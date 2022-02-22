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Воєнний стан не впроваджуватимуть поки не почнеться відкрита агресія, - "слуга народу" Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Воєнний стан не впроваджуватимуть поки не почнеться відкрита агресія, -

На зустрічі президента Володимира Зеленського з лідерами парламентських фракцій та керівниками силових структур заслухали доповіді по безпековій ситуації в країні.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Були різні ідеї щодо потенційного запровадження воєнного стану. Всі сказали, що треба бути готовими, але не впроваджуватимуть воєнний стан до того часу, коли, не дай Бог, там розпочнеться якась відкрита агресія. Більш детально обговорили питання надзвичайного стану на прикордонних територіях. Можливо, на такі рішення підуть – в залежності від того, як зараз розвиватиметься ситуація", - повідомив нардеп.

Арахамія вважає, що вже потрібно запроваджувати надзвичайний стан у Донецькій та Луганській областях.

"Але ми це колегіально вирішимо. Якщо буде потрібно, то швидко протягом одного дня проголосуємо", - запевнив голова фракції "Слуга народу".

Також читайте: На зустрічі Зеленського з керівниками фракцій домовилися створити у Раді "штаб по обороні", - Арахамія

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+57
агрохімія, а що по твоєму зараз відбувається????
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22.02.2022 21:59
+48
Заткніть хлєборєзку цій мавпі.
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22.02.2022 21:59
+40
А куда ещё открытие? Бред.
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22.02.2022 21:59
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Ти мавпоподібне непорозуміння - а зараз яка агресія???
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22.02.2022 22:23 Відповісти
Дебіл! інакше не скажеш! Вова, забери в нього право слова!
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22.02.2022 22:23 Відповісти
вова таке ж саме...iнтелекту не бiльше...

незабаром ми взнаємо, що вони з дєрьмаком наобiцяли патрушеву та пуйлу в Оманi...
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22.02.2022 22:28 Відповісти
Нье ну тому зебаньку напевно має шось з кінцівок відірвати..щоб то вже пряма агресія стала..
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22.02.2022 22:24 Відповісти
...пока не начнется открытая агрессия
Эта обезьяна собралась год воевать? 2-3 дня и все будет решено, а это чмо будет неделю вводить военное положение.
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22.02.2022 22:24 Відповісти
О, майн Готт!!! Заткните уже эту абхазскую обезьяну!!!
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22.02.2022 22:24 Відповісти
Ой дурааак...
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22.02.2022 22:25 Відповісти
Заберите у мартышки Кацапский паспорт и расследуйте шпионаж пользу РФ
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22.02.2022 22:26 Відповісти
"Але ми це колегіально вирішимо. Якщо буде потрібно, то швидко протягом одного дня проголосуємо"

гнидо. ну, з'iздiть в Трускавець... на шашлики... вiдпочиньте декiлька днiв...

чого ж поспiшати?

вторгнення ж не буде. це нагнетанiє...
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22.02.2022 22:26 Відповісти
эту тварь только могила исправит.
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22.02.2022 22:27 Відповісти
Иными словами даже окупация приграничных из мокшандиец областей не будет считаться вторжением и даже военное положение в Украине вводить нестанут.А если посмотреть на карту Украины то ***** и больше захватывать и не прогнозирует.Иными словами ВР Украины захват сраны и не будет считать как вторжение а как только приграничный конфликт.А это уже решила ВР Украины.
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22.02.2022 22:31 Відповісти
Воєнний стан не впроваджуватимуть поки не почнеться відкрита агресія, - "слуга народу" Арахамія Джерело: https://censor.net/ua/n3318169

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22.02.2022 22:35 Відповісти
коли буде закон про колаборантів ?
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22.02.2022 22:36 Відповісти
Ублюдок! Мразь! Других слов просто нет относительно этого зеленого вора!
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22.02.2022 22:38 Відповісти
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22.02.2022 22:42 Відповісти
Зеленский уходи, тьі не справился!!!!!!!
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22.02.2022 22:45 Відповісти
"Зеленский уходи, тьі не справился!!!!!!!"
... з виконанням завдань Путіна.
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22.02.2022 23:00 Відповісти
А з Бєнєними ніби добре впорався.
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23.02.2022 08:35 Відповісти
"з Бєнєними ніби добре впорався. "
беручи до уваги той факт, що забаганки ********* Бєні співпадають із забаганками Путіна, то, напевно, що ні. Хто, як не Бєня відряджав Зєлупу на перемовини з Патрушевим в Оман. Тим паче, що Бєні ніколи не буде досить. Головне те, що в Україні до Бєні нема питань від слова зовсім.
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23.02.2022 09:50 Відповісти
"Головне те, що в Україні до Бєні нема питань від слова зовсім".
Та й ото ж.
Це хіба не говорить, що зєля маріонетка бєні.
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23.02.2022 11:25 Відповісти
" маріонетка бєні"
так Зєлупу ж всім колгоспом заносили на царство. "Путін", "Зєлупа", "Бєня" - то все лише наслідки. А фундаментальною причиною є саме наріт. І потенціал обслуговувати Бєню у наріта є ще на сто років вперед.
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23.02.2022 14:47 Відповісти
Открытая агрессия - способ демонстрации враждебности, когда человек не скрывает своих намерений.
то есть, по мнению ЗЕ-моносброда, сейчас Путин не показывает открыто никаких враждебных действий? серьезно?! похоже, "слуги" служат не тому народу, который их избрал...
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22.02.2022 22:48 Відповісти
химия, у тебя с зЕлохом, одна на двоих извилина и беня на ней сидит...
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22.02.2022 22:50 Відповісти
а что говорит закон?
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22.02.2022 23:05 Відповісти
А зараз яка?
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22.02.2022 23:06 Відповісти
шо эта ахламония несет, а то что происходит сейчас как называется? или пока ему в задницу штык не вставят это не открытая
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22.02.2022 23:08 Відповісти
Кацапське муділо, яке отримало паспорт громадянина України лиш в 2015 році, буде розказувати коли нам починати захищатися?
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22.02.2022 23:09 Відповісти
Невже ненайдеться людини,хто заткне пельку цьому тупому,продажному гірському цапу? Україною правлять інородці,для яких територія України для крадіжки ,шахрайства,а не для її захисту.
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22.02.2022 23:11 Відповісти
А відкрита агресія це що на думку цього дибіла?
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22.02.2022 23:12 Відповісти
Ця Падлюка знаходиться в Столиці!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я живу 7,,,СІМ років ЗА" мінськими домовленостями" з цим лугандоном за 70 км від лінії зіткнення. Пуйло вже в Луганьську!!! Москва хоче(ПОКИ-ЩО) усю область.Хіба це не відкрита агресія??????
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22.02.2022 23:17 Відповісти
Зелепорошок и агрохимия не видят пересечения армией лаптестана государственной границы Украины и оккупации ими двух областей.
Сознательно?
А где вездесущий Ермак?
Не видно и не слышно. Неужели уже в москве на докладе пуйлу или в Испании отдыхает вместе с кивой?
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22.02.2022 23:33 Відповісти
Намагаюсь зрозуміти, його на Донбасі під час вояжу контузило чи воно від народження примахане?!! Спросило б у дорослих, чи можна запровадити військовий стан за один день, а тим паче якщо почнуться обстріли! Як наче це в мегафон прокричати і все, стан запроваджений.
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23.02.2022 00:02 Відповісти
Ує#іть у голову цього **#ната арахамію!
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23.02.2022 00:06 Відповісти
Цей Хамія щось занадто підозрілий. А де Єрмак дівся - невже вже у підвалі СБУ ? Якщо так то правильно.
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23.02.2022 00:10 Відповісти
Уберите нах этого двупальцеволобого манкурта с экранов! Он таки к топору зовёт русинов!
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23.02.2022 00:16 Відповісти
Що вживає АраХамія зі своїм патроном? Їх постійно плющить.
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23.02.2022 00:22 Відповісти
Як такого тупого можна було до влади допускати…
Але ж, як прокладка, з енергетичних заробітків, він непогано прилаштувався….
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23.02.2022 00:54 Відповісти
Эта чебуречная обезьяна открытой агрессии в упор не видит? Давай в окоп, посидишь сутки в качестве отбивной, прозреешь.
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23.02.2022 01:01 Відповісти
Слухати і показувати цього чучмека на люди - то дратувати і деморалізувати народ. Закрити його десь у підвалі і хай чекає суду.
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23.02.2022 06:05 Відповісти
Недолуге,она уже началась ВОСЕМЬ лет назад,в Крыму. Только сильная ,МНОГОЧИСЛЕНННАЯ,ОБУЧЕННАЯ,ОСНАЩЕННАЯ армия может охладить пыл,таварищам . А это за дни НЕ делается. Это ПРОЦЕСС. Германия перевела на военные рельсы экономику и общество только в 1943 году. Германия! Но мы же НЕ Германия. Надо определить массу вещей( как будет осуществляться логистика, какие предприятия должны перейти под управление централизованно,КТО ими будет руководить,КТО будет координировать эти процессы. И идиот,не по телефону а 24/7 и КОМПЕТЕНТНО. Тысячи вопросов,миллионы вопросов. Ты имбицил даже не представляешь что нужно,ГСМ( 70% из РАШИ),продукты,медикаменты,куча безработных,куча беженцев,а надо обеспечить военную логистику) идиот ты отладишь это за дни?
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23.02.2022 06:23 Відповісти
Есть такое выражение (кажется слова из песни) - проснись и пой, но для этого гуманоидоподобного подошло бы - "усни и не пой".
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23.02.2022 06:35 Відповісти
Уберите этого долбня ,каждое его слово говорит ,что это говорящая голова Бубочки
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23.02.2022 06:37 Відповісти
Следует ликвидировать обезьяну
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23.02.2022 07:34 Відповісти
Гондон ,
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23.02.2022 07:51 Відповісти
Жалко , Юра до этого соченского чебурека не дотянулся , а токо до Шуфрича. ***...ть бы его головой об стол , чтобы прозрел
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23.02.2022 07:56 Відповісти
***** дебилы вы сводки читаете сколько обстрелов и от чего гибнут солдаты и гражданские!
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23.02.2022 08:15 Відповісти
Боится, что его и ОПЗЖ "по законам военного времени" поставят к стенке?
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23.02.2022 08:23 Відповісти
Слугам Путлєра треба роти позашивати.
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23.02.2022 09:09 Відповісти
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23.02.2022 15:19 Відповісти
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