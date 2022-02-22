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Влада має план на випадок ескалації у зв'язку з агресією РФ, - Шмигаль

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Влада має план на випадок ескалації у зв'язку з агресією РФ, - Шмигаль

Влада має план на випадок загострення ситуації у зв'язку з агресією Російської Федерації.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"І в уряду план є, і в наших військових. Всі ці плани, звичайно, розроблено. Частина з них має гриф "таємно", безумовно, ми не будемо їх зараз в ефірі обговорювати. Але повірте, що ми готові, всі плани сформовані", - сказав Шмигаль.

За його словами, ЗСУ підготовлені, щодня на рівні президента та уряду проводяться зустрічі та наради щодо поточної безпекової ситуації.

"Наша логістика, Укрзалізниця, вся інфраструктура в областях практично в усіх готова до усіх можливих сценаріїв розвитку ситуації в Україні", - сказав глава уряду.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
Влада має не тільки план , а іще і кокаїн та героїн , по ній це видно ((
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22.02.2022 22:36
+25
""
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22.02.2022 22:38
+19
От не пам"ятаю, де я вже це чула...
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22.02.2022 22:36
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От не пам"ятаю, де я вже це чула...
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22.02.2022 22:36 Відповісти
""
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22.02.2022 22:38 Відповісти
думаю, Шмыгло не знает что это за мультик и в какой стране нарисован))
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22.02.2022 22:43 Відповісти
а шо не так сказал Шмыгаль? что ты хотел услышать?
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23.02.2022 00:20 Відповісти
Это называется с языка снял. Сразу мультик вспомнил, захожу в коменты и вижу, перефразирую, всё уже сказано до вас
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22.02.2022 23:36 Відповісти
,,у меня целый мешок этого плпна. Мы накурим этого Фога,,
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23.02.2022 04:01 Відповісти
Влада має не тільки план , а іще і кокаїн та героїн , по ній це видно ((
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22.02.2022 22:36 Відповісти
мабуть збрехати -це одна з частин цього великого плану...
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22.02.2022 22:37 Відповісти
такие заявления очень напрягают мы уже видели ваш ступор
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22.02.2022 22:37 Відповісти
План-чемодан
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22.02.2022 22:38 Відповісти
Мы уже видели этот план в имполнении депутатов СН и жены ЗЕ - в самолет и драпака из Украины.
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22.02.2022 22:38 Відповісти
Влада має план на випадок ескалації у зв'язку з агресією РФ, - Шмигаль Джерело: https://censor.net/ua/n3318176

ЗВІСНО Є ПЛАН - У ВИПАДКУ ВТОРГНЕННЯ Зе ВЛАДА ЗРАЗУ ЧАРТЕРОМ ДО ОМАНУ
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22.02.2022 22:38 Відповісти
Ну хорошо.
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22.02.2022 22:38 Відповісти
Шмуль має план, але він сікрєтний і Шмуль його нікому (і ніколи) не покаже...
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22.02.2022 22:38 Відповісти
та ми вже бачили вашу реакцію
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22.02.2022 22:39 Відповісти
зЕпліснява має план написаний сценарій. Навіть відосики знято... як правильно їсти шашлика. Тому й голосували проти посилення витрат на армію.
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22.02.2022 22:39 Відповісти
нонишня недолуга влада консервує проблему до чергової піздюліни всій Україні. а хто штовхне в бік зеленського щоб проснувся і щось робив адекватне. таке враження що влада - не бачить - не чує - і навіть не мацає у темряві своїх іллюзій. .
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22.02.2022 22:46 Відповісти
Усе просто. Актор продовжує грати Президента, тільки от сценарії зараз йому пишуть інші люди. І ці автори сценаріїв- зрадники України.
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22.02.2022 23:32 Відповісти
Вже бачимо найрішучішу відповідь і реалізацію найпотужнішого плана у відповідь на визнання ********** луганди і донбабве. Віримо, що план на випадок ескалації ще більш плановий.
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22.02.2022 22:40 Відповісти
Те, що вони курять план, по мордах видно.
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22.02.2022 22:40 Відповісти
а тим часом нас обстрілюють градами, а ми все плануємо.....маючи таку безхребетну владу і ворогів не треба(( просто подарунок кремлю
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22.02.2022 22:40 Відповісти
я слышу из окна, гремят стёкла как от сабвуфера. Люди по Скайпу слышат что у меня стреляют. Я им объясняю, что Уйло устраивает провокации, а Украина в своих не стреляет. Приходится долго объяснять
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23.02.2022 01:58 Відповісти
План , , ,. А сейчас типа все офигенно и ничего не случилось . Шмыгло ты какой там план куришь
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22.02.2022 22:41 Відповісти
План: Вова - до Італії, Шмигаль - до Іспанії, Арахамія - на палю, Єрмаку - Героя Росії.
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22.02.2022 22:41 Відповісти
Шмигаль нормальна людина. Працює собі тихенько.
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22.02.2022 22:42 Відповісти
шмыгаль - это консерва ахметова, которая продолжает тырить под шумок, не отходя от корыта..
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23.02.2022 00:15 Відповісти
Видели мы уже ваши планы:
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22.02.2022 22:42 Відповісти
не сумніваюсь, що план у влади "добрий". Дивлячись на жабу, то план з нього не "виходить"
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22.02.2022 22:42 Відповісти
Який там план....Не вірю я цим шмигалям,не вірююююю
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22.02.2022 22:42 Відповісти
Мешок Плана....
Не позорся Шмигаль... Бе-Ме.... Вода-вода, золотой дождь, божа роса.
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22.02.2022 22:42 Відповісти
План зробити ноги)
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22.02.2022 22:42 Відповісти
Ми здогадуємось за ваш план, ваші чартерні рейси вже напоготові стоять.
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22.02.2022 22:42 Відповісти
ОНИ ТОЧНО ******** !!!
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22.02.2022 22:42 Відповісти
План шмаклі
1. Звалити з країни.
2. Все.
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22.02.2022 22:43 Відповісти
и этот план, как прыгнуть вовремя в самолет
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22.02.2022 22:43 Відповісти
********* в квартиру в Ливадии?
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22.02.2022 22:47 Відповісти
Завтра голосування по ЗУ про збільшення фінансування ЗСУ - от і побачить весь світ хто з зелених є колаборантом та зрадником. Санкції на цих мерзот потрібно включити відразу з боку ЄС, ВБ, США, НАТО.
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22.02.2022 22:48 Відповісти
у нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем (с)
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22.02.2022 22:49 Відповісти
по якій ціні?
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22.02.2022 22:50 Відповісти
Собрать чемоданы,заправить самолёт и ********-вот их весь план.
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22.02.2022 22:50 Відповісти
Да пашли вы все
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22.02.2022 22:51 Відповісти
І в уряду план є, і в наших військових. Всі ці плани, звичайно, розроблено. Частина з них має гриф "таємно", безумовно, ми не будемо їх зараз в ефірі обговорювати. Але повірте, що ми готові, всі плани сформовані", - сказав Шмигаль. Джерело: https://censor.net/ua/n3318176

да веры нет вашим словам и как я поняла, шмыгаль почитывает "Цензор" в частности был комментарий Scorpman Y"Прошли сутки с момента объявления путиным признания ОРДЛО.
За все это время зеленая власть решилась только на такое:

- записать очередной успокаивающий видосик зеленского
- объявить о том, что возможно будут разорваны дипломатические отношения с россией
- объявить о том, что возможно будет закрыта граница с Беларусью.
- объявить о том, что введения военного положения не будет - если только не начнется полномасштабное вторжение.....
И на этом - все!
Кроме того - вчера ночью состоялось многочасовое заседание СНБО. И - ничего, никаких вердиктов, никаких выводов - можно было просто выйти и сказать - мы приняли засекреченные решения, хоть что-то сказать.
Такое впечатление, что власть просто напросто даже не просчитывала такой вариант развития событий - поэтому решения сейчас разрабатываются и пишутся "на коленке"."
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22.02.2022 22:51 Відповісти
"вчера ночью состоялось многочасовое заседание СНБО".
Сначала отловили зе,потом всем колхозом его истерику успокаивали,чтоб оно вышло и проблеяло что- то невнятное,ниочем.
Хорошее развлечение.
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22.02.2022 23:49 Відповісти
из "множества" планов, зели, фактически идет реализация плана Г.
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22.02.2022 22:51 Відповісти
План,и сколько чартерных рейсов из Украины входят в этот хитроумный для врага план?По видимому полтора годовых бюджета Украины.
Извините стыдно спросить,сколько народных депутатов и членов кабинета министров в знак того что они не бросят Украину в трудное времья сдали заграничные паспорта?Хотя их паспорта еще должы били быть анулированы еще при первых признаках агресии мокшан.
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22.02.2022 22:57 Відповісти
План-то, видать, у власти забористый - нюхнёшь и всё нормуль.
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22.02.2022 23:18 Відповісти
План Бе - е -_е - е- е...
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22.02.2022 23:43 Відповісти
какой? смыться в израиль или в оман с деньгами, награбленными в Украине?
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23.02.2022 00:13 Відповісти
Эскалация это что? Это, когда ДНРия под Киевом будет?
Или когда начинается изнасилование - когда тебе вставят на треть? На половину? Или на ввесь?
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23.02.2022 01:05 Відповісти
успевают ли польские и НАТовские ракеты долететь на Восток Украины чтобы сбить российские ракеты, или прикроют только Львов? Они же не телепортируются, ракеты те, им же надо время долететь.
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23.02.2022 01:53 Відповісти
Визовый режим с Россией!

Чего вы ждёте?
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23.02.2022 01:55 Відповісти
Будєм всєх бамбіть
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23.02.2022 03:55 Відповісти
Ю. План Ю: объявить США войну и через 20 секунд капитулировать
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23.02.2022 04:22 Відповісти
Ну ви таке бачили... Шмигалясте сученя, котре за час своєї каденції зарекомендувало себе злісним ворогом українського народу, має план... Невже встигли прорити тунель до канадського кордону і зібрати чемодани?
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23.02.2022 06:10 Відповісти
 
 