02
+11 Юра Васнецов
показати весь коментар22.02.2022 19:03
+10 niki12
показати весь коментар22.02.2022 19:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=Ntry8TCrwfc
Встретимся на параде на красной площади под красно-черными знаменами
Уверен не протянет и 10 минут, свои же удавят...
Давно говорил, сами, все сами, дядя не прийдёт.
Хоть оружие дают и на том спасибо.
І одразу в Гаагу. Але тепер він нікуди не поїде.
ЄВБ?₴(₴+_;'+@)#;₴+"(₴
Відома Вам аксіома - слова Іісуса: "що людина посіє, те й пожне" ?
Це справедливе стосовно очікувань.
Наведу приклад, який, мабудь, кожного дня трапляється:
жінка, чи сусіди дзвонять до поліції, повідомляючи про побутове насильство. На цю адресу дільничий вже стомився приходити, кожного разу, коли він приходить і пропонує побитій жінці написати заяву на свого чоловіка, щоб прийняти стосовно того правомірні дії, та запроторити за грати, жінка цього не робе.
Україна та Росія - не чоловік та дружина.
Але в цьому прикладі- європейські країни можуть вистапити в ролі дільничого (чи судді) тільки в тому випадку, коли українська влада подасть позови до Росії.
Але з 2014 року НІЧОГО з цього не було зроблено.
Україна повинна була тільки за анексію Крима подати позови нне на мільярди, а на трільйони євро. Тоді Європа, Англія, США могли б УСЕ майно, усі рахунки Росії та її олігархів заарештувати та конфіскувати. І це вони б зробили. Що було б у цьому випадку з Росією? Не треба було б ні бойових дій, нічого, не тпеба було б самим витрачати мільярди доларів на зброю. Але це все ще не пізно зробити. Треба тільки Україні зробити відповідні позови.
СІЙ ТЕ, ЩО ХОЧЕШ ПОЖАТИ.
А стосовно спроможностей Європи.
Тільки Лондону достатньо арештувати рахунки росіян та вислати усіх дітей їхніх олігархів у Рашу, і ті діточки самі В.Пу вінесуть з кремля, та в Мавзолей покладуть.
Подібно цьому сусіди України - дають притулок тисячам українських громадян, роботу, допомагають Україні грошима... (Куди все дівається - це інша річ).
Але що трапиться, якщо один з сусідів вирішить допомогти тій жінці так, що побїє її чоловіка? Чи дасть їй зброю, щоб та вбила свого чоловіка? Має він на це право? Не нашкодить це йому? Не буде він самий в такому разі винний?
Тому й європейські країни - сусіди , допомагають в межах того, на що мають право.
Ось і Європі , хоч і набрид цей буйний сусід, а мають чекати на те - КОЛИ Ж Україні це набридне і вона від слів перейде к дії.
"В течение нескольких месяцев Россия наращивала огромные вооруженные силы в Украине и вокруг нее. В том числе и в Беларуси. С более чем 150 тыс. военнослужащих, истребителей и ударных вертолетов. Многие подразделения теперь передовые, дислоцированы в боевых порядках. Они вышли из своих лагерей, в поле и готовы нанести удар", - сказал он.
По словам Столтенберга, НАТО "непоколебим и един в своей решимости защищать всех союзников".