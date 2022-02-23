Канада запроваджує низку санкцій проти РФ, а також направляє додатковий військовий контингент в Європу для посилення НАТО, - Трюдо
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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що Канада запроваджує низку економічних санкцій проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в твіттері.
"Незаконні дії Росії в Україні є наступом на демократію та загрозою миру в усьому світі. Не помиляйтеся: це подальше вторгнення до суверенної держави. У координації з союзниками та партнерами Канада відповідає першим раундом економічних санкцій", - написав Трюдо.
Також міністр повідомив, що Канада направила додаткові війська для зміцнення сили НАТО.
"Ми також надсилаємо до 460 додаткових членів Канадських збройних сил для посилення НАТО. Це передбачає відправку додаткових військ до Латвії, а також розгортання додаткового фрегата та морського патрульного літака", - також написав він.
Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів США офіційно повідомило, що запроваджує санкції проти двох російських державних банків - ВЕБ та Промсвязьбанка. У списку також - 42 їхні дочірні компанії.
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Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на брифинг высокопоставленного чиновника в Белом доме.
Власти США продолжают рассматривать все варианты действий в том, что касается новых потенциальных санкций против России, заявил представитель американской администрации.
"Позвольте мне быть предельно ясным, ни одно российское финансовое учреждение не находится в безопасности. Если это вторжение продолжится, то мы готовы нажать кнопку, чтобы предпринять дальнейшие действия в отношении самых крупных российских финансовых институтов, включая "Сбербанк" и ВТБ, чьи совокупные активы составляют почти 750 млрд долларов", - сказал он.
Чиновнику был также задан вопрос, почему Вашингтон решил не вводить санкции против российского президента в нынешнем пакете, однако он не стал это уточнять.
"Что касается президента Путина, то я просто повторю то, что президент США Джо Байден говорил: все варианты действий продолжают рассматриваться", - сказал он.
Соединенные Штаты не исключают возможности отключения РФ от системы межбанковских платежей Swift, сообщил чиновник.
"Swift не входит в первую часть пакета санкций. Но это остается одной из опций, которую мы можем использовать в зависимости от того, какой следующий шаг сделает Россия", - сказал он.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о решении ввести санкции против России вечером во вторник. На такой шаг он пошел после решения России признать так называемые "ДНР" и "ЛНР".
В частности санкции коснуться банков, российских чиновников и членов их семей.