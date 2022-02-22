Влада має план на випадок ескалації у зв'язку з агресією РФ, - Шмигаль
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Влада має план на випадок загострення ситуації у зв'язку з агресією Російської Федерації.
Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.
"І в уряду план є, і в наших військових. Всі ці плани, звичайно, розроблено. Частина з них має гриф "таємно", безумовно, ми не будемо їх зараз в ефірі обговорювати. Але повірте, що ми готові, всі плани сформовані", - сказав Шмигаль.
За його словами, ЗСУ підготовлені, щодня на рівні президента та уряду проводяться зустрічі та наради щодо поточної безпекової ситуації.
"Наша логістика, Укрзалізниця, вся інфраструктура в областях практично в усіх готова до усіх можливих сценаріїв розвитку ситуації в Україні", - сказав глава уряду.
Топ коментарі
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ЗВІСНО Є ПЛАН - У ВИПАДКУ ВТОРГНЕННЯ Зе ВЛАДА ЗРАЗУ ЧАРТЕРОМ ДО ОМАНУ
планнаписаний сценарій. Навіть відосики знято... як правильно їсти шашлика. Тому й голосували проти посилення витрат на армію.
Не позорся Шмигаль... Бе-Ме.... Вода-вода, золотой дождь, божа роса.
1. Звалити з країни.
2. Все.
да веры нет вашим словам и как я поняла, шмыгаль почитывает "Цензор" в частности был комментарий Scorpman Y"Прошли сутки с момента объявления путиным признания ОРДЛО.
За все это время зеленая власть решилась только на такое:
- записать очередной успокаивающий видосик зеленского
- объявить о том, что возможно будут разорваны дипломатические отношения с россией
- объявить о том, что возможно будет закрыта граница с Беларусью.
- объявить о том, что введения военного положения не будет - если только не начнется полномасштабное вторжение.....
И на этом - все!
Кроме того - вчера ночью состоялось многочасовое заседание СНБО. И - ничего, никаких вердиктов, никаких выводов - можно было просто выйти и сказать - мы приняли засекреченные решения, хоть что-то сказать.
Такое впечатление, что власть просто напросто даже не просчитывала такой вариант развития событий - поэтому решения сейчас разрабатываются и пишутся "на коленке"."
Сначала отловили зе,потом всем колхозом его истерику успокаивали,чтоб оно вышло и проблеяло что- то невнятное,ниочем.
Хорошее развлечение.
Извините стыдно спросить,сколько народных депутатов и членов кабинета министров в знак того что они не бросят Украину в трудное времья сдали заграничные паспорта?Хотя их паспорта еще должы били быть анулированы еще при первых признаках агресии мокшан.
Или когда начинается изнасилование - когда тебе вставят на треть? На половину? Или на ввесь?
Чего вы ждёте?