"Якщо Росія продовжить агресію проти України, вона зустрінеться з масивними наслідками", - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що якщо Росія продовжить агресію проти України, вона зустрінеться з масивними наслідками.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на брифінгу за результатами переговорів із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Вашингтоні у вівторок.
"Якщо Росія продовжить агресію проти України, вона зустрінеться з масивними наслідками, про які не лише США, але практично всі наші союзники та партнери ясно заявили. Ви чули це від G7, ЄС, НАТО. Це включає те, з чого ми розпочали сьогодні, це дуже серйозні економічні та фінансові санкції, які означатимуть серйозну ціну для Росії", - сказав Блінкен
Блінкен додав, що у разі подальшої агресії РФ відбудеться підкріплення НАТО, а також буде надано додаткову допомогу Україні у всіх сферах, зокрема допомогу з безпеки, а також дипломатичну, політичну, економічну та гуманітарну.
Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів США офіційно повідомило, що запроваджує санкції проти двох російських державних банків - ВЕБ та Промсвязьбанка. У списку також - 42 їхні дочірні компанії.
Будь ласка, зачекайте...
Але роби що маєш робити і хай станеться те, що має статися.
Ті українці, що обрали "мир" і "хліб" у 1922-му, вже через десять років їли своїх власних дітей. Українці, що "втомлювалися", "зневірювалися", припиняючи підтримувати український повстанський рух у сорокові-п'ятдесяті все одно були або розстріляні, або вислані на Сибір. Смерть і війна приходить в наш дім не через нашу войовничість, а зовсім навпаки, через нашу толерантність, гостинність, по-справжньому мрійливу європейську вдачу, через гуманістичні принципи, якими ми, в силу християнських чеснот, наділяємо нашого одвічного ворога, вбачаючи і в ньому "таку ж людину, що і ми". Але вони розуміють, що ми інші, тому й бажають нам смерті, різними шляхами і у різний спосіб в історичній перспективі доводячи свою справу до кінця. Тому, аби вижити нам треба облишити будь-які сантименти на адресу московітів, зрозумівши одну дуже важливу річ - що б не казали, що б не робили, як не апелювали росіянці до якихось там загальнолюдських цінностей, вірити їм ніколи не можна. Будь-якими шляхами вони будуть робити все можливе, аби приспати нашу увагу, знову повірити в міф про "один народ" лише для того, аби всівшись за одним столом, щоб разом пити за "мир і дружбу", підсипати нам в келих отрути, задушити в "братських обіймах" чи всадити ніж в спину, коли ми потягнемося за найкращим шматком для нашого дорогого гостя. Часом, дійсно, дуже важко уявити всю ступінь їхньої брехні, моральної деградації, підступу та людоненависництва, але для того щоб вижити, нам варто засвоїти головний принцип в спілкуванні з ними - зброя, сила і стійке несприйняття всього, що містить бодай одну смертельну для нас молекулу "рускаго міра" - ось рецепт життя. Все інше веде до загибелі, бо для них "миру" без прикметника "рускій" не буває.
Тільки програма «Нафта в обмін на продовольство» змінить ситуацію в Московії.
Правильно сказал Байден про кремлевского гэбиста: "Кем он себя возомнил?".
Це ***** в позавчорашній промові показало як воно бачить себе в історії.
Найбільш захоплено розповідало про Сталіна, який, красавчік, забив на маразм придурковатого Лєніна, і зробив з СССР фактично унітарну державу з сильним централізованим управлінням. От тільки не вичистив з Конституції всю ленінську лабуду, чим підклав свиню на майбутнє. От ***** вважає себе розумнішим, він би таких помилок не допустив. (Привід задуматися елітам суб'єктів федерації, гайки будуть закручуватися, федерація скоро пропаде навіть з назви і з Конституції).
А якими епітетами він обклав пізніших керівників СССР і Єльцина (прямо не називаючи).
Короче, воно бачить себе як мінімум на рівні Александра Македонського чи Чингісхана.