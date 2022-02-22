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США працюють над запобіганням конфлікту на території України, - голова Пентагону
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Адміністрація США працює над тим, щоб уникнути подальшої ескалації в Україні.
Про це заявив у вівторок глава Пентагону Ллойд Остін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми працюємо над тим, щоб уникнути подальшого конфлікту в Україні", - сказав він.
За словами Остіна, Росія "все ще може уникнути трагічної повномасштабної війни, яка не є для неї якоюсь неминучістю".
Перед цим Остін у вівторок мав бесіду з головою МЗС України Дмитром Кулебою.
Топ коментарі
+20 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар22.02.2022 20:57
+16 Ла-ла-ла-ла
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+13 Сергей Трофимов 7c913dc7
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Будь ласка, зачекайте...
це в 2 кілометрах від кордону вже
На тому ж напрямку я бачив і ще більш старі, Т-72Б - 84-го року випуску. Я так розумію Харківський напрямок у них не основний, раз такий хлам накопичили
Якщо згадати Грузію, то кацапи в першу чергу бомбили ППО і літаки.
а це обмеження у виручці, ну і тоді не буде у 140 млн за що придбати оте фабриковане
про ввп ірана за останнє десятиліття і ввп росії за 8 років найди в гуглі, порівняй населення, тенденції росту-падіння...
висновки доложиш...
почитаєм, посміємось
и ставить страну на военные рельсы, воевать придётся украинцам как это не печальн
8 мин. ·
Ещё для разогрева (см. предыдущий текст). После выступления Байдена напишу, что делать.
/Андрей Зубов, политолог, доктор исторических наук/
Признание независимости так называемых республик Луганска и Донецка наверняка не было целью дипломатической и военной кампании последних трех месяцев. Замах был на рубль, удар пока вышел на полушку. Эти территории и так фактически были вне власти Украины с 2014 года, они экономически совершенно убыточны и не дают лаковой картинки отдыха, как Крым или Абхазия. Их принятие на себя Россией только новое тяжкое бремя без каких-либо выгод.
В правовом смысле вчерашние действия о признании Л-ДНР вопиющий акт нарушения принципов международного права и новый акт расчленения Украины. Второй, если первым считать аннексию Крыма в марте 2014. Это признание «рвет в клочья» Минские договоренности, крайне выгодные России и освобождает Украину от каких-либо обязательств по их исполнению. Полностью разрушен и Нормандский процесс. Теперь Запад и Украина противостоят России без каких-либо дипломатических «прокладок». Это крайне опасно. И не понятно, почему Путин решился на такой шаг, если он не задумал шаг следующий.
А следующий шаг почти очевиден. И не случайно с прошлой ночи США вывозят на ночь своих дипломатов из Львова в Польшу. Мир ждет большой войны. Сценарий прост.
Российские войска занимают уже вполне официально Л-ДНР. Это уже произошло. Договор о взаимопомощи между Л-ДНР и Россией подписан. Происходит имитация попытки возвращения украинскими войсками под свой контроль отторгнутых частей двух областей Донбасса, и в ответ Россия или по всей форме объявляет Украине войну во исполнение только что подписанных соглашений, или начинает «принуждение Украины к миру» без формального объявления войны.
Только если сегодня начнется отвод войск из Белоруссии и русского приграничья с Украиной вглубь России, только если огромный десантный флот, сосредоточенный в Крыму и Новороссийске и нацеленный на Одессу и Херсон, опять разойдется по разным морям и большие десантные корабли пройдут Босфором в Средиземное море, только тогда мы сможем вздохнуть спокойно. - Путин удовлетворился Л-ДНР и разрешил замученным долгим зимним стоянием войскам вернуться на свои базы. Если войска и корабли остаются в развернутых боевых порядках, то надо ждать большое вторжение с самыми ужасными последствиями. И при том в ближайшие дни. Долго так войска стоять не могут.
Речь Путина дышала лютой ненавистью к самому факту существования независимого украинского государства. Как и многие российские империалисты, он готов терпеть украинство, пускать слезу, слушая украинские песни и с аппетитом закусывать украинской домашней колбасой рюмку горилки, но терпеть украинское государство он не может. Если есть Украина как независимая страна - то нет Российской империи ни в царском, ни в большевицком ее обличье.
И отсюда вопиющая фальсификация истории. Ленина, убийцу украинского народа и палача украинской свободы, душившего ее и в январе-феврале 1918 (вспомните «Белую Гвардию» Михаила Булгакова) и после Рижского мира марта 1921, Путин объявил создателем Украинского государства. Фантастическая ложь. Украина была провозглашена независимой IV Универсалом Рады 9 января 1918 г. сразу вслед за учиненным Лениным и Троцким разгоном Учредительного собрания, в работе которого депутаты от Украины готовы были принять активное участие. Так что Ленин причина украинской независимости, но отнюдь не её даритель. В русском языке есть разница между словами «благодаря» и «из-за». Украина стала независимой в январе 1918 года из-за Ленина, но не благодаря Ленину. Путин обещал показать украинцам декоммунизацию, то есть отомстить за ленинопад. Он истекает злобой и жаждой всех виновных в поругании его кумира судить поименно. Об этом он тоже вчера сказал. А украинцы сбрасывали лениных совсем не зря. Только Сталин может сравниться с Лениным в той кошмарной жестокости, которую эти большевицкие вожди обрушили на народ Украины.
Боюсь, что признание Л-ДНР только начало. На ставку в битве за Украину Путин поставил всего себя и свою мечту жизни о преодолении «величайшей геополитической катастрофы ХХ века», как он сказал еще в далеком 2004 году.
Призрак рухнувшей империи влечет его на новые преступления.
15 мин. ·
Для разогрева. Позже напишу, что делать.
АНТОН ОРЕХ /ЭХО МОСКВЫ/
Не пытайтесь обманывать себя или утешать. Не спрашивайте, будет ли война или ее удастся избежать. Ответ на это вопрос ясен и получен в понедельник. Если вы вдруг этого не поняли, накануне Владимир Путин говорил вовсе не о признании ЛНР и ДНР - ему на них наплевать. Путин говорил о непризнании Украины.
Он не просто не собирается уважать ее целостность и какие-то границы - Путин считает, что такого государства вообще не должно быть. Поэтому вопрос не в том, будет война или не будет. Она уже началась. Началась еще в 2014 году, а теперь просто перешла в новую фазу.
Вопрос в том, когда наступит следующая стадия и какой кровью будет за нее заплачено. России даже не нужно формально объявлять эту войну. Достаточно, чтобы войну объявили Донецк и Луганск. Под предлогом непрекращающихся провокаций со стороны бандеровцев или под предлогом освобождения земель Донецкой и Луганской области, захваченных укрофашистами - это не важно!
Пока в Кремле и сепаратистских штабах еще не разобрались, какую же конкретно территорию признал Путин, но скоро разберутся - не сомневайтесь. /Уже разобрались - ЮК/ И потребуют для начала отдать Донбасс целиком.
Всё просто: кто-то приходит в ваш дом и говорит, что это его дом, а вы здесь - никто. А дальше - на Киев. Это абсолютно неизбежно. Произойдет это прямо сейчас или чуть позже - тут варианты возможны. Будет ли это попытка просто разбомбить Украину, как Сирию, или это будет полноценное вторжение - тут тоже может быть по-разному. Но вы же поняли, что самим фактом своего существования Украина не дает Путину спокойно жить? Следовательно, пока он этот вопрос не решит, он не угомонится.
Но сильно откладывать ему тоже нельзя. Потому что и сам Путин не молодеет, и эффект от теперешнего патриотического восторга продлится еще короче, чем после Крыма, и положение в экономике всё хуже, и через какое-то время даже победа над киевской хунтой и англосаксами будет волновать людей меньше, чем цены в магазинах и полупустые полки.
Тем более если Запад вдруг решится на какие-то реально серьезные меры, а не на эти потешные как бы санкции. И не забывайте, что у границ Украины второй месяц стоит чуть ли не вся российская армия. Жить в чистом поле и коптить небо соляркой танковых моторов бесконечно нельзя. Так что не питайте иллюзий.
Чувствую себя пассажиром машины, водитель которой сошел с ума и летит с обрыва. + 326 лайков
Koks, Он хочет войти в историю, на пассажиров ему пофиг + 196
Erratum, да да, в учебники по истории и т.д....только вот как кто? Наполеон номер 2?Сразу пусть выберет палату себе .. +21
Vivian, адольф номер 2 +26
- короче умирать и посылать своих детей на бойню они не хотят.
После такого хоть священную войну объявляй - избиратели будут только за.
торая не является для нее какой-то неизбежностью".
Це едині розумні слова які прозвучали в останні тижні.
Голова Пентагону висказався однозначно та реально.Війна кацапіїтв Україні не буде зупинена ні Пентагоном ні ООН ні США.Війна буде до розрушення Кремля і ніто вже українців не зупинить.
Хочеш миру - готуйся до війни!