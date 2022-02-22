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Новини Війна в Україні
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США працюють над запобіганням конфлікту на території України, - голова Пентагону

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США працюють над запобіганням конфлікту на території України, - голова Пентагону

Адміністрація США працює над тим, щоб уникнути подальшої ескалації в Україні.

Про це заявив у вівторок глава Пентагону Ллойд Остін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми працюємо над тим, щоб уникнути подальшого конфлікту в Україні", - сказав він.

За словами Остіна, Росія "все ще може уникнути трагічної повномасштабної війни, яка не є для неї якоюсь неминучістю".

Перед цим Остін у вівторок мав бесіду з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Читайте: Путін назвав умови деескалації: Відмова України від Криму та НАТО і демілітаризація

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
закрийте небо(якщо це можливо),без неба у ***** нема ні маленького шансу
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22.02.2022 20:57
+16
засоби ППО будуть найкращим захистом.
Якщо згадати Грузію, то кацапи в першу чергу бомбили ППО і літаки.
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22.02.2022 20:54
+13
Терміново прийняти Україну до НАТО, або надати статус основного союзника США по за НАТО.
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22.02.2022 20:57
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https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1496181658713735177

це в 2 кілометрах від кордону вже
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22.02.2022 20:53 Відповісти
Ну иак шо, громадяне: будет война или не будет?
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22.02.2022 20:57 Відповісти
Сегодня в 22 часа 22 минуты ( 22,02, 2022) всем молиться за мир в Украине и за то, чтобы Путин сдох наконец-то. Все желания сбываются.
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22.02.2022 21:40 Відповісти
Только "Точкой-У" ничего что на територии рашки.
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22.02.2022 20:58 Відповісти
они уже неделю вот так ездят в нескольких км от границы, и бутусов, и арестович про это писали
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22.02.2022 20:59 Відповісти
Треугольник и 2 полоски...пока запоминаем...
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22.02.2022 21:00 Відповісти
на кримській техніці коса лінія. Тобто ми маємо мінім три напрямки удара. Київ/Херсон/Харків і я вважаю, що ще десант до Маріку також мають свою позначку, десь бачив.
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22.02.2022 21:02 Відповісти
Це кацапські руни від Джавелінів
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22.02.2022 22:36 Відповісти
FGM-148 Javelin с ними справятся
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22.02.2022 21:02 Відповісти
Старенькі не модернізовані Т-72Б зр. 1989.

На тому ж напрямку я бачив і ще більш старі, Т-72Б - 84-го року випуску. Я так розумію Харківський напрямок у них не основний, раз такий хлам накопичили
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22.02.2022 21:42 Відповісти
Пентагону-респект...
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22.02.2022 20:54 Відповісти
Нічого ви вже не зробите. Уроки Другої Світової засвоєні не були
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22.02.2022 20:54 Відповісти
засоби ППО будуть найкращим захистом.
Якщо згадати Грузію, то кацапи в першу чергу бомбили ППО і літаки.
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22.02.2022 20:54 Відповісти
Да но в нас в разы больше пво будут крыть и искандерами и калибрами и европа опять глотнет
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22.02.2022 20:57 Відповісти
точность искандеров плюс минус лапоть так и калибров
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22.02.2022 21:00 Відповісти
лапоть по карте...десятикилометровке
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22.02.2022 21:08 Відповісти
І це правда, крилатими ракетами вразити ппо можна хіба що випадково, або якщо воно не мобільне.
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22.02.2022 21:44 Відповісти
Нагнетают опять?
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22.02.2022 20:55 Відповісти
И какое решение она купила раньше?
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22.02.2022 20:59 Відповісти
Хз, в мєтодічькє об етом нічєво нє напісано. ))
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22.02.2022 21:01 Відповісти
То, котрое тебя обЯзали тут озвучить, тРоль
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22.02.2022 21:56 Відповісти
У вас болгарский ус отклеился.
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22.02.2022 22:26 Відповісти
закрийте небо(якщо це можливо),без неба у ***** нема ні маленького шансу
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22.02.2022 20:57 Відповісти
Можливо, але вони боятся
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22.02.2022 20:58 Відповісти
чекаєм виступ Байдена зараз багато що проясниться і тримаєм кулаки
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22.02.2022 20:59 Відповісти
Терміново прийняти Україну до НАТО, або надати статус основного союзника США по за НАТО.
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22.02.2022 20:57 Відповісти
Кажуть що після санкцій які зараз вводять рашкі вони знову на дротові слухалки і кп роботрон перейдуть 🙂
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22.02.2022 21:00 Відповісти
Мировая фабрика не даст пропасть 140 млн. рынку.
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22.02.2022 21:03 Відповісти
так, напевне, буде ембарго/санкції нафта/газ за харчі...
а це обмеження у виручці, ну і тоді не буде у 140 млн за що придбати оте фабриковане
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22.02.2022 21:08 Відповісти
Газ да, нефть очень сомневаюсь.
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22.02.2022 21:14 Відповісти
нє глядя на твої сомнєнія, оце всьо в одном флаконє призведе до унеможливлення 140 ста сорока мільйонами придбовувати вироби вищеозначені фабрики
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22.02.2022 21:25 Відповісти
Они фабрике сырьё, она им готовые изделия. Иран сколько бод гораздо более жёсткими санкциями и?
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22.02.2022 21:53 Відповісти
за купівельну спроможність 140млн, думається так, шо понятно...
про ввп ірана за останнє десятиліття і ввп росії за 8 років найди в гуглі, порівняй населення, тенденції росту-падіння...
висновки доложиш...
почитаєм, посміємось
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22.02.2022 22:05 Відповісти
Ти сьогодні хлопчик чи дівчинка ?
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22.02.2022 21:10 Відповісти
Та просто цікаво хто сьогодні під Ксюша Руф на працю заступив 🙂
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22.02.2022 21:17 Відповісти
На громадських засадах 🙂
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22.02.2022 21:29 Відповісти
тепер вишки 5G їм не загрожуватимуть
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22.02.2022 21:05 Відповісти
ані ніпабідімиі! http://storage1.censor.net.ua/images/f/9/8/9/f989ac3f86f2dfbd057cae9a99d15043/608x810.jpg
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22.02.2022 21:30 Відповісти
Краще в кам'яний вiк 😂то буде справедливо 🙄
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22.02.2022 21:59 Відповісти
Найбільш простий шлях запобігти агресії, це залучити американську винищувальну авіацію, яка базується на польських та румунських авіабазах, для захисту повітряного простору над Україною. Тобто введення безполітної зони, при якій російська авіація здебільшого втратить можливість оперувати в українському небі. Причому це навіть не буде суперечити бажанню Байдена не посилати своїх вояків в Україну, адже технічно вони будуть базуватись поза її межами.
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22.02.2022 21:01 Відповісти
потрібно петріоти розгортати
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22.02.2022 21:03 Відповісти
З одного боку так, але тоді потрібна їх обслуга, а тут не потрібна. Причому росіяни із вірогідністю у 95% не ризикнуть кинути виклик американській авіації, тому їм всього лише потрібно просто бути присутнім в українському небі
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22.02.2022 21:31 Відповісти
Это прямое столкновение США с россией. На это не пойдут. Пво возможно подкинут. Никто вместо нас воевать не будет.
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22.02.2022 21:06 Відповісти
Вони вже робили таким чином у Сирії, одночасно були присутні в небі однієї країні і росіяни не наваживались їм протистояти
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22.02.2022 21:32 Відповісти
И? Рф не бомбила обьекты в Сирии?
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22.02.2022 21:55 Відповісти
У зоні де оперували США - ні
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22.02.2022 21:59 Відповісти
Ага вы гений, без военного положения и мобилизации ничего не выйдет
и ставить страну на военные рельсы, воевать придётся украинцам как это не печальн
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22.02.2022 21:34 Відповісти
Це зрозуміло, але новина про те, що саме пентагон може зробити для запобігання і це рішення
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22.02.2022 21:35 Відповісти
Пентагон ничего делать не будет если что и надо было делать нужно было делать ещё вчера.
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22.02.2022 22:14 Відповісти
Статус основного союзника США по за НАТО ми могли ще у вересні отримати, але Зеля і Маркарова зомліли. Не хотілося їм Беню віддавати.
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22.02.2022 21:02 Відповісти
У нас есть к сожалению такое мнение, что статус "основного союзника вне НАТО" закроет путь к полноценному членству в НАТО.
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22.02.2022 21:23 Відповісти
Україні НАТО потрібно лише для того, щоб отримати військову підтримку, якщо її зможуть надати інші, то це буде альтернативою. Це може бути прямий союз із США, чи створення окремого оборонного альянсу з групою країн.
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22.02.2022 21:38 Відповісти
А сенс? Афган був ось основним союзником США по за НАТО. Нам треба Пентагон здорової людини.
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22.02.2022 22:40 Відповісти
"За словами Остіна, Росія "все ще може уникнути трагічної повномасштабної війни, яка не є для неї якоюсь неминучістю". Это что-то из области фантастики. Верят в сказки?
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22.02.2022 21:02 Відповісти
Стара Америка,по типу 80-х,просто би роздерла сьогоднішню москальщину.А от ******* ліво-ліберальна Америка,цього не може зробити.
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22.02.2022 21:05 Відповісти
7000 боеголовок. Роздерти?
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22.02.2022 21:07 Відповісти
По перше,немає там стільки.По друге,в совка було 46000 тисяч боєголовок,включно з мегатонками.Це не завадило тодішній Америці,в Європі Першінги розмістити.
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22.02.2022 21:11 Відповісти
Использовалось слово - роздерти. Размещение баз под него слабо подпадает.
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22.02.2022 21:18 Відповісти
Сьогоднішню москальщину можна саме роздерти.
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22.02.2022 21:25 Відповісти
що тільки не робиться, щоб зашкодити великому будівництву
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22.02.2022 21:06 Відповісти
мы уже имеем спутники США и глобал хоуки работают на ЗСУ
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22.02.2022 21:06 Відповісти
САТСОМ? Там одно чучело постоянно канал занимает😁
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22.02.2022 21:09 Відповісти
і +снайпер.
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22.02.2022 21:07 Відповісти
Якби там не було, а перемога буде за Україною.
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22.02.2022 21:07 Відповісти
Якщо бубочка не завадить!
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22.02.2022 21:10 Відповісти
Юрий Касьянов

8 мин. ·



Ещё для разогрева (см. предыдущий текст). После выступления Байдена напишу, что делать.

/Андрей Зубов, политолог, доктор исторических наук/

Признание независимости так называемых республик Луганска и Донецка наверняка не было целью дипломатической и военной кампании последних трех месяцев. Замах был на рубль, удар пока вышел на полушку. Эти территории и так фактически были вне власти Украины с 2014 года, они экономически совершенно убыточны и не дают лаковой картинки отдыха, как Крым или Абхазия. Их принятие на себя Россией только новое тяжкое бремя без каких-либо выгод.

В правовом смысле вчерашние действия о признании Л-ДНР вопиющий акт нарушения принципов международного права и новый акт расчленения Украины. Второй, если первым считать аннексию Крыма в марте 2014. Это признание «рвет в клочья» Минские договоренности, крайне выгодные России и освобождает Украину от каких-либо обязательств по их исполнению. Полностью разрушен и Нормандский процесс. Теперь Запад и Украина противостоят России без каких-либо дипломатических «прокладок». Это крайне опасно. И не понятно, почему Путин решился на такой шаг, если он не задумал шаг следующий.

А следующий шаг почти очевиден. И не случайно с прошлой ночи США вывозят на ночь своих дипломатов из Львова в Польшу. Мир ждет большой войны. Сценарий прост.

Российские войска занимают уже вполне официально Л-ДНР. Это уже произошло. Договор о взаимопомощи между Л-ДНР и Россией подписан. Происходит имитация попытки возвращения украинскими войсками под свой контроль отторгнутых частей двух областей Донбасса, и в ответ Россия или по всей форме объявляет Украине войну во исполнение только что подписанных соглашений, или начинает «принуждение Украины к миру» без формального объявления войны.

Только если сегодня начнется отвод войск из Белоруссии и русского приграничья с Украиной вглубь России, только если огромный десантный флот, сосредоточенный в Крыму и Новороссийске и нацеленный на Одессу и Херсон, опять разойдется по разным морям и большие десантные корабли пройдут Босфором в Средиземное море, только тогда мы сможем вздохнуть спокойно. - Путин удовлетворился Л-ДНР и разрешил замученным долгим зимним стоянием войскам вернуться на свои базы. Если войска и корабли остаются в развернутых боевых порядках, то надо ждать большое вторжение с самыми ужасными последствиями. И при том в ближайшие дни. Долго так войска стоять не могут.

Речь Путина дышала лютой ненавистью к самому факту существования независимого украинского государства. Как и многие российские империалисты, он готов терпеть украинство, пускать слезу, слушая украинские песни и с аппетитом закусывать украинской домашней колбасой рюмку горилки, но терпеть украинское государство он не может. Если есть Украина как независимая страна - то нет Российской империи ни в царском, ни в большевицком ее обличье.

И отсюда вопиющая фальсификация истории. Ленина, убийцу украинского народа и палача украинской свободы, душившего ее и в январе-феврале 1918 (вспомните «Белую Гвардию» Михаила Булгакова) и после Рижского мира марта 1921, Путин объявил создателем Украинского государства. Фантастическая ложь. Украина была провозглашена независимой IV Универсалом Рады 9 января 1918 г. сразу вслед за учиненным Лениным и Троцким разгоном Учредительного собрания, в работе которого депутаты от Украины готовы были принять активное участие. Так что Ленин причина украинской независимости, но отнюдь не её даритель. В русском языке есть разница между словами «благодаря» и «из-за». Украина стала независимой в январе 1918 года из-за Ленина, но не благодаря Ленину. Путин обещал показать украинцам декоммунизацию, то есть отомстить за ленинопад. Он истекает злобой и жаждой всех виновных в поругании его кумира судить поименно. Об этом он тоже вчера сказал. А украинцы сбрасывали лениных совсем не зря. Только Сталин может сравниться с Лениным в той кошмарной жестокости, которую эти большевицкие вожди обрушили на народ Украины.

Боюсь, что признание Л-ДНР только начало. На ставку в битве за Украину Путин поставил всего себя и свою мечту жизни о преодолении «величайшей геополитической катастрофы ХХ века», как он сказал еще в далеком 2004 году.
Призрак рухнувшей империи влечет его на новые преступления.
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22.02.2022 21:07 Відповісти
Юрий Касьянов

15 мин. ·



Для разогрева. Позже напишу, что делать.

АНТОН ОРЕХ /ЭХО МОСКВЫ/

Не пытайтесь обманывать себя или утешать. Не спрашивайте, будет ли война или ее удастся избежать. Ответ на это вопрос ясен и получен в понедельник. Если вы вдруг этого не поняли, накануне Владимир Путин говорил вовсе не о признании ЛНР и ДНР - ему на них наплевать. Путин говорил о непризнании Украины.

Он не просто не собирается уважать ее целостность и какие-то границы - Путин считает, что такого государства вообще не должно быть. Поэтому вопрос не в том, будет война или не будет. Она уже началась. Началась еще в 2014 году, а теперь просто перешла в новую фазу.

Вопрос в том, когда наступит следующая стадия и какой кровью будет за нее заплачено. России даже не нужно формально объявлять эту войну. Достаточно, чтобы войну объявили Донецк и Луганск. Под предлогом непрекращающихся провокаций со стороны бандеровцев или под предлогом освобождения земель Донецкой и Луганской области, захваченных укрофашистами - это не важно!

Пока в Кремле и сепаратистских штабах еще не разобрались, какую же конкретно территорию признал Путин, но скоро разберутся - не сомневайтесь. /Уже разобрались - ЮК/ И потребуют для начала отдать Донбасс целиком.

Всё просто: кто-то приходит в ваш дом и говорит, что это его дом, а вы здесь - никто. А дальше - на Киев. Это абсолютно неизбежно. Произойдет это прямо сейчас или чуть позже - тут варианты возможны. Будет ли это попытка просто разбомбить Украину, как Сирию, или это будет полноценное вторжение - тут тоже может быть по-разному. Но вы же поняли, что самим фактом своего существования Украина не дает Путину спокойно жить? Следовательно, пока он этот вопрос не решит, он не угомонится.

Но сильно откладывать ему тоже нельзя. Потому что и сам Путин не молодеет, и эффект от теперешнего патриотического восторга продлится еще короче, чем после Крыма, и положение в экономике всё хуже, и через какое-то время даже победа над киевской хунтой и англосаксами будет волновать людей меньше, чем цены в магазинах и полупустые полки.
Тем более если Запад вдруг решится на какие-то реально серьезные меры, а не на эти потешные как бы санкции. И не забывайте, что у границ Украины второй месяц стоит чуть ли не вся российская армия. Жить в чистом поле и коптить небо соляркой танковых моторов бесконечно нельзя. Так что не питайте иллюзий.
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22.02.2022 21:08 Відповісти
а хто краще? твій трамплін взагалі заявив нах та Україна, краще кошмарить мігрантів латінос
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22.02.2022 21:15 Відповісти
Коля Морозов 8ab0f315 Він не її.Але за нього прилітав Б-52 з ядерними ракетами і симулював удар по москалях.
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22.02.2022 21:32 Відповісти
не знаю що там прилітало, але факт є фактом. Нашо допомогати Україні, якщо є Мекси! це сук його слова чи ні, млять, чи ти як кацап будеш хвостом поросячим вилять???
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22.02.2022 21:35 Відповісти
А я знаю.Літак з ядерними ракетами прилітав,в 19 році,коли були наймасштабніші навчання москалів.І факт в тому,що москалі так себе не поводили за Трампа.Потрібно дивитися на дії,а не на слова.Саме ти як кацап,віриш в слова.
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22.02.2022 21:43 Відповісти
короч лікуйся, то ковіда нема, то рептілоїди десь там. то аж 10 джавелінів дав святий трумп, мать тереза прям. а зараз їх пів тисяч вже навезли та то таке пусте, правда, що таке до пів сотні літаків зі зброєю
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22.02.2022 21:52 Відповісти
Джевеліни це для партизанської війни,тобто коли ворог вже бомбить твої міста.Нам потрібні ракети.Джевеліни ніяк не допоможуть,запобігти війні,а ракети зможуть.Я тобі казав,що не було за Трампа такої ситуації.Америка не забирала посольства.
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22.02.2022 21:55 Відповісти
Я уже третью неделю убеждаюсь, что президента Байдена Украина и ее безопасность интересует значительно больше чем презедента-шута и его моноскота.
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22.02.2022 21:23 Відповісти
100% Вы правы, увы... Другие переживают и действуют эффетивнее, чем зЕ...
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22.02.2022 21:52 Відповісти
Значит, нихрена не сделают. Риал политик.
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22.02.2022 21:25 Відповісти
жена зашла на один москальский сайт, Сплетник. Ясно дело, обычно - абсолютно пророссийский и антиукр. Порадовали комменты))

Чувствую себя пассажиром машины, водитель которой сошел с ума и летит с обрыва. + 326 лайков

Koks, Он хочет войти в историю, на пассажиров ему пофиг + 196

Erratum, да да, в учебники по истории и т.д....только вот как кто? Наполеон номер 2?Сразу пусть выберет палату себе .. +21

Vivian, адольф номер 2 +26
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22.02.2022 21:26 Відповісти
Русская - "Может людям страшно? Может люди хотят читать другое? Мне тоже страшно. У меня двое детей, сыну 16 будет в этом году. Я хочу им прекрасного будущего, хочется жить спокойно и счастливо. Абсолютно хочется быть аполитичной, но жить как страус с головой в песке в современных реалиях глупо. Вчера мне было физически больно от происходящего. Ощущение пустоты и уныния."

- короче умирать и посылать своих детей на бойню они не хотят.
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22.02.2022 21:27 Відповісти
Их желания никто спрашивать не будет.
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22.02.2022 21:45 Відповісти
На месте Госдепа ко всем грехам РФ, я бы поискал связь между Аль-Каидой и Российскими спецслужбами. Американским изберателям очень зашла бы РФ, финансирующая терракты в США.

После такого хоть священную войну объявляй - избиратели будут только за.
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22.02.2022 21:27 Відповісти
, Россия "все еще может избежать трагической полномасштабной войны, ко
торая не является для нее какой-то неизбежностью".
Це едині розумні слова які прозвучали в останні тижні.
Голова Пентагону висказався однозначно та реально.Війна кацапіїтв Україні не буде зупинена ні Пентагоном ні ООН ні США.Війна буде до розрушення Кремля і ніто вже українців не зупинить.
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22.02.2022 21:28 Відповісти
зупинити війну може всього за пів години і сама Україна, якщо розбомбить точками У всі скупчення техніки на її кордонах!! Україна має повне законне і моральне право так зробити!
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22.02.2022 21:33 Відповісти
Та Україна війні і не хоче,ми чужі території не загарбуємо та ще і терпимо 8 років армію мокщан-их там нету та і загарбуванна ,,зеленими чоловічками,,Криму.Ми терпимо та очікуємо коли ***** почне вторгнення.Ми,українці,вже перебоялися і вже холоднокровно очікуємо нападу який зупинить нас тільки після спалення Кремля.І вже нас ніхто не спинить ні ООН,ні ОБСЕ ні країни НАТО.А також і перемовини про тимчасове перемитя.
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22.02.2022 21:49 Відповісти
Майже весь світ разом з Україною.
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22.02.2022 22:02 Відповісти
Що вони, тобто США хочуть винайти те, що уже давно винайдено:
Хочеш миру - готуйся до війни!
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22.02.2022 22:21 Відповісти
 
 