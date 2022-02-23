УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14777 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Війна
11 802 35
Росія (47164) санкції (6835) Кулеба Дмитро (3158) Блінкен (940)

"Якщо Росія продовжить агресію проти України, вона зустрінеться з масивними наслідками", - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що якщо Росія продовжить агресію проти України, вона зустрінеться з масивними наслідками.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на брифінгу за результатами переговорів із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Вашингтоні у вівторок.

"Якщо Росія продовжить агресію проти України, вона зустрінеться з масивними наслідками, про які не лише США, але практично всі наші союзники та партнери ясно заявили. Ви чули це від G7, ЄС, НАТО. Це включає те, з чого ми розпочали сьогодні, це дуже серйозні економічні та фінансові санкції, які означатимуть серйозну ціну для Росії", - сказав Блінкен

Блінкен додав, що у разі подальшої агресії РФ відбудеться підкріплення НАТО, а також буде надано додаткову допомогу Україні у всіх сферах, зокрема допомогу з безпеки, а також дипломатичну, політичну, економічну та гуманітарну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Японія запровадила низку санкцій проти Росії та "Л/ДНР"

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів США офіційно повідомило, що запроваджує санкції проти двох російських державних банків - ВЕБ та Промсвязьбанка. У списку також - 42 їхні дочірні компанії.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население России это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых уё...ков, пи...сов и ху...сов!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения России на протяжении столетий!!!
показати весь коментар
23.02.2022 08:40
+12
показати весь коментар
23.02.2022 08:40
+12
Ждать нет смысла. Нужно прессовать *********** карлика
показати весь коментар
23.02.2022 08:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
23.02.2022 08:40 Відповісти
Ждать нет смысла. Нужно прессовать *********** карлика
показати весь коментар
23.02.2022 08:43 Відповісти
Одна єдина подушка вчасно та енергічно прикладена в бункері на голову одного параноїка, здатна порятувати свід від жахіть.
показати весь коментар
23.02.2022 08:47 Відповісти
Для того чтобы стать фюрером нужно обеспечить всех достойной работой, крестьянам дать возможность вести прибыльное хозяйство, построить в стране дороги ит.д. без этого это просто *****
показати весь коментар
23.02.2022 08:49 Відповісти
Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население России это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых уё...ков, пи...сов и ху...сов!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения России на протяжении столетий!!!
показати весь коментар
23.02.2022 08:40 Відповісти
лапатний сцарь всєх пєрєіграл-ура пабєда...
показати весь коментар
23.02.2022 08:40 Відповісти
І це правильно. Кацапів попередили, що якщо будуть бикувати - здадуть на бойню і закриють хлів під назвою расєя.
показати весь коментар
23.02.2022 08:41 Відповісти
Правильним буде вже зараз застосувати всі можливі санкції до ерефії та відмінити їх при відновленні цілістності України, Грузії, Молдови.
показати весь коментар
23.02.2022 09:30 Відповісти
Від SWIFT відключайте. Ті олігархі тоді самі позбавляться того путлера.
показати весь коментар
23.02.2022 08:42 Відповісти
там и биткоин очень начал проседать - биток - надежда честно спиз"женых олигархов
показати весь коментар
23.02.2022 09:16 Відповісти
показати весь коментар
23.02.2022 08:44 Відповісти
Опять увещевают маньяка...
показати весь коментар
23.02.2022 08:44 Відповісти
показати весь коментар
23.02.2022 08:46 Відповісти
Ботоксний пацюк мабуть вже весь бункер забризгав жовч'ю від злості
показати весь коментар
23.02.2022 08:46 Відповісти
Перспектива гнити у новій Північній Кореї разом з пацаками мені, особисто, не дуже подобається. В той же час я не уявляю, як ми зможемо втриматися з Зєєєлєю начолі держави? З усіма цими дєрьмаками, татаровими, рєзніковими? З усією цією зграєю зелених хапуг? Навіть не з Зєєєлєю начолі, а фактично з Іциком клопомойським, бо керують Украхною не з Банкової, а з дніпровської Менори.
Але роби що маєш робити і хай станеться те, що має статися.
показати весь коментар
23.02.2022 08:47 Відповісти
Виходь на вулицю. Вимагай (маєш Конституційне право) імпічмєнту Зє.
показати весь коментар
23.02.2022 08:50 Відповісти
Я б хотів там побачити "смєтунов", ну, тих що волали: "Єслі чо ми єво смєтьом!", побачити тих, хто за нього голосував. Я радо складу їм компанію.
показати весь коментар
23.02.2022 08:53 Відповісти
Виходь...виходь все як хочу пуйло
показати весь коментар
23.02.2022 09:33 Відповісти
(цей комінт колись скопіював з інтернету)
Ті українці, що обрали "мир" і "хліб" у 1922-му, вже через десять років їли своїх власних дітей. Українці, що "втомлювалися", "зневірювалися", припиняючи підтримувати український повстанський рух у сорокові-п'ятдесяті все одно були або розстріляні, або вислані на Сибір. Смерть і війна приходить в наш дім не через нашу войовничість, а зовсім навпаки, через нашу толерантність, гостинність, по-справжньому мрійливу європейську вдачу, через гуманістичні принципи, якими ми, в силу християнських чеснот, наділяємо нашого одвічного ворога, вбачаючи і в ньому "таку ж людину, що і ми". Але вони розуміють, що ми інші, тому й бажають нам смерті, різними шляхами і у різний спосіб в історичній перспективі доводячи свою справу до кінця. Тому, аби вижити нам треба облишити будь-які сантименти на адресу московітів, зрозумівши одну дуже важливу річ - що б не казали, що б не робили, як не апелювали росіянці до якихось там загальнолюдських цінностей, вірити їм ніколи не можна. Будь-якими шляхами вони будуть робити все можливе, аби приспати нашу увагу, знову повірити в міф про "один народ" лише для того, аби всівшись за одним столом, щоб разом пити за "мир і дружбу", підсипати нам в келих отрути, задушити в "братських обіймах" чи всадити ніж в спину, коли ми потягнемося за найкращим шматком для нашого дорогого гостя. Часом, дійсно, дуже важко уявити всю ступінь їхньої брехні, моральної деградації, підступу та людоненависництва, але для того щоб вижити, нам варто засвоїти головний принцип в спілкуванні з ними - зброя, сила і стійке несприйняття всього, що містить бодай одну смертельну для нас молекулу "рускаго міра" - ось рецепт життя. Все інше веде до загибелі, бо для них "миру" без прикметника "рускій" не буває.
показати весь коментар
23.02.2022 08:51 Відповісти
Годі вже тягнути кота за хвіст.
Тільки програма «Нафта в обмін на продовольство» змінить ситуацію в Московії.
показати весь коментар
23.02.2022 08:53 Відповісти
Территория ОРДЛО около 16 тыс.кв.км. Территория Луганской и Донецкой областей около 53 тыс.кв.км. Другими словами между Белолуцком Луганской области и Луганском можно спокойно уместить условную Армению (территория Армении 29,8 тыс.кв.км.). Но завтра жители Белолуцка на путинских яндекс-картах увидят свой населенный пункт в лыныры.
Правильно сказал Байден про кремлевского гэбиста: "Кем он себя возомнил?".
показати весь коментар
23.02.2022 08:53 Відповісти
Возомніл то так…
Це ***** в позавчорашній промові показало як воно бачить себе в історії.
Найбільш захоплено розповідало про Сталіна, який, красавчік, забив на маразм придурковатого Лєніна, і зробив з СССР фактично унітарну державу з сильним централізованим управлінням. От тільки не вичистив з Конституції всю ленінську лабуду, чим підклав свиню на майбутнє. От ***** вважає себе розумнішим, він би таких помилок не допустив. (Привід задуматися елітам суб'єктів федерації, гайки будуть закручуватися, федерація скоро пропаде навіть з назви і з Конституції).
А якими епітетами він обклав пізніших керівників СССР і Єльцина (прямо не називаючи).
Короче, воно бачить себе як мінімум на рівні Александра Македонського чи Чингісхана.
показати весь коментар
23.02.2022 09:03 Відповісти
Сьогодні має бути опублікований санкційний список, куди попали соловей, сімниха, манька захерова та більше трьохсот мокшанських дол...бов. Їм заборонено в"їзд на територію ЕС, та доступ до їхніх активів, якщо такі є. Повірте мені, вони там таки є. Слава Україні! А маскалям як найшвидше здохнути, за незначним виключенням. Їх там дуже мало адекватних, але все таки вони є.
показати весь коментар
23.02.2022 08:54 Відповісти
Никакое если не произошло.Крыса загнанная в угол искала хоть какой то выход,чтобы сохранить лицо! Выход нашла,но лицо не сохранила. Только для своего тупого плебса,оно осталось героем. Зато в мире теперь никто с ним на одном гектаре с..ать не сядет,кроме пушилиных и прочей лашпорты.
показати весь коментар
23.02.2022 09:15 Відповісти
В росии закроют макдональдсы
показати весь коментар
23.02.2022 09:11 Відповісти
Смерть путинским оккупантам!
показати весь коментар
23.02.2022 09:12 Відповісти
Может хватит уже заниматься мудозвонством и проявлять "большую обеспокоенность"
показати весь коментар
23.02.2022 09:13 Відповісти
Обеспокоенность выразят громче чем обычно?
показати весь коментар
23.02.2022 09:17 Відповісти
А васька слушает да есть.....задрала уже эта обеспокоенность...складывается мнение, что украинцев и россиян спецом лбами хотят столкнуть, чтобы горло один одному перегрызли, а обеспокоенные потом сливки соберут....
показати весь коментар
23.02.2022 09:18 Відповісти
То есть то что она сделала, этого мало для последствий?
показати весь коментар
23.02.2022 09:26 Відповісти
 
 