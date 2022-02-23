Понад 100 військових машин та десятки військових наметів зафіксовані у Білорусі біля кордону України: Maxar оприлюднив нові супутникові знімки. ФОТОрепортаж

Понад 100 військових машин та десятки військових наметів дислокуються на півдні Білорусі неподалік кордону з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, нові супутникові знімки оприлюднила приватна американська компанія Maxar Technologies, яка протягом кількох тижнів відслідковувала нарощування російських сил.

Зображення показали, що до військового гарнізону на заході Росії неподалік від кордону з Україною було додано новий польовий госпіталь.

Крім того, за даними Maxar, біля кордону з Україною на заході Росії було помічено транспортери важкої техніки, які використовуються для перекидання танків, артилерії та іншої важкої техніки, а також кілька нових дислокацій військ.

Водночас, Reuters уточнює, що не може незалежно перевірити фотографії.

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Фото: Maxar Technologies