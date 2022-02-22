На Миколаївщині стартував ремонт доріг до чорноморських курортів, - Укравтодор
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В Миколаївській області почались ремонтні роботи на дорогах, що ведуть до курортних сіл і містечок на березі Чорного моря. Їх планують відновити до початку літнього сезону.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Миколаївській області, інформує Цензор.НЕТ.
Протягом 2020-2021 років за програмою "Велике будівництво" відремонтували Дніпропетровський та Кіровоградський напрямки, а також курортну трасу Т-15-13 Нечаяне-Очаків.
Зараз на Миколаївщині почали ремонт ще двох туристичних маршрутів територіального значення – Т-15-07 Миколаїв-Парутине-Очаків та Т-15-15 Федорівка-Рибаківка-Лугове.
"На об’єктах кипить робота у цілодобовому режимі. Дві зміни дорожників вдень і вночі за допомогою сучасної спецтехніки виконують роботи з фрезерування зношеного покриття. Надалі тут буде влаштовано 2 шари нового асфальтобетону", – зазначають у Службі.
Разом із ремонтом автошляху на дорозі Т-15-07 буде облаштована перша на Миколаївщині велодоріжка, а в межах населених пунктів з’являться сучасні автопавільйони, пішохідні доріжки та переходи, тактильна плитка та електроосвітлення.
Нагадаємо, раніше координатор програми "Велике будівництво", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко інформував, що у планах програми на поточний рік – 5,5 тис. км доріг державного значення та понад 1,4 тис. км автошляхів місцевого значення.
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раша недавно опровергла очередную пословицу "танки грязи не боятся)))))
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Щоб ходові їх БТР зберегли більший моторесурс.
Скінчені ідіоти блд.
А то, "туристы" из Ростовской области жалуются:
Их гусеничные "Мерседесы" застряют в весенней распутице!
А вот на дороги, чтобы оккупантам было удобней перемещаться нашлись!
Все что они намародерят в Украине добра им не принесет,придет время ответить за содеяное,и их надут и вытянут на свет божий , их судьба ждать этот час каждую минуту своей жалкой жизни.
Путлер лишил нас власти, но он не сможет лишить нас нации и возможности защищаться, мы можем надеется только на друг друга, только так спасемся и победим.