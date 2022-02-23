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обстріл (21010) Донбас (21733) втрати (3818) операція Об'єднаних сил (4158)

Один український воїн загинув, ще шість поранено та травмовано на Донбасі. За добу - 96 обстрілів з боку військ РФ, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Один український воїн загинув, ще шість поранено та травмовано на Донбасі. За добу - 96 обстрілів з боку військ РФ, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Вісім разів Щастя – з БМ-21 "Град", танків, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Позиції українських захисників поблизу Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Муратове - з БМ-21 "Град".

Кряківку - з БМ-21 "Град".

Гнутове - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Три рази Широкине – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Травневе - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Красногорівку - з протитанкових гармат МТ-12.

Ллобачеве - з артилерії калібру 122 мм.

Двічі Мар'їнку - з артилерії калібру 122 мм.

П’ять разів Водяне- з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Богданівку – з мінометів калібру 120 мм.

Три рази Жовте - з артилерії калібру 122 мм, великокаліберних кулеметів.

Двічі Трьохізбенку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Десять разів Новотроїцьке – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Дев’ять разів Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, протитанкових керованих комплексів, підствольних гранатометів.

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Двічі Верхньоторецьке - з мінометів калібру120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Чотири рази Гранітне - з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.

Південне - з мінометів калібру 82 мм.

Піски – з мінометів калібру 120 мм.

Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм.

Три рази Чермалик - з артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм.

Станицю Луганську – з великокаліберних кулеметів.

Нью-Йорк - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.

Новоселівку - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Майорськ - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Лопаскине - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Шість разів Кримське – з БМП, артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.

Шуми - з мінометів калібру 120 мм.

Сизе – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Причепилівку – з мінометів калібру 82 мм.

Три рази Станицю Луганську – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.

Двічі Новозванівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Троїцьке - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Опитне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Оріхове – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Двічі Попасну – з мінометів калібру 120 мм.

Кам'янку – з мінометів калібру 120 мм.

"Внаслідок обстрілу один українських військовослужбовців отримав осколкові поранення несумісні з життям. Один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. П’ять військовослужбовців отримали бойове травмування. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого", - повідомили у штабі.

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Також повідомляється, що за поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 15 обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Позиції українських захисників поблизу Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Три рази Новотошківське - з БМ-21 "Град", артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Золоте – з артилерії калібру 122 мм.

Попасну – з артилерії калібру 122 мм.

Південне – з станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм.

Богданівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресцентрі ОС.
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Топ коментарі
+23
Зєля, ти що мішені з наших хлопців робиш, падло!
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23.02.2022 07:38
+18
Усім українським військовим-скорішого одужання...
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23.02.2022 07:24
+16
Хлопців жаль.
А чому не повідомляєте скільки кацапів вони в рай відправили ?
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23.02.2022 07:27
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Усім українським військовим-скорішого одужання...
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23.02.2022 07:24 Відповісти
Может в ответку лупить?

Ну... надо ж порадовать мамашек расеи пакетами с их **********....
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23.02.2022 07:26 Відповісти
Хлопців жаль.
А чому не повідомляєте скільки кацапів вони в рай відправили ?
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23.02.2022 07:27 Відповісти
Не отвечаюь что бы не провоцировать
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23.02.2022 07:30 Відповісти
это уже не поможет. Они сами прекрасно делают провокации.
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23.02.2022 08:03 Відповісти
А була зворотка? Чи "великий патріійот" не кав команди?
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23.02.2022 07:36 Відповісти
Чому гівнокомандуюче не відповідає адекватним вогнем? Адже мінські домовленості вже всьо.
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23.02.2022 07:38 Відповісти
Зєля, ти що мішені з наших хлопців робиш, падло!
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23.02.2022 07:38 Відповісти
вже пора збирати місцеві загони тероборон і проводити стрільбища та бойові навчання всім хто може тримати в руках зброю ,хто не може то хай в військових шпиталях за пораненими доглядатиме ...Якщо кацапи полізуть до Славянська то полізуть і до Харківа ...я наприклад інвалід (стаїть титановий імплант у хретті6) ,але я у понеділок пійшов у військомат і просив взяти мене ,бо по якомусь там закону інваліди незалучаються .... Але я на дивані не буду сидіти ,коли кацапи будуть лізти в Україну .Удачі нам браття ,за нами правда і у нас мотивація - захистити свою країну ,яка б вона не була ..Он афганці жили в аулах , а радянську армію нагинали і у хвіст ,і в гриву
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23.02.2022 07:43 Відповісти
Тримайтеся, рідненькі! Нелегко вам буде, адже на нас поліз скажений звірюга! Але ви сильні та мотивовані, а ми надійно прикриємо вам тили! РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО!!!
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23.02.2022 07:53 Відповісти
Царствіє небесне загиблому українцю - воїну.
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23.02.2022 07:59 Відповісти
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23.02.2022 13:06 Відповісти
Цензор, вы пишите сколько орков отдвухсотилось в результате ответного удара, можно даже приукрасить чуть-чуть. А то у дыров экскаваторы не успевают братские траншеи рыть, а как Цензор почитаешь, тут уже пол-Украины убито-ранено.
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23.02.2022 08:24 Відповісти
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23.02.2022 09:53 Відповісти
Дійсно. За 2 дні обстрілів вже 4 загинуло. Якщо і далі так буде ... Зрозуміло що війна, але ж не одностороння.
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23.02.2022 10:14 Відповісти
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убить русского - богоугодное дело!Убей русского оккупанта!
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23.02.2022 12:43 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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23.02.2022 12:46 Відповісти
 
 