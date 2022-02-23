Румунія готова в разі вторгнення прийняти понад 500 тис. українських біженців
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В разі вторгнення Російської Федерації Румунія готова прийняти понад 500 тис. біженців з України.
Про це заявив міністр оборони Румунії Василе Динку, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".
"Є кілька оцінок, тим не менш, ми могли б прийняти понад 500 тисяч біженців, це цифра, яку ми підготували разом з МВС та іншими органами, що координують це питання... Є план, який готують у всіх великих містах, в прикордонній зоні є відведені ділянки", - зазначив Динку.
Він також зазначив, що Румунія при цьому не очікує великого потоку біженців, оскільки в 2014 році, наприклад, більша частина виїхала до Польщі.
"Ми не очікуємо великих потоків у нас, але хто знає", - додав міністр.
Топ коментарі
+12 Ла-ла-ла-ла
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+6 Andrey Levenov
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+5 Hennadii Berlovskiy
показати весь коментар23.02.2022 02:42
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очередная очковая кобра, без рода и племени, со стандартными отмазками "олигархи, коррупция ко-ко-ко".
А потім воювали за Польшу на чужій землі.
Але у нас ОЛІГАРХИ розбудували таку країну де добре олігархам, але ніяк не звичайним громадянам. От і маємо шалену трудову міграцію і звичайно люди втікають з такої країни в інші заробити а потім і назавжди.
я айтишник и зарабатываю наверняка больше в разы чем ты в той драной польше, но я никуда не убегаю, хотя могу легко трудоустроится в Канаде т.к. по сути работаю с Канадским сервисом (Shopify). Но в 2014 я купил АКМ а месяц назад пополнил запас патронов и не ищу отговорок и отмазок! Я четко понимаю, где я должен быть в это время и вопрос денег\коррупции\олигархов - тема десятая которая не относится к ситуации!
То, что у тебя нет квалификации, что ты тупой и не можешь по месту заработать денег а потому едешь мыть унитазы и лепить пельмени за границу - не вина государства.