НАТО засуджує визнання Росією т. зв. "Л/ДНР" та подальше вторгнення в Україну, - Столтенберг

НАТО засуджує рішення Москви визнати так звані "ЛНР" та "ДНР" та подальше вторгнення РФ в Україну.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу за результатами позачергового екстреного засідання комісії НАТО-Україна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми засуджуємо рішення Москви визнати самопроголошені "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку". Ми також засуджуємо подальше російське вторгнення в Україну... Це серйозна ескалація з боку Росії та кричуще порушення міжнародного права", - сказав Столтенберг.

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