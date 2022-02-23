Один український воїн загинув, ще шість поранено та травмовано на Донбасі. За добу - 96 обстрілів з боку військ РФ, - штаб ООС
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Упродовж минулої доби, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Вісім разів Щастя – з БМ-21 "Град", танків, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
Позиції українських захисників поблизу Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Муратове - з БМ-21 "Град".
Кряківку - з БМ-21 "Град".
Гнутове - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Три рази Широкине – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
Травневе - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Красногорівку - з протитанкових гармат МТ-12.
Ллобачеве - з артилерії калібру 122 мм.
Двічі Мар'їнку - з артилерії калібру 122 мм.
П’ять разів Водяне- з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Богданівку – з мінометів калібру 120 мм.
Три рази Жовте - з артилерії калібру 122 мм, великокаліберних кулеметів.
Двічі Трьохізбенку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Десять разів Новотроїцьке – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
Дев’ять разів Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, протитанкових керованих комплексів, підствольних гранатометів.
Двічі Верхньоторецьке - з мінометів калібру120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
Чотири рази Гранітне - з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.
Південне - з мінометів калібру 82 мм.
Піски – з мінометів калібру 120 мм.
Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм.
Три рази Чермалик - з артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Двічі Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм.
Станицю Луганську – з великокаліберних кулеметів.
Нью-Йорк - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.
Новоселівку - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Майорськ - з мінометів калібру 82 мм.
Двічі Лопаскине - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
Шість разів Кримське – з БМП, артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
Шуми - з мінометів калібру 120 мм.
Сизе – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Причепилівку – з мінометів калібру 82 мм.
Три рази Станицю Луганську – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.
Двічі Новозванівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Троїцьке - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Опитне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
Оріхове – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Двічі Попасну – з мінометів калібру 120 мм.
Кам'янку – з мінометів калібру 120 мм.
"Внаслідок обстрілу один українських військовослужбовців отримав осколкові поранення несумісні з життям. Один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. П’ять військовослужбовців отримали бойове травмування. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого", - повідомили у штабі.
Також повідомляється, що за поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 15 обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Позиції українських захисників поблизу Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Три рази Новотошківське - з БМ-21 "Град", артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Золоте – з артилерії калібру 122 мм.
Попасну – з артилерії калібру 122 мм.
Південне – з станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм.
Богданівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
Ну... надо ж порадовать мамашек расеи пакетами с их **********....
А чому не повідомляєте скільки кацапів вони в рай відправили ?
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убить русского - богоугодное дело!Убей русского оккупанта!