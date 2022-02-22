Боррель про санкції ЄС проти депутатів Держдуми: Більше не буде шопінгу в Мілані і діамантів в Антверпені
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Нові санкції ЄС проти Росії закриють російській еліті доступ до розваг та шопінгу у Європі.
Про це голова європейської дипломатії Жозеп Боррель написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Більше не буде шопінгу в Мілані, вечірок у Сен-Тропе, діамантів в Антверпені", – написав Боррель, додавши, що це лише "перший крок".
Пізніше цей допис зник з твіттера Борреля.
Нагадуємо, що 27 держав-членів Євросоюзу одноголосно схвалили пакет санкцій проти Росії після її рішення визнати "незалежність" окупованих територій Донбасу. Санкції буде введено також проти 351 депутата нижньої палати російського парламенту, які проголосували за визнання ОРДЛО. Санкції включають заморожування будь-яких їхніх активів у ЄС та заборону на в'їзд у блок
Будь ласка, зачекайте...
Серед дітей російських чиновників, проти яких запровадять санкції:
Денис Бортніков (син голови ФСБ РФ Олександра Бортнікова);
Петро Фрадков (син експрем'єра РФ Михайла Фрадкова);
Володимир Кирієнко (cин заступника голови АП РФ Сергія Кирієнка).
.....
никаких полумер,
давите до конца !
@_Fashington
·
4 ч
Сербия. "Украина напала на Россию"
🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️
Ноль
Так и до конца не доказали как умер Гитлер....а то что он добивались старости нормально
Все санкции которые не затрагивают экспорт газа, нефти, металлов из РФ, Запад может себе успешно засунуть в сраку!!!
Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html
Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Получая 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
Ціна на газ завжди політика, алеж вона не має бути ніжче собівартості і ось тут у Газпрома проблема.
Це ДУЖЕ не сподобається рос.олігархам та їх коханкам! )))
Или дедушку.
Наконец, просто прислугу.
Вопрос в том, а каким реальным влиянием обладают в РФ эти новые подсанкционные.
Если деньги независимые у них погоды в бюджете не делают, если они не силовики, то и влияния у них нет, так что под сакнциями они или нет - однофигственно,
Ця мерзота гадить на раша-ТВ , а хатинку має в Італії -- хай піздує до Байкалу , бажанно до його дна !
а Швейцарию и Австрию не закрыли ?
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В списке физических лиц, в частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, большая группа военных, а также вице-спикер Госдумы Петр Толстой, официальный представитель МИД России Мария Захарова, руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев.
Суть санкций - в замораживании активов указанных лиц, если эти активы обнаружатся на территории ЕС, запрете на въезд в страны Союза и транзит через них.
Типа гражданин Citizen Дубая?
А как же тогда супруга Медведева, Светлана, в локдаун в Британию на частном самолете прибыла?
Считаете, ей пальчики катали на паспортном контроле?
Вы действительнос читаете, что на частных аэродромах все у всех будут проверять?
4 января в аэропорт Фарнборо, что в 60 километрах к юго-западу от Лондона, вылетел из Москвы самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM. Согласно информации сервиса ADS-B Exchange, бизнес-джет вылетел из московского аэропорта Внуково в 17:23 по московскому времени 4 января и приземлился в Фарнборо в 20:50. Уже через 26 минут самолет вылетел обратно и вернулся в Москву в 00:32 5 января, об этом пишет портал Newsru.com.
Аэропорт Фарнборо предназначен исключительно для деловой авиации, напоминает портал. Рейсы регулярных авиакомпаний в него не выполняются. Попасть туда можно только на частных самолетах. Данный аэропорт известен своими роскошными залами, заботой о конфиденциальности гостей и персонализированным обслуживанием
Сообщается, что самолет Медведевой совершил рейс в Великобританию, несмотря на то, что 28 декабря Россия продлила приостановку авиасообщения с этой страной по 12 января 2021 года включительно из-за распространения британского штамма коронавируса, который способен передаваться от человека к человеку на 70% быстрее обычного варианта SARS-CoV-2.
Кроме того, накануне вечером премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении с 6 января на территории Великобритании нового карантина, который продлится минимум до середины февраля. Жесткие ограничения касаются учебных заведений, ресторанов, сферы развлечений, а также магазинов, продающих товары не первой необходимости."
https://svpressa.ru/society/article/286628/
Если они не силовики и их доходы не позволяют иметь/нанять свое ЧВК, то никакого влияния, тогда в чем слысл?
Я вовсе не против расширения списка подсанкционных (чем больше, тем веселее), но работает ли все это?
Это же НЕ обвал рубля на фоне падения цены на нефть...