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ЄС єдиний. Ми зараз швидко допрацюємо "солідний пакет" санкцій проти Росії, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

ЄС єдиний. Ми зараз швидко допрацюємо

ЄС ухвалив пакет суворих санкцій проти Росії у відповідь на дії, спрямовані проти суверенітету й територіальної цілісності України, які є абсолютно неприйнятними для Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Наші дії є відповіддю на агресивну поведінку Росії, яка продовжує ескалацію кризи, яку сама створила. Ми готові на подальші кроки у відповідь. ЄС є єдиним та діє швидко", - зазначила вона.

Фон дер Ляєн привітала той факт, що країни ЄС дійшли політичної згоди стосовно нового пакету санкцій проти Росії.

"Рішення Росії визнати Донецький та Луганський регіони України є незаконним та повністю неприйнятним. Це ж стосується рішення надіслати війська у ці регіони. Ми не можемо цього прийняти. Це рішення порушує територіальні цілісність та суверенітет України. Росія не поважає власні міжнародні зобов’язання та порушує ключові принципи міжнародного права. Росія створила цю кризу та є відповідальною за її ескалацію. Ми зараз швидко допрацюємо санкційний пакет. І ми будемо тісно координувати цю роботу з нашими партнерами", - розповіла очільниця Єврокомісії.

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Вона нагадала, що цей "солідний пакет" європейських санкцій містить низку цілеспрямованих заходів, які є чіткою відповіддю на порушення Кремлем міжнародного права. Санкції прямо уражають осіб та компанії, що причетні до агресивних дій. Зокрема, це стосується банків, які фінансують російський військовий апарат. ЄС також заборонив торгівлю з ОРДЛО - точно так, як це було зроблено стосовно анексованого Криму у 2014 році. Ще одна складова пакета - обмеження російської влади у доступі до капіталів на фінансовому ринку ЄС.

"Ми зробимо для Кремля якомога складнішим проведення його агресивної політики", - додала Урсула фон дер Ляєн.

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При цьому вона висловила підтримку рішенню Німеччини припинити сертифікацію Nord Stream 2 та наголосила на необхідності забезпечити незалежність Євросоюзу від російського газу.

"Переконана, що уряд Німеччини абсолютно правий стосовно Nord Stream 2. Цей проєкт має оцінюватися у світлі безпеки енергетичного постачання для всієї Європи. Тому що ця криза показала, що Європа все ще занадто залежить від російського газу. Ми маємо диверсифікувати наших постачальників та зробити масштабні інвестиції у відновлювані джерела. Це стратегічні інвестиції у нашу енергетичну незалежність", - наголосила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
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Топ коментарі
+6
Міняю санкції на засоби ПРО.
Залужний.
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23.02.2022 08:53
+3
***** не чекало що отримає звиздюлину і від гансів.
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23.02.2022 08:54
+2
Пакет має бути якомога соліднішим...пабольше...
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23.02.2022 08:54
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Міняю санкції на засоби ПРО.
Залужний.
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23.02.2022 08:53 Відповісти
Пакет має бути якомога соліднішим...пабольше...
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23.02.2022 08:54 Відповісти
***** не чекало що отримає звиздюлину і від гансів.
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23.02.2022 08:54 Відповісти
Санкцій багато не буває. Дякуємо!
Московія має бути знищена!
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23.02.2022 08:57 Відповісти
А казали, що все готово і лишилося тільки ввести санкції. А на ділі виявилось, що ще домовлятися треба.
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23.02.2022 08:58 Відповісти
Вот это надо было упырю себя показать во всей красе, чтоб вы зашевились
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23.02.2022 08:59 Відповісти
Если и Европа введет такие же санкции, как США, то это будет для параши и путлера как укус комара. Из-за мягких санкций курс рубля уже укрепился. Буржуи думают больше о себе - чтобы ничего не потерять.
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23.02.2022 09:03 Відповісти
До речі??? А угри проти!)))) І санкції не прийнято! Ну ЄС мабуть вибрав їх "козлом))) типу ну івропі вдобно. Гроші капають)))👍
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23.02.2022 09:03 Відповісти
це неправда. санкції приняті і пригоговлені гірші
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23.02.2022 09:55 Відповісти
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.

Тарас Шевченко
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23.02.2022 09:06 Відповісти
Посмотрим на сколько те санкции реально сильные...
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23.02.2022 09:08 Відповісти
пропагандонам теж буде
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23.02.2022 09:10 Відповісти
Значно веселіше справи пішли з санкціями без тієї пропутінської комсомолки Меркель. Вона б досі ще й ПП-2 запустила в роботу.
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23.02.2022 13:39 Відповісти
 
 