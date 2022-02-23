Зустріч із Путіним зараз не входить у плани Байдена. Росія повинна змінити курс, - Білий дім
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Президент США Джо Байден зараз не планує зустріч із лідером Росії Володимиром Путіним, успіху не буде, якщо РФ не змінить свій курс щодо України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.
На початку тижня Байден заявляв про готовність зустрітися із Путіним. Цей саміт повинні були готувати глава Держдепу Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Однак 21 лютого Путін визнав "республіками" окуповані частини Донбасу – і зустріч Блінкен-Лавров скасували.
Псакі заявила, що дипломатія не може бути успішною, якщо Росія не змінить свого курсу. Вона також сказала, що Блінкену недоцільно зараз зустрічатися з Лавровим, тому зустріч із Путіним зараз не входить у плани Байдена.
"Наш держсекретар передав, що зараз невідповідний час для його зустрічі з міністром закордонних справ (РФ. - Ред.), оскільки Росія робить ескалаційні кроки й готується до вторгнення", – додала вона.
Водночас Псакі зазначила, що США залишаються відкритими до дипломатичних переговорів, коли Росія піде на деескалацію. Також Вашингтон взаємодіятиме з європейськими партнерами.
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даже не помню фио, население где то 40 тыс человек (тогда было, сейчас думаю не больше)
в "цветущей" абхазии 100тыс по логике рашки независимые страны