"Якщо Росія продовжить агресію проти України, вона зустрінеться з масивними наслідками", - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що якщо Росія продовжить агресію проти України, вона зустрінеться з масивними наслідками.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на брифінгу за результатами переговорів із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Вашингтоні у вівторок.

"Якщо Росія продовжить агресію проти України, вона зустрінеться з масивними наслідками, про які не лише США, але практично всі наші союзники та партнери ясно заявили. Ви чули це від G7, ЄС, НАТО. Це включає те, з чого ми розпочали сьогодні, це дуже серйозні економічні та фінансові санкції, які означатимуть серйозну ціну для Росії", - сказав Блінкен

Блінкен додав, що у разі подальшої агресії РФ відбудеться підкріплення НАТО, а також буде надано додаткову допомогу Україні у всіх сферах, зокрема допомогу з безпеки, а також дипломатичну, політичну, економічну та гуманітарну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Японія запровадила низку санкцій проти Росії та "Л/ДНР"

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів США офіційно повідомило, що запроваджує санкції проти двох російських державних банків - ВЕБ та Промсвязьбанка. У списку також - 42 їхні дочірні компанії.