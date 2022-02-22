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НАТО засуджує визнання Росією т. зв. "Л/ДНР" та подальше вторгнення в Україну, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

НАТО засуджує визнання Росією т. зв.

НАТО засуджує рішення Москви визнати так звані "ЛНР" та "ДНР" та подальше вторгнення РФ в Україну.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу за результатами позачергового екстреного засідання комісії НАТО-Україна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми засуджуємо рішення Москви визнати самопроголошені "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку". Ми також засуджуємо подальше російське вторгнення в Україну... Це серйозна ескалація з боку Росії та кричуще порушення міжнародного права", - сказав Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є реальний ризик повномасштабної війни в Європі, - Столтенберг
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Топ коментарі
+14
І що?
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22.02.2022 19:02
+11
Новости от НАТО, ООН и прочих встревоженных можно и не читать
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22.02.2022 19:03
+10
как достала эта болтовня((((((((((((((
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22.02.2022 19:02
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І що?
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22.02.2022 19:02 Відповісти
Россия устала изображать миротворца, с убийц и грабителей слетели маски

https://www.youtube.com/watch?v=Ntry8TCrwfc
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22.02.2022 19:06 Відповісти
Ну наконец то заговорил по пацански. Достал нож то ж бей уже)


Встретимся на параде на красной площади под красно-черными знаменами
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22.02.2022 19:17 Відповісти
Да бляха соберите со всех желающих смерти ботоксного карлика в мире, по 1 баксу, и создайте фонд призовой типа для того кто его зажмурит.
Уверен не протянет и 10 минут, свои же удавят...
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22.02.2022 22:51 Відповісти
🤢🤮
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22.02.2022 19:02 Відповісти
Прямо пйлу по мордяці -засуджує!!!!
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22.02.2022 19:02 Відповісти
как достала эта болтовня((((((((((((((
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22.02.2022 19:02 Відповісти
Дякуємо кеп...
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22.02.2022 19:03 Відповісти
Новости от НАТО, ООН и прочих встревоженных можно и не читать
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22.02.2022 19:03 Відповісти
та невже
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22.02.2022 19:03 Відповісти
Extremely disturbed or deeply concerned? It's very important to know..
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22.02.2022 19:03 Відповісти
Столтенбергу-самими засудженями пуйла не зупинити...
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22.02.2022 19:03 Відповісти
І все?
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22.02.2022 19:04 Відповісти
ДЯКУЮ!!!
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22.02.2022 19:04 Відповісти
Как говорится, НАТО - черговий респект
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22.02.2022 19:08 Відповісти
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22.02.2022 19:51 Відповісти
Рішуча та жорстка відповідь!!! "Молодці"- заспокоїли!!!???
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22.02.2022 19:04 Відповісти
а мордовія скине штани та накладе купу лайна на ваше занепокоєння... маньяка треба зіупиняти, поки не запізно.... на чолі з зепосміховищем - ми слабі як ніколи... такий шанс слабкої України був один на багато сторічь....
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22.02.2022 19:05 Відповісти
Так нам і доведеться його зупиняти,невже тут щось не зрозуміло?
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22.02.2022 19:07 Відповісти
І все? НАТО всралося?
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22.02.2022 19:06 Відповісти
А вы серьезно думали, что страны НАТО пришлют войска и объявят войну кацапии?
Давно говорил, сами, все сами, дядя не прийдёт.
Хоть оружие дают и на том спасибо.
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22.02.2022 19:07 Відповісти
ще б їм не давали (у вигляді грошей) у 100 раз більше - взагалі б було чудово!
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22.02.2022 19:13 Відповісти
кроме осуждения еще что то будет? Мерзкие западные холуи. Я так понял у вас фетиш страдать от диктаторов.
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22.02.2022 19:08 Відповісти
Засуджує це вже страшніше ніж занепокоєннісь.
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22.02.2022 19:09 Відповісти
Я конечно понимаю господа, что вы не обязаны что то делать, от слова вообще, но что вы будете делать, если здесь начнется полномасштабная война?
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22.02.2022 19:11 Відповісти
Стоятимутьна західному кордоні України щоб українці до ойропи не ломонулися як араби у бульбашів ((
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22.02.2022 19:38 Відповісти
Добре, що НАТО допомагає нам. Якщо подолаємо зрадників усередині країни, ми переможемо і зовнішніх ворогів !
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22.02.2022 19:11 Відповісти
Как думаете, это сильно беспокоит плешивого 3/14дораса?
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22.02.2022 19:12 Відповісти
Судити коли будете ?
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22.02.2022 19:14 Відповісти
Так уже, читай заголовок, очень осудили.
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22.02.2022 19:17 Відповісти
Спочатку треба впіймати. Хоча, гадаю, що десь у Швейцарії можна було б заблокувати.
І одразу в Гаагу. Але тепер він нікуди не поїде.
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22.02.2022 19:34 Відповісти
папуги, вже б не *******, одної та дурної
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22.02.2022 19:18 Відповісти
maybe yes and maybe no maybe fuck but I don't no
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22.02.2022 19:22 Відповісти
все закончится глубоким занепокоенням... Могу поспорить.
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22.02.2022 19:25 Відповісти
Не, ну уже прогресс- засуджуе, а не прорсто обеспокоен!
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22.02.2022 19:30 Відповісти
И что? Дальше в пещерку?
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22.02.2022 19:33 Відповісти
И ВСЕ?????

ЄВБ?₴(₴+_;'+@)#;₴+"(₴
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22.02.2022 20:24 Відповісти
ДЛЯ УСІХ ТИХ, ХТО ПИШЕ ПРО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ Європи, НАТО, чи США...
Відома Вам аксіома - слова Іісуса: "що людина посіє, те й пожне" ?
Це справедливе стосовно очікувань.
Наведу приклад, який, мабудь, кожного дня трапляється:
жінка, чи сусіди дзвонять до поліції, повідомляючи про побутове насильство. На цю адресу дільничий вже стомився приходити, кожного разу, коли він приходить і пропонує побитій жінці написати заяву на свого чоловіка, щоб прийняти стосовно того правомірні дії, та запроторити за грати, жінка цього не робе.
Україна та Росія - не чоловік та дружина.
Але в цьому прикладі- європейські країни можуть вистапити в ролі дільничого (чи судді) тільки в тому випадку, коли українська влада подасть позови до Росії.
Але з 2014 року НІЧОГО з цього не було зроблено.
Україна повинна була тільки за анексію Крима подати позови нне на мільярди, а на трільйони євро. Тоді Європа, Англія, США могли б УСЕ майно, усі рахунки Росії та її олігархів заарештувати та конфіскувати. І це вони б зробили. Що було б у цьому випадку з Росією? Не треба було б ні бойових дій, нічого, не тпеба було б самим витрачати мільярди доларів на зброю. Але це все ще не пізно зробити. Треба тільки Україні зробити відповідні позови.
СІЙ ТЕ, ЩО ХОЧЕШ ПОЖАТИ.
А стосовно спроможностей Європи.
Тільки Лондону достатньо арештувати рахунки росіян та вислати усіх дітей їхніх олігархів у Рашу, і ті діточки самі В.Пу вінесуть з кремля, та в Мавзолей покладуть.
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22.02.2022 20:44 Відповісти
У наведеному прикладі - сусіди жаліють побиту жінку. Хтось на деякий час дає ій та дітям притулок, допомагають харчами та грошима. З жалю.
Подібно цьому сусіди України - дають притулок тисячам українських громадян, роботу, допомагають Україні грошима... (Куди все дівається - це інша річ).
Але що трапиться, якщо один з сусідів вирішить допомогти тій жінці так, що побїє її чоловіка? Чи дасть їй зброю, щоб та вбила свого чоловіка? Має він на це право? Не нашкодить це йому? Не буде він самий в такому разі винний?

Тому й європейські країни - сусіди , допомагають в межах того, на що мають право.
Ось і Європі , хоч і набрид цей буйний сусід, а мають чекати на те - КОЛИ Ж Україні це набридне і вона від слів перейде к дії.
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22.02.2022 20:44 Відповісти
Более 100 самолетов НАТО находятся в состоянии повышенной готовности из-за наращивания Россией войск вблизи границы с Украиной. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 22 февраля в Брюсселе после заседания комиссии Украина - НАТО, текст его речи опубликован на сайте Альянса.

"В течение нескольких месяцев Россия наращивала огромные вооруженные силы в Украине и вокруг нее. В том числе и в Беларуси. С более чем 150 тыс. военнослужащих, истребителей и ударных вертолетов. Многие подразделения теперь передовые, дислоцированы в боевых порядках. Они вышли из своих лагерей, в поле и готовы нанести удар", - сказал он.

По словам Столтенберга, НАТО "непоколебим и един в своей решимости защищать всех союзников".
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22.02.2022 22:50 Відповісти
короче будут дальше заседать, обсуждать и осуждать!
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22.02.2022 22:51 Відповісти
Да сыкуны эти европейцы , они могут быть только возмущены, им не больно , это не их проблемы , они просто твари !
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22.02.2022 23:02 Відповісти
Чергова глубока-глубока озабочєнность. Далі буде найглубочайша, а далі?
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23.02.2022 07:41 Відповісти
 
 