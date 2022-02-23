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армія РФ (13455) Білорусь (5966) кордон (3097) Росія (47164)

Понад 100 військових машин та десятки військових наметів зафіксовані у Білорусі біля кордону України: Maxar оприлюднив нові супутникові знімки. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж Війна в Україні

Понад 100 військових машин та десятки військових наметів дислокуються на півдні Білорусі неподалік кордону з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, нові супутникові знімки оприлюднила приватна американська компанія Maxar Technologies, яка протягом кількох тижнів відслідковувала нарощування російських сил.

Зображення показали, що до військового гарнізону на заході Росії неподалік від кордону з Україною було додано новий польовий госпіталь.

Крім того, за даними Maxar, біля кордону з Україною на заході Росії було помічено транспортери важкої техніки, які використовуються для перекидання танків, артилерії та іншої важкої техніки, а також кілька нових дислокацій військ.

Понад 100 військових машин та десятки військових наметів зафіксовані у Білорусі біля кордону України: Maxar оприлюднив нові супутникові знімки 01

Водночас, Reuters уточнює, що не може незалежно перевірити фотографії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ посилює активність на кордоні з Україною: нові супутникові знімки, - CNN. ФОТО

Понад 100 військових машин та десятки військових наметів зафіксовані у Білорусі біля кордону України: Maxar оприлюднив нові супутникові знімки 02
Фото: Maxar Technologies
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Топ коментарі
+35
Нравіца нє нравіца-байрактари справяцца...
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23.02.2022 08:28
+16
камазы с тентом вижу, но не вижу такогоже количества рефрежираторов, на что они рассчитывают?)))
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23.02.2022 08:28
+15
Польові госпіталі ? А орки оптимісти , в першу чергу їм потрібно завозити мобільні крематорії )
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23.02.2022 08:30
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Нравіца нє нравіца-байрактари справяцца...
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23.02.2022 08:28 Відповісти
камазы с тентом вижу, но не вижу такогоже количества рефрежираторов, на что они рассчитывают?)))
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23.02.2022 08:28 Відповісти
там передвижной крематорий в лесополосе спрятан.
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23.02.2022 08:31 Відповісти
думают что кульков хватит
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23.02.2022 08:41 Відповісти
Полиэтиленовые пакеты запретили, их оштрафуют. Просто в яму, как собаку! 😁
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23.02.2022 08:53 Відповісти
ребята, это уже не шутки.
посерьёзнее....
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23.02.2022 09:10 Відповісти
тебе навіть без пакета
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23.02.2022 23:54 Відповісти
То ж не дарма ходить флешмоб - "руський возьми в карман семена дерева!" (ну щось типу так )
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23.02.2022 09:00 Відповісти
только не шишки...
на нашей территории предпочтительнее абрикосы и персики.а где их взять в залешании?
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23.02.2022 09:09 Відповісти
Надо в приграничных областях Украины граничащих с РФ и Беларусь вводить чрезвычайное положение
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23.02.2022 08:29 Відповісти
Військовий стан.
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23.02.2022 08:36 Відповісти
Польові госпіталі ? А орки оптимісти , в першу чергу їм потрібно завозити мобільні крематорії )
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23.02.2022 08:30 Відповісти
так те камазы и будут их мобильными крематориями, братскими)))
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23.02.2022 08:33 Відповісти
Після Джавелінів крематорій вже не потрібен )
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23.02.2022 09:06 Відповісти
Білі джипи то скоріш всього цапське ССО, були відео з їх колонами на кордоні мордора з білорусами.
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23.02.2022 08:32 Відповісти
Я бы поставил на то, что эти джипы с символикой ОБСЕ. Мол, хахлы не посмеют стрелять по машинам ООН-ОБСЕ, как не стали уничтожать "гумконвои вторжения" с красными крестами. И да - передвигаться на них будет российский спецназ.
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23.02.2022 11:12 Відповісти
То зеленіють йолки.
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23.02.2022 08:38 Відповісти
Ти вже завалив Голіафа?
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23.02.2022 08:40 Відповісти
Бульбофюрер таки бреше про мир...вуссатий подонок дає плацдарм для вторгнення...
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23.02.2022 08:43 Відповісти
Все не просто. Есть внеблоковый статус Украины...и есть желание вступить в НАТО...это нонсенс...Мне понятна риторика РФ по отстаиванию своих интересов ,это естественно. Надо договариваться .....Надо отправить запад на ... и решать свои проблемы в интересах Украины,а не НАТО и ЕС.
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23.02.2022 08:57 Відповісти
нравится одкб-так живи там ,где одкб.там же и проповедуй.а не лазь там,где тебе не рады
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23.02.2022 09:11 Відповісти
Правильно
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23.02.2022 09:16 Відповісти
Правильно
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23.02.2022 09:16 Відповісти
Ну що ж .. прийдеться їх всіх вбити і спалити ..
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23.02.2022 08:59 Відповісти
Україна має провадити свою політику,а не бути ''сафелітом'' і ''сліпим кобзарем'' в байдужого Заходу.
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23.02.2022 09:00 Відповісти
Гости из Беларуси на нашей ветке, вот вы обижаетесь, что вас за отдельное государство не считают... ну разве мы не правы? Я никогда конкретно жителей не оскорблял, но режим, увы... вы область рашки. Попробуйте возразить.
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23.02.2022 09:01 Відповісти
И возразим. У нас , в отличии от Украины, вице-президент США генпрокурора за 6 часов не меняет, и Путин в кресле Лукашенко на совещание не садится. И нам Россия не указывает кого в разные правительственные структуры назначать, а вам США и ЕС указывает
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23.02.2022 09:19 Відповісти
Достатньо того, що хло вам лукашенка в крісло президента всадив. Зі всіма іншими призначеннями той впорається самостійно, у відповідності до 'лінії партії'.
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23.02.2022 09:34 Відповісти
Вы несете бред. Это первое. Второе Вы спамите значит я прав. Как там ЕС кругляк уже разрешил вывозить?
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23.02.2022 09:43 Відповісти
Вообще то Лукашенко стал президентом до Путина.
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23.02.2022 10:10 Відповісти
Будет плохо если они ударят сразу со всех направлений
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23.02.2022 09:01 Відповісти
гы...вот этого точно не будет.вренная наука против.а тот,кто ее не слушает бывает битым
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23.02.2022 09:13 Відповісти
В Гомеле они вообще стоят в вагонах для скота
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23.02.2022 09:03 Відповісти
ничего себе в Беларуси зеленки в феврале
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23.02.2022 09:05 Відповісти
так йолки и сосны вечнозеленые...и в беларуси бывают оттепели,это ж не сибирь или тундра.
поля убраны-значит не весна и не лето,снег на лесных полянах.
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23.02.2022 09:16 Відповісти
Удобрения подвезли.
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23.02.2022 09:49 Відповісти
Та резніков же по телефону з білорусом балакав, а воно он, як неловко вийшло, намети з московітами-окупантами стоять де! Біля кордону!!
Наші намети з військом де уже стали біля білорусів???
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23.02.2022 10:00 Відповісти
А ещё недавно , до выборов президента в Беларуси сколько было на цензоре любителей и сторонников луки.И какой он хозяйственник и как хорошо беларусам живётся и что оппы это российские консервы и какой он гарант не нападения с территории Беларуси и какой он друг украинскому народу.Да и его недавние слова, что никакая военная техника с территории Беларуси в Украину не войдёт, только трактора.Так у вас ещё своей ваты не мерянно, а внутренний враг, он пострашнее чем внешний, в спину ударят не задумываясь.
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23.02.2022 10:35 Відповісти
если драка неизбежная надо бить первым, точка-У в помощь
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23.02.2022 10:43 Відповісти
фуйло купило своему камуфлированому быдлу
билет в один конец ,
на канцерт
кабздона...
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23.02.2022 13:48 Відповісти
А. Невзоров - Ну что, самое главное уже нарисовалось и по первым аккордам угадывается последующая мелодия. Есть основания предполагать, что это, скорее всего Шопен. «Похоронный марш». И это похороны не Украины. Никакого « военного чуда», о котором так долго врал режим - не явлено. Ничего особенного. Обычная примитивная война, примитивным железом, которую начали коряво, неумело и проигрышно. Успешность такой войны решается в ПЕРВЫЙ ЧАС от её начала. Либо агрессор показывает некое «чудо», либо начинается кровавая и мерзкая бодяга надолго. Уже понятно, что успешности нет. Всё очень обычненько. Громко, нагло, пафосно, но крайне хило. Оттого, что раздолбают аэродромы и десяток казарм-ничто не решится. Сила Украины не там, куда сегодня шарашат российские ракеты.
Война закончится в Гааге для всех, кто ее раздувал, одобрял, призывал, создавал, исполнял приказы. Искать ее причины в политике, геополитике, конституции, международном праве или еще где-либо- бессмысленно. Да и искать не надо. Их там нет. Объяснить причины этой войны может любой учебник психиатрии. Всякое бывает. Самые жуткие события вылезают оттуда, откуда их никто не ждал, в том числе и из таких учебников да из пары грошовых пособий по исторической конспирологии. Впрочем, психиатрические причины ее возникновения, ее бессмысленность и необъяснимость- не делают эту войну менее кровавой и всесжигающей.
Мир оказался очень впечатлительным и долговато отходит от утреннего шока. Но к вечеру он придет в себя, и все же решит, что Россия слишком серьезная проблема для человечества, чтобы пытаться ее решить «лишением права для депутатов Гос-думы РФ отовариваться в Милане». У мира долговато вскипает «ярость благородная», но она никуда не денется, вскипит. И вот тогда будет по-настоящему плохо. О чем, я собственно, всегда и говорил. Так что, уважаемые любители отчаиваться, поберегите ваши силы для тотального и еще более пронзительного отчаяния, нежели то, которое вы испытываете сейчас.
P/S. Да, миротворческие призывы это прекрасно, но боюсь, что виновник торжества проживает в своем, особом мире, куда не проникают человеческие голоса.
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24.02.2022 21:27 Відповісти
 
 