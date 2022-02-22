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Боррель про санкції ЄС проти депутатів Держдуми: Більше не буде шопінгу в Мілані і діамантів в Антверпені

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Боррель про санкції ЄС проти депутатів Держдуми: Більше не буде шопінгу в Мілані і діамантів в Антверпені

Нові санкції ЄС проти Росії закриють російській еліті доступ до розваг та шопінгу у Європі.

Про це голова європейської дипломатії Жозеп Боррель написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Більше не буде шопінгу в Мілані, вечірок у Сен-Тропе, діамантів в Антверпені", – написав Боррель, додавши, що це лише "перший крок".

Боррель про санкції ЄС проти депутатів Держдуми: Більше не буде шопінгу в Мілані і діамантів в Антверпені 01

Пізніше цей допис зник з твіттера Борреля.

Також читайте: ЄС закликав Росію відмовитися від рішення визнати т. зв. "Л/ДНР", - заява Бореля

Нагадуємо, що 27 держав-членів Євросоюзу одноголосно схвалили пакет санкцій проти Росії після її рішення визнати "незалежність" окупованих територій Донбасу. Санкції буде введено також проти 351 депутата нижньої палати російського парламенту, які проголосували за визнання ОРДЛО. Санкції включають заморожування будь-яких їхніх активів у ЄС та заборону на в'їзд у блок

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+53
буде жопінг в Чіті
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22.02.2022 23:24
+39
В саратове
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22.02.2022 23:33
+32
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22.02.2022 23:24
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22.02.2022 23:41 Відповісти
буде жопінг в Чіті
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22.02.2022 23:24 Відповісти
На Магадані чудові краєвиди. Хоча звісно це популістичні слова.
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22.02.2022 23:33 Відповісти
В саратове
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22.02.2022 23:33 Відповісти
Слабо , будут такие санкции Европа следущая в войне против карлика шизофреника
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22.02.2022 23:24 Відповісти
Запад и Америка будут давить карлика за кадык медленно...с расстановкой.Вишенкой на торте санкций станет нефтяное и газовое эмбарго.Максимум через полгодика голодные кацапы сожрут мумию основателя советского государства ленина с мавзолея,а затем подойдет очередь и самого карлика с прихвостнями из кооператива озеро.
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23.02.2022 00:52 Відповісти
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22.02.2022 23:24 Відповісти
))))))))))))
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22.02.2022 23:38 Відповісти
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22.02.2022 23:55 Відповісти
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23.02.2022 00:31 Відповісти
Більше не буде жорстких санкцій , будуть не виносливі санкції , «щиро» дякуєм
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22.02.2022 23:24 Відповісти
там почали і про діточок ылити московії згадувати
Серед дітей російських чиновників, проти яких запровадять санкції:

Денис Бортніков (син голови ФСБ РФ Олександра Бортнікова);
Петро Фрадков (син експрем'єра РФ Михайла Фрадкова);
Володимир Кирієнко (cин заступника голови АП РФ Сергія Кирієнка).
.....
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22.02.2022 23:25 Відповісти
Нажаль, нема у переліку доні мерина лАВРОВА. Може тому, що у неї американське громадянство? Та й Лізи пІСЬКОВОЇ теж нема. Може далі буде? Бо напевно, що все награбоване у країни та її народа добро ці "добродії" поклали у кошик своїх нащадків.
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23.02.2022 08:04 Відповісти
для першого кроку може бути. але треба більше
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22.02.2022 23:25 Відповісти
Если ввести все и сразу, то ***** уже неочем будет думать - санкции уже выписали, так хоть Украину захвачу. А так его поджаривают на медленном огне, каждый лишний шаг - наказание, как собаку Павлова. Он же скотина, иначе не понимает.
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22.02.2022 23:50 Відповісти
Так його лише заохочують до більших часткових вторгнень та захоплень. Це безглузда політика умиротворення або навіть заохочення агресора.
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23.02.2022 01:14 Відповісти
они исподволь толкают на то , шоб окружение само придушило его в бункере !!
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23.02.2022 07:59 Відповісти
нє, я це прекрасно розумію. це гарна тактика. якщо ввести зараз все - тоді не буде чим його стримувати. я просто говорю про те, що можна було б трохи більше корисних санкцій ввести.
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23.02.2022 11:27 Відповісти
Знаем мы этих русо-туристо https://www.youtube.com/watch?v=1IrXS0eaQ18
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22.02.2022 23:25 Відповісти
русская свинья вылезла на волю из своей страны-помойки.
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22.02.2022 23:31 Відповісти
давите гнид кацапских,
никаких полумер,
давите до конца !
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22.02.2022 23:26 Відповісти
Будуть їхні матрьошки носити буси з шишок.
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22.02.2022 23:26 Відповісти
Но на самом деле это ниочем
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22.02.2022 23:26 Відповісти
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
4 ч



Сербия. "Украина напала на Россию"

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22.02.2022 23:26 Відповісти
так сербы ж кириллицей пишут
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22.02.2022 23:49 Відповісти
Капец... Які вони кончені....
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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23.02.2022 00:01 Відповісти
Серби балканські кацапи.
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23.02.2022 01:20 Відповісти
З такими серйознійшими санкціями слідом за ,,Крим наш,, буде і ,,Антверпен наш,, і ,,Мілан наш,, такщо буде і шопінг
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22.02.2022 23:26 Відповісти
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22.02.2022 23:26 Відповісти
Да пусть тратят , нельзя давать зарабатывать , санкции смех просто
Ноль
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22.02.2022 23:26 Відповісти
Блін, шо ж ви раніше такого не зробили... Не було б у 14-му анексії Криму, не було б ні ЛНР, ні ДНР... Тугодуми срані!
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22.02.2022 23:27 Відповісти
Путлера там нет 300 процентов
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22.02.2022 23:28 Відповісти
А что там может быть? Партия кокса доставленная морем?
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22.02.2022 23:32 Відповісти
что-то или кто-то очень важное раз летит гос.борт
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22.02.2022 23:46 Відповісти
Наркоту опять переправляет
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22.02.2022 23:41 Відповісти
А он как Гитлер себя ведёт, замутил и не удивлюсь что это правда,...
Так и до конца не доказали как умер Гитлер....а то что он добивались старости нормально
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23.02.2022 11:38 Відповісти
Да нет слов.
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22.02.2022 23:31 Відповісти
А тут удали, засцал?
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22.02.2022 23:36 Відповісти
Рассмешил до слез , что им мешает в китайское Макао или Гонконг слетать, шмот и брюлики там те же, что и в Милане и Антверпене...
Все санкции которые не затрагивают экспорт газа, нефти, металлов из РФ, Запад может себе успешно засунуть в сраку!!!

Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html

Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Получая 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
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22.02.2022 23:36 Відповісти
Mne kazetsia jest tam v spiske Novoteka direktor po zyzenomu gazu,avtomaticeski i novotek papadiot pod sankciji.Eto poka nacialo sankciji budet ix bolse
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22.02.2022 23:54 Відповісти
Да, основное что нужно сделать это обвалить цены на нефть. Как это сделал умный Рейган, но тут надо договариваться с шейхами.
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22.02.2022 23:57 Відповісти
Приклад. Ціна на спотовому ринку газу у ЕС стрибнула. Алеж Газпром на спотовому нічого не заробив, бо Норвегія стримко збільшила добичу газу, а з США пійшли каравани газовозів.

Ціна на газ завжди політика, алеж вона не має бути ніжче собівартості і ось тут у Газпрома проблема.
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23.02.2022 00:35 Відповісти
Можно не тільки ціною. Можно зменьшити закупівлю.
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23.02.2022 00:33 Відповісти
Це те що давно треб було зробити! Але краще зараз ніж ніколи!!!

Це ДУЖЕ не сподобається рос.олігархам та їх коханкам! )))
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22.02.2022 23:36 Відповісти
отето санкции шо пздц. здавайся путлер, тебе хана.
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22.02.2022 23:40 Відповісти
"такий собі текст", діти є діти. Їм все привезуть, причому ваші ж "патрійоти". Але спс.
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22.02.2022 23:41 Відповісти
Ху...лу пофиг, что не смогут в Амстердаме его холуи покупать диаманы! Они их и в москве купят. Или по интернету... Наказали за вторжение, ничего не скажешь! Правильно за...х уловцы их уже лет 25 европи...орами зовут!
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22.02.2022 23:41 Відповісти
Вы думаете,что они покупают брюлики за свои деревянные ,которые хранят в российских банках? Их активы в валюте ЕС заморозила,так что не до диамантов будет.
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23.02.2022 00:05 Відповісти
Бабушку можнопослать в Европу за шмотками.
Или дедушку.
Наконец, просто прислугу.
Вопрос в том, а каким реальным влиянием обладают в РФ эти новые подсанкционные.
Если деньги независимые у них погоды в бюджете не делают, если они не силовики, то и влияния у них нет, так что под сакнциями они или нет - однофигственно,
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23.02.2022 05:22 Відповісти
Лучше б вообще въезд в Европу и США запретили. А их активы за пределами РФ арестовали
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22.02.2022 23:42 Відповісти
Санкції включають заморожування будь-яких їхніх активів у ЄС та заборону на в'їзд у блок Джерело: https://censor.net/ua/n3318181
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22.02.2022 23:52 Відповісти
Будем надеяться.
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23.02.2022 00:58 Відповісти
санкции я бы считала слабыми ,но есть одна оговорочка-"Санкції включають заморожування будь-яких їхніх активів у ЄС", вот это приветствую.
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22.02.2022 23:47 Відповісти
Бабло побеждает зло!
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22.02.2022 23:47 Відповісти
І це ж вони все знали у Європі дуже давно, що саме цікаво! Дивились як на орків, просто мовчали.... Хоча, не заперечую, що і наші можновладці аналогічне робили, але ці вже взагалі всі лінії перейшли
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22.02.2022 23:51 Відповісти
Дуже хочу, щоб ще Соловьов замість вілли у Італії поїхав на відпочинок в Мухосранск.
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22.02.2022 23:51 Відповісти
Росияне были бедными, теперь станут нищими
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22.02.2022 23:54 Відповісти
А чего затер твит? И тут сцыкнул? Правильно ведь. Жрать омаров в Магадан,а покупать брюлики в центральном ювелирном комплексе Костромы.
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22.02.2022 23:56 Відповісти
Если будет за что,они ведь свои деньги не в деревянных держут,а в евро и долларах,в швейцарских банках,однако теперь их активчики то заморожены.Так что хрен им моржовый а не брюлики.
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23.02.2022 00:02 Відповісти
А як на рахунок будинка "Солов"їнАга пАмєта" в Тоскані ?!

Ця мерзота гадить на раша-ТВ , а хатинку має в Італії -- хай піздує до Байкалу , бажанно до його дна !
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23.02.2022 00:00 Відповісти
Давно пора. Этот обмылок бросил вызов всему цивилизованному миру своими нелепыми ультиматумами, попросту говоря, плюнул в лицо. Я уже не говорю об Украине. Тварь!!! Сколько можно утираться. В этот раз ему насыпали изрядно. Там немалый перечень.) Кроме того, внесли в специальный список ЦБ, Минфин ФНБ, на который распространяется ряд финансовых ограничений.
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23.02.2022 00:03 Відповісти
Кацапособаки, розумієте тварюки, що є Україна і як вас ненавидить світ за те, що ви антилюдськіпадлючі виродки.
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23.02.2022 00:06 Відповісти
Въезд закрытв Евросоюз?

а Швейцарию и Австрию не закрыли ?
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23.02.2022 00:10 Відповісти
Австрія - член ЄС, взагалі-то...
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23.02.2022 00:21 Відповісти
В швейцарії і ес спільний митний простір і спільні правила для в'їзду. Депорт в будь якій країні ес закриває двері в Швейцарії автоматом
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23.02.2022 00:40 Відповісти
Да не только депутатам их думы надо выезд закрывать , а всем кацапам . При чем депортировать всех кто сей час в ЕС , Только тогда начнет в Мордоре что то меняться , а так на хрена им власть менять , когда можно свалить в нормальные страны.
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23.02.2022 00:14 Відповісти
Полєзниє санкциї ЄС

==================


В списке физических лиц, в частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, большая группа военных, а также вице-спикер Госдумы Петр Толстой, официальный представитель МИД России Мария Захарова, руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев.

Суть санкций - в замораживании активов указанных лиц, если эти активы обнаружатся на территории ЕС, запрете на въезд в страны Союза и транзит через них.
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23.02.2022 00:22 Відповісти
Ой-йой, а як Соловйов тепер без вілли в Італії буде?))
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23.02.2022 00:23 Відповісти
Озеро Комо в Італії буде тепер йому тільки снитись...
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23.02.2022 00:58 Відповісти
По поддельному паспорту поедет?
Типа гражданин Citizen Дубая?
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23.02.2022 05:26 Відповісти
Емм, а нічого, що для ЄС треба біометричні паспорти з відбитками пальців?
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23.02.2022 09:03 Відповісти
Да?
А как же тогда супруга Медведева, Светлана, в локдаун в Британию на частном самолете прибыла?
Считаете, ей пальчики катали на паспортном контроле?

Вы действительнос читаете, что на частных аэродромах все у всех будут проверять?
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23.02.2022 09:07 Відповісти
Дипломатичний паспорт, вона там якийсь державний фонд очолює...
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23.02.2022 09:20 Відповісти
"

4 января в аэропорт Фарнборо, что в 60 километрах к юго-западу от Лондона, вылетел из Москвы самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM. Согласно информации сервиса ADS-B Exchange, бизнес-джет вылетел из московского аэропорта Внуково в 17:23 по московскому времени 4 января и приземлился в Фарнборо в 20:50. Уже через 26 минут самолет вылетел обратно и вернулся в Москву в 00:32 5 января, об этом пишет портал Newsru.com.

Аэропорт Фарнборо предназначен исключительно для деловой авиации, напоминает портал. Рейсы регулярных авиакомпаний в него не выполняются. Попасть туда можно только на частных самолетах. Данный аэропорт известен своими роскошными залами, заботой о конфиденциальности гостей и персонализированным обслуживанием

Сообщается, что самолет Медведевой совершил рейс в Великобританию, несмотря на то, что 28 декабря Россия продлила приостановку авиасообщения с этой страной по 12 января 2021 года включительно из-за распространения британского штамма коронавируса, который способен передаваться от человека к человеку на 70% быстрее обычного варианта SARS-CoV-2.

Кроме того, накануне вечером премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении с 6 января на территории Великобритании нового карантина, который продлится минимум до середины февраля. Жесткие ограничения касаются учебных заведений, ресторанов, сферы развлечений, а также магазинов, продающих товары не первой необходимости."
https://svpressa.ru/society/article/286628/
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23.02.2022 09:10 Відповісти
Интернет магазины привезут. Всё. Включая бриллианты.
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23.02.2022 00:59 Відповісти
Лазурный Берег и озеро Комо интернет магазин не привезёт)
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23.02.2022 07:56 Відповісти
Безкомпромісні санкції Боррделя
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23.02.2022 01:55 Відповісти
Вот так санкции!! Клоуны просто. Надо чтобы танки по Парижу и берлину проехали. Чтобы ещё и бордо запретить покупать. Вот так поддержка! Спасибо запад
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23.02.2022 02:36 Відповісти
Какое РЕАЛЬНОЕ влияние оказывают эти подсанкционные на политику Кремля?
Если они не силовики и их доходы не позволяют иметь/нанять свое ЧВК, то никакого влияния, тогда в чем слысл?
Я вовсе не против расширения списка подсанкционных (чем больше, тем веселее), но работает ли все это?
Это же НЕ обвал рубля на фоне падения цены на нефть...
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23.02.2022 05:25 Відповісти
Це типу він брата вбив, а батьки гуляти заборонили? Круті санкції.
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23.02.2022 07:08 Відповісти
Ну все. Тепер путін точно не наважиться на подальшу агресію. Як він зможе дивитися в очі генералу, позбавленому відпустки в Сан Тропе?
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23.02.2022 07:43 Відповісти
Где эмбарго, Кот Леопольд Боррель?
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23.02.2022 08:08 Відповісти
После таких твитов надо извиняться и оправдываться. К сожалению, Боррель хорошо проявил ход мыслей ЕС.
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23.02.2022 08:09 Відповісти
 
 