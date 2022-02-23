ЄС єдиний. Ми зараз швидко допрацюємо "солідний пакет" санкцій проти Росії, - фон дер Ляєн

ЄС ухвалив пакет суворих санкцій проти Росії у відповідь на дії, спрямовані проти суверенітету й територіальної цілісності України, які є абсолютно неприйнятними для Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Наші дії є відповіддю на агресивну поведінку Росії, яка продовжує ескалацію кризи, яку сама створила. Ми готові на подальші кроки у відповідь. ЄС є єдиним та діє швидко", - зазначила вона.

Фон дер Ляєн привітала той факт, що країни ЄС дійшли політичної згоди стосовно нового пакету санкцій проти Росії.

"Рішення Росії визнати Донецький та Луганський регіони України є незаконним та повністю неприйнятним. Це ж стосується рішення надіслати війська у ці регіони. Ми не можемо цього прийняти. Це рішення порушує територіальні цілісність та суверенітет України. Росія не поважає власні міжнародні зобов’язання та порушує ключові принципи міжнародного права. Росія створила цю кризу та є відповідальною за її ескалацію. Ми зараз швидко допрацюємо санкційний пакет. І ми будемо тісно координувати цю роботу з нашими партнерами", - розповіла очільниця Єврокомісії.

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Вона нагадала, що цей "солідний пакет" європейських санкцій містить низку цілеспрямованих заходів, які є чіткою відповіддю на порушення Кремлем міжнародного права. Санкції прямо уражають осіб та компанії, що причетні до агресивних дій. Зокрема, це стосується банків, які фінансують російський військовий апарат. ЄС також заборонив торгівлю з ОРДЛО - точно так, як це було зроблено стосовно анексованого Криму у 2014 році. Ще одна складова пакета - обмеження російської влади у доступі до капіталів на фінансовому ринку ЄС.

"Ми зробимо для Кремля якомога складнішим проведення його агресивної політики", - додала Урсула фон дер Ляєн.

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При цьому вона висловила підтримку рішенню Німеччини припинити сертифікацію Nord Stream 2 та наголосила на необхідності забезпечити незалежність Євросоюзу від російського газу.

"Переконана, що уряд Німеччини абсолютно правий стосовно Nord Stream 2. Цей проєкт має оцінюватися у світлі безпеки енергетичного постачання для всієї Європи. Тому що ця криза показала, що Європа все ще занадто залежить від російського газу. Ми маємо диверсифікувати наших постачальників та зробити масштабні інвестиції у відновлювані джерела. Це стратегічні інвестиції у нашу енергетичну незалежність", - наголосила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".