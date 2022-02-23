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Канада (1499) Росія (47164) санкції (6835) Трюдо Джастін (288)

Канада запроваджує низку санкцій проти РФ, а також направляє додатковий військовий контингент в Європу для посилення НАТО, - Трюдо

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Канада запроваджує низку санкцій проти РФ, а також направляє додатковий військовий контингент в Європу для посилення НАТО, - Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що Канада запроваджує низку економічних санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в твіттері.

"Незаконні дії Росії в Україні є наступом на демократію та загрозою миру в усьому світі. Не помиляйтеся: це подальше вторгнення до суверенної держави. У координації з союзниками та партнерами Канада відповідає першим раундом економічних санкцій", - написав Трюдо.

Також міністр повідомив, що Канада направила додаткові війська для зміцнення сили НАТО.

"Ми також надсилаємо до 460 додаткових членів Канадських збройних сил для посилення НАТО. Це передбачає відправку додаткових військ до Латвії, а також розгортання додаткового фрегата та морського патрульного літака", - також написав він.

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Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів США офіційно повідомило, що запроваджує санкції проти двох російських державних банків - ВЕБ та Промсвязьбанка. У списку також - 42 їхні дочірні компанії.

Канада запроваджує низку санкцій проти РФ, а також направляє додатковий військовий контингент в Європу для посилення НАТО, - Трюдо 01
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Дякуємо заокеанським бандерівцям
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23.02.2022 07:18 Відповісти
Дуже би хотілося аргументи.За що дякуємо,за то що нас мають,а вони нас рішуче підтримують?Ну добре гвинтівки...набої і все?І тіпа трошки НАТО підсилимо й будемо стурбовано дивитися,як вас вбивають.Дякули 2.0
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23.02.2022 08:01 Відповісти
Канадійцям-черговий респект...
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23.02.2022 07:18 Відповісти
Соединенные Штаты готовы при необходимости ввести санкции в отношении российских "Сбербанка" и ВТБ. Администрация Джо Байдена не исключает отключения России от Swift.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на брифинг высокопоставленного чиновника в Белом доме.

Власти США продолжают рассматривать все варианты действий в том, что касается новых потенциальных санкций против России, заявил представитель американской администрации.

"Позвольте мне быть предельно ясным, ни одно российское финансовое учреждение не находится в безопасности. Если это вторжение продолжится, то мы готовы нажать кнопку, чтобы предпринять дальнейшие действия в отношении самых крупных российских финансовых институтов, включая "Сбербанк" и ВТБ, чьи совокупные активы составляют почти 750 млрд долларов", - сказал он.

Чиновнику был также задан вопрос, почему Вашингтон решил не вводить санкции против российского президента в нынешнем пакете, однако он не стал это уточнять.

"Что касается президента Путина, то я просто повторю то, что президент США Джо Байден говорил: все варианты действий продолжают рассматриваться", - сказал он.

Соединенные Штаты не исключают возможности отключения РФ от системы межбанковских платежей Swift, сообщил чиновник.

"Swift не входит в первую часть пакета санкций. Но это остается одной из опций, которую мы можем использовать в зависимости от того, какой следующий шаг сделает Россия", - сказал он.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о решении ввести санкции против России вечером во вторник. На такой шаг он пошел после решения России признать так называемые "ДНР" и "ЛНР".

В частности санкции коснуться банков, российских чиновников и членов их семей.
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23.02.2022 07:36 Відповісти
Опять "если да если"...Доиграются США со своей тягомотиной. Идиотизм.
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23.02.2022 08:08 Відповісти
Дякуємо Канада! Дякуємо нашій самій великій діаспорі українців!
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23.02.2022 08:29 Відповісти
а для посилення України слабо війська ООН ввести....чи тільки язиками вміють патякати....
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23.02.2022 08:53 Відповісти
А паш президент просив про це? Ні, то 5-й президент наполягав на миротворцях ООН, але діючий від цієї ідеї відмовився і перейшов до іншої стратегії - подивитися в очі терористу. Можливо він окуліст і щось там роздивився би, але мені здається, що він ще той піоніст.
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23.02.2022 09:11 Відповісти
щось фігово Порох наполягав, на сцені на майдані в нього краще виходило...
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23.02.2022 09:15 Відповісти
Та нормально він наполягав і вже навіть кацапи погоджквалися, тільки ще не визначилися до кінця, чи на лінії зіткнення, чи на кордоні, але вумний нарід, маючий сходство з Вами вибрали того, що відвів наші війська з нашої території дважди і його головна політика була не стріляти і подивитися в очі терористу. За ООН він не міг і слова сказати, бо як же "свати" і кіношний бізнес?
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23.02.2022 09:32 Відповісти
нормально він тільки під матрас грошики складав....
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23.02.2022 09:34 Відповісти
 
 