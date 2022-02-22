ЄС застосує санкції до всіх депутатів Держдуми РФ, які проголосували за визнання "Л/ДНР", та до 27 фіз- та юросіб, - Боррель

Європейський Союз має намір застосувати санкції до всіх депутатів, які підтримали рішення визнати "ЛНР" і "ДНР", та до 27 осіб і компаній.

Про це у вівторок у Парижі повідомив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми домовилися, що (нерозбірливо… прозвучало як 451) членів Думи, які проголосували за це порушення міжнародного права й територіальної цілісності та суверенітету України, будуть внесені до санкційного списку. Ми домовилися, що переслідуватимемо 27 індивідуумів та компаній, які відіграють роль у підриванні чи загрозі українській територіальній цілісності, суверенітету та незалежності", - оголосив він.

Боррель конкретизував, що це будуть "особи та компанії у таких трьох сферах: перше – це ті, хто приймав рішення та є відповідальними за загрозу (українському суверенітету), компанії, які підтримують фінансово чи матеріально або отримують вигоду, – це в секторі оборони, які відіграли роль у захопленні та дестабілізації (країни), й ті, хто веде дезінформаційну війну проти України".

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"Ми також застосуємо санкції до банків, які фінансують тих, хто ухвалює рішення, та проводять операції на цих територіях", - додав він.

Крім того, за словами високого представника, під санкції потраплять економічні відносини між цими двома регіонами та ЄС, так само, "як ми зробили в кримському випадку, щоб гарантувати, що ті, хто відповідальний, чітко відчув економічні наслідки своїх незаконних та агресивних дій".

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"І останнє, але не менш важливе, ми переслідуємо можливості доступу російської держави та уряду до наших капіталів та фінансового ринку і ринку послуг, обмежуючи фінансування їхніх політик через обмеження доступу до нашого фінансового ринку", - додав Боррель.