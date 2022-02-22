На зустрічі Зеленського з керівниками фракцій домовилися створити у Раді "штаб по обороні", - Арахамія
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На зустрічі президента Володимира Зеленського з лідерами парламентських фракцій та керівниками силових структур домовилися створити у Верховній Раді "штаб по обороні".
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Він повідомив, що цей штаб напрацьовуватиме рішення, які потім презентуватимуть президенту, а потім виноситимуть на розгляд ВРУ.
За словами нардепа, також на зустрічі домовилися, що парламент працюватиме у форматі "так званої оборонної коаліції".
"Тобто ми сказали, що усі політичні суперечки… тимчасово відкладаються в сторону. Немає опонентів. Працюємо разом над тими речами, які зараз потрібно приймати", - зазначив Арахамія і додав, що завтра, в першу чергу, Верховна Рада внесе зміни до бюджету в частині виділення коштів на оборону.
Політик розказав, що наступний тиждень, скоріш за все, також буде пленарним для того, щоб депутати могли швидко ухвалювали усі необхідні країні рішення.
Будь ласка, зачекайте...
совок головного мозга
@gubitludeivoda
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12 ч
У мужика на работе сына осенью забрали в армию. Сейчас сынуля болтается вблизи Ростова. Вчера позвонил отцу и рассказал, что им в части на разводе довели, что украинская ракета попала в жилой дом в Ростове, взорвалась, и на осколках, якобы, нашли маркировку в виде флага США.
воно ж звинувачували Захiд в брехнi та провокацiях...
примат- предводитель ЗеБилов в парламенте.
арахамiя, гнидо, якби в тебе була б гiднiсть, ти мало б застрелитися...
"Арахамія переконаний, що Держдума не ухвалить звернення до президента РФ про визнання так званих "Л/ДНР"
Глава депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія переконаний, що Державна Дума РФ не ухвалюватиме проект постанови про звернення до президента Росії про необхідність визнання так званих "Донецької та Луганської народних республік".
https://ua.interfax.com.ua/news/general/798350.html
Арахамия не последний человек в украинской власти. Такие заявления делаются на основе данных нашей разведки.
Нужна ли стране разведслужба поставляющая такое данные?
Принаймі, її очільник Буданов, який брехав що операції із вагнерівцями не було.
Скоро тебе зубы не понадобятся - будешь ягель деснами перетирать
https://www.youtube.com/watch?v=vxzVzMSKZzw
Дурко! А де зброя, яка має бути на складах? З дерев'янними автоматами можна гратись в войнушки в дурдомі.
Господи, за що нам така халепа?
Арахамия готов уничтожить СН и ОПЗЖ?
по-хорошему им бы самоустраниться и пусть профессионалы делают свое дело
они же войну собирались заканчивать, а тут она не "ушла", а у порога стоит
Він також мільярдер, просто він не світиться і він не в політиці.
Ось його інтерв'ю, дуже цікаво, більше відео про нього нема.
https://www.youtube.com/watch?v=Nn1AzcX8eVQ
https://youtu.be/pTH9C_C7H6M
до Агрохімії , довіри немає 😡