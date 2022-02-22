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Новини Економіка
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газ (2586) податки (1492) рента (51)

Підвищення ренти призведе до скорочення власного видобутку газу на 2 млрд м3, – ЦЕВ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Підвищення ренти призведе до скорочення власного видобутку газу на 2 млрд м3, – ЦЕВ

Підвищення ставок ренти на видобуток газу призведе до скорочення інвестицій і падіння власного видобутку на 2 млрд м3 або на 10%.

Про це йдеться в заяві експертів Центру економічного відновлення, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зміна курсу на непрогнозовані фіскальні рішення зупинить інвестиційні проекти та вкотре сформує невпевненість в інвесторів, оскільки термін реалізації інвестиційних проектів у видобутку є тривалим, а обсяг капітальних інвестицій значним. (Як наслідок: - прим.)Скорочення власного видобування газу на 2 млрд м3 внаслідок виснаження існуючих свердловин та малої кількості нових. Погіршення енергетичної безпеки країни і збільшення її залежності від імпорту енергетичних ресурсів, зокрема з Росії", - йдеться в заяві.

В ЦЕВ наголосили на необхідності напрацювати довгострокову і послідовну політику розвитку галузі.

"В Україні діє Національна економічна стратегія до 2030 року, яка передбачає запровадження саме стимулюючої рентної ставки для нових, законсервованих та важкодоступних вуглеводнів. Такий крок сприятиме нарощуванню обсягів видобутку та в довгостроковій перспективі збільшить обсяг рентних платежів, а також вплине на зростання ВВП на 3% в наступні 10 років. Цей підхід є доцільним в контексті прагнення збільшення обсягу інвестицій та формування репутації країни із передбачуваною економікою", - наголосили експерти.

Нагадаємо, уряд та депутати фракції "Слуга Народу" зареєстрували проекти законів про підвищення податків на видобуток газу в Україні до 69-74%, що в 2-3 рази більше за поточний рівень. За словами експертів, рівень податків в Україні може стати найвищим серед усіх країн Європи.

В Асоціації газодобувників попередили про ризик зупинення видобутку газу через різке підвищення податків та загрозу повернення до газової залежності від Росії.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
В условиях внешней угрозы, такие заявления - это диверсия в пользу России. Гниды добывают в разы подорожавший газ, но хотят платить за него мизерные налоги прикрываясь откровенным шантажом.
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22.02.2022 20:24
+6
Може ця "асяціяція" промичить внятно ЧОМУ газ який добули в Україні коштує 40000 за 1000 кубів? Це що за гешефт? рило не репне з таким космосом?
1400 баксів за 1000 кубів. Нагадаю газ НЕ добувається у важких умовах, просто хтось ніяк сраку не може напхати, мало все. Правильно слуги роблять, що щемлять цих виродків. Нажитись вирішили.
Чи може ці уродці не розуміють, що ці витрати в пеній частині будуть покладені на плечі споживача.
Запарили з своїми "висерами". Не хочете добувати йдіть на... ін, прийдуть компанії з США та покажуть рагулям ЯК треба добувати. Вкрай обнагліли.
Спочатку віджали те, що люди за свої кошти купили. Чи може не було такого? По 300-400 баксів витрачали, по 700 для будинку. Це 2000 роки.
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22.02.2022 20:34
+5
Підняття ренти аж ніяк не вплине на видобуток газу, це просто нісенітниці. Добувають народний газ і продають народу по 8 грн, а підприємствам по 50 грн в кращому випадку, знижуйте ціни або платіть більшу ренту. Жлоби
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22.02.2022 20:25
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Это они специально так делают: меньше добудут, меньше достанется бене. Борьба с олигархатом на марше.
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22.02.2022 20:23 Відповісти
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22.02.2022 20:36 Відповісти
Скільки жахіть всі ми пережили в минулому році через скиглення єкспертів про катастрофічне підвищення ренти на залізну руду. В цьому році жахіття про газ. А в наступному?
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22.02.2022 20:38 Відповісти
Центр экономического восстановления - очередная Ахмето-Фирташеская прокладка, которая за бабосики объявит что земля плоская, и стоит на слонах!
Сколько можно печатать нытье этих шавок??
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23.02.2022 00:22 Відповісти
так это же потужный реформизм с использованием "экспертов" из разнообразных "ассоциаций" .
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23.02.2022 02:32 Відповісти
В условиях внешней угрозы, такие заявления - это диверсия в пользу России. Гниды добывают в разы подорожавший газ, но хотят платить за него мизерные налоги прикрываясь откровенным шантажом.
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22.02.2022 20:24 Відповісти
вы ничего нипанимаете. это другое, это "экономика", "ввп", "инвестиции" не и прочие ненормативные речевые обороты из разговорной речи наперсточноков - неудачников.
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23.02.2022 02:35 Відповісти
Підняття ренти аж ніяк не вплине на видобуток газу, це просто нісенітниці. Добувають народний газ і продають народу по 8 грн, а підприємствам по 50 грн в кращому випадку, знижуйте ціни або платіть більшу ренту. Жлоби
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22.02.2022 20:25 Відповісти
А чи не пора відповідати за такі дії? Хлопці на фронті гинуть, а тут гниди шкодять Україні.
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22.02.2022 20:27 Відповісти
скоро кацапи будуть видобувати наш газ, втім ***** на наших бариг, барига і в Африці барига
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22.02.2022 20:28 Відповісти
Гетьманцев агент *****, працює на знищення економіки.
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22.02.2022 20:28 Відповісти
Паразитировать на народе это не экономика.
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22.02.2022 20:32 Відповісти
Не можете, валите нафиг. Силой никто не держит. Очередь из тех, кто и при такой рентабельности готов работать. Без дворцов и самолётов.
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22.02.2022 20:30 Відповісти
Только добыча снижается с каждым годом...
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22.02.2022 21:40 Відповісти
І ЗНОВ ГЕТМАНЦЕВ!!!...
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22.02.2022 20:31 Відповісти
Гетманцев зрадник він допомагає Зелі та очікує окупацію. Россіяни мабуть дадуть орден.
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22.02.2022 20:33 Відповісти
Може ця "асяціяція" промичить внятно ЧОМУ газ який добули в Україні коштує 40000 за 1000 кубів? Це що за гешефт? рило не репне з таким космосом?
1400 баксів за 1000 кубів. Нагадаю газ НЕ добувається у важких умовах, просто хтось ніяк сраку не може напхати, мало все. Правильно слуги роблять, що щемлять цих виродків. Нажитись вирішили.
Чи може ці уродці не розуміють, що ці витрати в пеній частині будуть покладені на плечі споживача.
Запарили з своїми "висерами". Не хочете добувати йдіть на... ін, прийдуть компанії з США та покажуть рагулям ЯК треба добувати. Вкрай обнагліли.
Спочатку віджали те, що люди за свої кошти купили. Чи може не було такого? По 300-400 баксів витрачали, по 700 для будинку. Це 2000 роки.
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22.02.2022 20:34 Відповісти
Гетьманцев уверенно бориться за первое место среди всех кандидатов (а их кста докуя) висеть на фонаре первым..
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23.02.2022 00:27 Відповісти
Усі українці добре знаються на політиці, футболі та на ринку газу.
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23.02.2022 07:25 Відповісти
 
 