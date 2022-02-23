Понад 100 військових машин та десятки військових наметів зафіксовані у Білорусі біля кордону України: Maxar оприлюднив нові супутникові знімки. ФОТОрепортаж
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Понад 100 військових машин та десятки військових наметів дислокуються на півдні Білорусі неподалік кордону з Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, нові супутникові знімки оприлюднила приватна американська компанія Maxar Technologies, яка протягом кількох тижнів відслідковувала нарощування російських сил.
Зображення показали, що до військового гарнізону на заході Росії неподалік від кордону з Україною було додано новий польовий госпіталь.
Крім того, за даними Maxar, біля кордону з Україною на заході Росії було помічено транспортери важкої техніки, які використовуються для перекидання танків, артилерії та іншої важкої техніки, а також кілька нових дислокацій військ.
Водночас, Reuters уточнює, що не може незалежно перевірити фотографії.
Будь ласка, зачекайте...
посерьёзнее....
на нашей территории предпочтительнее абрикосы и персики.а где их взять в залешании?
поля убраны-значит не весна и не лето,снег на лесных полянах.
Наші намети з військом де уже стали біля білорусів???
билет в один конец ,
на канцерт
кабздона...
Война закончится в Гааге для всех, кто ее раздувал, одобрял, призывал, создавал, исполнял приказы. Искать ее причины в политике, геополитике, конституции, международном праве или еще где-либо- бессмысленно. Да и искать не надо. Их там нет. Объяснить причины этой войны может любой учебник психиатрии. Всякое бывает. Самые жуткие события вылезают оттуда, откуда их никто не ждал, в том числе и из таких учебников да из пары грошовых пособий по исторической конспирологии. Впрочем, психиатрические причины ее возникновения, ее бессмысленность и необъяснимость- не делают эту войну менее кровавой и всесжигающей.
Мир оказался очень впечатлительным и долговато отходит от утреннего шока. Но к вечеру он придет в себя, и все же решит, что Россия слишком серьезная проблема для человечества, чтобы пытаться ее решить «лишением права для депутатов Гос-думы РФ отовариваться в Милане». У мира долговато вскипает «ярость благородная», но она никуда не денется, вскипит. И вот тогда будет по-настоящему плохо. О чем, я собственно, всегда и говорил. Так что, уважаемые любители отчаиваться, поберегите ваши силы для тотального и еще более пронзительного отчаяния, нежели то, которое вы испытываете сейчас.
P/S. Да, миротворческие призывы это прекрасно, но боюсь, что виновник торжества проживает в своем, особом мире, куда не проникают человеческие голоса.