На зустрічі Зеленського з керівниками фракцій домовилися створити у Раді "штаб по обороні", - Арахамія

На зустрічі президента Володимира Зеленського з лідерами парламентських фракцій та керівниками силових структур домовилися створити у Верховній Раді "штаб по обороні".

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він повідомив, що цей штаб напрацьовуватиме рішення, які потім презентуватимуть президенту, а потім виноситимуть на розгляд ВРУ.

За словами нардепа, також на зустрічі домовилися, що парламент працюватиме у форматі "так званої оборонної коаліції".

"Тобто ми сказали, що усі політичні суперечки… тимчасово відкладаються в сторону. Немає опонентів. Працюємо разом над тими речами, які зараз потрібно приймати", - зазначив Арахамія і додав, що завтра, в першу чергу, Верховна Рада внесе зміни до бюджету в частині виділення коштів на оборону.

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Політик розказав, що наступний тиждень, скоріш за все, також буде пленарним для того, щоб депутати могли швидко ухвалювали усі необхідні країні рішення.