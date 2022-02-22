Мирний мешканець поранений під час обстрілу Мар’їнки, - голова Донецької ОДА Кириленко

50-річний чоловік поранений під час обстрілу російськими окупаційними військами міста Мар'їнка.

Про це повідомив у фейсбуці голова Донецької ОДА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"50-річний чоловік поранений під час обстрілу російськими окупаційними військами міста Мар'їнка. З осколковими пораненнями плеча та кисті лівої руки він госпіталізований до лікарні", - написав Кириленко.

Лікарі оцінюють стан пораненого як задовільний.

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