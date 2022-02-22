УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4442 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
13 019 79
війна (56290) ВР (11726) Зеленський (17415) Арахамія (1000)

На зустрічі Зеленського з керівниками фракцій домовилися створити у Раді "штаб по обороні", - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

На зустрічі Зеленського з керівниками фракцій домовилися створити у Раді

На зустрічі президента Володимира Зеленського з лідерами парламентських фракцій та керівниками силових структур домовилися створити у Верховній Раді "штаб по обороні".

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він повідомив, що цей штаб напрацьовуватиме рішення, які потім презентуватимуть президенту, а потім виноситимуть на розгляд ВРУ.

За словами нардепа, також на зустрічі домовилися, що парламент працюватиме у форматі "так званої оборонної коаліції".

"Тобто ми сказали, що усі політичні суперечки… тимчасово відкладаються в сторону. Немає опонентів. Працюємо разом над тими речами, які зараз потрібно приймати", - зазначив Арахамія і додав, що завтра, в першу чергу, Верховна Рада внесе зміни до бюджету в частині виділення коштів на оборону.

Також читайте: Зеленський сьогодні зустрінеться з керівниками фракцій та груп ВР

Політик розказав, що наступний тиждень, скоріш за все, також буде пленарним для того, щоб депутати могли швидко ухвалювали усі необхідні країні рішення.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+32
100% що це була ініціатива нашого Гетьмана
показати весь коментар
22.02.2022 21:21
+27
а до речi, витягнути цю абхазську мавпу на люди. нехай подивиться людям в очi.

воно ж звинувачували Захiд в брехнi та провокацiях...
показати весь коментар
22.02.2022 21:26
+16
и все как много я посмотрю как ты будешь отсюда бежать сверкая пятками со своей зе командой
показати весь коментар
22.02.2022 21:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и все как много я посмотрю как ты будешь отсюда бежать сверкая пятками со своей зе командой
показати весь коментар
22.02.2022 21:21 Відповісти
Какой толк от зеленых штабистов - идиотов? Валите уже. Народ сам как- то организуется с военными, а вам нечего уже делать ни в Раде, ни в ОП, ни в стране. Народ вам не доверяет, вы предатели. За целый день не прекратили дипотношение с РФ, не прекратили торговлю с агрессором, не перекрыли границу, не ввели военное положение, не изъяли деньги на вооружение армии у олигархата, ничего не сделали то что предписывает КОНСТИТУЦИЯ !!!
показати весь коментар
22.02.2022 21:48 Відповісти
Сегодня в 22 часа 22 минуты ( 22,02, 2022) всем молиться за мир в Украине и за то, чтобы Путин сдох наконец-то. Все желания сбываются.
показати весь коментар
22.02.2022 21:49 Відповісти
22.24 шо там? Ленин не воскрес отжимать заводы для рабоочих и землю крестьянам?
совок головного мозга
показати весь коментар
22.02.2022 22:25 Відповісти
оборона и арохамия - понятия несовместимые
показати весь коментар
23.02.2022 07:10 Відповісти
100% що це була ініціатива нашого Гетьмана
показати весь коментар
22.02.2022 21:21 Відповісти
Гарна ініціатива, бо штабів у нас мало. Треба щоб у кожному кабінеті був штаб
показати весь коментар
22.02.2022 21:30 Відповісти
Зараз головний Гетьман Неньки це --- Україна разом.
показати весь коментар
22.02.2022 21:58 Відповісти
Да гетьману треба штаб у кожний магазин. Це ж при йому підірвали два арсенали?
показати весь коментар
22.02.2022 22:04 Відповісти
еще 1 в Чехии, еще 1 в Болгарии... да-да, баширов и петров не только в Солсбери шпили-вили смотрели
показати весь коментар
22.02.2022 22:26 Відповісти
Пфф цей хламидия не назвав , що це провокація?
показати весь коментар
22.02.2022 21:22 Відповісти
Я ошибался, думая что обезьяния заткнулась как минимум на неделю!
показати весь коментар
22.02.2022 21:22 Відповісти
Арахам мабуть буде начштабу...
показати весь коментар
22.02.2022 21:22 Відповісти
Ніт, не Хламідія, а Коля-Каклєта буде очолювати.
показати весь коментар
22.02.2022 21:24 Відповісти
Коля не дурак, а вот Мар*яну можуть "кинути під танк". Тоді вже буде "повний вагнергейт"!
показати весь коментар
23.02.2022 06:39 Відповісти
кто такой агрохимия?послушаем,что скажет порох
показати весь коментар
22.02.2022 21:22 Відповісти
На территории консульства РФ в Одессе начали сжигать коробки с документами.
показати весь коментар
22.02.2022 21:22 Відповісти
Символично
показати весь коментар
22.02.2022 21:23 Відповісти
Жгут еще с субботы. Просто, сегодня сжигают в огромном количестве. Либо рашка валит навсегда, либо упырь будет наступать в сторону Одессы.
показати весь коментар
22.02.2022 21:28 Відповісти
ссыкуны
показати весь коментар
22.02.2022 21:23 Відповісти
усі політичні суперечки… ТИМЧАСОВО відкладаються..
показати весь коментар
22.02.2022 21:23 Відповісти
"Военная колонна из более чем 100 грузовиков с солдатами замечена на пути к украинской границе в Белгородской области", - Reuters
показати весь коментар
22.02.2022 21:24 Відповісти
Бульк три раза

@gubitludeivoda

·
12 ч

У мужика на работе сына осенью забрали в армию. Сейчас сынуля болтается вблизи Ростова. Вчера позвонил отцу и рассказал, что им в части на разводе довели, что украинская ракета попала в жилой дом в Ростове, взорвалась, и на осколках, якобы, нашли маркировку в виде флага США.
показати весь коментар
22.02.2022 21:27 Відповісти
там еще и листовки были - от Яроша и Байдена))
показати весь коментар
22.02.2022 21:31 Відповісти
"Наступного тижня" может и не быть.Это нужно делать даже не вчера,а тем более не "потом,когда нибудь".
показати весь коментар
22.02.2022 21:24 Відповісти
Невероятная гибкость зесрани наводит на мысль шо они таки беспозвоночные.
показати весь коментар
22.02.2022 21:24 Відповісти
воно-ДЕБІЛ!!! і НІ РАЗУ не Патріот((((
показати весь коментар
22.02.2022 21:31 Відповісти
Нарешті ті люди, які стверджували, що якби вони були при владі у 2014-му, то вмерли б за Крим, можуть, нарешті, показати приклад і вмерти за країну.
показати весь коментар
22.02.2022 21:25 Відповісти
Завтра сделают то,что Порошенко призывал сделать еще месяц назад
показати весь коментар
22.02.2022 21:25 Відповісти
Закройте его уже в клетку
показати весь коментар
22.02.2022 21:25 Відповісти
а до речi, витягнути цю абхазську мавпу на люди. нехай подивиться людям в очi.

воно ж звинувачували Захiд в брехнi та провокацiях...
показати весь коментар
22.02.2022 21:26 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2022 21:53 Відповісти
Животное слева выглядит уменее.
показати весь коментар
22.02.2022 22:02 Відповісти
Б'юся об заклад, що ця амеба, чи інфузорія-туіелька про це вже забула. Чим більше дивлюсь на нього, тим більше ловлю себе на думці, що не може людина, яка виглядає, як дебіл, думає, як дебіл, говорить, як дебіл не бути дебілом. Ну не може - і край!
показати весь коментар
22.02.2022 21:58 Відповісти
Кіношний Мюллер казав, що навіть дресирована мавпа може давати вказівки, а цій амебі достатньо озвучувати "темники".
показати весь коментар
23.02.2022 06:44 Відповісти
на чолі з партновим -бойкам-ківай????
показати весь коментар
22.02.2022 21:29 Відповісти
Запад занимается провокациями...не будет никакой войны.
примат- предводитель ЗеБилов в парламенте.

арахамiя, гнидо, якби в тебе була б гiднiсть, ти мало б застрелитися...
показати весь коментар
22.02.2022 21:30 Відповісти
14.02.2022

"Арахамія переконаний, що Держдума не ухвалить звернення до президента РФ про визнання так званих "Л/ДНР"

Глава депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія переконаний, що Державна Дума РФ не ухвалюватиме проект постанови про звернення до президента Росії про необхідність визнання так званих "Донецької та Луганської народних республік".

https://ua.interfax.com.ua/news/general/798350.html
показати весь коментар
22.02.2022 21:32 Відповісти
Арахамія переконаний, що Держдума не ухвалить.
Арахамия не последний человек в украинской власти. Такие заявления делаются на основе данных нашей разведки.
Нужна ли стране разведслужба поставляющая такое данные?
показати весь коментар
22.02.2022 22:00 Відповісти
Яка влада на чолі з верховним головнокомаднуючем, така і розвідка.
Принаймі, її очільник Буданов, який брехав що операції із вагнерівцями не було.
показати весь коментар
22.02.2022 22:03 Відповісти
Коцап иди на}{уй пожалуйста.
Скоро тебе зубы не понадобятся - будешь ягель деснами перетирать
показати весь коментар
22.02.2022 22:04 Відповісти
Чому він кацап, а не ти?
показати весь коментар
22.02.2022 22:05 Відповісти
Єпуча Хламідія, ваш грьобаний ЗеШтаб обв'яжемо тротилом і першими пустимо під кацапські танки. Не сріть у штані тільки - ці танки ж просто "провокація".
показати весь коментар
22.02.2022 21:35 Відповісти
Вопрос на засыпку: обороны от кого?
показати весь коментар
22.02.2022 21:36 Відповісти
Убитый Минск и открытая война: "повстанцы" Зеленского превратились в российских военных
https://www.youtube.com/watch?v=vxzVzMSKZzw
показати весь коментар
22.02.2022 21:36 Відповісти
Що воно меле? - дозволити громадянам купляти зброю, щоб вступати в тероборону!
Дурко! А де зброя, яка має бути на складах? З дерев'янними автоматами можна гратись в войнушки в дурдомі.
Господи, за що нам така халепа?
показати весь коментар
22.02.2022 21:38 Відповісти
абхазская обезьяна, которая гнала на Америку еще отсвечивает?
показати весь коментар
22.02.2022 21:38 Відповісти
Первым решением штаба должно стать уничтожение колаборантов в ВР.

Арахамия готов уничтожить СН и ОПЗЖ?
показати весь коментар
22.02.2022 21:38 Відповісти
Хламідія сказав, що поки введення ВС в двох областях не буде..*****..
показати весь коментар
22.02.2022 21:40 Відповісти
уберите оттуда этого вора и капитулянта арахамию
показати весь коментар
22.02.2022 21:45 Відповісти
сухумскую макаку повесят... истину говорю!
показати весь коментар
22.02.2022 21:46 Відповісти
nu chto pistjuki, huzhe ne budet, ne tak li vi zvizdeli. Chem dishat teperj te ustavshije ot voini ii davai po prikolu golosujushchije.
показати весь коментар
22.02.2022 21:47 Відповісти
Короче, пока ничего не делают.
показати весь коментар
22.02.2022 21:47 Відповісти
А когда будут капитуляцию подписывать то это уже что-то будут делать?
показати весь коментар
22.02.2022 21:52 Відповісти
Много политиков было в Украине, хороших, плохих, но Арахамия один из самых тупых где-то рядом с Кивой.
показати весь коментар
22.02.2022 21:49 Відповісти
придурки зелёные, 8 лет войны, столько денег вбухано, а эти холуи олигархов все к войне не готовы
показати весь коментар
22.02.2022 21:50 Відповісти
Кожний день по одному штабу і Путлер біжить з Украіни ! Це ж надо бути такими долбοέδαμи !
показати весь коментар
22.02.2022 21:50 Відповісти
эти "слуги" явно не для такого собирались во власть...
по-хорошему им бы самоустраниться и пусть профессионалы делают свое дело
они же войну собирались заканчивать, а тут она не "ушла", а у порога стоит
показати весь коментар
22.02.2022 21:53 Відповісти
Там повинні бути конкретні провірені люди.
показати весь коментар
22.02.2022 21:54 Відповісти
Надо несколько штабов. И один генеральный штаб. А стоп. Генштаб вроде есть. Значит, наиглавнейший штаб нужон. И новую должность Наиглавнейший Верховный Главнокомандующий. А то просто Верховный нифига не командует, пребывает в ступоре.
показати весь коментар
22.02.2022 21:55 Відповісти
Арахімія що прес секретар Зеленського?
показати весь коментар
22.02.2022 21:55 Відповісти
нарешті, підтримую
показати весь коментар
22.02.2022 21:56 Відповісти
Там власник АТБ дуже мудрий чувак, його потрібно також залучати, я не шуткую, це дуже не простий чувак.
Він також мільярдер, просто він не світиться і він не в політиці.

Ось його інтерв'ю, дуже цікаво, більше відео про нього нема.
https://www.youtube.com/watch?v=Nn1AzcX8eVQ
показати весь коментар
22.02.2022 22:00 Відповісти
Это бывший мент из Днепровского убоза и нач охраны Бабетты до вхождения в политику
показати весь коментар
22.02.2022 23:31 Відповісти
Вы только вслушайтесь в решения Рады.Законодательный орган который призванн обеспечить Законами Украину и ВСУ место того что законно обеспечить струкруры обороны создают свой штаб,у меня тоже был в детстве свой штаб из веток. Гнать их надобно и гнать поганой метлой да и отстреливать.
показати весь коментар
22.02.2022 22:03 Відповісти
Как то название не впечатляет, суховато звучит. Зеле свойстенны более пафосные названия. Напрмер, могло зучать так: диджитализированный, аналитический центр глобальных, стратегических, оборонно-штабных исследований.
показати весь коментар
22.02.2022 22:35 Відповісти
Ви ще сприймаєте ЗЕ як політика та Президента?
показати весь коментар
22.02.2022 22:41 Відповісти
а не злите ара-хамию...)))) а то всякое бывает)))

https://youtu.be/pTH9C_C7H6M
показати весь коментар
22.02.2022 22:05 Відповісти
Сподіваюсь, самого Арахаміїї в цьому штабі не буде
показати весь коментар
22.02.2022 22:13 Відповісти
буде. Бо хто ж ракетну програму гальмувати буде
показати весь коментар
22.02.2022 22:22 Відповісти
Штаб. В составе Ермака, Арахамии, Верещук, Татарова, Портнова, Безуглой и Медведчука с Рабиновичем. С таким штабом и ***** не надо
показати весь коментар
22.02.2022 22:21 Відповісти
Завтра дізнаємося від Пороха , хто очолить цей штаб , так як
до Агрохімії , довіри немає 😡
показати весь коментар
22.02.2022 22:28 Відповісти
До речі,а де дівся дЄрмак? Він же ж так "блискуче" з кацапами вміє вести перемовини?
показати весь коментар
22.02.2022 22:33 Відповісти
Эта зелёная потвора уже заявила, что " штаб по обороне" инициировал Зеленский, хотя все знают, что это предлагал Порошенко неоднократно в течении 4-х месяцев! Это и не так важно, кто предложил, но какими ****** надо быть, чтоб в такой трудный момент для страны , которую своею бездарностью, воровством и тупостью, если не больше, довели до пропасти, ещё и пиариться на том, чего не делали!
показати весь коментар
23.02.2022 03:24 Відповісти
Знову штаб в "Велюрі"!!!
показати весь коментар
23.02.2022 06:47 Відповісти
Спочатку просять зброю і закрити небо. Потім ,що НАТО вже не треба,що самі як НАТО. Ще й домовляються з бункерним
показати весь коментар
02.04.2022 23:59 Відповісти
 
 