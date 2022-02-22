США працюють над запобіганням конфлікту на території України, - голова Пентагону

Адміністрація США працює над тим, щоб уникнути подальшої ескалації в Україні.

Про це заявив у вівторок глава Пентагону Ллойд Остін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми працюємо над тим, щоб уникнути подальшого конфлікту в Україні", - сказав він.

За словами Остіна, Росія "все ще може уникнути трагічної повномасштабної війни, яка не є для неї якоюсь неминучістю".

Перед цим Остін у вівторок мав бесіду з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

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