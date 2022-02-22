Воєнний стан не впроваджуватимуть поки не почнеться відкрита агресія, - "слуга народу" Арахамія

На зустрічі президента Володимира Зеленського з лідерами парламентських фракцій та керівниками силових структур заслухали доповіді по безпековій ситуації в країні.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Були різні ідеї щодо потенційного запровадження воєнного стану. Всі сказали, що треба бути готовими, але не впроваджуватимуть воєнний стан до того часу, коли, не дай Бог, там розпочнеться якась відкрита агресія. Більш детально обговорили питання надзвичайного стану на прикордонних територіях. Можливо, на такі рішення підуть – в залежності від того, як зараз розвиватиметься ситуація", - повідомив нардеп.

Арахамія вважає, що вже потрібно запроваджувати надзвичайний стан у Донецькій та Луганській областях.

"Але ми це колегіально вирішимо. Якщо буде потрібно, то швидко протягом одного дня проголосуємо", - запевнив голова фракції "Слуга народу".

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