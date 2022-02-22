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Новини Війна в Україні
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Мирний мешканець поранений під час обстрілу Мар’їнки, - голова Донецької ОДА Кириленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мирний мешканець поранений під час обстрілу Мар’їнки, - голова Донецької ОДА Кириленко

50-річний чоловік поранений під час обстрілу російськими окупаційними військами міста Мар'їнка.

Про це повідомив у фейсбуці голова Донецької ОДА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"50-річний чоловік поранений під час обстрілу російськими окупаційними військами міста Мар'їнка. З осколковими пораненнями плеча та кисті лівої руки він госпіталізований до лікарні", - написав Кириленко.

Лікарі оцінюють стан пораненого як задовільний.

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Автор: Ольга Лузан
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это возмутительно
показати весь коментар
22.02.2022 21:07 Відповісти
Цікавенько.
Олігарх Рінат Ахметов оголосив про сплату його компанією СКМ податків наперед на суму 1 млрд грн та закликав до єдності влади, бізнесу, громадян України. Про це йдеться у його коментарі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна", зазначають Патріоти України.
Нехай тепер і ті, хто вкрав на Великому будівництві грошенята, нашкрябують у кишенях і наслідують такому прикладу.
Вірете ?
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22.02.2022 21:12 Відповісти
 
 