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Путін назвав умови деескалації: Відмова України від Криму та НАТО і демілітаризація

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін назвав умови деескалації: Відмова України від Криму та НАТО і демілітаризація

Президент Росії Володимир Путін назвав умови для деескалації ситуації навколо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на його пресконференцію президента РФ.

"Ці питання ми обговорювали в ході зустрічей з нашими європейськими партнерами і, власне кажучи, з нашими американськими партнерами ми теж говорили про це не один раз. По-моєму, публічно це не звучало, але я скажу. Природно, питання звучить, що ж з обох сторін або з боку Києва має статися, щоб ситуація, на нашу думку, вважалася врегульованою в довгостроковій європейській перспективі, і щоб ми могли жити спокійно ... Ну я вам цю страшну розкрию - перше, що необхідно зробити всім, це визнати волевиявлення людей, які проживають у Севастополі та в Криму", - зазначив Путін.

За його словами, він не розуміє, чим рішення за підсумками "референдуму" в Криму відрізняється від рішення влади Косово. Путін також підкреслив, що другою вимогою є те, щоб Україна сама відмовилася від вступу до НАТО і реалізувала ідею нейтралітету.

І остання, за його словами, вимога - демілітаризація України.

"Найголовніший пункт - це демілітаризація сьогоднішньої України. Оскільки це єдиний контрольований фактор, за яким можна спостерігати і контролювати", - сказав Путін.

Водночас він додав, що вирішення проблеми Донбасу вже нібито "стало неактуальним".

Також читайте: Росія визнала "ЛДНР" в межах Луганської та Донецької областей України, - Путін

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+151
ЩЕ БИ ЗАЖАДАВ, ЩО МИ ВІДМОВИЛИСЬ ЙОГО ****** НАЗИВАТИ
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22.02.2022 19:20
+114
Україна буде у НАТО та поверне Крим,а ти так ***..ом і залишисся...
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22.02.2022 19:21
+110
ПТН ПНХ
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22.02.2022 19:21
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Сторінка 6 з 6
Зустрічна вимога. Параша відмовляється від усіх територій загарбаних Російською імперією і Радянським союзом, відмовляється від ядерної зброї та повертається в межі Володимиро-Суздальського князівства.
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22.02.2022 23:05 Відповісти
То есть - ***** предложил капитуляцию... Придурок лаптеногий.
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22.02.2022 23:07 Відповісти
интересная риторика - разведите ноги, не мешайте вас насиловать Иди целуй мальчиков в Азии.
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22.02.2022 23:13 Відповісти
Крым? А как же референдум? Что сам себя сдал.
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22.02.2022 23:16 Відповісти
*Уйлу путіним по всій морді.
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22.02.2022 23:29 Відповісти
Если бы ООН не менжевалось и признало НЕЗАКОННЫМИ результаты "референдума" в Крыму в 14 году по причине незаконности его проведения или хотя бы нарушение процедуры проведения.что тоже анулирует итоги,то Путин бы не смог опираться на "законность волеизлшияния народа Кроыма".Не поздно ООН исправить эту ошибку и сейчас...Второе,Украина за решение ситуации по Косово не ответственна и это сразу ставит на место претензии кремлёвского недонаполеончика к Украине,пусть там со Штатами спорит и попробуете их ущемить за то,что ему в Косово утёрли треснувшее от хотелок лицо.. Тетье,накачав Крым.а теперь и ОРДЛО оружием.путин требует "демилитаризации "Украины? То есть,Украина должна разоружитьсяч.а россия нет?...Что-то не то с головой этого засидевшегося в кресле диктатора старца..
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22.02.2022 23:36 Відповісти
Путин ссылается на признание Косова. Но там запад вынужден был признать независимость Косова, так как там сербы устроили геноцид и резню в Сребренице. И таким образом была наказана Сербия за свою агрессию. А Украина понятно никаких геноцидов не осуществляла. Нас за что гаказывать.
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22.02.2022 23:41 Відповісти
яке **** противне... як і де таку ************ могло хтось народити? Тільки на расеї і возлє параші. Коли вже це створіння подохне? Дайте хтось цьому ботоксному уроду новачка попити...
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22.02.2022 23:42 Відповісти
Відповідь українців *****:

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23.02.2022 00:37 Відповісти
Может тебе ещё ключ от квартиры где деньги лежат?
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23.02.2022 00:45 Відповісти
А ещё владычицей морскою...
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23.02.2022 01:15 Відповісти
Иди ***** *****. А если зеля на это пойдёт - то проживёт он недолго...
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23.02.2022 02:11 Відповісти
Разве Зеля сам лично решает? В Украине что, параша?
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23.02.2022 08:13 Відповісти
Если введётся военное положение то да - лишь он будет решать...
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23.02.2022 09:11 Відповісти
старое *****.
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23.02.2022 02:49 Відповісти
нужно этому биологическому субъекту выслать моток хорошего скотча.Чтобы лицо не треснуло...
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23.02.2022 05:07 Відповісти
...а, что скажет товарищ Байден
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23.02.2022 06:09 Відповісти
Сморчок и сам может произвести демилитаризацию, отказаться от крыма и НАТО.
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23.02.2022 08:12 Відповісти
Московія=Путлер=Брехня. Довгих 7 років Вєлічайшій Путлєр переконував весь світ, власний народ і самого себе, що Крим і Севастополь "приєднані" до Московії на принципі "исторической справедливости". І ось зараз заявив зовсім інше: що на принципі добровільного волевиявлення! Хоч сам тоді ж заявляв, що "ми провели (там) референдум". Він так сказав через власну тупість, бо не може одна країна проводити референдум на чужій території. Але що там говорити за цього туповалянка, коли він на 7-у десятку не може збагнути, чим різняться імена "Степан Бандера" та "Остап Бендер", і тому всіх свідомих українців називає "бэндэровцами".
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23.02.2022 08:33 Відповісти
вор и убийца из подворотни мелкий педофил ставит условия... а не пшёл ли он, пес смердячий, далеко на йух...
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23.02.2022 08:34 Відповісти
Не маючи достатньо ні сил, ні засобів для ведення нової "вєлікой отєчєствєнной войни" проти українського народу ( і сьогодні це вже ОЧЕВИДНО !), Путлер нахабно шантажує Українське керівництво на чолі із Зеленським різними ультиматумами. І воно ладне прогинатись! І то навіть більше, аніж і свій час Порошенко, Ющенко, Кучма... Тому перед всіма Українцями сьогодні стоїть нагальна проблема: негайно відправити у відставку Верховний совєт разом із президентом (уряд якось кілька місяців витримає). Зате всім потім хоч трішки полегшає. Тому що народ тричі підряд ніколи не помиляється!
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23.02.2022 08:44 Відповісти
А кто сказал, что он просил Украину признать Крым? Он США и Европу просит
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23.02.2022 09:40 Відповісти
А русскоязычных ущемлять уже можно?
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23.02.2022 09:12 Відповісти
Весь Світ зрозумів, що Путін - терорист і вбивця! Це вже його кінець!
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23.02.2022 09:35 Відповісти
У перекладі на зрозумілу мову ця тварина каже: Ну як же ж, я відкусив пів-ноги, обгриз руку, то чому я не можу догризти решту? Ви ж дозволили це зробити, то чому я не можу продовжити акт канібалізму?
Якби не втручання Америки, то "друзі" - Німеччина та Франція - згодували б нас по шматочку цій гидоті.
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23.02.2022 11:06 Відповісти
А не пошел бы ты на куй. Условия видители он ставит, моральный урод.
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23.02.2022 13:17 Відповісти
Как же ты всех нас запарил уже, Путлер! Сдохни, сделай хоть одно доброе дело в свой жизни.
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23.02.2022 18:08 Відповісти
2 варианта: либо расстрел, либо позор и расстрел.
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27.02.2022 00:30 Відповісти
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