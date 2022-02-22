ЄС застосує санкції до всіх депутатів Держдуми РФ, які проголосували за визнання "Л/ДНР", та до 27 фіз- та юросіб, - Боррель
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Європейський Союз має намір застосувати санкції до всіх депутатів, які підтримали рішення визнати "ЛНР" і "ДНР", та до 27 осіб і компаній.
Про це у вівторок у Парижі повідомив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні ми домовилися, що (нерозбірливо… прозвучало як 451) членів Думи, які проголосували за це порушення міжнародного права й територіальної цілісності та суверенітету України, будуть внесені до санкційного списку. Ми домовилися, що переслідуватимемо 27 індивідуумів та компаній, які відіграють роль у підриванні чи загрозі українській територіальній цілісності, суверенітету та незалежності", - оголосив він.
Боррель конкретизував, що це будуть "особи та компанії у таких трьох сферах: перше – це ті, хто приймав рішення та є відповідальними за загрозу (українському суверенітету), компанії, які підтримують фінансово чи матеріально або отримують вигоду, – це в секторі оборони, які відіграли роль у захопленні та дестабілізації (країни), й ті, хто веде дезінформаційну війну проти України".
"Ми також застосуємо санкції до банків, які фінансують тих, хто ухвалює рішення, та проводять операції на цих територіях", - додав він.
Крім того, за словами високого представника, під санкції потраплять економічні відносини між цими двома регіонами та ЄС, так само, "як ми зробили в кримському випадку, щоб гарантувати, що ті, хто відповідальний, чітко відчув економічні наслідки своїх незаконних та агресивних дій".
"І останнє, але не менш важливе, ми переслідуємо можливості доступу російської держави та уряду до наших капіталів та фінансового ринку і ринку послуг, обмежуючи фінансування їхніх політик через обмеження доступу до нашого фінансового ринку", - додав Боррель.
Будь ласка, зачекайте...
Санкции против всяких высокопоставленніх кацапов и других ротенбергов уже вводились и что? Они как летали за бугор, так и летают , как хранили бабки миллиардные в Британии, Швейцарии, Австрии, так и хранят. Любовницы , жены и детки живут за бугром в роскошных особняках.
А бабло кацапское Западу ох как терять не хочется .
Мы можем, в первую очередь, надеяться только на самих себя и защищаться до последнего.
Слава Україні !
их дети-жены-любовницы и недвижимость и вклады - всё там...
поэтому веселого мало...
Торевьєха город руССкіх !
- почему не было объявлено военное положение?
- почему не был введен визовый режим? (c)
Це прекрасно! Шопінг в Північній Кореї !
https://censor.net/ua/news/3317208/zelenskyyi_my_mojemo_zbilshyty_armiyu_v_dvatry_razy_ale_todi_napryklad_ne_zmojemo_buduvaty_dorogy
Я стараюсь не читать что он говорит, иначе так расстраиваюсь что капец...
Розтягують задоволення!
Розмова йде про життя!
Щоб ти зрозумів то весь 0 пристріляний. Як почнуть насипати по лінії то ВОЇНАМ на 0 зовсім буде не до сміху!
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Полєзні санкциї !
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Гопнік і московія мають бути знищені !
История ничему не учит.
Запомните, Европе глубоко п***й на Украину. Пока их никто не трогает и позволяет зарабатывать неслабые бабки в орде, лобби в их правительствах никогда не допустят снижения прибылей.
Штатам, в общем, тоже Украина до п***ы. Приоритет - Китай. Если на следующих выборах придет опять Трамп - вообще ж**а.
Дорогие украинцы - братья - рассчитывайте только на себя! Я верю, что когда-нибудь вы поможете и нам избавиться от черного ужаса в нашей стране...
Доки ми самі не станем, якщо не сильними, то хоч чеснішими і суспільно справедливішими, нам будуть вішать лапшу про суперсанкції, а на ділі висловлювати стурбованість і надзвичайну схвильованість.
Сорі, накипіло. Я не зелепук і не порохобот, весь час голосував за націоналістів але зовсім, чомусь, не вірю, що Європа і Америка опустять московію в прірву, не вірю! Кацапам дай пляшку шмурдяка і вони перестануть задавати питання: "Куди царя-батюшку діли?". Кацапам плювати, що їсти сир чи сироподібний продукт, аби бояра була під рукою. Так, що в ефективність санкцій - не вірю! Кацап поважає лише тих, від кого получає напряму в рило!
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В списке физических лиц, в частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, большая группа военных, а также вице-спикер Госдумы Петр Толстой, официальный представитель МИД России Мария Захарова, руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев.
Суть санкций - в замораживании активов указанных лиц, если эти активы обнаружатся на территории ЕС, запрете на въезд в страны Союза и транзит через них.