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Румунія готова в разі вторгнення прийняти понад 500 тис. українських біженців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Румунія готова в разі вторгнення прийняти понад 500 тис. українських біженців

В разі вторгнення Російської Федерації Румунія готова прийняти понад 500 тис. біженців з України.

Про це заявив міністр оборони Румунії Василе Динку, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

"Є кілька оцінок, тим не менш, ми могли б прийняти понад 500 тисяч біженців, це цифра, яку ми підготували разом з МВС та іншими органами, що координують це питання... Є план, який готують у всіх великих містах, в прикордонній зоні є відведені ділянки", - зазначив Динку.

Він також зазначив, що Румунія при цьому не очікує великого потоку біженців, оскільки в 2014 році, наприклад, більша частина виїхала до Польщі.

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"Ми не очікуємо великих потоків у нас, але хто знає", - додав міністр.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
А нах нам бігти? Нехай кацапи біжать.
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23.02.2022 02:32
+6
хватит уже свои отмазки бросать в каждой новости, так и напиши - зассал, всё, к чему эти тирады? Ты сам перед собой оправдываешься? Завтра буряты будут ссать на могилы твоих предков, а ты будешь печатать про "державу и олигархов" и как тебе не дают жить. Поляки боролись за свою страну а не бегали, без рода и племени! Противно читать!!! Но зато на украинском, классический "патриот". Дети когда-то тебя спросят, где ты был в 2022 папа?

я айтишник и зарабатываю наверняка больше в разы чем ты в той драной польше, но я никуда не убегаю, хотя могу легко трудоустроится в Канаде т.к. по сути работаю с Канадским сервисом (Shopify). Но в 2014 я купил АКМ а месяц назад пополнил запас патронов и не ищу отговорок и отмазок! Я четко понимаю, где я должен быть в это время и вопрос денег\коррупции\олигархов - тема десятая которая не относится к ситуации!
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23.02.2022 07:53
+5
Та то само собою. Але наприклад я маю стареньких батьків, хтось має малих дітей. А знаючи *****, мирні жителі будуть гинути тисячами.
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23.02.2022 02:42
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Ого. Дякуємо.
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23.02.2022 02:17 Відповісти
А мадяри армію підводять до кордону з Україною, з чого це?
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23.02.2022 07:37 Відповісти
А нах нам бігти? Нехай кацапи біжать.
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23.02.2022 02:32 Відповісти
Та то само собою. Але наприклад я маю стареньких батьків, хтось має малих дітей. А знаючи *****, мирні жителі будуть гинути тисячами.
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23.02.2022 02:42 Відповісти
а ***** не піде в наступ, якщо ми не будемо тікати
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23.02.2022 02:47 Відповісти
А от тут я згоден з тобою. Але є проблема. Я зараз в Польщі на заробітках. До 10 березня. 90% українців, яких я тут знаю, з ким працюю, не те що самі не поїдуть захищати дім, а ще й сім'ї свої забирають до Польщі, бо війна в Україні, бо то не їхня війна, хай депутати своїх дітей відправляють. От така справа. А уяви скільки таких по всій Польщі? Так шо маємо проблему.
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23.02.2022 02:55 Відповісти
Hennadii Berlovskiy Більшість людей не готові воювати.Через 20-30 років якщо не буде війни,то населення України скоротиться десь на 10 мільйонів.І це не я придумав.Це західні дослідження.
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23.02.2022 03:53 Відповісти
хорошая речь, но меня больше интересует куда ты дальше убегать планируешь, когда ВВХ прийдет за польшей?

очередная очковая кобра, без рода и племени, со стандартными отмазками "олигархи, коррупция ко-ко-ко".
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23.02.2022 07:36 Відповісти
Adrew Warko, не розписуйся за всіх, згадай як поляки цілою армією з сім'ями тікали з Польші в 1939 через Румунію, так що документи губили державні по дорозі.
А потім воювали за Польшу на чужій землі.
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23.02.2022 07:42 Відповісти
Ти дуже недооцінюєш виродка,він грозний стер з лиця землі разом з його жителями,воно ******* на всю голову і готове вбивати мільйонами
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23.02.2022 07:26 Відповісти
Не буде ніяких біженців з України. Хіба що Зебіли, які не встигли до цього чкурнути у Польщу чи Чехію.
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23.02.2022 02:36 Відповісти
А людям на роботу їздити не можна?
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23.02.2022 07:27 Відповісти
краще б дали якусь ліквідну зброю щоб ми самі могли краще захиститись і біженців взагалі не з'явилось
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23.02.2022 03:39 Відповісти
Якщо би політики розбудували в нас таку державу як розбудували хоча би в Польщі, де добре жити кожному громадянину то і люди би нікуди не їхали, працювали дома і захищали країну.
Але у нас ОЛІГАРХИ розбудували таку країну де добре олігархам, але ніяк не звичайним громадянам. От і маємо шалену трудову міграцію і звичайно люди втікають з такої країни в інші заробити а потім і назавжди.
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23.02.2022 07:13 Відповісти
В Польші ти багато заробиш
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23.02.2022 07:28 Відповісти
хватит уже свои отмазки бросать в каждой новости, так и напиши - зассал, всё, к чему эти тирады? Ты сам перед собой оправдываешься? Завтра буряты будут ссать на могилы твоих предков, а ты будешь печатать про "державу и олигархов" и как тебе не дают жить. Поляки боролись за свою страну а не бегали, без рода и племени! Противно читать!!! Но зато на украинском, классический "патриот". Дети когда-то тебя спросят, где ты был в 2022 папа?

я айтишник и зарабатываю наверняка больше в разы чем ты в той драной польше, но я никуда не убегаю, хотя могу легко трудоустроится в Канаде т.к. по сути работаю с Канадским сервисом (Shopify). Но в 2014 я купил АКМ а месяц назад пополнил запас патронов и не ищу отговорок и отмазок! Я четко понимаю, где я должен быть в это время и вопрос денег\коррупции\олигархов - тема десятая которая не относится к ситуации!
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23.02.2022 07:53 Відповісти
суть малороса - проголосовал за зелевову и свалил в польшу унитазы мыть, а нормальные люди разгребают последствия трехлетней клоунады, и скоро платить за ошибки зебилов прийдется кровью, если пуйло не сдохнет чудесным образом на днях
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23.02.2022 08:11 Відповісти
это я сейчас не касаюсь самого тупизма сказанного "про державу плохую", расскажи это полякам, которых выехало ещё больше и прямо сейчас работают на всех заводах Британии, Германии итд! Как это так?

То, что у тебя нет квалификации, что ты тупой и не можешь по месту заработать денег а потому едешь мыть унитазы и лепить пельмени за границу - не вина государства.
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23.02.2022 08:25 Відповісти
Я зі всім з Вами згодним, за винятком "драной_польши". Польща зараз наш один з найнадійніших союзників. І ця нація має самоповагу, незважаючи на претензії громадян до влади.
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23.02.2022 09:00 Відповісти
это другая тема для обсуждения, как естественного союзника я их уважаю и благодарен за помощь
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23.02.2022 10:57 Відповісти
тисячі поляків працюють в Великобританії, скандінавських країнах...
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23.02.2022 08:08 Відповісти
Думаю мы там не нужны. Многое бла бла. Они вынуждены обещать что примут беженцев. Только своя земля и её защита.
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25.02.2022 02:53 Відповісти
 
 