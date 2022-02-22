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На Миколаївщині стартував ремонт доріг до чорноморських курортів, - Укравтодор

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Миколаївській області почались ремонтні роботи на дорогах, що ведуть до курортних сіл і містечок на березі Чорного моря. Їх планують відновити до початку літнього сезону.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Миколаївській області, інформує Цензор.НЕТ.

На Миколаївщині стартував ремонт доріг до чорноморських курортів, - Укравтодор 01

Протягом 2020-2021 років за програмою "Велике будівництво" відремонтували Дніпропетровський та Кіровоградський напрямки, а також курортну трасу Т-15-13 Нечаяне-Очаків.

Зараз на Миколаївщині почали ремонт ще двох туристичних маршрутів територіального значення – Т-15-07 Миколаїв-Парутине-Очаків та Т-15-15 Федорівка-Рибаківка-Лугове.

"На об’єктах кипить робота у цілодобовому режимі. Дві зміни дорожників вдень і вночі за допомогою сучасної спецтехніки виконують роботи з фрезерування зношеного покриття. Надалі тут буде влаштовано 2 шари нового асфальтобетону", – зазначають у Службі.

На Миколаївщині стартував ремонт доріг до чорноморських курортів, - Укравтодор 02

Також читайте: На Миколаївщині відремонтують під'їзди до обласного центру з боку Одеси та Херсона, - Служба автодоріг

Разом із ремонтом автошляху на дорозі Т-15-07 буде облаштована перша на Миколаївщині велодоріжка, а в межах населених пунктів з’являться сучасні автопавільйони, пішохідні доріжки та переходи, тактильна плитка та електроосвітлення.

Нагадаємо, раніше координатор програми "Велике будівництво", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко інформував, що у планах програми на поточний рік – 5,5 тис. км доріг державного значення та понад 1,4 тис. км автошляхів місцевого значення.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+68
Новость ТОП! А то все с этим путеным все возятся. Нужно думать уже о курортах и шашлыках!
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22.02.2022 21:03
+40
дблы блдь. всю технику с Крадивныцтва на рытье окопов
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22.02.2022 21:05
+32
Абсурд!!!
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22.02.2022 21:05
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Новость ТОП! А то все с этим путеным все возятся. Нужно думать уже о курортах и шашлыках!
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22.02.2022 21:03 Відповісти
Думаю просто никто их не остановил и по ранее составленным планам начали работать, другое дело, что могли бы и сами сообразить, что такие новости сейчас не будут восприняты с энтузиазмом.
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22.02.2022 21:10 Відповісти
Здесь публиковали тендеры на январь. Основная масса бабла пошла на дороги. И это при том, что США и бриты уже на ушах были.
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22.02.2022 21:29 Відповісти
Мда. Зеленский реально не верил, что дойдет до такого, мне кажется он в самом деле думал, что сможет с ****** договориться, а главное развивать экономику, до последнего момента не верил, думал блеф и что американцы со своей паникой мешают ему строить экономику. Мда.
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22.02.2022 21:33 Відповісти
Верил, думал, что у вас в голове? Украсть до копеечки и всё.
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22.02.2022 23:36 Відповісти
Безусловно, в стране война, а они крадут на дорогах. Уже только ленивый не говорит, закупайте вооружение, дайте денег армии. А они тратят на дороге - ну как тратят, гривна на дорогу, две - в зеленый карман. Вы думаете, откуда деньги в конвертах для зеленых депутатов берутся - правильно, с дорог и великого крадивництва
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23.02.2022 07:14 Відповісти
Парадокс!
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22.02.2022 21:05 Відповісти
Абсурд!!!
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22.02.2022 21:05 Відповісти
Зебілізм
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22.02.2022 21:20 Відповісти
дблы блдь. всю технику с Крадивныцтва на рытье окопов
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22.02.2022 21:05 Відповісти
Это саботаж.
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22.02.2022 21:05 Відповісти
Ну не дебільне? Га?
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22.02.2022 21:06 Відповісти
Цензурних слів нема,лишилися тільки нецензурні для такої новини.
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22.02.2022 21:06 Відповісти
как єто актуально перед началом бойни!
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22.02.2022 21:07 Відповісти
Боюсь,что нам помогать перестанут,мы и так хорошо живем и на дороги хватает
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22.02.2022 21:07 Відповісти
Нахрен та армия, главное дороги. Да зебилы.
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22.02.2022 21:07 Відповісти
Люди добрі, який же придурок наш преЗЕдент!
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22.02.2022 21:07 Відповісти
У нас нету президента
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23.02.2022 04:17 Відповісти
Завтра государства может не стать физически,они асфальт катают...
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22.02.2022 21:08 Відповісти
Ага сейчас это "очень актуально".
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22.02.2022 21:08 Відповісти
Вибачте , але ж й ..ті
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22.02.2022 21:08 Відповісти
Не вибачайтесь, вони реально й..ті
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22.02.2022 21:19 Відповісти
Как раз в местах вероятной высадки десанта...чтобы сразу на очаков
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22.02.2022 21:08 Відповісти
Ну так! Тут так і написано - для туристів! Це мені нагадує ніч 22 червня 1941 року, коли німецькі війська займали рубежі для атаки, коли у тилу вже діяли диверсійні групи, а на захід йшли ешелони з матеріалами і сировиною від Сталіна Гітлєру.
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22.02.2022 21:49 Відповісти
в Коблево Курортный проспект почините уже!
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22.02.2022 21:08 Відповісти
Зелені потвори виводять гроші на фіктивних договорах, або платять наперед без факту виконання робіт, навіть і будувати вже нічого не будуть
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22.02.2022 21:08 Відповісти
А може він не придурок? Може він просто працює на ворога?
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22.02.2022 21:09 Відповісти
слушна новина....а для чого танкам дороги
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22.02.2022 21:09 Відповісти
та здрасьте...
раша недавно опровергла очередную пословицу "танки грязи не боятся)))))

www.facebook.com/100000044680849/videos/316913630406242/

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22.02.2022 21:30 Відповісти
Конверты ежемесячно должны быть наполнены и во время войны тоже
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22.02.2022 21:09 Відповісти
встигнути зробити дороги для сил вторгнення РФ з південного напрямку.
Щоб ходові їх БТР зберегли більший моторесурс.

Скінчені ідіоти блд.
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22.02.2022 21:10 Відповісти
Пов про вот куда нужны деньги,зарплаты тысЧ по 40 бойцам
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22.02.2022 21:10 Відповісти
Тьфу!
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22.02.2022 21:11 Відповісти
Ссссуки.
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22.02.2022 21:11 Відповісти
А восьми-полосный "туристический маршрут" Луганск-Киев, этот тыпильный зелёный УкрАвтоДор не собирается построить?!!
А то, "туристы" из Ростовской области жалуются:
Их гусеничные "Мерседесы" застряют в весенней распутице!
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22.02.2022 21:11 Відповісти
А слуги народу продовжують велике крадівництво !!!!
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22.02.2022 21:12 Відповісти
Война войной, а откаты *** зесрани никто не отменял
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22.02.2022 21:12 Відповісти
капец
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22.02.2022 21:14 Відповісти
В славные времена живем братья украинцы - тут орда ползет, а мы дороги строем
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22.02.2022 21:14 Відповісти
Пир во время чумы! Денег нет на ВСУ!
А вот на дороги, чтобы оккупантам было удобней перемещаться нашлись!
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22.02.2022 21:14 Відповісти
Ну вот пусть эти дороги и защищают от кацапов тех, кто "устал от войны".
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22.02.2022 21:14 Відповісти
Что за дороги без подушки из оккупантов?
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22.02.2022 21:15 Відповісти
Україна збира усі сили до війни з кацами, а зебіли знов вєлікє будівніцтво? Може зразу тре їм піздів вломити, а потім вже з вільним тилом дамо просрацця кацапам?
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22.02.2022 21:16 Відповісти
Йоу! Бнуті
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22.02.2022 21:16 Відповісти
Актуальненько, однако... Группа Пневмослон про них написала песню : С ******** спросу нет.
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22.02.2022 21:17 Відповісти
Вовремя
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22.02.2022 21:17 Відповісти
Зачётный троллинг!!
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22.02.2022 21:18 Відповісти
ОКУЕТЬ КРИЧАЛИ ПЬЯНЫЕ ПИОНЕРЫ!!! Для кого оно эту херню строит???
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22.02.2022 21:19 Відповісти
мда танки рф пойдут быстрее
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22.02.2022 21:19 Відповісти
Все, юг защитили. Пойду спать
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22.02.2022 21:20 Відповісти
Конченое дегенеративное шутовское создание так ничего и не понял.
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22.02.2022 21:20 Відповісти
Ахахаха!!! Короче шашлычки будут! Но аппетита не будет.
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22.02.2022 21:20 Відповісти
Пишите Володя гири
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22.02.2022 21:23 Відповісти
Стараються успеть набить карманы,с первой же атакой войск пу ,наших руко- водителей уже в Украине не будет. Правда на них никто и не расчитывал. Украинцы ,было сразу понятно, что сериального Голобородька срежисировал кремль, страна уже три года обезглавлена и грабиться.
Все что они намародерят в Украине добра им не принесет,придет время ответить за содеяное,и их надут и вытянут на свет божий , их судьба ждать этот час каждую минуту своей жалкой жизни.
Путлер лишил нас власти, но он не сможет лишить нас нации и возможности защищаться, мы можем надеется только на друг друга, только так спасемся и победим.
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22.02.2022 21:26 Відповісти
Нужно успеть побольше своровать до прихода Путина.Защищать страну им и в голову не приходит.
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22.02.2022 21:26 Відповісти
Путя придёт асфальт украдёт! Глупо. Раньше ковры стелили новому барину, теперь асфальт.
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22.02.2022 21:42 Відповісти
Николаевсая областная рада, два часа воевала с рыгами, чтоб выделить 2 лимона гривень на тероборону! Это стоимость одной трехкомнатной квартиры недалеко отт центра! на всю областную тероборону!!! И тут они к морю для путинских танков дорогу решили строить! Зелено пи...оры!
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22.02.2022 21:26 Відповісти
Зебло
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22.02.2022 21:27 Відповісти
Життя має тривати. І захищати Україну, вбивати ворогів, шанувати полеглих захисників ми повинні. Війна не заради війни. Війна за незалежність, за свободу, за гідне життя. І за хорошу дорогу, їдучі якою дякуєш і захисникам, і тим, хто її збудував, тим хто податками сплатив за неї.
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22.02.2022 21:28 Відповісти
Я почув вашу думку, але вона на моє переконання помилкова
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22.02.2022 21:42 Відповісти
не 3.14зди зелений дурню ,а вчись в житті пріоритети визначати. )(уйловські ракети вибирати не будуть між зебілами і нормальними.
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22.02.2022 21:44 Відповісти
Все не наворуются. Ведь украденое уже за бугром
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22.02.2022 21:29 Відповісти
так, курорти та шашлики на часі,як то кажуть-без коментарів..
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22.02.2022 21:29 Відповісти
Для чого?Щоб Путін з Бамбасу на Крим по хорошому шосе їхав???
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22.02.2022 21:31 Відповісти
Это для того чтоб на танках удобней было добираться в Одессу?
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22.02.2022 21:31 Відповісти
Дуже поспішають. Навіть щебінь не підклали, катають асфальт прямо по піску
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22.02.2022 21:33 Відповісти
Новая технология? Я ещё такой не знаю. Как я устарел 🙄
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22.02.2022 21:33 Відповісти
Вороги при владі.
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22.02.2022 21:34 Відповісти
Так.
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22.02.2022 21:43 Відповісти
так все таки шашлычки??? ато я думал на все деньги купить ружжо DIAMONDBACK DB10 .. а смыла нет - будет пылесборник . слуги решили что весной шашлыкос.. надо купить купить лодочный мотор
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22.02.2022 21:42 Відповісти
Потолще слой асфальта ложите ,для танков!
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22.02.2022 21:46 Відповісти
голобородько строит дороги для рашистских танков за бюджетные деньги украинских налогоплательщиков ?
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22.02.2022 21:48 Відповісти
Вот же брехуны! Начали они ремонт... Да уже 10-й раз начинают - Т-15-15 Федорівка-Рибаківка-Лугове. Я еще осенью писал про этих бракоделов - https://www.facebook.com/alexandr.abchugskyy/posts/5162910963737286
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22.02.2022 21:48 Відповісти
Ну с таким качеством они могут и 20 раз это ремонтировать,а денежка в карман -кап-кап!
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22.02.2022 21:52 Відповісти
Я так понимаю что зешобло решило отсидеться где то на Сейшелах ,а шашлыки сделать из нас.
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22.02.2022 21:49 Відповісти
страна идиотов
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22.02.2022 21:52 Відповісти
Піськограй називається
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22.02.2022 21:52 Відповісти
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22.02.2022 21:56 Відповісти
зебіли вже зовсім ипа-нулись..
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22.02.2022 22:07 Відповісти
Ну дегенераты. Тут люди с Киева уже вещи собирают а оно дороги прямо под носом у врага строит
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22.02.2022 22:28 Відповісти
Какой пи лядь ремонт дорого??? все на войну
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23.02.2022 02:24 Відповісти
 
 