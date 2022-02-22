Путін назвав умови деескалації: Відмова України від Криму та НАТО і демілітаризація

Президент Росії Володимир Путін назвав умови для деескалації ситуації навколо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на його пресконференцію президента РФ.

"Ці питання ми обговорювали в ході зустрічей з нашими європейськими партнерами і, власне кажучи, з нашими американськими партнерами ми теж говорили про це не один раз. По-моєму, публічно це не звучало, але я скажу. Природно, питання звучить, що ж з обох сторін або з боку Києва має статися, щоб ситуація, на нашу думку, вважалася врегульованою в довгостроковій європейській перспективі, і щоб ми могли жити спокійно ... Ну я вам цю страшну розкрию - перше, що необхідно зробити всім, це визнати волевиявлення людей, які проживають у Севастополі та в Криму", - зазначив Путін.

За його словами, він не розуміє, чим рішення за підсумками "референдуму" в Криму відрізняється від рішення влади Косово. Путін також підкреслив, що другою вимогою є те, щоб Україна сама відмовилася від вступу до НАТО і реалізувала ідею нейтралітету.

І остання, за його словами, вимога - демілітаризація України.

"Найголовніший пункт - це демілітаризація сьогоднішньої України. Оскільки це єдиний контрольований фактор, за яким можна спостерігати і контролювати", - сказав Путін.

Водночас він додав, що вирішення проблеми Донбасу вже нібито "стало неактуальним".

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