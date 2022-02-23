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Зустріч із Путіним зараз не входить у плани Байдена. Росія повинна змінити курс, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Зустріч із Путіним зараз не входить у плани Байдена. Росія повинна змінити курс, - Білий дім

Президент США Джо Байден зараз не планує зустріч із лідером Росії Володимиром Путіним, успіху не буде, якщо РФ не змінить свій курс щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.

На початку тижня Байден заявляв про готовність зустрітися із Путіним. Цей саміт повинні були готувати глава Держдепу Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Однак 21 лютого Путін визнав "республіками" окуповані частини Донбасу – і зустріч Блінкен-Лавров скасували.

Псакі заявила, що дипломатія не може бути успішною, якщо Росія не змінить свого курсу. Вона також сказала, що Блінкену недоцільно зараз зустрічатися з Лавровим, тому зустріч із Путіним зараз не входить у плани Байдена.

"Наш держсекретар передав, що зараз невідповідний час для його зустрічі з міністром закордонних справ (РФ. - Ред.), оскільки Росія робить ескалаційні кроки й готується до вторгнення", – додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден назвав визнання Путіним "Л/ДНР" "початком вторгнення" в Україну

Водночас Псакі зазначила, що США залишаються відкритими до дипломатичних переговорів, коли Росія піде на деескалацію. Також Вашингтон взаємодіятиме з європейськими партнерами.
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Топ коментарі
+16
Джо Байден зустрінеться з уйлом в Гаазі і власноруч посадить утирка на електро стілець.
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23.02.2022 08:07
+15
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23.02.2022 08:08
+13
с бешенными собаками не разговаривают, их усыпляют
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23.02.2022 08:14
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Расєя впєрдє була,є та залишиться назавжди...
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23.02.2022 08:06 Відповісти
Вже звикло пуйло, що до нього прямо в черги вишиковуються провідні лідери світу. ЩОб годинами слухати його старчеські маразматичні міркування. Пушилін,Лука - ось твої співрозмовники.
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23.02.2022 08:17 Відповісти
И казахский диктатор повернул свой взор в шоколадный глаз Си
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23.02.2022 08:22 Відповісти
«Троллинг от Байдена бункерному любителю эзотерики - для своего заявления он вышел к трибуне в 2 часа 22 минуты 22 числа 2 месяца 2022 года"
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23.02.2022 08:35 Відповісти
Джо Байден зустрінеться з уйлом в Гаазі і власноруч посадить утирка на електро стілець.
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23.02.2022 08:07 Відповісти
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23.02.2022 08:08 Відповісти
Опять дали під сраку
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23.02.2022 08:13 Відповісти
с бешенными собаками не разговаривают, их усыпляют
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23.02.2022 08:14 Відповісти
Як гарно США послали терориста, вбивцю і гопника на йух. Ну що, пєтух пітєрський, на парашу до кінця своїх злочинних днів?
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23.02.2022 08:27 Відповісти
Pravilno necego tam slusat celoveka kotorogo mesta jest durdome.Ja slusal posledneje sto govooril putler, polni idiot po drugomu nemozno skazat i ego mesto tolko psixbolnice.
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23.02.2022 08:54 Відповісти
Уровень путина это пушилин пасечник и ноунеймы из абхазии и осетии, к счастью я даже их фамилий не знаю и знать не хочу.
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23.02.2022 09:00 Відповісти
в 2008м был кокойты, потом назначили из рашки кого то другого
даже не помню фио, население где то 40 тыс человек (тогда было, сейчас думаю не больше)
в "цветущей" абхазии 100тыс по логике рашки независимые страны
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23.02.2022 10:11 Відповісти
 
 