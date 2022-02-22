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Росія (47144) санкції (6834) Євросоюз (6998) Боррель (783)

ЄС застосує санкції до всіх депутатів Держдуми РФ, які проголосували за визнання "Л/ДНР", та до 27 фіз- та юросіб, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЄС застосує санкції до всіх депутатів Держдуми РФ, які проголосували за визнання

Європейський Союз має намір застосувати санкції до всіх депутатів, які підтримали рішення визнати "ЛНР" і "ДНР", та до 27 осіб і компаній.

Про це у вівторок у Парижі повідомив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми домовилися, що (нерозбірливо… прозвучало як 451) членів Думи, які проголосували за це порушення міжнародного права й територіальної цілісності та суверенітету України, будуть внесені до санкційного списку. Ми домовилися, що переслідуватимемо 27 індивідуумів та компаній, які відіграють роль у підриванні чи загрозі українській територіальній цілісності, суверенітету та незалежності", - оголосив він.

Боррель конкретизував, що це будуть "особи та компанії у таких трьох сферах: перше – це ті, хто приймав рішення та є відповідальними за загрозу (українському суверенітету), компанії, які підтримують фінансово чи матеріально або отримують вигоду, – це в секторі оборони, які відіграли роль у захопленні та дестабілізації (країни), й ті, хто веде дезінформаційну війну проти України".

Читайте: Велика Британія запровадить санкції проти депутатів Держдуми та членів Ради федерації, які голосували за "визнання" "ЛДНР"

"Ми також застосуємо санкції до банків, які фінансують тих, хто ухвалює рішення, та проводять операції на цих територіях", - додав він.

Крім того, за словами високого представника, під санкції потраплять економічні відносини між цими двома регіонами та ЄС, так само, "як ми зробили в кримському випадку, щоб гарантувати, що ті, хто відповідальний, чітко відчув економічні наслідки своїх незаконних та агресивних дій".

Також читайте: ЄС обмежить доступ РФ на ринок капіталу та запровадить санкції проти трьох банків, що фінансують ЗС РФ, - Єврокомісія

"І останнє, але не менш важливе, ми переслідуємо можливості доступу російської держави та уряду до наших капіталів та фінансового ринку і ринку послуг, обмежуючи фінансування їхніх політик через обмеження доступу до нашого фінансового ринку", - додав Боррель.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
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22.02.2022 20:21
+12
- почему не были разорваны дипломатические отношения?
- почему не было объявлено военное положение?
- почему не был введен визовый режим? (c)
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22.02.2022 20:26
+10
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22.02.2022 20:20
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Да им похер, их ***** и так в ГУЛАГЕ держит.
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22.02.2022 20:17 Відповісти
Давайте еще дайте санкции водителям и кухаркам этих чиновников)))))))))))))
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22.02.2022 20:22 Відповісти
Да них. подобного. Депутаты живут и путешествуют по Европе а не по диких уголках *********. Ето чекисты и военные с мусорами невыездные.
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22.02.2022 20:28 Відповісти
И не только депутаты. Хотели в Египет политеть, узнали с форумов что там все в шоке от пьяного, русского быдла которому снова дали добро на посещение.
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22.02.2022 21:08 Відповісти
Та нет, я думаю они сейчас не кисло удивятся
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22.02.2022 20:52 Відповісти
Прямо скажем - санкции "молниеносные" и после сбитого Боинга, 8-ми лет войні в Украине, отравления Новичком, бомбежек в Сирии и других славных дел мордора. Как бы опять пшик не получился.
Санкции против всяких высокопоставленніх кацапов и других ротенбергов уже вводились и что? Они как летали за бугор, так и летают , как хранили бабки миллиардные в Британии, Швейцарии, Австрии, так и хранят. Любовницы , жены и детки живут за бугром в роскошных особняках.
А бабло кацапское Западу ох как терять не хочется .
Мы можем, в первую очередь, надеяться только на самих себя и защищаться до последнего.
Слава Україні !
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22.02.2022 21:01 Відповісти
Ласкаво просимо на курорти Ніцци і Аліканте !
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22.02.2022 20:17 Відповісти
Ну фсё! Они сразу вешаться пойдут! Запретили им въезд в ЕС! Наказали, чуть не смертной казнью!)))
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22.02.2022 20:17 Відповісти
та не скажите...
их дети-жены-любовницы и недвижимость и вклады - всё там...
поэтому веселого мало...
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22.02.2022 21:00 Відповісти
Приїжджайте до нас на Ібіцу !
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22.02.2022 20:18 Відповісти
Це добре.,але замало...
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22.02.2022 20:18 Відповісти
о це вже діло, ще Штати підтягнуться з корисними санкціями.
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22.02.2022 20:18 Відповісти
прозріли, курва?
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22.02.2022 20:19 Відповісти
Ласкаво просимо в сонячну Іспанію !

Торевьєха город руССкіх !
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22.02.2022 20:19 Відповісти
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22.02.2022 20:20 Відповісти
Вот и *******: экспроприируйте наворованное и вывезенное на Запад бабло проеврейских демократов Там нет славян а поэтому згорив млин гори и хата!
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22.02.2022 20:49 Відповісти
все всем понятно про ваши санкции, подонки
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22.02.2022 20:20 Відповісти
Что они там могут решать? Посмотрите как они вчера на СБ под себя ходили.
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22.02.2022 20:20 Відповісти
Пук в лужу. Единственная примененная на данный момент настоящая санкция - заморозка СП-2. И то, подозреваю, европейцы к этому вопросу еще вернутся.
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22.02.2022 20:20 Відповісти
- почему не были разорваны дипломатические отношения?
- почему не было объявлено военное положение?
- почему не был введен визовый режим? (c)
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22.02.2022 20:26 Відповісти
Это вопросы к гетьману после Крыма?
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22.02.2022 20:27 Відповісти
Угу. Это визги Еполководца Бубочки Офшорного.Так теперь эти вопросы к нему.
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22.02.2022 20:29 Відповісти
Почему не разрешили народу свободное ношение оружия? - Зеля боится, что могут нечаянно кого-то из кацапской администрации в Украине пришить.
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22.02.2022 20:28 Відповісти
А нифига серьезногго ЕС путлеру и не может сделать больного! Газ и нефть- без них бюргерам будет не уютно! Мерседесы- в ********* их покупают больше всего... Торговля с **********- ЕС выгодна... Въезд, сдвинув сердито брови- запретили!
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22.02.2022 20:20 Відповісти
В мене щелепа відвисла,йой що сі з ними стало таке,мабуть трохи дотумкують чим смердить!
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22.02.2022 20:21 Відповісти
Уйла і зомбокацяпів потрібно держати в резервації, і приїжджати туди на сафарі відстрілювати самих навіжених.
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22.02.2022 20:21 Відповісти
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22.02.2022 20:21 Відповісти
То шо Толстой і Скабєєв і ще 351 дзєпутата тепер незможуть на шопінг в ЄС поїхати ?!

Це прекрасно! Шопінг в Північній Кореї !
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22.02.2022 20:24 Відповісти
Мені здається, що українській владі потрібно попросити, щоб ніхто нічого не вводив. А всі ресурси вкладали у ЗСУ. Їм ті санкції до лампочки. А тому для чого втрачати мільярди? Всі вони мають піти на Збройні Сили України. На ППО України, на ПВО України, на ВМФ України. Вже зараз. Попросити створити безпілотну зону. А із піхотою ми тут розберемось. Я в цьому на 100 % впевнений. Ми будемо воювати за свою землю і родини. А вони .... я навіть це сформулювати не можу. За хкйла?
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22.02.2022 20:24 Відповісти
А за что тогда дороги строить, если деньги уйдут на армию, а?

https://censor.net/ua/news/3317208/zelenskyyi_my_mojemo_zbilshyty_armiyu_v_dvatry_razy_ale_todi_napryklad_ne_zmojemo_buduvaty_dorogy
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22.02.2022 20:27 Відповісти
Не нервуйте мене. Я Вас прошу. Для мене, Зеленський це друга проблема після хй... Не потрібно мені його цитувати.
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22.02.2022 20:32 Відповісти
тримайтеся.
Я стараюсь не читать что он говорит, иначе так расстраиваюсь что капец...
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22.02.2022 22:43 Відповісти
Повністю згоден, надії що через економічний крах ерефії там щось зміниться нема. Хай торгують і заробляють але дадуть побільше зброї нам, заодно пропіаряться перед своїми виборцями. Бо їх санкціїї це вже не смішно навіть.
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22.02.2022 20:37 Відповісти
Цікаво, а Україна буде санкції вводити і хоч щось робити? Чи це мають зробити тільки ЄС і США - їм напевно це найбільше зараз треба?...
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22.02.2022 20:24 Відповісти
А доповнити словами "та їх близьких родичів і афілійованих осіб"???
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22.02.2022 20:24 Відповісти
То перший пакет тільки !
Розтягують задоволення!
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22.02.2022 20:26 Відповісти
На даний час нема куди розтягувати задоволення.
Розмова йде про життя!
Щоб ти зрозумів то весь 0 пристріляний. Як почнуть насипати по лінії то ВОЇНАМ на 0 зовсім буде не до сміху!
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22.02.2022 20:33 Відповісти
А секторальные слабо?
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22.02.2022 20:25 Відповісти
А членам семьи, их детишкам например, которые в ЕС обитают?
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22.02.2022 20:26 Відповісти
Коли вони перед Путіном виступали, то всі трусилися і заікалися, також чуть раніше Лукашенко виступав біля Путіна теж трусився і нервував, таким я його ще не бачив, на ньому просто лиця не було.
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22.02.2022 20:26 Відповісти
Боррель конкретизував, що це будуть "особи та компанії у таких трьох сферах: перше - це ті, хто приймав рішення та є відповідальними за загрозу (українському суверенітету), компанії, які підтримують фінансово чи матеріально або отримують вигоду, - це в секторі оборони, які відіграли роль у захопленні та дестабілізації (країни), й ті, хто веде дезінформаційну війну проти України".

================================

Полєзні санкциї !
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22.02.2022 20:27 Відповісти
А ведь правы были х...йловцы, что уже лет 20 называют ЕСовцев "европ...дорами"! Здесь они их просчитали заблаговременно!
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22.02.2022 20:28 Відповісти
Жгі Бор. Мало санкцій не буває
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22.02.2022 20:34 Відповісти
до сраки такі санкції
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22.02.2022 20:35 Відповісти
Столтенберг: Более 100 самолетов НАТО - в состоянии повышенной готовности

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Гопнік і московія мають бути знищені !
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22.02.2022 20:35 Відповісти
І чим ці санкції відрізняються від санкцій 2014 року?
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22.02.2022 20:35 Відповісти
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22.02.2022 20:41 Відповісти
почему главному пропагандону нет санкций?почему соловьев тв 42/7 крутит пропаганду и его смотрят 120 000 онлайн сейчас? почему сша не закроет youtube канал и не наложат на самого соловьева чтоб он не попал в загнивающую натовскую Италиюhttps://www.youtube.com/watch?v=JwclJeE5GmA&ab_channel=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2LIVE
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22.02.2022 20:52 Відповісти
Он там Берлускони жопу лижет, который является большим ватным любителем и имеет обширные связи в Италии, ничего ему не сделают.
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22.02.2022 21:03 Відповісти
Их родственников надо прессовать в Европе и США.
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22.02.2022 20:53 Відповісти
И снова слово ,,применят,, в будущем смысле..Так когда уже применят в реальном времени и не после вторжения и умершвения сотни тысяч украинцев а для избежаня умершвления?
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22.02.2022 20:55 Відповісти
А в это время зе-упыри покупают в парашии битума на десятки миллиардов в год. Кому война, а кому откаты от большой стройки.
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22.02.2022 20:57 Відповісти
Ну и санкции, утренник в детском саду. Вот так оценивает убийства, зверства, кровопролития, человеческую жизнь Евросоюз . Это же не их разрывает лысое чудовище, они далеко , им не страшно.
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22.02.2022 20:57 Відповісти
Митрополит Епифаний обратился к украинцам на фоне агрессии РФ
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22.02.2022 20:58 Відповісти
А мп рпц языки засунули как всегда?
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22.02.2022 21:04 Відповісти
так iх так iм и трєба, Дякую тобі за все Борелюшка!!!
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22.02.2022 20:59 Відповісти
А як на рахуноу українських?
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22.02.2022 21:03 Відповісти
КОЛЛЕКТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВСЕХ РОИCCЯН!!!
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22.02.2022 21:04 Відповісти
и автозаводы свои закроете на параше ? и сименс раком поставите за турбины ?
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22.02.2022 21:11 Відповісти
Курам на смех.
История ничему не учит.
Запомните, Европе глубоко п***й на Украину. Пока их никто не трогает и позволяет зарабатывать неслабые бабки в орде, лобби в их правительствах никогда не допустят снижения прибылей.
Штатам, в общем, тоже Украина до п***ы. Приоритет - Китай. Если на следующих выборах придет опять Трамп - вообще ж**а.
Дорогие украинцы - братья - рассчитывайте только на себя! Я верю, что когда-нибудь вы поможете и нам избавиться от черного ужаса в нашей стране...
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22.02.2022 21:26 Відповісти
Перестаньте, нарешті, тішити себе фальшивими ілюзіями. Ми нікому в Європі не потрібні. Ви хоч раз чули, проти кого конкретно і які саме санкції були запроваджені? Заборонять тещі Шойгу в'їзд в Ліхтенштейн чи Ватікан? Чи ви надієтесь, що сита Європа заморозить рахунки москалів у швейцарських банках? Введуть, як завжди, якісь мікрообмеження, заблокують разунки в парі-трійці банків середнього рівня і будуть надуваючи щоки та гіпнотизувати нас, що, мовляв, ввели "пекельні" санкції. Економічно слабка, корупційно-олігархічна країна-попрошайка з промосковськими гнидами у верхівці керівництва, яка за 8 років інтенсивної допомоги Європи й Америки, умудрилася майже все просRatь - на)(ер нікому не потрібна! З точки зору Європи, страдати заради України - те саме, що ми будемо страдати заради циган і давати їм гроші, щоб вони, накінець, влаштувалися на роботу і приносили суспільству користь. Європейці просто кидатимуть нам якісь подачки з метою очистки своєї карми, як ми кидаємо гроші жебракам-алкашам.
Доки ми самі не станем, якщо не сильними, то хоч чеснішими і суспільно справедливішими, нам будуть вішать лапшу про суперсанкції, а на ділі висловлювати стурбованість і надзвичайну схвильованість.
Сорі, накипіло. Я не зелепук і не порохобот, весь час голосував за націоналістів але зовсім, чомусь, не вірю, що Європа і Америка опустять московію в прірву, не вірю! Кацапам дай пляшку шмурдяка і вони перестануть задавати питання: "Куди царя-батюшку діли?". Кацапам плювати, що їсти сир чи сироподібний продукт, аби бояра була під рукою. Так, що в ефективність санкцій - не вірю! Кацап поважає лише тих, від кого получає напряму в рило!

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22.02.2022 21:32 Відповісти
Невозможность шопиться в Милане, устраивать вечеринки в Сен-Тропе, покупать алмазы в Антверене. «Это первый шаг», заявил Боррель.
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22.02.2022 22:26 Відповісти
Полєзниє санкциї

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В списке физических лиц, в частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, большая группа военных, а также вице-спикер Госдумы Петр Толстой, официальный представитель МИД России Мария Захарова, руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев.

Суть санкций - в замораживании активов указанных лиц, если эти активы обнаружатся на территории ЕС, запрете на въезд в страны Союза и транзит через них.
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23.02.2022 00:20 Відповісти
 
 