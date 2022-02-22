Воєнний стан не впроваджуватимуть поки не почнеться відкрита агресія, - "слуга народу" Арахамія
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На зустрічі президента Володимира Зеленського з лідерами парламентських фракцій та керівниками силових структур заслухали доповіді по безпековій ситуації в країні.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Були різні ідеї щодо потенційного запровадження воєнного стану. Всі сказали, що треба бути готовими, але не впроваджуватимуть воєнний стан до того часу, коли, не дай Бог, там розпочнеться якась відкрита агресія. Більш детально обговорили питання надзвичайного стану на прикордонних територіях. Можливо, на такі рішення підуть – в залежності від того, як зараз розвиватиметься ситуація", - повідомив нардеп.
Арахамія вважає, що вже потрібно запроваджувати надзвичайний стан у Донецькій та Луганській областях.
"Але ми це колегіально вирішимо. Якщо буде потрібно, то швидко протягом одного дня проголосуємо", - запевнив голова фракції "Слуга народу".
Будь ласка, зачекайте...
незабаром ми взнаємо, що вони з дєрьмаком наобiцяли патрушеву та пуйлу в Оманi...
Эта обезьяна собралась год воевать? 2-3 дня и все будет решено, а это чмо будет неделю вводить военное положение.
гнидо. ну, з'iздiть в Трускавець... на шашлики... вiдпочиньте декiлька днiв...
чого ж поспiшати?
вторгнення ж не буде. це нагнетанiє...
... з виконанням завдань Путіна.
беручи до уваги той факт, що забаганки ********* Бєні співпадають із забаганками Путіна, то, напевно, що ні. Хто, як не Бєня відряджав Зєлупу на перемовини з Патрушевим в Оман. Тим паче, що Бєні ніколи не буде досить. Головне те, що в Україні до Бєні нема питань від слова зовсім.
Та й ото ж.
Це хіба не говорить, що зєля маріонетка бєні.
так Зєлупу ж всім колгоспом заносили на царство. "Путін", "Зєлупа", "Бєня" - то все лише наслідки. А фундаментальною причиною є саме наріт. І потенціал обслуговувати Бєню у наріта є ще на сто років вперед.
то есть, по мнению ЗЕ-моносброда, сейчас Путин не показывает открыто никаких враждебных действий? серьезно?! похоже, "слуги" служат не тому народу, который их избрал...
Сознательно?
А где вездесущий Ермак?
Не видно и не слышно. Неужели уже в москве на докладе пуйлу или в Испании отдыхает вместе с кивой?
Але ж, як прокладка, з енергетичних заробітків, він непогано прилаштувався….