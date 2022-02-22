Влада має план на випадок ескалації у зв'язку з агресією РФ, - Шмигаль

Влада має план на випадок загострення ситуації у зв'язку з агресією Російської Федерації.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"І в уряду план є, і в наших військових. Всі ці плани, звичайно, розроблено. Частина з них має гриф "таємно", безумовно, ми не будемо їх зараз в ефірі обговорювати. Але повірте, що ми готові, всі плани сформовані", - сказав Шмигаль.

За його словами, ЗСУ підготовлені, щодня на рівні президента та уряду проводяться зустрічі та наради щодо поточної безпекової ситуації.

"Наша логістика, Укрзалізниця, вся інфраструктура в областях практично в усіх готова до усіх можливих сценаріїв розвитку ситуації в Україні", - сказав глава уряду.